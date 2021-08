Der Ticker startet um 6:00 Uhr

16:28 Thurgau verlegt Patienten in ausserkantonale Spitäler Die Spital Thurgau AG meldet, dass alle ihre 22 Intensivpflegeplätze in ihren Spitälern belegt sind – etwa zur Hälfte mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten. Die Spitäler verlegen deshalb Personen in Spitäler ausserhalb des Kantons. Die Lage sei angespannt, teilte die AG mit. Spitaldirektor Marc Kohler sagte gegenüber SRF: Es fehle auch am Personal – die Angestellten seien am Anschlag: «Unsere Mitarbeiter sind jetzt seit eineinhalb Jahren sehr stark mit Sondereinsätzen belastet – auch in den letzten Monaten immer wieder. Sie können nicht mehr.» Nach dem Ende der Sommerferien sei die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten stark gestiegen, sagte Kohler weiter. Dabei handle es sich vielfach um jüngere und fast ausschliesslich um ungeimpfte Personen. Legende: Gemäss den Thurgauer Spitalbetreibern spielt die eidgenössische Solidarität bei den Verlegungen noch gut. Allerdings spitzt sich die Lage auch in anderen Kantonen zu. Keystone / Symbolbild

16:02 Bewilligte Demonstration in Brig Rund 200 Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen haben in Brig (VS) demonstriert. Die Kundgebung war bewilligt. Neben dem Demonstrationszug standen Ansprachen und Musik auf dem Programm. Derzeit herrsche keine Pandemie und darum würden sie die Massnahmen dagegen bekämpfen, sagte François de Siebenthal, Präsident der Organisation 1291.one und zusammen mit der Walliser Gruppe «Freiheit und Wahrheit» für die Kundgebung verantwortlich. Die Polizei registrierte keinerlei Zwischenfälle. Eine weitere Gegner-Demonstration fand in Bellinzona im Tessin und in Schaffhausen statt. Legende: Der Demonstrationszug marschierte vom Bahnhof Brig zu einem nahegelegenen Platz, wo eine Kundgebung abgehalten wurde. Keystone

15:18 Demonstrationen gegen Corona-Politik in Berlin Trotz des Verbots einiger Veranstaltungen haben sich in Deutschlands Hauptstadt Berlin einige Tausend Demonstranten aus Protest gegen die Corona-Politik versammelt. Dabei kam es zu dutzenden Festnahmen. Die Polizei begleitete die einzelnen Züge und zog dabei nach eigenen Angaben immer wieder Rädelsführer aus den Gruppen. Es gab einige Angriffe auf Einsatzkräfte, ein Polizist wurde verletzt. Die Menschen waren in der weit überwiegenden Mehrheit ohne Masken oder andere Schutzmassnahmen unterwegs. Legende: Insgesamt waren in Berlin neun Demonstrationen verboten worden. Eine für heute Samstag angemeldete Versammlung mit 500 erwarteten Teilnehmern (Bild) darf stattfinden. Keystone

14:15 Massnahmengegner demonstrieren in Schaffhausen 200 bis 300 Personen haben sich am Samstagmittag in der Schaffhauser Altstadt versammelt, um lautstark gegen die Corona-Politik und einen allfälligen Impfzwang zu demonstrieren. Die Polizei begleitet den Demonstrationsumzug, der nach ihren Angaben bislang friedlich verläuft. Die Teilnehmenden schwenken unter anderem Kuhglocken und machen mit Rufen und Transparenten auf ihre Anliegen aufmerksam. Nach wie vor kommt es in der Schweiz beinahe jedes Wochenende an wechselnden Schauplätzen zu ähnlichen Protestumzügen mit mehreren hundert Teilnehmenden.

12:26 Gewerbeverbandschef: «Es ist nicht bewiesen, dass Restaurants so gefährlich sind» Soll die Covid-Zertifikatspflicht ausgeweitet werden etwa auf Restaurants? Diese Option hat der Bundesrat diese Woche zur Konsultation an die Kantone geschickt. Der Präsident des Gewerbeverbands, Mitte-Nationalrat Fabio Regazzi, sieht die Pläne skeptisch. Er sagte der «Samstagsrundschau» von Radio SRF, es gebe mehrere Argumente dagegen, zum Beispiel fehle die gesetzliche Grundlage für eine solche Einschränkung der persönlichen Rechte. «Aber es ist auch eine Frage der Verhältnismässigkeit. Es ist nicht bewiesen, dass die Restaurants so gefährlich sind», sagte Regazzi. Er wies darauf hin, dass viele Ansteckungen in den letzten Tagen auf Ferienrückkehrer zurückzuführen seien. Lösungen müssten evidenzbasiert sein und keine Scheinlösungen, betonte Regazzi. Audio Gewerbeverbandspräsident Regazzi: Einfach warten und hoffen? 28:37 min, aus Samstagsrundschau vom 28.08.2021. abspielen. Laufzeit 28:37 Minuten.

