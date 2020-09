Der Ticker startet um 7:03 Uhr

18:13 Neun Pharmaunternehmen versprechen sorgfältige Impfstoffentwicklung Angesichts der zunehmenden politischen Debatte zur baldigen Verfügbarkeit einer Corona-Impfung haben neun konkurrierende Pharma- und Biotech-Unternehmen versprochen, bei der Entwicklung und Zulassung des Impfstoffs keine Kompromisse einzugehen. Die Zulassung eines Impfstoffs werde erst beantragt, wenn Verträglichkeit und Wirksamkeit mit einer rigorosen klinischen Studie der Phase drei demonstriert worden seien, erklärten die Vorstandsvorsitzenden der neun Unternehmen. Dies gelte sowohl für eine reguläre Zulassung als auch für eine mögliche Notfallgenehmigung, heisst es. Die beteiligten Firmen sind AstraZeneca, Biontech, GlaxoSmithKline, Johnson&Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Pfizer und Sanofi.

17:29 Europaparlament sagt Sitzung in Strassburg ab Die Sitzungswoche des Europaparlaments im französischen Strassburg ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die September-Sitzung in der kommenden Woche werde stattdessen in Brüssel stattfinden, teilte Parlamentspräsident David Sassoli nach einem Telefonat mit der Strassburger Bürgermeisterin Jeanne Barseghian mit. Das Département Bas-Rhin, in dem Strassburg liegt, wird seit dem vergangenen Wochenende von den französischen Behörden wieder als eine Zone eingestuft, in der das Coronavirus aktiv zirkuliert. Auch das habe zu der Entscheidung beigetragen, die Sitzung dort abzusagen, erklärte Sassoli. Die Abgeordneten und Mitarbeiter hätten sich laut dem Parlamentspräsidenten nach ihrer Rückkehr nach Brüssel in Quarantäne begeben müssen. Seit März fanden die Sitzungen des EU-Parlaments in einem kleineren Format online und im Plenarsaal in Brüssel statt.

16:18 Frankreich prüft Verkürzung der Quarantänezeit nach Infektion Frankreich prüft, ob die Quarantänezeit für Corona-Infizierte und deren Kontaktpersonen verkürzt werden kann. Derzeit stehe im Raum, die Quarantäne-Vorgaben von 14 auf sieben Tage zu reduzieren, sagte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran dem Radiosender France Inter. Der Wissenschaftsrat, der die französische Regierung berät, habe sich dafür ausgesprochen, erklärte Véran. Eine Entscheidung darüber solle aber erst am Freitag bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates getroffen werden. So bleibe Zeit, noch weitere Meinungen von Experten dazu einzuholen. Die Gründe für eine Verkürzung der Quarantäne-Zeit seien nicht wirtschaftlich, betonte Véran. «Man ist vor allem in den ersten fünf Tagen ansteckend, nachdem entweder Symptome aufgetreten sind oder nach einem positivem Test», sagte der Minister. Nach einer Woche sei das Ansteckungsrisiko nur noch sehr gering.

15:47 Konjunktur und Beschäftigung in der Eurozone brechen ein In der Eurozone sind die Konjunktur und die Beschäftigung inmitten der Coronakrise eingebrochen. Der Konjunkturrückgang fällt im zweiten Quartal jedoch etwas schwächer aus als bisher bekannt. Die Wirtschaftsleistung (BIP) sei gegenüber dem Vorquartal um 11.8 Prozent geschrumpft, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1995. In einer vorherigen Schätzung war ein noch etwas stärkerer Einbruch um 12.1 Prozent ermittelt worden. Zum Vorjahr sank das BIP um 14.7 Prozent. Die Beschäftigung brach ebenfalls ein. Vom ersten auf das zweite Quartal sank die Zahl der Beschäftigten in der Eurozone um 2.9 Prozent. Auch das ist ein Rekordrückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1995.

15:30 Studie: Mehrheit der Arbeitgeber will Homeoffice mehr fördern Die Corona-Pandemie hat laut dem Personalvermittler Manpower ein Umdenken bei Arbeitgebern ausgelöst. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) will Angestellte mehr zu Hause arbeiten lassen. Zu diesem Schluss kommt das von Manpower veröffentlichte Arbeitsmarktbarometer. In der Schweiz wurden dazu rund 450 Arbeitgeber befragt. Die Bereitschaft Homeoffice zu ermöglichen, sei damit in der Schweiz deutlich höher als in anderen Ländern (39 Prozent). Zudem würden sogar 17 Prozent der Schweizer Arbeitgeber erwägen, die gesamte Arbeitszeit im Homeoffice abzuleisten. Befragt zur möglichen Beschäftigungsentwicklung erwartet gut ein Viertel (26 Prozent), dass ihre Unternehmen bis Ende 2020 zu einer ähnlichen Einstellungsdynamik wie in den Jahren vor der Krise zurückkehren werden. Mehr als ein Drittel (39 Prozent) gehe aber davon aus, dass ein Beschäftigungsniveau wie vor der Pandemie nicht mehr zu erreichen sei. Legende: Die Bereitschaft Homeoffice zu ermöglichen, ist gemäss Studie in der Schweiz deutlich höher als in anderen Ländern. Keystone

