Berset: «Dort wo das Covid-Zertifikat angefordert wird, gilt keine Maskenpflicht mehr.» Bezüglich der Ausdehnung der Zertifikatspflicht führe das epidemiologische Risiko den Bundesrat bei seinen Entscheidungen. Dort wo sich viele Menschen in Innenräumen treffen, sei die Diskussion um eine Zertifikatspflicht besonders relevant.

«Bedeutet die Zertifikatspflicht im Restaurant, dass man dort keine Maske mehr tragen muss?», will ein Journalist wissen. Zudem möchte der Journalist wissen, ob das Zertifikat auch bei personenbezogenen Dienstleistungen – wie beim Coiffeur oder in einem Erotikbetrieb – verlangt wird.

Berset meint dazu: «Es sind etwa 40 Prozent der Neuansteckungen mit Bezug zu Reiserückkehrenden.» Für die nächsten Wochen und Monate, vor allem für die Herbstferien, habe die Frage deshalb eine grosse Bedeutung. Der Bundesrat werde dann schauen, ob er wieder solche Massnahmen einführen werde, sagt Berset. «Es ist nicht so einfach zu kontrollieren, ob die Quarantäne funktioniert. Wenn die Schweiz eine Insel wäre, wäre es viel einfacher.»

Patrick Mathys vom BAG ergänzt, es gehe darum, dass die Spitäler nicht wieder, wie in der zweiten Welle, sehr viele Eingriffe verschieben müssten. Bereits ab 20 Prozent Belastung der Intensivstationen durch Covidpatienten könnten nicht mehr alle geplanten Operationen durchgeführt werden. Aktuell liege dieser Wert bereits bei 26 Prozent. «Wir schieben also bereits wieder notwendige Operationen vor uns her.»

Es gebe Unterschiede zwischen den Ländern in verschiedenen Bereichen, so Berset. Der Bundesrat habe die Impfung für alle gratis zur Verfügung gestellt. Die Bevölkerung müsse aber selber entscheiden, ob sie sich impfen lassen wolle oder nicht. Die Impfung sei keine Zauberlösung – aber ein «Gamechanger», der einiges ändern könnte.

Die Durchimpfungsrate in der Schweiz sei im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr niedrig, meint ein Journalist. Ob der Bundesrat da nicht zu zögerlich gehandelt habe, will er wissen.

Was passiert bei einem Nein im November zum Covid-Gesetz mit der Zertifikatspflicht? «Dann ist das Covid-Zertifikat Geschichte», stellt Alain Berset klar. Man könne dann nicht einfach mit Notrecht wieder eine Grundlage für ein Zertifikat schaffen. «Das wäre ein Skandal», sagt Berset. Ein Volksentscheid gelte es zu akzeptieren.

Die Plakatkampagne sei nicht das einzige, das helfe, sagt Berset auf eine entsprechende Frage. «Es ist jetzt wichtig, zu den Leuten zu gehen. Ich war beeindruckt, dass sich bei den Impfbussen in den Dörfern jetzt viele Menschen impfen lassen.» Die Impfungen nähmen jetzt wieder leicht zu, man sei hier auf dem richtigen Weg.

Eine Journalistin stellt eine Frage zur Wirksamkeit des Zertifikats: «Ist es wirklich so sinnvoll, auf die Ausweitung der Zertifikatspflicht zu setzen?»

«Ist die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft nun grösser?», will ein Journalist wissen. Schliesslich könnten nun bald wohlhabende Ungeimpfte weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, ärmere jedoch nicht.

Bundesrat Alain Berset sagt dazu: «Die Schwelle ist nicht alles. Es geht auch um die Dynamik. Es sind viele Faktoren, die das beeinflussen.» Die Frage sei, ob ein Risiko bestehe, dass die Schweiz in zwei bis drei Wochen in einer Situation sei, wo die Spitäler überlastet seien.

