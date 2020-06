Der Ticker startet um 5:32 Uhr

13:48 Trotz Corona-Regeln: Weit über 2000 Demonstranten ziehen durch Zürich Die Proteste nach dem Tod eines Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz ist am Wochenende auch nach Europa geschwappt. Trotz Corona-Regeln ziehen auch in Zürich über 2000 Demonstrantinnen und Demonstranten durch die Innenstadt. Die Stadtpolizei Zürich hat Kenntnis von der Demonstration, will später genauer kommunizieren. Bis jetzt verläuft die Demonstration friedlich. Legende: SRF

13:13 Wenig Schutzmaskenträger in vollen Postautos Die Schweizer Postautos sind an diesem Pfingstwochenende stark belegt gewesen. Dabei trugen nur sehr wenige Fahrgäste Masken, wie Postauto-Sprecherin Valérie Gerl auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. In der Deutsch- und in der Westschweiz würden weniger als fünf Prozent der Reisenden Masken tragen, obwohl in den Fahrzeugen gezeigte Videos die Passagiere dazu ermuntern würden.

Im Tessin dagegen, einem der am stärksten von der Pandemie betroffenen Kantone, tragen rund zwanzig Prozent der Fahrgäste in den Bussen Masken.

12:13 Nur neun Neuansteckungen innert 24 Stunden In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages neun neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit liegt die Zahl seit langem im einstelligen Bereich. Am Sonntag und Samstag waren je 17 neue Fälle gemeldet worden, am Freitag 32. Insgesamt gab es 30'871 laborbestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Viele Kantone haben die Zahlen über das Pfingstwochenende nicht aktualisiert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen betrug nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagmittag 1920, gleich viele wie an den beiden Tagen zuvor. Keystone-SDA analysiert die auf den Internetseiten der Kantone vorliegenden offiziellen Daten. Das BAG gab die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 mit 1657, gleich viele wie am Vortag. Das entspreche 19 Todesfällen pro 100'000 Einwohner. Das Bundesamt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis Montagmorgen übermittelt hatten. Die Zahl könne deshalb von den Zahlen der Kantone abweichen.

11:50 Armeniens Regierungschef infiziert In der Südkaukasusrepublik Armenien hat sich Regierungschef Nikol Paschinjan an seinem 45. Geburtstag wegen einer Coronavirus-Infektion in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte der Politiker in der armenischen Hauptstadt Eriwan mit. Er selbst habe keine Symptome, aber auch Tests bei den übrigen Familienmitgliedern hätten eine Sars-CoV-2-Infektion bestätigt. Die Infektion sei entdeckt worden, als er vor einem geplanten Besuch beim Militär des Landes einen Test auf Corona gemacht habe. Seine Amtsgeschäfte wolle er von zu Hause fortsetzen. Paschinjan meinte, er habe sich womöglich angesteckt, als ihm ein Kellner bei einem Arbeitstreffen ohne Handschuhe ein Glas Wasser gebracht habe. Bei dem Mann sei eine Corona-Infektion inzwischen ebenfalls bestätigt. Kremlchef Putin gratulierte Paschinjan zum Geburtstag und wünschte ihm «Gesundheit und Glück». Legende: Nikol Paschinjan will von zu Hause aus weiterarbeiten. Keystone

11:10 Unterschriften-Sammeln wieder erlaubt – unter Auflagen Seit dem heutigen Montag sind in der Schweiz Unterschriftensammlungen in der Öffentlichkeit wieder zulässig. Der Fristenstillstand aufgrund der Coronavirus-Krise lief am Sonntag ab. Die Initiative- und Referendumskomitees müssen sich an ein Schutzkonzept halten. Laut der Bundeskanzlei befinden sich gegenwärtig 15 Volksbegehren im Sammelstadium. Darunter sind etwa Initiativen zur Pflegefinanzierung, für eine 13. AHV-Rente und für ein E-Voting-Moratorium. Das Schutzkonzept des Bundes gegen das Coronavirus sieht beispielsweise vor, dass Sammler sowie andere Personen zwei Meter Abstand zueinander halten und sich regelmässig die Hände reinigen. Unterschriftenlisten sollen so aufgelegt beziehungsweise fixiert werden, dass sie beim Ausfüllen möglichst nicht in die Hand genommen werden müssen. Zudem sollen Unterzeichnende gefragt werden, ob sie einen eigenen Stift zum Ausfüllen der Liste dabeihaben.

