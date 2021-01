Der Ticker startet um 5:39 Uhr

6:34 London erwägt Hotel-Quarantänepflicht für Reiserückkehrer Die britische Regierung wird laut einem Bericht der «Times» im Laufe des Tages Pläne für eine Hotel-Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus 30 Hochrisikoländern vorstellen. Vorgesehen sei, dass sich britische Reisende, die aus südamerikanischen Staaten, Portugal, Südafrika oder Kap Verde nach Hause kommen, bei ihrer Ankunft zunächst in Hotels isoliert werden. Forderungen aus seiner Regierung nach einer vorübergehenden Schliessung der Grenzen lehnte Premierminister Boris Johnson dem Bericht zufolge aber ab.

5:24 Pandemie führt zu Gewinneinbruch bei Starbucks Die weltgrösste Café-Kette Starbucks tut sich angesichts der Corona-Pandemie schwer. Im letzten Quartal betrug der Gewinn 622 Millionen Dollar (etwa 550 Millionen Franken), wie Starbucks am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das stellt ein Minus von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal dar. Zeitgleich fielen die Erlöse um knapp fünf Prozent auf 6.7 Milliarden Dollar. Verglichen mit dem Vorquartal ist das zwar eine deutliche Verbesserung, Analysten hatten dennoch mit höheren Einnahmen gerechnet. Während das Kaffeegeschäft in China angezogen habe, leide Starbuck in vielen anderen Teilen der Welt weiterhin unter Restaurant-Schliessungen, so das Unternehmen. Legende: Reuters

5:05 Mehr als 100 Millionen Corona-Infektionen weltweit Seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr ist die Zahl der weltweit nachgewiesenen Corona-Infektionen auf mehr als 100 Millionen angestiegen. Das geht aus Daten der US-Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Erst vor etwa einem Monat, am zweiten Weihnachtsfeiertag, war die Schwelle von 80 Millionen Infektionen überschritten worden. Die Zahl der bekannten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt inzwischen bei mehr als 2.1 Millionen. Experten gehen sowohl bei den Infektionen als auch bei den Todesfällen weltweit von hohen Dunkelziffern aus. Die Webseite der US-Universität wird regelmässig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden die Zahlen aber auch wieder nach unten korrigiert. Legende: Keystone

4:17 Amnesty und Public Eye fordern Aufhebung der Patente für Impfungen Die Patentregeln der Welthandelsorganisation WTO würden weltweit den Zugang von Millionen Menschen zu Impfungen gegen das Coronavirus behindern. Dieser Ansicht sind Amnesty International, Public Eye und 20 weiter Organisationen. Sie fordern deshalb vom Bundesrat, dass er sich für die Aufhebung des Patentschutzes einsetzt. So könnten Covid-19-Impfstoffe, Tests und Medikamente dezentral, schneller und in grösserer Menge produziert werden. An der entscheidenden Sitzung der WTO am 4. Februar soll sich der Bundesrat deshalb nicht länger gegen zeitliche begrenzte Ausnahmen von den internationalen Urheberrechtsregeln einsetzen. Nicht nur den bekannten Pharmariesen müsse es erlaubt sein, weltweit Impfstoffe und Medikamente gegen Covid-19 zu produzieren und zu vertreiben. Die Schweiz lehnt die vorgeschlagene temporäre Ausnahme ab. Sie argumentiert, dass der geltende Patentschutz kein Hindernis für die weltweite Verbreitung von Covid-19-Impfstoffen darstelle. Legende: Reuters

2:45 Biden will bis Sommer genug Impfstoff für die meisten Amerikaner besorgen US-Präsident Joe Biden will 200 Millionen weitere Impfdosen erwerben. So wolle er sicherstellen, dass die meisten Amerikaner bis zum Sommer geimpft werden könnten, sagte er am Dienstag. Konkret kündigte Biden an, dass seine Regierung je 100 Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech und von Moderna kaufen werde. Mit der Lieferung sei bis zum Sommer zu rechnen. Insgesamt dürften die USA dann über 600 Millionen Dosen verfügen. Verabreicht werden müssen je zwei Dosen. In den USA leben etwa 331 Millionen Menschen.

1:28 Niederlande: Keine Krawalle, aber Festnahmen Nach den schweren Krawallen der vergangenen Tage ist es am Dienstagabend in den Niederlanden weitgehend ruhig geblieben. Zum Beginn der Ausgangssperre um 21.00 Uhr registrierte die Polizei nur vereinzelt kleine Zusammenstösse mit Randalierern. In Rotterdam wurden am Abend 33 Menschen vorsorglich festgenommen, auch aus Breda wurden Festnahmen gemeldet. In Amsterdam meldete die Polizei, eine Gruppe Jugendlicher habe Feuerwerk gezündet, zu Festnahmen sei es aber nicht gekommen. Städte und Polizei hatten sich massiv auf mögliche Unruhen vorbereitet. Bürgermeister erliessen Notmassnahmen und schränkten den Aufenthalt in den Zentren stark ein. Schaufenster waren mit Sperrholz verbarrikadiert. Die Polizei patrouillierte. Legende: Reuters

22:59 Europas Jugend leidet unter der Pandemie und ihren Folgen Die Gesundheit der Jugendlichen ist durch das Coronavirus – gemäss jetzigen Erkenntnissen – weniger gefährdet. Die Massnahmen in dieser Krise treffen sie aber besonders hart: Geschlossene Bars und Clubs, Fernunterricht, eingeschränkte Freiheiten. Das Gegenteil von dem, was Jugendliche in dieser wichtigen Phase ihrer Entwicklung bräuchten: soziale Kontakte. Europaweit gibt es Proteste – zum Teil auch gewaltsame.

