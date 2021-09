Der Ticker startet um 5:53 Uhr

16:13 NW: Walk-In-Angebot wechselt Standort wegen hoher Nachfrage Nach den ersten beiden Tagen sind die Walk-In-Impfungen in Stans sehr intensiv genutzt worden - jeweils 200 Personen haben sich am Spital Nidwalden gegen das Coronavirus impfen lassen. Die impfwilligen Personen mussten aufgrund der hohen Nachfrage Wartezeiten in Kauf nehmen. «Unsere Erwartungen sind deutlich übertroffen worden», hält Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger fest. «Dies zeigt, dass das Angebot wichtig ist und die Bevölkerung auf die niederschwellige Impfmöglichkeit anspricht.» Das Gesundheitsamt geht gemäss einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster davon aus, dass das Bedürfnis an Spontanimpfungen auch in den nächsten Wochen anhalten wird. Deshalb finden die Walk-In-Impfungen ab 3. September im ehemaligen Zeughaus in Stans-Oberdorf statt, da die Kapazitäten am Standort im Spital Nidwalden bereits ausgeschöpft sind. Das Gesundheitsamt erhofft sich dadurch eine bessere Verteilung des Personenaufkommens.

15:56 Kosovos Präsidentin ruft Kosovaren in der Schweiz zum Impfen auf Vjosa Osmani-Sadriu, die Präsidentin der Republik Kosovo, hat die Kosovarinnen und Kosovaren in der Schweiz aufgerufen, sich impfen zu lassen. Am Swiss Economic Forum in Interlaken erklärte sie, dass viele in der Schweiz lebenden Kosovaren im Sommer in die Heimat gereist seien und sich dort mit dem Coronavirus angesteckt hätten. «Wir alle müssen unsere Verantwortung in dieser Corona-Krise wahrnehmen. Ich rufe alle Kosovaren in der Schweiz und in Kosovo auf, sich impfen zu lassen», sagte Osmani-Sadridu. In der Schweiz leben rund 200'000 Personen mit kosovarischen Wurzeln.

15:17 England: Lehrer fordern Wiedereinführung der Masken an Schulen Zum Schulstart in England haben Lehrer und Wissenschaftler die Wiedereinführung der Maskenpflicht an Schulen gefordert. «Warum geben wir Massnahmen auf, die in einer ungeimpften Altersgruppe, in einem überfüllten Gebäude zu einer dramatischen Reduzierung der Übertragung geführt hätten», fragte Mary Bousted, Chefin der Lehrergewerkschaft National Education Union, in der Zeitung «Daily Mirror». Denn die Schülerinnen und Schüler hätten sich an die Masken gewöhnt, die ein einfaches Mittel im Kampf gegen das Virus seien. Kinder müssen sich mit einem negativen PCR-Test nicht mehr selbst isolieren, wenn sie in Kontakt mit infizierten Personen gekommen sind. Bousted sagte weiter: «Wir werden erleben, dass sich Tausende Schüler und Hunderte Lehrer selbst isolieren müssen.» Sie verwies auf den Schulstart in Schottland, der bereits begonnen hat - dort seien die Neuinfektionen zuletzt deutlich gestiegen. 02:44 Video Aus dem Archiv: Kritik an Corona-Lockerungen in England Aus Tagesschau vom 18.07.2021. abspielen

14:49 Öffentlicher Verkehr testet neue Preis- und Abonnementsformen Nach dem Einbruch der Nutzerzahlen im öffentlichen Verkehr durch die Coronakrise sowie dem veränderten Mobilitätsverhalten testet der ÖV neue Preis- und Abonnementsformen, um Kundinnen und Kunden zurückzugewinnen. Das neue Angebot soll national wie regional in Form von ÖV-Guthaben getestet werden. Wie die Branchenorganisation Alliance Swisspass zusammen mit Tarifverbunden und Transportunternehmen mitteilt, sollen bis zu 1200 ausgewählte Kundinnen und Kunden ab November dieses Angebot landesweit testen. Dabei stehen zwei Guthabengrössen zur Verfügung - nämlich 3000 Franken V-Guthaben zum Preis von 2000 Franken und 1000 Franken ÖV-Guthaben zum Preis von 800 Franken. ÖV-Kundinnen und Kunden sollen ein bestimmtes Guthaben im voraus ermässigt erwerben und damit während eines Jahres persönliche Billette und Tageskarten beziehen können. Ausserdem testen mehrere regionale Projekte das Preis-Capping, wobei die Fahrtkosten der Kundinnen und Kunden bei einem bestimmten Betrag gedeckelt werden. Ist dieser Preisdeckel erreicht, sind sämtliche weiteren Fahrten kostenlos. Audio Aus dem Archiv: Fehlende Pendler sorgen weiterhin für schlechte SBB-Zahlen 01:46 min, aus HeuteMorgen vom 09.07.2021. abspielen. Laufzeit 01:46 Minuten.

