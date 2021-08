Der Ticker startet um 6:00 Uhr

1:39 Bern: Junge wünschen sich transparente Information über Corona-Impfung Junge Menschen im Kanton Bern wünschen sich im Zusammenhang mit der Impfung gegen das Coronavirus transparente Informationen über Nutzen und Risiken. Das geht aus einer am Donnerstag publizierten Online-Umfrage des Kantons Bern hervor. Mit der Umfrage bei 16- bis 24-Jährigen wollte der Kanton Bern Erkenntnisse zur Impfmotivation der jüngeren Bevölkerung gewinnen. Aus den Antworten sollen Massnahmen abgeleitet werden, um Impfbereitschaft dieser Altersgruppe zu fördern. Den Umfrageteilnehmenden wurde unter anderem eine Liste mit möglichen Massnahmen vorgelegt. Oben aus schwang nebst der transparenten Information auch ein breiterer Einsatz des Covid-Zertifikats. Beide Massnahmen kamen auf über 50 Prozent. Auch die freie Wahl des Impfstoffs erhielt Zuspruch. Ausserdem konnten die Umfrageteilnehmenden auch selber Vorschläge machen, welche Massnahmen sie für geeignet hielten. Am häufigsten waren auch hier Vorschläge für eine bessere Aufklärung und für die Ausweitung der Zertifikatspflicht. Auch Anreizen gegenüber wären die Jungen nicht abgeneigt, wie aus der Umfrage hervorgeht. Nur vereinzelt wurden hingegen ein Impfzwang oder andere repressive Massnahmen vorgeschlagen. Von den Befragten brachten zwei Drittel eigene Vorschläge ein. Legende: An der Umfrage nahmen von rund 5000 angefragten Personen insgesamt 1945 Personen teil. Mit dieser Rücklaufquote von 38.9 Prozent zeigte sich der Kanton Bern «äusserst zufrieden», wie er in seiner Mitteilung schreibt. Keystone/Archiv (Symbolbild)

22:49 Zertifikatspflicht könnte die Gesellschaft spalten Wer die Impfung ablehnt, muss sich für ein Covid-Zertifikat testen lassen - vor jedem Besuch im Fitnesscenter, im Restaurant, im Kino oder Sportstadion. Das kostet ab 1. Oktober jedes Mal zwischen 50 und 100 Franken. So plant es der Bundesrat. Gerade für Menschen mit wenig Einkommen wird die Impf-Entscheidung damit auch zu einer Frage des Geldes. Ist das zulässig? Ein Teil der Menschen fühlt sich ausgesperrt. Experten warnen vor einer gefährlichen Spaltung der Gesellschaft. 04:41 Video Spaltet das Covid-Zertifikat die Gesellschaft? Aus 10 vor 10 vom 26.08.2021. abspielen

22:29 Russland lässt fünften Corona-Impfstoff zu Inmitten neuer Negativrekorde bei den Corona-Toten hat Russland einen weiteren Impfstoff gegen das Virus zugelassen. Das Vakzin EpiVacCorona-N sei ins staatliche Arzneimittelregister aufgenommen worden, meldete die Agentur Interfax. Damit verfügt Russland mit seinen rund 146 Millionen Einwohnern nun über fünf unterschiedliche Corona-Impfstoffe. Das neue Mittel wurde im Forschungszentrum «Vektor» in der sibirischen Grossstadt Nowosibirsk entwickelt. Am Donnerstag meldeten die Behörden landesweit 820 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus innerhalb eines Tages – ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie.

