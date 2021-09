Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:07 Die Intensivplätze sind vielerorts knapp Letzte Woche hat der Bundesrat noch zugewartet, heute Dienstag ist durchgesickert aus Bundesbern: Eine rasche Ausweitung der Zertifikatspflicht ist nun doch sehr wahrscheinlich und könnte bereits ab nächstem Montag gelten. Gesundheitsminister Alain Berset soll die Ausweitung beantragt haben, morgen wird der Bundesrat darüber entscheiden – und damit wahrscheinlich reagieren auf die Warn- und Hilferufe aus zahlreichen Spitälern, die Intensivbetten würden knapp und die Belastung für das Personal immer höher. 04:39 Video Lage auf den Intensivstationen hat sich zugespitzt Aus Tagesschau vom 07.09.2021. abspielen

20:59 Beim Pflegepersonal gespart Das Personal in den Spitälern steht nach wie vor unter immensem Druck. Dabei war die Situation auch schon vor Corona angespannt. Eine Auswertung von Pflege-Experten, die der Sendung Kassensturz und dem K-Tipp exklusiv vorliegt, zeigt, dass etliche Spitäler bei der Pflege gespart haben. Zuwenig Personal in einem derart sensiblen Bereich – das hat drastische Folgen für Angestellte sowie für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten hat. 01:55 Video Pflegenotstand in den Spitälern Aus Tagesschau vom 07.09.2021. abspielen

20:11 Klimaschutzorganisationen fordern Verschiebung der Weltklimakonferenz Klimaschutzorganisationen aus aller Welt haben eine Verschiebung der UNO-Weltklimakonferenz gefordert, die im November im schottischen Glasgow stattfinden soll. Reisehürden, Corona-Infektionswellen und ein ungleicher Zugang zu Impfstoffen machten eine «sichere, inklusive und globale Klimakonferenz unmöglich», erklärte das Climate Action Network, in dem sich mehr als 1500 Nichtregierungsorganisationen aus mehr als 120 Ländern zusammengeschlossen haben. Eine Präsenz-Konferenz im November würde viele Delegierte und Aktivisten vor allem aus dem globalen Süden de facto ausschliessen, hiess es weiter – etwa dadurch, dass manche Reiserouten gar nicht verfügbar oder unverhältnismässig teuer seien. Die Vereinten Nationen halten dagegen an der Konferenz fest und betonten die Dringlichkeit des Treffens: «Die globale wissenschaftliche Gemeinschaft war eindeutig, dass der Klimawandel jetzt ein globaler Notfall ist und nur ein grosser Anstieg beim Klimaschutz die Ziele des Abkommens von Paris in Reichweite bringen kann», sagte Sprecher Farhan Haq in New York. Die britische Regierung plant nach der pandemiebedingten Verschiebung im vergangenen Jahr auch weiterhin mit der Präsenzveranstaltung im November.

19:19 SPD-Politiker Lauterbach warnt Geimpfte vor Corona-Infektion «Es ist richtig, dass eine Corona-Infektion nach einer doppelten Impfung die Immunität abrundet», sagt SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Aber ich würde niemandem empfehlen, sich freiwillig zu infizieren oder eine Ansteckung auch nur zu riskieren», warnt er vollständig geimpfte Personen. «Auch vollständig Geimpfte können mit schweren Verläufen ins Krankenhaus kommen. Ausserdem gibt es das Risiko von Long Covid auch bei Geimpften», argumentiert Lauterbach. «Und drittens vergrössert eine solche Praxis die Gefahr für alle Ungeimpften auf eine riskante Art und Weise.» Legende: Keystone

18:47 Über 40 Millionen Corona-Infektionen in den USA Gemäss Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) wurden seit Beginn der Pandemie über 40 Millionen Corona-Infektionen registriert. Der Immunologe Anthony Fauci, der zu den Beratern von US-Präsident Joe Biden zählt, warnte angesichts der Corona-Ausbreitung vor einem Notstand in Spitälern in einigen Regionen. Mediziner könnten sich gezwungen sehen zu entscheiden, wer zuerst ein Bett auf der Intensivstation erhalte. «Wir sind gefährlich nah dran», sagte Fauci gegenüber dem Sender CNN. Deshalb rief er erneut zum Impfen und Maskentragen auf. Rund 649 000 Menschen starben laut JHU bisher in den Vereinigten Staaten in Zusammenhang mit dem Virus. Laut CDC sind bisher 53 Prozent der 330 Millionen Bevölkerung in den USA vollständig geimpft.

