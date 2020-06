Der Ticker startet um 5:32 Uhr

15:37 Grossbritannien möchte mit «Luftbrücken» Reisen ermöglichen Die britische Regierung will Medienberichten zufolge Quarantäne-Massnahmen für viele Flugreisende umgehen. Premierminister Boris Johnson favorisiere Lösung der «Luftbrücken», zitierte der «Telegraph» eine nicht näher genannte Regierungsquelle. Demnach müssen Flugpassagiere bei ihrer Einreise nach Grossbritannien künftig nicht in eine 14-tägige Quarantäne, wenn sie aus einem Land mit geringem Ansteckungsrisiko kommen. Nach Ansicht Johnsons sei dies die beste Strategie, um das Virus in Schach zu halten und zugleich das Reisen wieder zu erlauben. Eine Sprecherin des Innenministeriums bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass diese Option in Betracht gezogen werde. «Aber wir haben noch kein Datum, und nichts ist entschieden», betonte die Sprecherin. Britischen Medienberichten zufolge könnten die «Luftbrücken» schon im Juli eingerichtet werden. Legende: Keystone

15:19 Schweizer Automarkt weiterhin auf Talfahrt Die Corona-Krise hatte die Schweizer Automobilbranche auch im Mai noch fest im Griff. Im vergangenen Monat wurden mit 13'890 Personenwagen gut 50 Prozent weniger Autos neu immatrikuliert als im Mai des Vorjahres. Auch die Wiedereröffnung der Verkaufsräume habe noch keine spürbare Erholung gebracht, teilte der Branchenverband Auto-Schweiz mit. Nach dem Minus von 67 Prozent im April seien seit Jahresbeginn damit im Vergleich zum Vorjahr fast 39 Prozent weniger Neuimmatrikulationen registriert worden. Besserung sei wohl erst für die zweite Jahreshälfte in Sicht. «Der Neustart der gesamten Liefer- und Produktionsketten in der Automobilindustrie bis hin zur Auslieferung bestellter Fahrzeuge ist eine Herkulesaufgabe», heisst es im Communiqué. Der Neustart der gesamten Liefer- und Produktionsketten in der Automobilindustrie bis hin zur Auslieferung bestellter Fahrzeuge ist eine Herkulesaufgabe.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat in den vergangenen Tagen zwischen 3 und 30 Neuansteckungen pro Tag gemeldet. Nach welchem Muster sich ein Virus einen Weg durch die Gesellschaft bahne, wisse man immer erst im Nachhinein, gibt SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theis zu bedenken. Man habe aber schon viel gelernt über das Coronavirus und wie es sich verbreite. «Es sind vor allem einzelne Personen, die besonders viele andere anstecken, sogenannte ‹Superspreader› auf Englisch. Die können 20 oder 30 Menschen anstecken, während andere vielleicht nur jemanden oder gar niemanden anstecken.»

14:40 Schweiz hält Grenze zu Italien geschlossen Obwohl Italien seine Grenzen zu den Nachbarländern morgen Mittwoch öffnet, bleiben Grenzübertritte von Italien in die Schweiz grundsätzlich verboten. Das Staatssekretariat für Migration teilt heute mit, eine Öffnung wäre aus Schweizer Sicht verfrüht. Auch der Einkaufstourismus bleibt verboten. Aus Italien in die Schweiz einreisen dürfen demnach auch nach der einseitigen Öffnung Italiens vom Mittwoch lediglich folgende Gruppen: Grenzgänger auf dem Arbeitsweg

Schweizer sowie Ausländer mit Schweizer Aufenthaltsbewilligung

Ausländer auf der Durchreise in ihr Herkunftsland

Ausnahmen gibt es zudem bei dringenden persönlichen Gründen Für alle übrigen Personen bleibe die Einreisesperre aus Italien «bis auf Weiteres» bestehen, teilt das SEM mit. Der Bundesrat beabsichtigt, die Öffnung in Absprache mit den betroffenen Kantonen sowie den weiteren Nachbarländern Italiens zu koordinieren. Die Grenzen zu Deutschland, Österreich und Frankreich sollen voraussichtlich in jeweils beiden Richtungen am 15. Juni geöffnet werden.