21:26 Impflotterie im Gazastreifen soll Zahl der Corona-Impfungen steigern Bislang haben viele Menschen im Gazastreifen gezögert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Mit einer Impflotterie versucht das Gesundheitsministerium in dem palästinensischen Küstengebiet nun, vor allem ältere Menschen zu motivieren. Am Donnerstag wurden die ersten zehn Gewinner der einmonatigen Aktion gezogen, die sich am Vortag als über 55-Jährige zum Auftakt hatten impfen lassen. Jeder von ihnen erhielt 200 Dollar (etwa 183 Franken) – eine beträchtliche Summe für viele der Menschen in dem Gebiet mit hoher Arbeitslosigkeit und weit verbreiteter Armut. Noch höher ist der Hauptpreis, der nach Ablauf des Monats ausgelost wird. Dann kann jeder, der seitdem geimpft wurde und 55 Jahre oder älter ist, auf 3000 Dollar (2750 Franken) hoffen, die dreimal verlost werden. Nach Angaben eines Sprechers des Gesundheitsministeriums sind die Impfzahlen seit Mittwoch in die Höhe geschnellt: Waren es zuvor keine 2000 Menschen täglich, die sich gegen Corona impfen liessen, kamen am Mittwoch mehr als 6000. Legende: Insgesamt sind in Gaza bisher rund 154'000 Menschen oder etwa zwölf Prozent der Bevölkerung geimpft worden. In dem Gebiet leben rund zwei Millionen Menschen. Reuters

20:35 SRF-Experte erklärt die hohen Infektionszahlen in Israel Obwohl Israel zu den Impfweltmeistern gehört und auch schon dritte Impfdosen verabreicht, spricht die Regierung von einem erneuten Lockdown. Doch wieso ist diese dritte Impfung jetzt nötig und weshalb stecken sich doppelt Geimpfte trotzdem an? Für Christian von Burg von der SRF-Wissenschaftsredaktion hat das einen einfachen Grund: Israel habe sehr früh mit Impfen begonnen, da lasse die Wirkung jetzt langsam nach. Das zeige sich besonders bei den Älteren. Auch sind noch immer über eine Million Impffähige im Land ungeimpft. Von Burg: «Wenn in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe nur sehr wenig geimpft sind, dann können sich dort sehr viele anstecken und das wiederrum kann sich dann negativ auf den ganzen Rest der Bevölkerung auswirken.» Ausserdem verzerre die ältere Bevölkerung das Bild in Israel etwas. «Viele alte, gebrechliche Personen kommen ins Spital mit Corona und die brauchen natürlich viel mehr Pflege. Unter diesen sind 90 Prozent Geimpfte. Da ist es naheliegend, dass sie jetzt auch die Zahlen in die Höhe treiben.» 02:04 Video Viele Corona-Neuinfektionen in Israel trotz hoher Impfquote Aus Tagesschau vom 26.08.2021. abspielen

20:04 Afrika kommt beim Zugang zu Impfstoffen zu kurz Nach Angaben des Präsidenten der Afrikanischen Entwicklungsbank haben derzeit nur 2.4 Prozent der Afrikaner Zugang zu Corona-Impfstoff. «Die Impfstoffe kommen nicht rechtzeitig, nicht in der richtigen Menge und nicht zum richtigen Preis», hält Akinwumi Ayodeji Adesina nach einem Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel fest. Adesina gab zu bedenken, dass es bei der Rettung von Menschenleben vor allem auf das Timing ankomme. Im Vergleich zu den 2.5 % in Afrika liegen die Impfquoten in Asien bei 25.31 % und in Südamerika bei 27.1 %, während die Impfquoten in Europa und Nordamerika jeweils bei über 40 % liegen. Dies würden Statistiken belegen, so Adesina. «Da muss sehr viel getan werden. Afrika sollte nicht um Impfstoff betteln müssen», monierte Akinwumi Ayodeji Adesina. Die Präsidentin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, schlug ähnliche Töne an. Es sei falsch, dass 80 Prozent der Impfstoffe in nur zehn Ländern produziert würden. Auch die Präsidentin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, und der Chef der Weltbank, David Malpass, drangen auf ein schnelleres Impftempo in den Entwicklungsstaaten.

