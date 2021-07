Der Ticker startet um 5:40 Uhr

13:04 Neue Massnahmen auch in Thailand In der thailändischen Hauptstadt Bangkok und umliegenden Provinzen sollen Regierungskreisen zufolge ab kommender Woche die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie

verschärft werden. Die Regierung werde für 14 Tage eine Ausgangssperre von 21 bis 4 Uhr anordnen und Zusammenkünfte von mehr als fünf Personen in der Hauptstadt und Hochrisikogebieten verbieten. Vorgesehen seien ausserdem Reiseeinschränkungen und die Schliessung von grossen Einkaufszentren.

12:09 Keine Chance für Strafanzeige wegen Anordnung einer Quarantäne Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde eines Vaters aus dem Kanton Zürich nicht eingetreten, dessen Tochter vergangenen Dezember zusammen mit der ganzen Schulklasse in Quarantäne geschickt wurde. Der Mann reichte Strafanzeige wegen Verleumdung und Freiheitsberaubung gegen die Leiterin des schulärztlichen Dienstes ein. Die Staatsanwaltschaft Zürich überwies den Fall im Februar an das Obergericht. Dieses musste darüber entscheiden, ob eine so genannte Ermächtigung für die Durchführung einer Strafuntersuchung erteilt wird. Dies ist in solchen Fällen üblich. Neben den genannten Vorwürfen hatte der Vater die Leiterin auch wegen Verstössen gegen das Epidemiegesetz angezeigt. Das Bundesgericht bestätigt in seinem am Freitag veröffentlichten Urteil die Ausführungen des Obergerichts. Ob die Quarantäne verhältnismässig gewesen sei oder nicht, und ob die Leiterin des Schuldienstes ihre Amtspflichten verletzt habe, hätte in einem Verwaltungsverfahren geprüft werden müssen. Angesichts der Ausbreitung der Pandemie im vergangenen Dezember sei eine Verletzung der Amtspflicht jedoch nicht ersichtlich.

11:24 Neue Welle in Südkorea: Schärfere Beschränkungen in Seoul Angesichts des ungebremsten Anstiegs von Infektionsfällen gelten für die südkoreanische Hauptstadt Seoul und die umliegende Region vom Montag an verschärfte Kontaktbeschränkungen. Ein kompletter Lockdown ist aber nicht vorgesehen. Private Zusammenkünfte sollen vor 18 Uhr auf höchstens vier Personen begrenzt bleiben, danach auf maximal zwei. Bars und Nachtlokale müssen schliessen, in den Stadien dürfen keine Zuschauer mehr eingelassen werden und Kirchgänger können Gottesdienste nur noch online verfolgen. An Hochzeiten und Trauerfeiern dürfen lediglich Verwandte teilnehmen. Auch sollen Schulen von Mittwoch an wieder zum Online-Unterricht zurückkehren. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden am Donnerstag 1316 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet, womit ein neuer Höchststand bei den täglich erfassten Neuinfektionen im Land seit dem Beginn der Pandemie verzeichnet wurde. Legende: Von der Pandemie geplagt: Auch die Strassenhändler in Seoul klagen über grosse Umsatzeinbussen. Reuters

10:28 Eliminierung von Covid-19 ist wahrscheinlicher als Ausrottung Gemäss einer Studie aus dem Journal of the American Medical Association ist eine Ausrottung des Coronavirus nicht realistisch. Dafür könnte die lokale Eliminierung durchaus ein realistischeres kurzfristiges Ziel für Covid-19 darstellen. In Israel zum Beispiel liege die Eliminierung in greifbarer Nähe, während die USA, das Vereinigte Königreich und China sich derzeit eher in einem Zustand der Kohabitation befänden. In Indien, anderen Teilen Südostasiens und einem grossen Teil Südamerikas wüte das Virus hingegen noch wie ein Flächenbrand. Die weltweite Ausrottung ist für die Wissenschaftler von der Emory Universität in Atlanta «selbst als Gedankenexperiment ein zu ambitioniertes Ziel». Um eine globale Ausrottung zu erreichen, müsste eine ausreichende Herdenimmunität durch Impfung und vorherige Infektion erreicht werden. Diese Immunität müsste «hochwirksam und lang anhaltend sein, eine Reinfektion verhindern und gegen alle Arten von aktuellen und zukünftigen Virusvarianten schützen».

