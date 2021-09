Für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie rechnet der Regierungsrat des Kantons Aargau in den Jahren 2020 bis 2022 mit Kosten von 114.2 Millionen Franken. Allein im laufenden Jahr schätzt die Regierung die Kosten auf 34 Millionen Franken. Für die Finanzierung der Massnahmen sei ein Verpflichtungskredit notwendig, heisst es in der Botschaft des Regierungsrats.

Mit den neuen Massnahmen sollen ältere und vulnerable Menschen vor einer Covid-19-Infektion und einem schweren Krankheitsverlauf geschützt werden. Mitarbeitende in Institutionen, in denen neu die Zertifikats-Pflicht für Besucher gilt, müssen zudem künftig an repetitiven Tests teilnehmen. Davon ausgenommen sind Geimpfte und Genesene.

Die Universität Zürich will den Präsenzbetrieb wieder aufnehmen und führt per 20. September für Lehrveranstaltungen die Zertifikatspflicht ein. Sie betrifft Studierende, Dozierende und alle anderen beteiligten Personen. Auch die Hochschule Luzern führt die Zertifikatspflicht am 20. September ein.

Der Kanton Glarus hat die freiwilligen Tests auf alle Schulen ausgeweitet. Dies wurde an einer Medienkonferenz bekannt. Im Moment werden an allen 57 Schulen insgesamt 5700 Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen getestet – vom Kindergarten über die Primarschule bis zur Pflegefach- oder der Kantonsschule.

Der Andrang in den Impfzentren hat seit einer Woche sichtbar zugenommen. Am Puls der Bevölkerung mit regelmässigen Umfragen zum Thema ist Michael Hermann von der Forschungsstelle Sotomo. Für ihn ist klar: Wer sich um seine Gesundheit Sorgen macht, ist bereits geimpft. «Wer sich jetzt noch impfen lässt, sind die Personen, die sich aus pragmatischen Gründen dafür entscheiden, weil sie merken, dass die Kosten, es nicht zu tun, höher sind, als es nicht zu tun.»

Ab kommendem Montag gelten für Bürgerinnen und Bürger aus Kosovo und Nordmazedonien neue Bestimmungen für die Einreise in die Schweiz. Wer nicht mit einem in der Schweiz anerkannten Impfstoff geimpft ist und das nachweisen kann, darf nur noch «in Situationen der äussersten Notwendigkeit» einreisen. Das teilte die Schweizer Botschaft in Pristina, Kosovo, am Donnerstag auf Facebook mit. Nicht betroffen sind Personen mit einer schweizerischen Aufenthaltsbewilligung.

Ab kommendem Montag werden zudem im Berner Jura, Link öffnet in einem neuen Fenster an 15 Tagen in verschiedenen Ortschaften Impfungen angeboten. Die Hôpital du Jura Bernois SA hat im Auftrag der Gesundheitsdirektion ein spezielles Angebot geschaffen. Die Zweitimpfungen werden vier Wochen später an denselben Orten stattfinden.

Auch der weiträumige Kanton Bern bietet weitere Gelegenheiten, sich impfen zu lassen: Der kantonale Impftruck ist zu seiner zweiten Runden gestartet und steht bis Samstag in Saanen. Nächste Stationen sind ab Montag Grosshöchstetten, Wangen an der Aare, St-Imier, Ins, Valbirse, Brügg, Walkringen, Grindelwald, Brienz, La Neuveville, Biel-Bözingen und das Shoppyland in Schönbühl; hier der Fahrplan, Link öffnet in einem neuen Fenster .

15:47

Stadt Luzern bietet Nothilfe für Ausländerinnen und Ausländer

Aus Angst, ihre Aufenthaltsbewilligung zu verlieren, hüten sich viele Ausländerinnen und Ausländer davor, Sozialhilfe zu beziehen, obwohl sie diese in der Coronakrise dringend bräuchten. Die Stadt Luzern stellt daher 400'000 Franken Überbrückungshilfe zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Personen mit einer Niederlassungsbewilligung B oder C sowie an «Sans-Papiers». Anrecht auf Unterstützung hat, wer seit fünf Jahren in der Schweiz und seit zwei Jahren in Luzern wohnt.

Dass viele Ausländerinnen und Ausländer in prekären Beschäftigungsverhältnissen während der Pandemie finanziell in Not gerieten, liege an der Migrationsgesetzgebung des Bundes, sagte Stadtrat Martin Merki (FDP). So trauten sich viele Personen mit B- oder C-Bewilligungen, die seit langem in der Schweiz lebten, arbeiteten und auch in die Sozialwerke einzahlten, nicht trauen, Sozialhilfe zu beantragen.

Nach entsprechenden Hinweisen aus der Integrationskommission und einer Motion im Stadtparlament hat der Stadtrat das Projekt «Überbrückungshilfe» lanciert. Es wird mit 400'000 Franken aus dem Margaretha-Binggeli-Fonds finanziert.