22:35 Impfungen bleiben Mangelware Bund und Kantone wollen vorwärtsmachen mit den Impfungen. So bräuchte es eigentlich viel Impfstoff in kurzer Zeit. Doch: Nach Pfizer/BionTech soll es nun auch bei der Auslieferung von Astra-Zeneca Verzögerungen und Zulassungsprobleme geben. Das heisst, die sowieso schon knapp berechneten Impfdosen drohen noch knapper zu werden. Dem BAG wird nun vorgeworfen, es habe bei zu wenigen Herstellern und zu wenige Impfdosen bestellt – und trage deshalb eine Mitschuld.

21:53 Amigos: 27'000 Freiwillige bei Nachbarschaftshilfe Über 27'000 Freiwillige haben im Rahmen des Nachbarschaftshilfe-Projekt Amigos von Pro Senectute und Migros in der Pandemie rund 80'000 Einkäufe für Menschen aus Risikogruppen übernommen. Davon profitiert haben rund 20'000 Personen, wie die Migros mitteilte. Die Einkäufe können dabei online oder telefonisch bestellt werden. Freiwillige Helferinnen und Helfer aus der Nachbarschaft kaufen danach ein und bringen die Einkäufe dem Besteller nach Hause. Die Lieferungen sind kostenlos. Bezahlt wird mit Kreditkarte. Wer bestellt, hat die Möglichkeit, dem Bringer oder der Bringerin ein digitales Trinkgeld zu überweisen.

21:31 Niederlande befürchtet die vierte Nacht mit Corona-Krawallen Die Niederlande bereiten sich auf die vierte Krawall-Nacht in Folge vor. Einige Geschäfte vernageln ihre Schaufenster mit Brettern, die Inhaber schicken ihr Personal aus Sicherheitsgründen früher nach Hause. Ein Krankenhaus in Rotterdam warnt vor Besuchen, nachdem verschiedene Hospitäler in den vergangenen Nächten angegriffen wurden. Sicherheitsbehörden appellieren an Eltern, Teenager nicht ausgehen zu lassen. Seit Samstag gilt eine nächtliche Ausgangssperre, die erste seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Nach den schweren Corona-Ausschreitungen in den Niederlanden herrscht derweil in Belgien Sorge, die Proteste könnten auf das eigene Land überschwappen. In sozialen Medien würden mehrere Aufrufe zu Demonstrationen am Samstag in den grenznahen Städten Maasmechelen, Sint-Niklaas und Turnhout geteilt, berichtete die flämische Tageszeitung «De Standaard» am Dienstag.

21:19 Astra-Zeneca-Chef: EU-Kommission bestellte Impfstoff zu spät Im Streit mit der EU-Kommission sieht der Pharmakonzern Astra-Zeneca den langsamen Vertragsabschluss als Grund für Lieferengpässe. «Wir sind in Europa jetzt zwei Monate hinter unserem ursprünglichen Plan. Wir hatten auch Anfangsprobleme in Grossbritannien. Aber der Vertrag mit den Briten wurde drei Monate vor dem mit Brüssel geschlossen. Wir hatten dort drei Monate mehr Zeit, um Pannen zu beheben», sagte Astra-Zeneca-Chef Pascal Soriot der «Welt». Sein Unternehmen sei vertraglich nicht zur Lieferung bestimmter Mengen Impfstoff verpflichtet. Astra-Zeneca habe eine «Best effort»-Vereinbarung mit der Europäischen Union abgeschlossen. «Der Grund war, dass Brüssel mehr oder minder zum selben Zeitpunkt beliefert werden wollte wie die Briten – obwohl die drei Monate früher unterzeichnet hatten. Darum haben wir zugesagt, es zu versuchen, uns aber nicht vertraglich verpflichtet», so Soriot und fügte hinzu: «Vergessen Sie nicht: Wir entwickeln den Impfstoff gemeinnützig, wir verdienen damit kein Geld. Ich denke, wir behandeln Europa wirklich fair.»