10:28 Corona als Thema der Sommersession – aber nicht nur Nur einen Monat nach der ausserordentlichen Session tagen die eidgenössischen Räte ab morgen Dienstag erneut. Während der dreiwöchigen ordentlichen Sommersession sollen wichtige Geschäfte verspätet zu Ende beraten werden. Daneben wird die Coronakrise präsent bleiben. Noch ist es zu früh, dass das Parlament in sein altes Zuhause zurückkehren könnte. Auch die Sommersession vom 2. bis zum 19. Juni wird in den Hallen der Berner Messe Bernexpo stattfinden. Dort können die Distanzregeln eingehalten werden. Die Infrastruktur steht bereits. Während die ausserordentliche Session ausschliesslich der Bewältigung der Corona-Pandemie gewidmet war, wird sich das Parlament im Juni auch wieder um anderes kümmern. Dazu gehört etwa das Bundesgesetz über die Überbrückungsleistungen. Die Zeichen stehen gut, dass das neue Sozialwerk die parlamentarische Hürde nehmen wird. Die Vorlage ist auch als Abstimmungsvehikel gegen die Begrenzungsinitiative der SVP vorgesehen, die im September zur Abstimmung kommen wird. Legende: Auch an der Sommersession wird desinfiziert und geputzt – wie hier an der ausserordentlichen Session vor vier Wochen. Keystone

9:37 Wildcamping liegt heuer im Trend An Pfingsten lockt es viele Schweizerinnen und Schweizer raus in die Natur. Doch weil die Campingplätze noch geschlossen sind, übernachten viele «wild». Einige Gemeinden, wie etwa das bündnerische Brigels, tolerieren dies ganz bewusst, wie der Beitrag zeigt. 02:49 Video Wildcampen – Pfingsten im Freien Aus Tagesschau vom 31.05.2020. abspielen

6:58 Die Türkei öffnet die Restaurants In der Türkei dürfen Restaurants, Cafés und Parks wieder öffnen. Das gilt ebenfalls für Fitness-Studios, Schwimmbäder, Museen, Büchereien und Strände. Auch Intercity-Züge dürfen ab heute Montag an den Betrieb wieder aufnehmen. Mehr als 4500 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, über 160'000 Infektionsfälle wurden registriert. Legende: Die Regierung hat seit Wochen schrittweise die Beschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert und erklärt, die Epidemie sei unter Kontrolle. In öffentlichen Parks kehrt entsprechend nun wieder Leben ein. Keystone

6:24 Japan will offenbar Grenzen öffnen Japan will Medienberichten zufolge seine Grenzen für Reisende aus bestimmten Ländern öffnen. Die Regierung erwäge, Geschäftsreisenden aus Thailand, Vietnam, Australien und Neuseeland die Einreise zu gestatten, wenn diese in zwei separaten Tests – bei Abreise aus ihrem Heimatland und bei der Ankunft in Japan – negativ auf Covid-19 testen, berichtet die Zeitung Asahi Shimbun unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die Bewegungsfreiheit in Japan werde dem Bericht zufolge auf Hotels, Firmenbüros und Fabriken begrenzt, auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bliebe verboten. Legende: Zusammen mit Japan sind Thailand, Vietnam, Australien und Neuseeland Mitglieder der Transpazifischen Partnerschaft (TPP-11) und unterhalten enge Handelsbeziehungen. Ausserdem verzeichnen sie vergleichsweise niedrige Infektionszahlen. Keystone

5:55 Moskauer dürfen wieder nach draussen In Russland dürfen die Einwohner der Hauptstadt Moskau seit neun Wochen wieder ihre Häuser verlassen. Die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind in der 12.7 Millionen Einwohner zählenden Metropole teilweise aufgehoben. Drei Mal pro Woche dürfen die Menschen spazieren gehen und draussen Sport treiben, teilt die Regierung mit. Einkaufszentren und die

meisten Parks würden nach offiziellen Angaben ebenfalls am Montag geöffnet, Kinderspielplätze und Sportanlagen blieben zunächst geschlossen. Die Infektionsrate ist in den vergangenen Wochen gefallen: Die Regierung in Moskau meldet im Vergleich zu Mai mit rund täglich 6000 neuen Coronavirus-Fällen nur 2595 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Rund 400'000 Menschen sind in Russland bislang mit dem Virus infiziert.