14:57 Finanzieller Schaden für Spitäler: Aargau will Druck auf Bund machen Der Bund soll die Kantone für den Corona-Ausfall bei den Spitälern entschädigen. Ertragsausfälle und Mehrkosten sollen diese nicht selbst tragen müssen. Das fordert das Aargauer Kantonsparlament mit einer Standesinitiative. Diese wurde mit 111 zu 8 Stimmen beschlossen. Die zuständige Kommission muss nun eine Vorlage ausarbeiten. Das Aargauer Parlament will damit den Druck auf den Bundesrat erhöhen. Dieser hatte wegen der Corona-Pandemie im März und April nicht dringende medizinische Eingriffe und Therapien verboten. Mehrmals hatte die Landesregierung danach betont, dass der Bund sich nicht an den Ausfallkosten beteiligen werde. Allein im Aargau entstand ein geschätzter Schaden von 95 Millionen Franken. Das Kantonsparlament und -regierung wollen nun erreichen, dass der Bund einen Grossteil davon entschädigt. Wer befehle, müsse auch bezahlen, so die Meinung im Parlament.

14:32 Grüner Nationalrat Daniel Brélaz in Quarantäne – Test negativ Mit Daniel Brélaz (Grüne/VD) sitzt der erste Bundesparlamentarier während der Herbstsession in Quarantäne. Der Coronavirus-Test des 70-jährigen Nationalrats fiel zwar negativ aus, er muss aber bis Freitag zu Hause bleiben, weil sein Sohn positiv getestet wurde. Brélaz bestätigte in einem Interview mit dem Westschweizer Portal von «24 heures» Informationen der Zeitung «Blick». Da sein Corona-Test negativ ausfiel, will Brélaz am kommenden Montag wieder an der Session teilnehmen. Brélaz hatte sich am Sonntag testen lassen. Nach eigenen Angaben zeigt er auch keine Symptome. Sein Sohn wurde vergangenen Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet. Am Abend zuvor hatten die beiden zusammen gegessen, wie Brélaz im Interview ausführte. FDP-Nationalrat Jacques Bourgeois (FR) wurde bereits im März positiv auf das Coronavirus getestet, wie er am Dienstag einen Bericht der Westschweizer Zeitung «Le Matin» bestätigte. Demnach erlebt Bourgeois noch heute «Momente der Müdigkeit». Legende: Daniel Brélaz befindet sich bis Freitag in Quarantäne. Keystone

13:49 Chef der Tour der France positiv auf Corona getestet – alle Fahrer negativ Wie der Veranstalter der Tour de France, ASO mitteilte, sei bei Tourchef Christian Prudhomme das Virus beim obligatorischen Test im Rahmen des Ruhetages nachgewiesen worden, der 59-Jährige muss sich für mindestens eine Woche von der Frankreich-Rundfahrt zurückziehen. Das befürchtete Corona-Chaos nach dem Testmarathon am Sonntag und Montag blieb allerdings aus. Sämtliche 166 von ursprünglich 176 noch im Rennen befindliche Fahrer traten nach negativen Ergebnissen zur zehnten Etappe an. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Tour-Direktor positiv getestet Nach Corona-Tests an der Tour: Alle Fahrer dürfen weiterfahren 08.09.2020 Mit Audio

13:40 «Kleinere, feinere Version»: Pläne zur Fasnacht 2021 in Bern und Solothurn Die Berner Fasnacht, so wie man sie kennt, wird es 2021 nicht geben. Das Komitee hat sich für eine «kleinere, feinere Version» entschieden. Was das genau heisst, ist allerdings noch unklar. Jetzt bereits konkret zu planen sei schwierig, heisst es in der Mitteilung des Vereins. Marktstände wie in den vergangenen Jahren wird es keine geben, da aus gesundheitlichen Gründen grossen Menschenansammlungen in den Gassen zu vermeiden sind. Möglich wäre aber zum Beispiel ein Maskenball. Zudem werde trotz Corona auch in diesem Jahr am 11. November um 11:11 Uhr der Fasnachtsbär im Käfigturm in den Winterschlaf geschickt – aber in kleinerem Rahmen als bisher. Auch in der Stadt Solothurn soll es 2021 eine Fasnacht geben. Allerdings dürfe es dabei weder drinnen noch draussen unkontrollierten Menschenansammlungen geben, hat der Vorstand der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft entschieden. Eine Task-Force soll nun Szenarien für eine alternative Fasnacht ausarbeiten. Abgesagt hingegen wurden die Fasnacht in Olten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Pandemie Die Fasnacht 2021 gibt es in einer abgespeckten Version 08.09.2020 Mit Video