13:46 Impfstoff-Tests mit Freiwilligen in Russland Russland beginnt laut eigenen Angaben mit klinischen Tests eines selbst entwickelten Impfstoffs gegen das Coronavirus an Soldaten. Es seien 50 Freiwillige, darunter fünf Frauen, für die Teilnahme an den Untersuchungen ausgewählt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Untersuchungen sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein. Zuvor hatten Wissenschaftler schon in vorklinischen Tests – an Tieren und teils an sich selbst – Erfolge bei der Impfstoffentwicklung gemeldet. Präsident Wladimir Putin hatte Druck gemacht, dass Russland im weltweiten Rennen um einen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 Erfolge vorweisen könne. Eine Impfpflicht für die ganze Bevölkerung soll es dannzumal nicht geben, wohl aber für einzelne Berufsgruppen. Aus Sicht der Spezialisten können wir im Fall eines Erfolgs im Herbst mit der Massenimpfung beginnen.

12:51 Erster Covid-19-Toter in Rohingya-Flüchtlingslager In Bangladesch gibt es in einem der grössten Flüchtlingslager weltweit erstmals ein Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein 71-jähriger Rohingya sei in der Nacht gestorben, sagten die zuständigen Behörden der Deutschen Presse-Agentur. Er sei einer von 30 Menschen im Lager, die bisher positiv auf das Virus getestet worden seien. Das südasiatische Bangladesch gehört zu den am dichtesten besiedelten und am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Im Kampf gegen das Virus ist die Region, in der mehr als eine Million Rohingya-Flüchtlinge leben, nun seit Wochen abgeriegelt. Die Bewohner wurden aufgefordert, in ihren Behausungen zu bleiben, die oft sehr klein sind. Nur Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die Nothilfe leisten, dürfen rein und raus. Die meisten der Rohingya-Muslime waren vor der Verfolgung im buddhistisch geprägten Myanmar ab 2017 ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Legende: Keystone

12:13 Drei Neuinfektionen in der Schweiz seit gestern Die Zahlen bleiben einstellig: Das Bundesamt für Gesundheit meldet seit gestern lediglich drei neue Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt wurden damit 30'874 Personen postiv getestet, 1657 sind verstorben. Am Montag waren zum ersten Mal seit langer Zeit mit neun gemeldeten Fällen einstellige Zahlen gemeldet worden. Am Sonntag und Samstag waren es je 17 neue Fälle, am Freitag noch 32. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Viele Kantone haben die Zahlen über das Pfingstwochenende nicht aktualisiert.

12:02 Massentests in Wuhan mit «äusserst» wenigen Infektionen Bei Tests von fast zehn Millionen Bürgern in Wuhan sind 300 sogenannt asymptomatische Infektionen mit dem Coronavirus entdeckt worden. Die angesteckten Personen ohne Symptome und gut 1000 enge Kontaktpersonen seien isoliert worden und stünden unter medizinischer Beobachtung, berichteten die Behörden nach Angaben der Staatsmedien. Covid-19-Erkrankte wurden demnach keine registriert. Den Anteil der Infizierten ohne Symptome an der Bevölkerung beschrieben die Experten als «äusserst gering». Auch seien keine Ansteckungen durch diese Personen festgestellt worden. Die Tests waren seit Mitte Mai über zwei Wochen vorgenommen worden. Wuhan war im Zuge einer weltweit beispiellosen Massnahme für 76 Tage von der Aussenwelt abgeriegelt worden. Es folgten 15 andere umliegende Millionenmetropolen in der Provinz Hubei, so dass rund 60 Millionen Menschen wochenlang abgeschottet waren. Seither hat China die Lungenkrankheit weitgehend in den Griff bekommen. Von den landesweit 4'634 amtlich gemeldeten Todesfällen gab es allein 3869 in Wuhan.