9:43 Einreise für vollständig Geimpfte soll in Grossbritannien erleichtert werden Grossbritanniens Verkehrsminister Grant Shapps kündigte an, dass die Quarantänepflicht für geimpfte Menschen aus anderen Ländern in den kommenden Wochen abgeschafft werde. Dabei werde sich die Anerkennung des Impfstatus auf Länder konzentrieren, die von der WHO zugelassene Impfstoffe verabreichen. Weiter meinte der Verkehrsminister, dass der Prozess allerdings komplex sei, da jedes Land unterschiedliche Zertifizierungssysteme habe. «Bei der EU ist es einfacher, weil sie ihren eigenen digitalen Reisepass erstellen, bei anderen Ländern ist es komplizierter - die USA etwa haben kein digitalisiertes System», so Shapps. 03:29 Video Aus dem Archiv: London will Lockerungen trotz Delta-Variante Aus Tagesschau vom 05.07.2021. abspielen

8:46 Oberste Apothekerin fordert Unterstützung von Impfzentren bei Corona-Tests Seit einigen Tagen werden Apotheken in der Schweiz von Kundinnen und Kunden überrannt, die einen Corona-Test für die Ferien oder für den Besuch eines Clubs benötigen. Die Präsidentin des Schweizerischen Apothekerverbandes, Martine Ruggli, sagt gegenüber der Zeitung «Blick», dass die aktuelle Nachfrage sehr gross sei. Die Grundproblematik läge darin, dass die Antigen-Schnelltests nur zwei Tage gültig sind. Und weil ein Grossteil der Bevölkerung am Samstag verreist, sei das Testvolumen an und vor Wochenenden sehr gross. Ausserdem sagt Martine Rüggli weiter, dass viele Apotheken ihre Öffnungszeiten bereits erweitert haben und um 6 Uhr morgens bis nach Ladenschluss testen. Einige Apotheken würden sogar am Sonntag testen. Da eine kurzfristige Aufstockung schwierig sei, fordert die oberste Apothekerin, vorübergehend Impfzentren in Testzentren umfunktionieren zu lassen. Audio Aus dem Archiv: Ferienzeit: Gibt es jetzt mehr Testtermine? 19:25 min abspielen. Laufzeit 19:25 Minuten.

7:56 Niedrige Impfquoten als Bedrohung für die Weltwirtschaft Mary Daly, die US-Notenbankerin, betrachtet niedrige Impfquoten als Bedrohung für die Weltwirtschaft. Für die Welt sei es wichtig, höhere Impfraten zu erreichen, sagt Daly in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Financial Times. «Ich denke, eines der grössten Risiken für unser zukünftiges globales Wachstum besteht darin, dass wir den Sieg über Covid-19 zu früh erklären», fügt die Chefin des Fed-Bezirks San Francisco hinzu.

7:25 Pfizer und Biontech forschen an einer dritten Impfung Die Impfstoffhersteller Pfizer und Biontech gehen von einem Rückgang der Schutzwirkung ihres Coronavirus-Vakzins nach einem halben Jahr aus. Aus einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag heisst es, dass «eine dritte Dosis innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach der vollständigen Impfung erforderlich sein wird.» Bei einer laufenden Studie zu einer dritten Impfung seien «ermutigende Daten» zu beobachten, teilten die beiden Unternehmen mit. Ausserdem sei geplant, die Daten in den kommenden Wochen bei der US-Arzneimittelbehörde FDA, dem europäischen Pendant EMA und bei anderen Zulassungsbehörden einzureichen. Weiter heisst es, dass Pfizer und Biontech davon ausgehen, dass eine dritte Dosis das höchste Schutzniveau gegenüber allen bisher getesteten Coronavirus-Varianten erhalte. Das gelte auch für die sich ausbreitende Delta-Variante.

5:23 USA halten an Reisebeschränkung fest Die US-Regierung will ihre Reisebeschränkungen vorerst nicht aufheben. Das erklärte ein Sprecher des Weissen Hauses gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Regierung werde sich dem wachsenden Druck von US-Wirtschaftsverbänden und Parlamentariern nicht beugen. Die USA würden den internationalen Reiseverkehr dann wieder ermöglichen, wenn es sicher sei, dies zu tun, so der Sprecher. Im Juni hatte die US-Regierung eine Arbeitsgruppe mit der Europäischen Union, Grossbritannien, Kanada und Mexiko ins Leben gerufen, um zu prüfen, wie die Beschränkungen aufgehoben und schliesslich das Reisen wieder aufgenommen werden könne.