20:02 Mehr als 100'000 Corona-Tote in Grossbritannien In Grossbritannien steigt die Zahl der Coronavirus-Toten erstmals in einem europäischen Land über 100.000. Premierminister Boris Johnson erklärte, seine Regierung habe alles Machbare getan, um den Verlust an Leben durch die Pandemie so klein wie möglich zu halten. Es werde auch weiterhin alles Menschenmögliche getan. Der Leiter des englischen Gesundheitssystems Chris Whitty sieht trotz der Impfkampagne keine rasche Besserung der Lage: «Unglücklicherweise werden wir in den kommenden Wochen etliche

weitere Todesfälle haben bevor die Impfungen wirken.» Die Regierung gibt bekannt, dass knapp 6,9 Millionen Menschen eine erste Impfdosis erhalten haben, mehr als zehn Prozent der Bevölkerung. Die zweite und letzte Dosis wurde demnach bislang 472.446 Bürgern verabreicht. Johnson erklärte, er habe vollsten Vertrauen in die Versorgung mit Impfstoffen und rief die EU dazu auf, sich an Verträge zu halten. «Das Virus kennt keine Grenzen», sagte Johnson. 00:54 Video Boris Johnson hofft, dass EU sich an alle Verträge zu Impfungen hält Aus News-Clip vom 26.01.2021. abspielen

19:23 Sanofi will beim Abfüllen des Biontech-Pfizer-Impfstoffs helfen Der französische Pharmakonzern Sanofi will dem Mainzer Unternehmen Biontech und dem US-Konzern Pfizer beim Abfüllen des Corona-Impfstoffs unter die Arme greifen. «In unserem Werk in Frankfurt werden wir das Produkt verpacken, das uns ab Juli von Pfizer-Biontech geliefert wird», sagte Sanofi-Generaldirektor Paul Hudson der Zeitung «Le Figaro». «Wir sollten in der Lage sein, bis Ende des Jahres mehr als 100 Millionen Dosen zu liefern, die für die Europäische Union und damit teilweise für Frankreich bestimmt sind», sagte Hudson.

18:07 Nora Kronig: «Wir sind auf Kurs – natürlich mit Schwankungen» Der Fahrplan stimmt, sagt Nora Kronig vom BAG. Und weitere Verträge mit Impfstoffherstellern stünden vor dem Abschluss, so die Vizedirektorin im Tagesgespräch von Radio SRF.

17:11 St. Moritzer Luxus-Hotel stellt Betrieb ein Das Fünfsternhotel Badrutt's Palace in St. Moritz schliesst seinen Betrieb ab dem 28. Januar bis auf Weiteres, heisst es in einer Mitteilung. Der Corona-Ausbruch vor mehr als einer Woche habe sich stark auf die Buchungen und Stornierungen ausgewirkt. So lohne sich der Hotelbetrieb nicht mehr. Wie es weiter geht, ob also das Palace seine Türen in diesem Winter nochmals öffnen will und was dies für die 440 Angestellten bedeutet, dazu hat das Hotel bislang keine Angaben gemacht. Legende: Keystone

16:51 Belgien befürchtet Ausschreitungen wie in den Niederlanden Nach den schweren Corona-Protesten in den Niederlanden herrscht Sorge, die Krawalle könnten auf Belgien überschwappen. In sozialen Medien würden mehrere Aufrufe zu Demonstrationen am Samstag in den grenznahen Städten Maasmechelen, Sint-Niklaas und Turnhout geteilt, berichtet die Tageszeitung «De Standaard». In den Regionen Belgiens gelten seit Monaten unter anderem nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Bislang hat es im Königreich keine grösseren Proteste dagegen gegeben. In den Niederlanden gab es zuletzt hingegen zwei Nächte in Folge schwere Ausschreitungen gegen die Corona-Massnahmen.

16:16 97 Personen in Berner Asylzentrum in Quarantäne Der Kanton Bern hat das Rückkehrzentrum Aarwangen unter Quarantäne gestellt, wie er in einer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fensterschreibt. Demnach wurden den vergangenen Tagen 19 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Von der Quarantäne sind 97 Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden betroffen. Das Zentrum darf nun vorerst weder betreten noch verlassen werden. Die Kinder im Zentrum dürfen die Schule nicht mehr besuchen, auch Einkäufe dürfen die Betroffenen nicht mehr selber erledigen. Gemeinschaftseinrichtungen, wie zum Beispiel die Küche, werden geschlossen. Die Betreiberfirma muss nun die Verpflegung und Versorgung der betroffenen Personen sicherstellen.

15:39 Grenzregime: Nordwestschweizer Kantone wehren sich Die Nordwestschweizer Regierungskonferenz, zu der die Kantone Aargau, Solothurn, die beiden Basel und Jura gehören, haben dem Bundesrat einen Brief geschrieben. Sie warnen davor, den Vorschlägen der Schweizer Parteipräsidentinnen und -präsidenten zu folgen. Diese forderten den Bundesrat auf, ein umfassenden Grenz- und Testregimes in Erwägung zu ziehen. «Die Umsetzung eines derart harten Grenzregimes würde den Grenzverkehr und die Ein- und Ausreise nach Frankreich und Deutschland de facto zum Erliegen bringen», heisst es im Brief. Man helfe gerne mit, aber Grenzkontrollen und Quarantäne-Regelungen seien keine Lösung, halten die Regierungsräte fest. Legende: Die Meinungen bezüglich Schweizer Grenz- und Testregime gehen weit auseinander. Keystone