Ab dem 8. Juni gibt es wieder Sparbillete und Spartageskarten Der öffentliche Verkehr kehrt am 8. Juni weitgehend zum Normalbetrieb zurück. Ab dann sind laut einer Mitteilung von «Alliance SwissPass» wieder Sparbillette und Spartageskarten erhältlich. Die während der «aussergewöhnlichen Lage» aufgrund der Corona-Pandemie eingeführte Möglichkeit der Online-Hinterlegung des GA behält die Branche bei. Zudem wurde entschieden, die Gültigkeit von Streckenbilletten generell auf einen Tag festzusetzen. Dies war bei Billeten für kürzere Strecken sowie sämtlichen elektronischen Tickets bereits bisher der Fall. Am Schalter oder am Billettautomaten gekaufte Streckenbillette und Klassenwechsel ab rund 116 Kilometer konnten bis anhin während zehn Tagen genutzt werden.

10:23 Spitäler fordern Kompensation Der Verband Zürcher Krankenhäuser (VZK) rechnet wegen der Coronakrise mit Einnahmeausfällen von 150 bis 460 Millionen Franken. Er verlangt Kompensationen, um die Gesundheitsversorgung und Arbeitsplätze zu sichern. «Die Spitäler erwarten, dass der Kanton seine Verantwortung wahrnimmt und zumindest subsidiär für die fehlenden Mittel geradesteht», lässt sich VZK-Präsident Christian Schär in einer Mitteilung zitieren. Die Bereitstellung von Isolierstationen und zusätzlichen Intensivbetten mit Beatmungsgeräten habe zu ungedeckten Mehrkosten geführt. Zudem sei die Behandlung der Covid-19-Patienten nicht kostendeckend. Den grössten Einfluss auf das Loch in der Kasse der Zürcher Spitäler habe jedoch das von Bund und Kanton verordnete Behandlungs- und Operationsverbot. Der VZK vertritt 31 Institutionen, die rund 34'800 Mitarbeitende beschäftigen und einen Umsatz von jährlich rund 5.3 Milliarden Franken erzielen. Das ist notwendig, damit die Gesundheitsversorgung gewährleistet ist und die Arbeitsplätze gesichert sind.

8:37 20 Prozent weniger Umsatz im Schweizer Detailhandel Im April lagen die Detailhandelsumsätze unter Berücksichtigung der Teuerung 19.9 Prozent unter jenen des Vorjahresmonats. Dies geht aus provisorischen Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor. Allerdings wirkte sich die Corona-Krise in den verschiedenen Bereichen sehr unterschiedlich aus: Im Detailhandel mit Lebensmitteln und Tabak stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresmonat real um 3.5 Prozent.

Der vom BFS als «Marktstände, Versand und Internethandel» ausgewiesene Sektor verzeichnete gegenüber dem April 2019 gar ein Umsatzplus von 23 Prozent.

Im Nicht-Nahrungsmittelsektor brach der gesamthafte Umsatz im April dagegen um 40.2 Prozent ein.

8:34 Paris öffnet seine Strassencafés In Frankreich sind heute die Beschränkungen weiter gelockert worden. So dürfen Restaurants und Cafés mit Schutzkonzepten wieder öffnen. In besonders stark von der Pandemie betroffenen Gebieten wie dem Grossraum Paris allerdings nur im Freien. Ausserdem dürfen die Franzosen ab sofort auch wieder Reisen über mehr als 100 Kilometer unternehmen. Diese waren bisher nur bei triftigen Gründen erlaubt. Wieder geöffnet werden auch die Strände. Gleichzeitig lanciert Frankreich heute Mittag seine besonders wegen der zentralen Datenspeicherung umstrittene Corona-App «StopCovid».