5:16 Ungeimpfte werden noch lange nicht nach Kanada einreisen dürfen Der kanadische Premierminister Justin Trudeau bestätigte am Donnerstag, dass noch für längere Zeit nicht nach Kanada reisen dürfe, wer nicht gegen Covid-19 geimpft sei. In den nächsten Wochen würde darüber informiert, wann geimpfte Menschen wieder einreisen dürften, so Trudeau weiter. Diese Massnahme sei wichtig für die Sicherheit der Kanadier, erklärte der Regierungschef. Die Opfer, die in den letzten Monaten erbracht worden seien, dürften nicht umsonst gewesen sein. Legende: Reuters

22:12 Katholische Kirche in Polen ruft zu Impfung auf Die Kirche unterstütze alle, die sich für eine Impfung entschieden. «Die Covid-Impfungen sind ein wichtiges Instrument, um die Verbreitung der Ansteckung einzudämmen, und viele Menschen betrachten sie als Hoffnung für eine mögliche Rückkehr zum normalen Funktionieren der Gesellschaft», hiess es in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme der Bischofskonferenz. In Polen ist die Impfkampagne zuletzt ins Stocken geraten. Der Regierung macht dies angesichts der sich in Europa ausbreitenden Delta-Variante Sorgen.

20:51 Portugal: Hotelübernachtungen nur noch mit negativem Test oder Impfung Portugal verlangt künftig für Hotelübernachtungen einen negativen Coronatest, eine vollständige Impfung oder eine Genesung. Freitagabends und an Wochenenden sind diese Nachweise auch für Restaurantbesuche im Innenbereich von 60 Stadtbezirken – darunter Lissabon und Porto - nötig, wie die Regierung ankündigt. Ein nächtliches Ausgangsverbot wurde auf weitere Teile des Landes ausgeweitet. In Portugal sind die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen wieder stetig gestiegen. Frankreich rät derweil von Reisen nach Portugal und Spanien in den Sommerferien ab. Grund sei die Risiken durch die hoch ansteckende Delta-Variante, sagt der Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, Clement Beaune, im Fernsehsender France 2.

20:02 Zweites Referendum gegen Covid-19-Gesetz Die Gegner des Covid-19-Gesetzes haben am Donnerstag in Bern ihr zweites Referendum eingereicht. Insgesamt kamen 186'000 Unterschriften zusammen, wie die drei Referendumskomitees der «Freunde der Verfassung», des Netzwerks Impfentscheid und das Aktionsbündnis Urkantone mitteilten. Für die Referendumsträger schafft insbesondere das Covid-Zertifikat für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete die Grundlage für die rechtliche Diskriminierung Ungeimpfter. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben vom Impfstatus abhängig zu machen, sei verfassungswidrig und verwerflich. Das sei durch keine Bedrohungslage gerechtfertigt. Ein weiterer Dorn im Auge ist den Gegnern des Gesetzes die Machtausweitung für den Bundesrat in einem neuen Artikel. 2020 seien «zur vermeintlichen Pandemiebekämpfung über 130 Milliarden an Steuergeldern verschleudert» worden. Bis heute fehlten indessen belastbare Beweise für die Wirksamkeit der Massnahmen. Audio Zweites Referendum gegen Covid-19-Gesetz eingereicht 02:54 min, aus Echo der Zeit vom 08.07.2021. abspielen. Laufzeit 02:54 Minuten.

19:24 EU nimmt Russlands Covid-Zertifikat unter die Lupe Die Europäische Union bietet Russland nach Angaben aus Moskau die gegenseitige Anerkennung digitaler Corona-Impfpässe an. «Wir sind bereit, uns zu treffen und das zu erörtern», sagte ein Sprecher von Gesundheitsminister Michail Muraschko gemäss der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Zuvor sagte der EU-Botschafter in Moskau, Markus Ederer, es gebe den Vorschlag aus Brüssel, die elektronischen Zertifikate für eine Impfung gegen das Coronavirus gegenseitig anzuerkennen. Die Initiative gilt als bemerkenswert, weil bisher weder die EU den in Russland entwickelten Impfstoff Sputnik V anerkennt noch Russland westliche Impfstoffe wie Pfizer/Biontech und Moderna erlaubt. Beide Seiten werfen sich vor, die jeweils anderen Impfstoffe schlecht zu reden. In der EU wird Sputnik V über eine nationale Zulassung in Ungarn und auf Wunsch auch in der Slowakei gespritzt. Zudem erkennen etwa die EU-Mitglieder Zypern und Griechenland die Sputnik-Impfung russischer Touristen an.

19:02 520 Millionen Impfdosen sollen nach Afrika gehen Die internationale Impfstoff-Initiative Covax peilt für dieses Jahr die Lieferung von 520 Millionen Dosen nach Afrika an. Bislang sind 25 Millionen Dosen an 44 Länder dieses Kontinents verteilt worden. Mit der Versorgung sei man noch nicht zufrieden, sagt Covax-Direktorin Aurelia Nguyen. Sie stellt mehr Impfstoff ab September in Aussicht. Am Dienstag hat sie auf Twitter vermeldet, weltweit habe Covax bereits 100 Millionen Impfdosen ausgeliefert.