18:20 SZ: Kanton öffnet erneut Wochenend-Impfzentren An den kommenden zwei Wochenenden werden die Impfzentren in Pfäffikon und Steinen im Kanton Schwyz für Walk-In-Impfungen geöffnet. Von 9 Uhr bis 16 Uhr stehen die beiden Standorte für Erstimpfungen ohne Voranmeldung zur Verfügung. Wie die Staatskanzlei in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster schreibt, stehe das Angebot allen im Kanton wohnhaften oder arbeitenden Personen ab zwölf Jahren offen. Die Zweitimpfungen werden danach an den Wochenenden vom 9./10. und 16./17. Oktober verabreicht. An Wochentagen impfen weiterhin die Impfzentren an den Spitalstandorten in Schwyz, Lachen und Einsiedeln. Bereits im Frühling waren vier Schwyzer Wochenend-Impfzentren testweise in Betrieb genommen worden. Laut Bundesamt für Gesundheit liegt der Kanton Schwyz mit einer Impfquote von 46.5 Prozent vollständig Geimpften unter dem Schweizer Durchschnitt von 52 Prozent. Audio Aus dem Archiv: Vier Wochenend-Impfzentren in Schwyz 07:24 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 29.04.2021. abspielen. Laufzeit 07:24 Minuten.

17:48 Boris Johnson plant Abgabe für Gesundheitsreform Aufgrund der gestiegenen Kosten im Gesundheitswesen durch die Coronakrise plant der britische Premierminister Boris Johnson eine Gebühr. Ein 1.25 Prozent Aufschlag auf die Sozialversicherungsbeiträge soll ab April 2022 helfen, die Reform zu finanzieren. Johnson betont im Parlament, dass es um wichtige und zugleich verantwortungsbewusste Entscheidungen gehe: «Es wäre unverantwortlich, die Kosten über höhere Kredite und höhere Schulden zu tragen.» Johnson schreibt auf Twitter, dass das staatliche Gesundheitssystem sich während der schlimmsten Pandemie in einem Jahrhundert um die Bevölkerung gekümmert habe. Die Gesundheitsreform soll dem Gesundheitssystem nun so helfen, wie es der Bevölkerung geholfen hat.

17:20 Ertragsausfälle des Kantonsspitals Glarus sollen entschädigt werden Die Glarner Regierung hat beim Landrat die Zahlung von 660'000 Franken beantragt, damit das Kantonsspital Glarus vom Kanton für pandemiebedingte Ertragsausfälle entschädigt werden kann. Der Betrag entspreche dem Kantonsanteil an den Ertragsausfällen, teilte die Regierung mit. Als Geldgeber käme nur der Kanton infrage, da dieser für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung zuständig sei. Ausserdem sei zu erwarten, dass weder Bund noch die Krankenversicherer sich an den Ertragsausfällen beteiligen. Das Spital soll damit für einen Teil der Mindereinnahmen entschädigt werden, die es im ersten Lockdown wegen des bundesrätlichen Behandlungsverbots einstecken musste. Denn im März und April 2020 waren die Gesundheitseinrichtungen verpflichtet, auf nicht dringende medizinische Behandlungen zu verzichten, um Platz für Covid-Patienten zu haben. Die Ertragsausfälle aus dem Behandlungsverbot konnte das Spital laut Glarner Regierung nicht mit Erträgen aus der Behandlung von Covid-Patienten kompensieren. Vielmehr hatte das Spital wegen der Corona-Pandemie Mehrkosten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Millionenlöcher wegen Corona So gravierend sind die Folgen für Schweizer Spitäler 22.06.2020 Mit Video

16:41 Schweden lockert Corona-Massnahmen Die schwedische Regierung kündigt bis Monatsende weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen an. Die meisten Auflagen für öffentliche Veranstaltungsorte wie Restaurants, Theater und Stadien sollen dann wegfallen. «Die wichtige Botschaft ist, dass wir jetzt weitere Schritte bei der Rückkehr zum normalen Alltag unternehmen», sagt Gesundheits- und Sozialministerin Lena Hallengren. In den vergangenen Wochen hat Schweden bereits einige Beschränkungen abgesetzt, da die meisten Erwachsenen geimpft sind. Die Zahl der neuen positiven Coronatests ist zuletzt wegen der Ausbreitung der Delta-Variante zwar gestiegen, doch die Zahl der Covid-Todesfälle blieb niedrig.

16:23 SO: Mehr Plätze auf Intensivstationen In seinen Spitälern schafft der Kanton Solothurn mehr Plätze auf den Intensivstationen. Das Bürgerspital Solothurn und das Kantonsspital Olten könnten bei Bedarf von heute insgesamt 17 auf 25 Plätze ausbauen. Die Solothurner Spitäler AG (soH) können nach eigenem Ermessen und unter Berücksichtigung der stark geforderten Pflegepersonen handeln, gab die Kantonsregierung bekannt. Um die Angestellten der soH vor Überlastung zu schützen, müssten darum nicht dringende Operationen zum Teil verschoben werden. Das Pflegepersonal sei erschöpft, so die zuständige Regierungsrätin. Es werde befürchtet, dass es vermehrt zu Kündigungen oder Burnouts komme. Deshalb stelle man nun vom Normalbetrieb auf Eskalationsstufe 1 von 3 um. Die Solothurner Regierung empfiehlt zudem allen Spitälern und Kliniken im Kanton, strengere Besuchsregeln inklusive Zertifikat einzuführen. Audio Pflegende vor Überlastung: Solothurner Spitäler verschieben Eingriffe 04:11 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 07.09.2021. abspielen. Laufzeit 04:11 Minuten.