14:11 Das BAG meldet 3202 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3202 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2502 . Das sind 2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 396.07 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 84 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 61 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind -4 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 876 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 6 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 264 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 18 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 78 Prozent ausgelastet. 31 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 30 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 10.7 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 11 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'354 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 18 Prozent gestiegen.

13:53 Was ist ein Beispiel für ein innovatives Projekt? Der Bundesrat wird nach einem Beispiel für ein innovatives Projekt gefragt. Parmelin erwähnt darauf ein frisch entwickeltes Handbuch für nachhaltigen Tourismus. Kempf ergänzt, Tourenportale und Naturparks seien ebenfalls gute Beispiele. Auch bei der Digitalisierung von Tourismusprojekten wolle man vorwärtsmachen.

13:52 Welche Rolle hat das Parlament noch zu spielen? Das Parlament hat ebenfalls mehrere Motionen eingereicht, die unter anderem in der Herbstsession behandelt werden sollen. Diese sind mehrheitlich ausgerichtet auf die Investitionen. Kempf ergänzt, dass bei den 30 Millionen das Parlament in der Budgetdebatte im Dezember sich äussern werde. Bei der Innotour-Massnahme könne das Parlament sich ebenfalls noch äussern. Bei den 10 Millionen Franken für die Regionalpolitik brauche es keinen Bundesentschluss, die werden direkt aus dem Fonds entnommen.

13:48 Will man zurück zu den mit ausländischen Touristen überlaufenen Städten? Ein völlig überlaufenes Luzern oder Berner Oberland? Wolle man wirklich wieder dahin, fragt ein Journalist. Es gehe eben nicht nur darum, dass die Ausländer wieder in gleichem Ausmass ins Land kommen wie vorher, so Parmelin, sondern es gehe um innovative Ideen und eben auch um einen nachhaltigen Tourismus. Experte Richard Kempf ergänzt zu den Massnahmen: «Wir gehen nicht davon aus, dass gerade der Geschäftstourismus wieder auf das gleiche Niveau kommt wie vorher. Darum richten wir einen Fokus auch auf diesen Tourismuszweig.» Und zur Frage des Massentourismus, sagt Kempf, man wolle nun vor allem Touristen ansprechen, die einen längeren Aufenthalt in Betracht ziehen.

13:47 Wieso soll nun der Städtetourismus bevorzugt werden? Parmelin sagt, dass in einigen Städten die Tourismuszahlen stark eingebrochen sind. Auf diese betroffenen Städte soll nun der Fokus gelegt werden. Bisher wurde oftmals die Peripherie unterstützt, damit diese von Touristen besucht wird.

13:44 Parmelin: «Wir konzentrieren uns auf den Städte- und auf den Geschäftstourismus» «Wir konzentrieren uns auf den Städte- und auf den Geschäftstourismus», sagt Bundesrat Parmelin zum nun zusammengestellten Paket für den Tourismus. Es gebe drei Hauptmassnahmen: Erstens sollen 30 zusätzliche Millionen an Schweiz Tourismus fliessen - als Nachfrageförderung für die Jahre 2022 und 2023.

Zweitens ist vorgesehen, den Bundesanteil für Innotour-Projekte zu Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaufbau zu erhöhen.

Und drittens soll die Neue Regionalpolitik für den Zeitraum von 2020 bis 2023 zusätzliche zehn Millionen Franken für die Projektförderung erhalten. 00:36 Video Parmelin zur Millionenhilfe für den Tourismus Aus News-Clip vom 01.09.2021. abspielen

13:39 Parmelin: «Jeder kann helfen, dass es uns besser geht» Der Bundesrat hat 60 Millionen zusätzliche Hilfe für Tourismusbranche gesprochen. 30 Millionen gehen an Schweizer Tourismus, 20 Millionen sollen Innovationen durch Innotour-Projekte unterstützen, 10 Millionen gehen über neue Regionalpolitik. Bundespräsident Parmelin äussert sich zur aktuellen Coronasituation. Er sei überzeugt, dass der kürzeste Weg zur Beilegung der Krise über die Impfung führe. Jeder habe das Recht, anders zu denken. Doch es gebe eine gemeinsame Verantwortlichkeit, ohne die es keine Schweiz gebe. Er rief dazu auf, dass jeder sich fragen solle, wie er als Bürger oder als Bürgerin seinen Beitrag leisten könne, die Pandemie zu überwinden. «Der Feind ist und bleibt die Coronapandemie, nicht andersdenkende Bürger.» 00:19 Video Parmelin: «Es beunruhigt mich, wenn diskreditiert wird, nur weil jemand anderer Meinung ist» Aus News-Clip vom 01.09.2021. abspielen

13:35 Wieso wartet der Bundesrat mit der Ausweitung des Zertifikats? Bevor es um den Tourismus geht, geht es um das Zertifikat: Ein Journalist fragt zu Beginn nach, wieso der Bundesrat nun zuwarte mit der Ausweitung des Zertifikats, obwohl nicht nur Kantone, sondern auch zahlreiche Spitäler sich deutlich dafür ausgesprochen hätten. Bundesratssprecher André Simonazzi sagt darauf, dass man diese Meinungen durchaus gehört habe und der Bundesrat sei auch bereit, die Ausweitung, rasch einzuführen, sollte sich die Lage verschlechtern. Momentan sehe man aber eine gewisse Stabilisierung der Lage, deswegen warte man ab. André Simonazzi fügt noch an, dass es nicht möglich sei, dass die Kantone die Ausweitung selbst einführten. Es brauche dazu den Beschluss des Bundesrates.