19:42 Hohe Infektionszahlen in Norwegen Norwegen hat die höchste Zahl an Neuinfektionen seit Beginn der Corona-Pandemie verzeichnet. Bei 1294 Menschen wurde der Covid-19-Erreger festgestellt. Dies teilte die Gesundheitsbehörde mit. Vor allem in Städten wie Oslo, Bergen und Trondheim sind die Zahlen nach dem Ende der Sommerferien in die Höhe geschnellt. An einer Schule in Oslo wurden am Donnerstag 79 Infizierte verzeichnet. Vielerorts reichen die Kapazitäten nicht mehr aus, die Ansteckungsherde und die Kontaktpersonen ausfindig zu machen, teilten die Behörden mit.

19:11 Schweiz kann Astra-Zeneca-Dosen spenden In den nächsten Wochen können vier Millionen der von der Schweiz bestellten Dosen des Impfstoffs Astra-Zeneca endlich an die internationale Hilfsinitiative Covax geliefert werden. Der nötige Unterschriftenprozess sei nun abgeschlossen, teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit. Die Schweiz hatte vergangenen Oktober 5,4 Millionen Dosen des Impfstoffs von Astra-Zeneca bestellt. Bis heute ist der Impfstoff in der Schweiz aber nicht zugelassen. Der Bundesrat hatte deshalb am 30. Juni entschieden, dass vier Millionen der Dosen an Covax gehen sollen, eine Initiative, die einen weltweit gleichmässigen und gerechten Zugang zu Impfstoffen gewährleisten will. Bis jetzt war der «bürokratische Prozess» noch hängig. Nun aber habe die Schweiz mit allen Parteien des «Donation Commitment» die nötigen Dokumente unterzeichnet, schrieb das BAG auf Anfrage von Keystone-SDA. Es bestätigte damit eine Meldung im «Tages-Anzeiger».

18:23 Kanton Luzern: Über 200 Zertifikate mit falschen Angaben gesperrt Weil sich Personen im Kanton Luzern mit falschen Angaben Covid-Zertifikate verschafft haben, werden 254 Zertifikate vorsorglich gesperrt. Die kantonale Dienststelle Gesundheit und Sport war bei Stichproben auf Unregelmässigkeiten gestossen. In der Regel erhalten genesene Personen das Zertifikat über den Bund, nachdem sie ein Onlineformular ausgefüllt haben. In Einzelfällen erfolgt die Bearbeitung der Gesuche aber zusätzlich über den Kanton. Dies sei dann der Fall, wenn im Rahmen eines Datenabgleichs in der Bundes-Software keine 1:1-Übereinstimmung der Informationen vorliege, die beim Ausfüllen des Onlineformulars angegeben wurden. Die Gesuche werden in diesem Fall von der kantonalen Dienststelle individuell bearbeitet. Legende: Möglicherweise haben bis zu 254 Luzerner unberechtigterweise ein Covid-Zertifikat erhalten. Keystone

17:26 Berset betont Dringlichkeit der Impfkampagne Zum Schluss betonte Bundesrat Alain Berset nochmals die grosse Dringlichkeit, jetzt die Impfkampagne zu intensivieren und die Barrieren aus dem Weg zu räumen, die betreffend Impfung noch bestehen. Damit schliesst die Medienkonferenz.

17:23 Waren Schutzkonzepte an Schulen Thema? Eine Journalistin fragt: Wurde heute besprochen, wie die Kantone die Kinder an der Schule besser schützen können? «Man habe das heute nicht spezifisch vertieft», sagt Engelberger. Ein Weg seien die Massentest, die an den Schulen durchgeführt würden. Das sei Thema gewesen. Wenn die Entwicklung unvorteilhaft ist, könnte die Maskenpflicht wieder Thema werden. Technische Geräte wie Co2-Sensoren oder Luftreiniger seien heute nicht besprochen worden, aber sie seien etwa Themen in den Bildungsdirektionen, meint Engelberger.