13:15 245 neue Corona-Fälle in der Schweiz gemeldet Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 245 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 344. Das sind 16% mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3%. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 12'432 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 19% gestiegen. Das BAG meldet keine neuen Verstorbenen. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 5 Personen. Das sind 3% weniger als in der Vorwoche.

11:22 Österreich will Skigebiete im Winter offenhalten – mit Einschränkungen beim Après-Ski Trotz der Corona-Krise will Österreich die Skigebiete im kommenden Winter offenhalten. «Wir müssen in allen Bereichen unseres Lebens versuchen, ein so normales Leben wie möglich zu führen», betonte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einem Besuch in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. «Wintertourismus und Skifahren wird möglich sein.» Mit Blick auf die Skisaison verwies Kurz darauf, dass der Tourismus ein grosser Wirtschaftsfaktor in Österreich sei. Es gehe um sehr viele Arbeitsplätze. Ein Konzept werde derzeit ausgearbeitet, sagte Kurz. Details nannte er nicht. Zugleich betonte er, dass es Après-Ski in der gewohnten Form nicht geben werde. Bei Partys im Skiort Ischgl hatten sich viele Touristen gerade auch aus Deutschland mit dem Virus angesteckt.

10:25 Ausserordentliche Corona-Debatte im Nationalrat dauert nur eine Stunde Bei der Debatte am heutigen Morgen ging es um Vorstösse, die den Kurs des Bundesrats bei der Bewältigung der Krise beeinflussen sollen. Da die meisten der Vorstösse bereits überholt sind, endete die Debatte bereits nach einer knappen Stunde. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Politik im Nationalrat «Ausserordentliche Corona-Session» endet ausserordentlich schnell 08.09.2020 Mit Video

9:43 Zahlreiche Campingplätze verlängern wegen der starken Nachfrage ihre Saison Der grösste Platzbetreiber TCS verzeichnet bis heute – trotz der Corona-bedingten späten Saisoneröffnung – bereits 13 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr. Auch für den Herbst zeichne sich ein positiver Trend ab, teilte der TCS mit. So lägen die Online-Buchungen um 120 Prozent über dem Vorjahr. Deshalb verlängere der TCS – und mit ihm zahlreiche andere Plätze in der ganzen Schweiz – die Saison zum Teil bis Anfang November. Die 26 TCS Campingplätze verzeichneten bisher 606'000 Logiernächte, das seien 13 Prozent mehr als im Rekordjahr 2019. Bereits kurz nach der verspäteten Eröffnung im Juni seien die Plätze an den Wochenenden mehrheitlich ausgebucht und auch die Auslastung unter der Woche höher gewesen als in vergangenen Jahren. Während der Sommerferien sei die Nachfrage dann noch einmal gestiegen, hiess es weiter. Als erstes seien die Campingplätze am Wasser ausgebucht gewesen, die grösste Zunahme hätten jedoch die Plätze in Graubünden verzeichnet, mit einem Plus von 47 Prozent. Der Anteil der Schweizer Gäste betrug gemäss TCS 90 Prozent.

9:35 Italien: Serie A startet ohne Zuschauer Die Fussballstadien in Italien, das zu Beginn der Pandemie besonders stark von der Verbreitung des Coronavirus betroffen war, bleiben bis mindestens 7. Oktober für Zuschauer geschlossen. Das geht aus einem Dekret zur Verlängerung der Corona-Schutzmassnahmen hervor, das Ministerpräsident Giuseppe Conte am späten Montagabend unterzeichnete. «Ich finde, die Öffnung wäre derzeit absolut unangemessen», hatte Conte bereits am vergangenen Wochenende zu einer möglichen Fan-Rückkehr gesagt. Die Saison in der Serie A beginnt am 19. September. Die Clubs würden gerne wieder vor Publikum spielen. Gesundheits-Staatssekretärin Sandra Zampa sagte, wenn sich die Infektionszahlen gut entwickelten, könne man möglicherweise ab Mitte Oktober wieder über Zuschauer in den Stadien nachdenken. «Wenn die Zahlen gut sind, könnten am 17. Oktober beim Derby Inter - Milan Zuschauer dabei sein», sagte die Politikerin dem Sender Radio Punto Nuovo. Voraussetzung sei, dass sich die Fans an die Abstands- und Hygieneregeln hielten. Legende: Das leere Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. Bei guter Entwicklung könnten am 17. Oktober wieder Zuschauer zum Mailänder Derby ins Stadion gelassen werden. Keystone