Der Point de Presse der Experten des Bundes ist beendet. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. eine Zusammenfassung finden Sie hier.

15:29 Wurden schon Patienten repatriiert? Das wisse man zurzeit noch nicht, heisst es. Man würde jetzt die Rückführungen planen und koordinieren.

15:29 Benötigtes Personal für zertifizierte Betten ist vorgegeben Die Spitäler haben laut Andreas Stettbacher eine gute Disziplin bei der Meldung von Intensivbetten. Wenn ein Spital keine Meldungen abgibt, werde nachgefragt. Es gebe aber keine Meldungen zum Personalbestand. Doch ein zertifiziertes Intensivbett gebe vor, wie viel Personal es mit sich bringt. Bei nicht zertifizierten Betten kann der Anteil des Personals nicht festgehalten werden. Bei den 687 Patienten auf den Intensivstationen sind praktisch alle in zertifizierten Betten.

15:27 Stadler: «Delta-Variante ist für alle Teile der Bevölkerung gefährlicher» Die Situation auf den Intensivstationen zwischen den verschiedenen Infektionswellen sei schwer zu vergleichen, sagt Andreas Stettbacher (KSD) auf die Frage eines Journalisten zu den unterschiedlichen Bettenzahlen während der Corona-Infektionswellen. An die Präsidentin der Task Force geht die Frage, wie gross der Anteil an jungen, gesunden und sportlichen Personen auf den Intensivstationen sei. «Delta ist für alle Teile der Bevölkerung gefährlicher», sagt Tanja Stadler dazu. Die Älteren seien in der Tendenz eher geimpft, die Jungen tendenziell eher nicht.

15:22 Umsatzeinbussen der Gastronomie durch Covidzertifikats-Pflicht ungewiss Marius Brülhart bezieht sich auf eine Umfrage des Gastro-Verbands. Dieser zeigt, dass gemäss der Umfrage der erwartete Umsatzrückgang durch das Covidzertifikat nicht klar sei. Ob das umsatzfördernd oder umsatzschmälernd sei, könne deshalb nicht vorausgesagt werden.

15:20 Was bringen Luftfilter und CO2-Messgeräte? Was würde ein flächendeckender Einsatz von Luftfiltern bringen? «Wir empfehlen das nicht, das beste Mittel ist es, regelmässig zu lüften», sagt Virginie Masserey. «Damit wird die Viruslast in Innenräumen reduziert». Bei Filtern gebe es noch viele Unklarheiten. CO2-Messgeräte hingegen könnten zwar Indikatoren sein, allerdings nicht dafür, ob das Risiko effektiv höher oder geringer sei, sich mit dem Coronavirus anzustecken.

15:18 Wäre es denkbar, das Zertifikat nur mit PCR-Tests zu verwenden? Ein Journalist geht darauf ein, dass die Antigenschnelltests weniger genau seien als PCR-Tests und fragt, weshalb man nicht PCR-Tests für das Covid-Zertifikat verwendet. Tanja Stadler sagt, dass PCR-Test tatsächlich genauer seien als die Antigenschnelltests. Jedoch dauere die Auswertung der PCR-Tests länger. Es sei deshalb eine zeitliche Abwägung, ob man einen PCR-Test brauchen soll, der schon drei Jahre gilt oder ein Antigenschnelltest.

15:16 Was bringt eine Ausweitung der Zertifikatspflicht? «Für alles gibt es ein Schlupfloch», sagt Tanja Stadler. Aus epidemiologischer Sicht gelte es, Kontakte dort zu reduzieren, wo es zu Übertragungen kommen kann. Das sei das Ziel der Zertifikate: Diese hätten eine bremsende Wirkung, weil dort, wo das Zertifikat zum Einsatz kommt, weniger Menschen angesteckt werden könnten.

15:14 Müssen sich die Schulen auf weitere Massnahmen gefasst machen? Das liege in erster Linie in der Kompetenz der Kantone, sagt Virginie Masserey (BAG). Der Bund gebe lediglich Empfehlungen ab: Man solle gut lüften, regelmässig testen und Masken tragen. Es könne sein, dass die Kantone bei steigenden Zahlen wieder eine Maskenpflicht einführen müssten. Tanja Stalder ergänzt, dass man den Unterricht möglichst geregelt weiterführen müsse und die Schulen offen bleiben sollten. Das sei wichtig, damit die Kinder nicht in Quarantäne müssten.