Alain Berset zur Situation in den Spitälern

Alain Berset wird darauf angesprochen, dass er vor wenigen Wochen noch gesagt habe, die Diskussion über die Ausweitung der Zertifikatspflicht sei bizarr. Berset: «Ja, das zeigt, dass die Situation in der Pandemie leider sehr schnell ändern kann. Damals war die Situation in den Spitälern entspannt. Nun melden die Kantone eine massive Verschärfung. Zudem ist das Wort auch meinen bescheidenen Deutschkenntnissen geschuldet, es war wohl auf Deutsch nicht optimal.»

«Das Zertifikat ist die Massnahme, welche uns erlaubt, Schadensbegrenzung zu betreiben», so Berset. Was die Kontrolle angehe, sei bereits vieles gemacht worden. Diejenigen, die die Kontrolle durchführten, hätten gemeldet, dass die Kontrolle gut funktioniere.

Die Fragerunde ist eröffnet: «Haben Sie auch an die zusätzlichen Kosten für Restaurants gedacht? Werden Sie diesen Restaurants helfen, wenn sie das Zertifikat überprüfen müssen?», will ein Journalist wissen.

Alain Berset sagt, der Bund habe einen neuen Vertrag mit Pfizer/Biontech abgeschlossen. Damit sei für die nächsten zwei Jahre der Nachschub an allenfalls nötigen weiteren Impfungen für die Schweizer Bevölkerung gesichert. Konkret seien für 2022 und 2023 je sieben Millionen Dosen bestellt, mit einer Option für sieben weitere Millionen. Dies natürlich unter der Voraussetzung, dass die Impfstoffe durch Swissmedic bewilligt würden.

Auch die Tests in Schulen und Unternehmen sollen weitergeführt werden. Diese werde der Bund weiter bezahlen. Auch Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sowie Grenzgängerinnen und Grenzgänger sollen Zugriff zu Tests haben. Diese werden ebenfalls vom Bund übernommen.

Deshalb werde nun eine Ausweitung der Zertifikatspflicht in die Vernehmlassung geschickt. Sie werde aber nur angewandt, wenn es wirklich nötig sei. Es sei eine vorsorgliche Vernehmlassung. Die Zunahme der Neuinfektionen habe wieder etwas abgenommen, man wisse aber nicht wieso.

14:30

Bundesrat startet Konsultation zur Ausweitung der Zertifikatspflicht

Der Bundesrat hat heute beschlossen, die Kantone und Sozialpartner bis am 30. August vorsorglich zur Ausweitung der Zertifikatspflicht zu konsultieren. So könne er, falls sich eine Überlastung der Spitäler abzeichnet, sofort reagieren. Wenn die derzeitige Entwicklung anhält, kann das gemäss Bundesrat bereits in wenigen Wochen der Fall sein.

Die Zertifikatspflicht soll dann wie folgt gelten:

in allen Innenbereichen von Restaurants, Bars und Clubs

an allen Veranstaltungen in Innenbereichen (Konzerte, Kino, Sportveranstaltungen, Privatanlässe wie Hochzeiten etc.)

(Konzerte, Kino, Sportveranstaltungen, Privatanlässe wie Hochzeiten etc.) in Kultur und Freizeiteinrichtungen (Museen, Zoos, Fitnesscenter, Hallenbäder etc.) – ausser sie befinden sich komplett im Freien

(Museen, Zoos, Fitnesscenter, Hallenbäder etc.) – ausser sie befinden sich komplett im Freien bei Sportlichen und kulturellen Aktivitäten in Innenräumen (Trainings und Proben)

Zudem sollen in Tanzlokalen die Kontaktdaten wieder erhoben werden, damit das Contact Tracing vereinfacht werde.

Die Teststrategie wird definitiv angepasst. Ab 1. Oktober müssen alle Personen, die sich für ein Zertifikat testen lassen wollen, die Kosten selber tragen. Tests mit Symptomen sind weiterhin gratis, es wird dafür aber kein Zertifikat ausgestellt.