17:19 Berset: Keine Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz geplant Der Bundesrat solle die Möglichkeit erhalten, das Covid-Zertifikat breiter einzusetzen – für sehr viele Aktivitäten, sagte Engelberger. Man habe aber nicht über einen konkreten Zeitplan gesprochen bei der Ausdehnung der Zertifikatspflicht. Es bleibe denkbar, dass ein Kanton vorher in kantonaler Verantwortung vorpresche, wenn er den Moment für sein Gesundheitswesen als zwingend erachte. Man wünsche sich das aber nicht, weil das Zertifikat auf Bundesebene erarbeitet worden sei. Die Regeln sollten gesamtschweizerisch bleiben, sonst wäre es suboptimal. Aber es sei denkbar. Zur möglichen Ausweitung des Covid-Zertifikats am Arbeitsplatz präzisierte Berset: «Es geht nicht um eine Pflicht für die Arbeitnehmenden». Es gehe rein um die «Möglichkeit, das Zertifikat miteinzubeziehen in Schutzkonzepte» von Unternehmen. Damit könnte man beispielsweise Erleichterungen im Arbeitsalltag ermöglichen für geimpfte, getestete oder genesene Personen. 00:16 Video Berset: «Es geht nicht um eine Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz» Aus News-Clip vom 26.08.2021. abspielen

17:15 Haben die Kantone den Sommer verschlafen? Ein Journalist möchte wissen, ob die Kantone im Sommer ihren Einsatz verschlafen hätten. Haben sie die Impfkampagne zu wenig intensiviert? Die Kantone hätten Monate daran gearbeitet, die Impfkampagne und die Werbung dafür zu verbessern, erklärt Engelberger. «Wir haben realisiert, dass es nun nach den Ferien einen zusätzlichen Effort braucht», sagt er. Jetzt nähme die Kampagne an Tempo auf. Er sieht ein breiteres Bewusstsein des Problems in der Bevölkerung.

17:13 Berset nimmt Stellung zu den Kosten Eine Journalistin hält fest, Hilfswerke würden befürchten, dass ungeimpfte Arme in Ausgabestellen kein Essen mehr erhalten könnten, weil sie sich kein Zertifikat leisten könnten. Nimmt der Bundesrat die Isolation gewisser Bevölkerungsgruppen in Kauf? Berset erinnerte dran, das Ziel sei, eine Überlastung der Spitäler zu verhindern. Man habe immer noch die Möglichkeiten der drei G (geimpft, genesen oder getestet) um sich an diesen Orten aufzuhalten. Die Impfung bleibe kostenfrei. Berset zeigte Verständnis, dass sich Leute darüber ärgern, wenn sie die Tests nun selber bezahlen sollen. «Ich würde vielleicht auch verzichten, wenn ich jedes Mal 50 Franken für Aktivitäten bezahlen müsste», so Berset. Doch man könne die Kosten nicht mehr langfristig rechtfertigen vor der übrigen Gesellschaft. Engelberger meinte zu dem Thema: «Unser Hauptziel muss nun sein, diese Leute zu erreichen mit dem Impfangebot.» Das Angebot sei bisher stark vom Staat gekommen. Die Apotheken könnten nun eine grössere Rolle spielen. Sie seien die richtigen Ansprechpartner, wenn es darum gehe, Leute mit ihren Vorbehalten anzuhören und von einer Impfung zu überzeugen. «Ich sehe darin den Weg, eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern», so Engelberger.

17:07 Engelberger: «Breite Unterstützung für die Ausweitung des Covid-Zertifikats» «Das Covid-Zertifikat ist eine Erfolgsgeschichte», sagt Engelberger. Das Zertifikat bewähre sich im Alltag. Man müsse den Nutzen aus dieser «technischen Innovation» ziehen. «Unser heutiges Treffen hat gezeigt, dass es bei den Gesundheitsdirektoren eine breite Unterstützung für die Ausweitung der Zertifikatspflicht gibt. Wir sehen darin, den richtigen Weg.» Alle anderen Massnahmen wären laut Engelberger weniger gerecht, weil die Geimpften darunter leiden würden. Mit der Ausweitung der Zertifikatspflicht solle verhindert werden, dass die Spitäler überbelastet werden. 00:39 Video Engelberger: «Die Gesundheitsdirektoren unterstützen die Ausweitung der Zertifikatspflicht mehrheitlich» Aus News-Clip vom 26.08.2021. abspielen