7:15 Parlament bleibt «im Exil» In Bern beginnt heute die ordentliche Sommersession der Eidgenössischen Räte. Wie bereits die ausserordentliche Session zur Coronakrise vor einem Monat findet diese in den Messehallen der Bernexpo statt, weil dort die Distanzregeln eingehalten werden können. Während der dreiwöchigen Session sollen wichtige Geschäfte verspätet zu Ende beraten werden. Doch die Krise bleibt dominant. Es stehen unter anderen folgende Punkte auf der Traktandenliste: Verabschiedung der gesetzlichen Grundlagen für die Proximity-Tracing-App zur Rückverfolgung von Infektionen.

zur Rückverfolgung von Infektionen. Entscheid über einen Kompromissvorschlag im Ringen der beiden Räte um Mieterlasse für Geschäfte .

3:28 Politiker und Forscher fordern zeitnahen G20-Gipfel 225 früher hochrangige Politiker, Gesundheitsexperten und Forscher haben einen zeitnahen G20-Gipfel gefordert, um armen Ländern in der Coronakrise zu helfen. Die Pandemie treibe Millionen Menschen in die Armut, erklärten die Unterzeichner in einem offenen Brief. Zu ihnen zählen der ehemalige deutsche Aussenminister Joschka Fischer, der frühere österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, die britischen Ex-Premierminister Gordon Brown, Tony Blair und John Mayor sowie der frühere UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Die Unterzeichner fordern unter anderem einen erheblichen Schuldenerlass für arme Staaten sowie wirkungsvolle Finanzspritzen zur Unterstützung von Ländern mit schlechter Gesundheitsversorgung sowie für Impfstoffe gegen das Coronavirus. Der nächste reguläre G20-Gipfel soll nach bisherigen Planungen erst in der zweiten Novemberhälfte in der saudischen Hauptstadt Riad stattfinden. Die Unterzeichner des Briefes halten das angesichts des Ausmasses der Krise für zu spät. Werde nicht früher gehandelt, könnte eine zweite Covid-Welle die ärmsten Länder erfassen, hiess es. Legende: Tony Blair (links) und Ban Ki-moon zählen zu den Mitunterzeichnern des offenen Briefs. (Archivbild) Keystone

23:00 WHO: Süd- und Zentralamerika noch nicht über den Berg Der Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie ist nach Auffassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Süd- und Zentralamerika noch nicht erreicht. «Süd- und vor allem Zentralamerika sind sicherlich zu Zonen intensiver Infektionen geworden», sagte WHO-Nothilfekoordinator Michael Ryan. «Ich glaube nicht, dass wir den Höhepunkt der Übertragungen dort schon erreicht haben.» Wann das geschehe, sei nicht vorauszusagen. Zu den Ländern mit hohen Zahlen von neuen Infizierten gehörten Brasilien, Peru, Chile und Mexiko, sagte Ryan. In vielen Ländern kämen die Gesundheitssysteme unter Druck. «Sie brauchen unsere Unterstützung und unsere Solidarität.»

22:18 Party ohne Hygienemaske: Strafe für Rumäniens Premier Rumäniens Ministerpräsident Ludovic Orban und vier Minister haben Bussgelder bezahlt, weil sie bei einer Geburtstagsfeier des Premierministers in dessen Büro keine Gesichtsmasken getragen hatten. Ein Foto von dieser Szene war öffentlich geworden. Gemäss der rumänischen Nachrichtenagentur Mediafax bezahlte Orban rund 500 Euro wegen des fehlenden Mund- und Nasenschutzes und etwa 100 Euro, weil er bei der informellen Party auch eine Zigarette geraucht hatte. Wegen Corona ist derzeit ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben. Legende: Rumäniens Ministerpräsident Ludovic Orban. Reuters

20:29 Alpen- und Bergbauernbetrieben fehlen 1000 Freiwillige In diesen Tagen beginnt auf vielen Schweizer Alpen- und Bergbauernbetrieben die Sommersaison. Die Hänge sind schneefrei und das Land wird wieder bewirtschaftet. Doch es gibt ein Problem: Wegen den lange geschlossenen Grenzen fallen in diesem Jahr die freiwilligen Arbeitskräfte aus dem Ausland weg. Bergbauern und Älpler suchen aktuell noch über 1000 Freiwillige, die für eine oder mehrere Wochen mithelfen.