13:30 Die Medienkonferenz beginnt Der Bundesrat hat heute ein Recovery Programm für die Erholung des Schweizer Tourismus nach der Covid-19-Pandemie verabschiedet. Das Programm soll die Nachfrage wiederbeleben und die Innovationsfähigkeit erhalten. Der Schweizer Tourismus soll unter anderem zusätzliche Bundesmittel in der Höhe von 30 Millionen Franken erhalten. Ausserdem soll der Bundesanteil bei Innotour-Projekten auf maximal 70 Prozent erhöht werden, damit die Tourismusbranche trotz anhaltender Krise Innovationen und Produktentwicklungen umsetzen kann. Weiter soll der Projektförderung über die Neue Regionalpolitik von 2020 bis 2023 zusätzlich 10 Millionen Franken zur Verfügung gestellt werden.

13:12 Bundespräsident Parmelin informiert über Schweizer Tourismus Um 13:30 Uhr beginnt der Point de Presse mit Bundespräsident Guy Parmelin zum Tourismus während der Corona-Situation. Wir übertragen diesen im Livestream und auf SRF 1.

12:42 Covid-19-Gesetz soll verlängert werden Der Bundesrat hat an seiner Sitzung, Link öffnet in einem neuen Fenster über die mittelfristige Strategie zur Bewältigung der Corona-Pandemie beraten. Hinsichtlich der unsicheren epidemiologischen Entwicklung hat der Bundesrat beschlossen, dem Parlament die Verlängerung einiger Bestimmungen des Gesetzes zu beantragen. Zwar ist beispielsweise die gesetzliche Grundlage für das Covidzertifikat (Artikel 6a) bis Ende 2022 in Kraft und vom Entscheid nicht betroffen. Doch die meisten restlichen Bestimmungen des Gesetzes laufen Ende 2021 aus. Mit der Verlängerung des Covid-19-Gesetzes um voraussichtlich ein Jahr will der Bundesrat sicherstellen, dass er im Fall einer anhaltenden Krise auch nächstes Jahr über die betroffenen Instrumente im Kampf gegen die Pandemie verfügt.

12:23 Bundesrat verzichtet auf Ausweitung des Covid-Zertifikats Der Bundesrat hat beschlossen, das Covid-Zertifikat vorerst nicht auf Restaurants, Fitnesscenter und kleinere Veranstaltungen auszuweiten. Dies geht aus einer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fensternach der heutigen Bundesratssitzung hervor. Die Zahl der Spitaleinweisungen von Corona-Patienten sei zwar hoch, sie habe in der vergangenen Woche jedoch nicht mehr zugenommen. Der Bundesrat wolle vorerst die weitere Entwicklung der Pandemie abwarten. Er hoffe dabei auf eine gute Organisation der Spitalkapazitäten durch die Kantone. Trotzdem behält sich der Bundesrat vor, Massnahmen zur Entlastung der Spitäler zu beschliessen, falls dies nötig sein sollte. Der Bundesrat hatte vorsorglich einen Plan für eine Ausweitung der Zertifikatspflicht bei Kantonen und Sozialpartnern in die Konsultation geschickt. Laut Bundesrat hätten sich diese mehrheitlich für eine Ausweitung ausgesprochen, wenn sich eine Überlastung der Spitäler abzeichne.

11:20 Bundesrat erhöht Unterstützungsgelder für SBB Der Bundesrat beschliesst eine weitere finanzielle Unterstützung für die SBB. Das Darlehen wird von 750 auf 950 Millionen Fr. erhöht. Damit können die Finanzierungslücke bis Ende 2021 infolge der Coronakrise gedeckt und die beschlossenen Investitionen sichergestellt werden, so der Bund in seiner Mitteilung. Zur längerfristigen finanziellen Stabilisierung der SBB soll bis Ende 2021 ein Konzept erarbeitet werden. Gestützt darauf will der Bundesrat über die weiteren Finanzierungsschritte entscheiden.

11:00 Durch Zürich soll bald ein Impftram kurven In der Stadt Zürich ist ein Impftram geplant, in dem sich spontane Impfwillige gegen das Coronavirus immunisieren lassen können. Das Tram soll Mitte September den Betrieb aufnehmen, mehr sagen die Verantwortlichen noch nicht dazu. Zudem erhöht der Kanton Zürich seine Impfkapazitäten, wie die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte. Ab Samstag wird im Zürcher Stadtspital Triemli wieder gegen Corona geimpft, was die Kapazität im Kanton um bis zu 1000 Impfungen pro Tag erhöht. Dazu wird das Netz an Apotheken, in denen geimpft werden kann, ausgebaut.