7:25 Indien meldet so viele Tote an einem Tag wie seit Juli nicht mehr Indien meldet 1133 weitere Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden – so viele wie nie an einem einzigen Tag seit mehr als einen Monat. Insgesamt sind in dem Land nach Angaben des Gesundheitsministeriums nunmehr 72'775 Menschen nach einer Corona-Ansteckung gestorben. Die Zahl der Infektionen steigt um 75'809 auf 4.28 Millionen. Nach den USA ist das weltweit die höchste Zahl.

6:56 Spanien: Mehr als 500'000 Infektionen – und jetzt kommt noch der Schulstart Die Zahl der Corona-Infektionen liegt höher als in jedem anderen westeuropäischen Land. Seit dem Beginn der Pandemie hätten sich laut spanischem Gesundheitsministerium insgesamt 525'549 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Mit Covid-19 gestorben sind laut den Behördenangaben kapp 28'500 Menschen. Sorgen bereitet vor allem die Situation in der Region Madrid. Auf die Hauptstadt entfiel zuletzt erneut der Löwenanteil der Neuinfektionen: 670, also etwa ein Viertel. In Katalonien, noch vor wenigen Wochen das spanische «Epizentrum» der Neuausbrüche, hat sich die Lage inzwischen weiter verbessert. Am Montag wurden nur 87 Neuinfektionen gemeldet. Probleme könnte nun der Schulstart bringen, bei dem die Kinder erstmals seit März wieder in ihre Klassen kommen sollen. Um die Klassenverbände zu verkleinern und damit das Infektionsrisiko zu vermindern und die Folgen einer Infektion auf möglichst wenige Menschen zu begrenzen, werden dringend fast 40'000 zusätzliche Lehrkräfte gesucht. Legende: Erstmals seit März sind in Spanien die Schülerinnen und Schüler in ihre Klassenräume zurückgekehrt. Das schafft neue Probleme im Corona-geplagten Land. Keystone

6:07 Aussengastronomie: Stadt Zürich diskutiert über Konzept für den Winter Bis Ende Oktober dürfen Restaurants in der Stadt Zürich ihre Tische und Stühle auch auf öffentlichen Grund stellen. Die Gastronomen können so einen Teil des Umsatzes wettmachen, der aufgrund der Abstandsregeln in den Innenräumen fehlt. Aber wie kommen Zürcher Wirte auch im Winter über die Runden? Dies haben Vertreter der Gastroverbände gestern zusammen mit Vertretern der Zürcher Stadtregierung diskutiert. Dabei ging es auch um die Möglichkeit, die Aussenbereiche zu heizen. Die sogenannten Heizpilze sind im Kanton Zürich zwar verboten. Der verantwortliche Baudirektor Martin Neukom (Grüne) sagte letzte Woche aber, er wolle einen entsprechenden Vorstoss aus dem Parlament genau prüfen, wenn er dann überwiesen werde. Heizpilze einfach wieder erlauben will Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) aber nicht. «Das ist ökologisch alles andere als sinnvoll.» Die Vertreter der Gastroverbände hätten aber auch alternative Lösungen in die Diskussion eingebracht, solche die umweltverträglich seien. «Wir sind auf jeden Fall bereit, neue und kreative Lösungen zu prüfen», so Mauch gegenüber SRF News. Audio Zürcher Gastronomen wollen Heizungen für den Aussenbereich 02:01 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 07.09.2020. abspielen. Laufzeit 02:01 Minuten.

4:06 100 Corona-Hilfschecks von Trump landen in Österreich Von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Schecks zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise sind bei etlichen Österreichern gelandet. Mehr als 100 solcher Schecks über jeweils 1200 Dollar sind nach Angaben des ORF inzwischen bei Banken eingelöst worden. Grund des Geldsegens könnte eine Datenpanne bei den US-Behörden sein. Die Regierung hatte Schecks an zahllose Menschen geschickt, gedacht als Hilfe in der Coronakrise. Irrtümlich gingen auch Zahlungen an mehr als eine Million Tote. Offenbar hatten das Finanzministerium und die Steuerbehörde vor dem Verschicken der Hilfe-Schecks nicht ihre Daten mit den Verstorbenenmeldungen der Sozialversicherungsbehörde abgeglichen. Legende: Donald Trumps Corona-Schecks landeten versehentlich in Österreich. Keystone