17:03 Engelberger: «Wir müssen nun die nächste Stufe zünden» GDK-Präsident Lukas Engelberger hält fest, dass zu Beginn des Sommers eine leichte Entspannung und ein leicht normalisiertes Alltagsleben da war. Man sehe aber, dass man seit Juli wieder stark steigende Zahlen verzeichne. Das sei etwa auf Reiserückkehrer oder aber auch auf das Nacht- und Partyleben zurückzuführen. Auf den Intensivstationen sei ein Viertel mit Covid-Patienten belegt, deswegen sei man in Sorge. «In der GDK ist allen sonnenklar, dass wir weiter intensiv in die Impfkampagne investieren müssen. Es sind noch zu viele Personen in der unsicheren Zone.» Man müsse nun die nächste Stufe zünden und die letzten Kanäle öffnen, um die letzten Personen mit der Impfung zu erreichen. Man müsse die Nachfrage der Impfung wieder stimulieren und die Menschen motivieren, sich impfen zu lassen, so Engelberger. Die Impfung nütze zu 90 Prozent und beweise sich in der Praxis. 00:16 Video Engelberger: «Die Intensivstationen sind zu einem Viertel mit Covid-Patienten ausgelastet» Aus News-Clip vom 26.08.2021. abspielen

16:59 Berset führte Diskussion mit den Kantonen Die Diskussionen sei mit Kantonen interessant gewesen, sagt Alain Berset zu Beginn der Medienkonferenz. Er erläutert die aktuellen Zahlen und sagt, dass die Entwicklung schwierig vorherzusehen sei. Berset unterstreicht in Bezug zur gestrigen Medienkonferenz, dass noch nicht klar sei, wann der Einsatz des Covid-Zertifikats erweitert wird. Die Erweiterung der Zertifikatspflicht werde vom Bundesrat nur beschlossen, wenn es die Situation erfordere. Er verdeutlicht erneut die Bedeutung der Impfung. Man versuche besonders die jungen Leute, ungeimpfte Personen mit Risikofaktoren sowie Personen mit Migrationshintergrund mit der Impfkampagne zu erreichen.

16:27 Medienkonferenz mit Bundesrat Berset und GDK-Präsident Engelberger Bundesrat Alain Berset hat sich mit Vertreterinnen und Vertreter der Kantone über den Stand der Impfung sowie das weitere Vorgehen in der Pandemie-Bekämpfung ausgetauscht. Gemeinsam mit Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), will er um 16.45 Uhr in Bern informieren. Sie können die Medienkonferenz hier im Livestream mitverfolgen.

15:50 Deutschland erhält 2.25 Milliarden Euro aus Corona-Hilfsfonds der EU Deutschland hat den ersten Teil der Corona-Hilfen aus dem neuen europäischen Aufbaufonds bekommen. Die zuständige EU-Kommission überwies 2.25 Milliarden Euro an die Bundesrepublik, wie eine Sprecherin mitteilte. Das entspricht neun Prozent der gesamten Hilfen – rund 25.6 Milliarden Euro – die Deutschland als Teil des Fonds bekommen soll. Laut der Kommission soll das Geld in Deutschland unter anderem für Investitionen in klimafreundliche Wasserstofftechnologie, digitale öffentliche Dienstleistungen sowie für die Modernisierung und Digitalisierung von Spitälern ausgegeben werden. Das Corona-Wiederaufbauprogramm der EU sieht nach angepassten Preisen Hilfen in Höhe von insgesamt 800 Milliarden Euro vor. Das Geld soll helfen, die durch die Pandemie entstandenen wirtschaftlichen Schäden zu bewältigen.