18:47 Israel: Tochter gewinnt Impfstreit – Mutter hat das Nachsehen In Israel darf sich eine 16-Jährige gegen den Willen ihrer Mutter impfen lassen. Das Bezirksgericht in Haifa hat das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Insbesondere hat es auf die Empfehlung des Gesundheitsministeriums verwiesen, alle Israelis vom Alter von zwölf Jahren an impfen zu lassen. Die Jugendliche hatte im März gegen die Mutter geklagt. Die junge Frau wollte sich – wie ihr Vater und andere Angehörige – gegen das Coronavirus schützen. Die Mutter lehnte die Impfung jedoch ab. Sie hält diese für einen «Massenversuch» und befürchtet Nebenwirkungen. Die Mutter muss nun die Gerichtskosten von umgerechnet rund 1300 Euro tragen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel ist zuletzt wieder deutlich gestiegen: Gemäss dem Gesundheitsministerium sind binnen 24 Stunden 518 neue Fälle gemeldet worden, es hat erstmals in diesem Monat wieder zwei Tote gegeben. Die meisten der neuen Fälle stehen nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der Delta-Variante. Legende: Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat Jugendliche dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Reuters

18:25 Corona-Testpoints in der Luzerner Innenstadt An den kommenden zwei Wochenenden können sich Nachtschwärmer in der Innenstadt jeweils am Freitag- und Samstagabend testen lassen. Ein Testpoint wird auf dem Bahnhofplatz zur Verfügung stehen, ein zweiter ab nächster Woche voraussichtlich auch auf dem Theaterplatz. Die Testpoints sind vom frühen Nachmittag bis in den späten Abend hinein offen. Für den Antigen-Schnelltest ist keine Anmeldung erforderlich und das Covid-Zertifikat kann vor Ort ausgestellt werden. Die gesammelten Erfahrungen sollen nach der Pilotphase ausgewertet werden. Initiiert haben dieses Pilotprojekt die IG Kultur Luzern und die Bar & Club Kommission. Das Projekt kam zustande, weil die Testkapazitäten im Stadtzentrum teils erschöpft seien. Legende: Corona-Testpoints in der Luzerner Innenstadt für Partygänger. Keystone

17:58 Corona-Infektionen steigen in den Niederlanden explosionsartig Am Donnerstag wurden rund 5500 Fälle gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit dem 14. Mai, wie das nationale Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Donnerstag mitteilte. Vor genau einer Woche waren es noch rund 800 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Niederlande hatten zum 26. Juni fast alle Corona-Massnahmen aufgehoben. Nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln muss eine Maske getragen werden. Vielerorts wird aber die Grundregel vom Sicherheitsabstand von 1.5 Metern nicht eingehalten.

17:02 Initiativen für eine höhere Impfquote Impfen gegen das Coronavirus ist freiwillig. Um die Impfquoten zu erhöhen, wird versucht, noch Zögernde oder Impfunwillige mit Vorteilen vom Sinn eines Piks zu überzeugen. Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse fordert, dass die Kantone Gruppen wie Migranten gezielt anzusprechen. Nach Ansicht des Infektiologen Andreas Cerny sollen Hausärztinnen und Hausärzte stärker in die Impfkampagne eingebunden werden.

In den Kantonen Schwyz, Bern und Basel sind Impfteams in Bussen und Trucks unterwegs. Der Kanton Aargau plant zudem Impfmöglichkeiten in Shoppingzentren.

Im Kanton Basel-Stadt und Kanton Bern können sich Interessierte auch ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Am Impfzentrum bei der Messe Basel wurde erstmals ein sogenannter Walk-In-Nachmittag durchgeführt.

In Griechenland erhalten junge Leute eine Bezahlkarte im Wert von 150 Euro, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen, wie die Regierung kürzlich mitteilte.

Für Impfungen sind in den USA von der Regierung und Unternehmen zahlreiche Anreize geschaffen worden, beispielsweise kostenlose Donuts, Pommes, U-Bahn-Karten, Eintrittskarten für Museen und Sportveranstaltungen, eine Geld-Lotterie und die Verlosung von kostenlosen Studienplätzen für Kinder und Jugendliche. 00:12 Video Engelberger: «Da muss man nicht eine Schoggi dazugeben» Aus News-Clip vom 05.07.2021. abspielen