10:03 Erste Schweizer Spitäler verschieben nicht-dringliche Operationen Die steigenden Corona-Fallzahlen und Spitaleinweisungen bringen die Spitäler in Schwierigkeiten. So haben einige wieder damit begonnen, gewisse nicht-dringliche Operationen zu verschieben, wie die NZZ berichtet. So etwa das Universitätsspital Zürich. Wie das Spital auf Anfrage der Zeitung mitteilte, werden seit einigen Tagen Operationen bei Patientinnen und Patienten verschoben, die nicht unmittelbar an Leib und Leben gefährdet sind. Auch das Kantonsspital Aarau verschiebt gemäss dem Bericht gewisse Eingriffe. Beim Inselspital Bern heisst es: Eine Zunahme der Covid-Erkrankten sei wahrscheinlich. In diesem Fall würde der Operationsbetrieb ebenfalls eingeschränkt. Legende: Das Unispital Zürich verschiebt wieder Operationen an Personen, die «nicht unmittelbar an Leib und Leben gefährdet» sind. Keystone

7:40 US Open: Impfpflicht für Zuschauer Kurz vor dem Start der US Open am kommenden Montag haben die Veranstalter eine generelle Corona-Impfpflicht für die Zuschauer des Grand-Slam-Turniers eingeführt. Der US-Tennisverband setzt damit eine Vorgabe der Stadt New York um. Demnach müssten die Tennisfans zumindest eine Impfung gegen COVID-19 vorweisen können, um sich die Matches vor Ort anschauen zu können.

3:40 Delta-Variante führt zu mehr Spitaleinweisungen Die Delta-Variante des Coronavirus ist nicht nur ansteckender als der ursprüngliche Erreger, sie führt auch deutlich häufiger zu Spitaleinweisungen, wie eine Studie aus England zeigt. Die Forschenden der Universität Cambridge und der englischen Gesundheitsbehörde werteten dafür mehr als 43'000 Fälle aus. Dabei zeigte sich, dass mit der Delta-Variante das Risiko mehr als doppelt so hoch ist, innerhalb von zwei Wochen nach dem positiven Test im Spital zu landen, als mit der Alpha-Variante. Bei den meisten untersuchten Fällen handelte es sich um ungeimpfte Personen. Deshalb könne man keine Aussage darüber machen, ob die Delta-Variante auch bei Geimpften zu mehr schweren Verläufen führe. Legende: Ungeimpfte landen nach einer Infektion mit der Delta-Variante doppelt so häufig im Spital wie bei der Alpha-Variante. Keystone

1:53 Berset: «Situation an Schulen ernster als erwartet» Gesundheitsminister Alain Berset hat in der SRF-Sendung «Arena» zum regelmässigen Testen an den Schulen aufgerufen. Die Empfehlung des Bundes sei klar, umsetzen müssten sie aber die Kantone, denn diese seien für die Schulen zuständig, so Berset. Wenn das Virus weniger zirkuliere, gelte das auch für Kinder unter 12 Jahren, die sich bislang nicht impfen lassen können. Die Kantone hätten nun aber auch gemerkt, dass die Situation ernster sei als noch vor einigen Wochen oder Monaten erwartet. «Im Herbst muss wieder mehr getan werden», betonte Berset. «Der Bund bezahlt ja alles. Es ist nur eine Frage der Organistation an den Schulen.» Die Regeln zum Testen an den Schulen sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Laut dem Bund werden die Tests derzeit nicht flächendeckend durchgeführt. In der «Arena» vom Freitagabend stellte sich Berset unter anderem den kritischen Fragen von 12 Publikumsgästen. 01:11 Video Bundesrat Alain Berset stellt sich dem Publikum Aus SRF News vom 27.08.2021. abspielen

1:09 Deutschland prüft Ausweitung der 3G-Regel Die deutsche Bundesregierung prüft derzeit, ob die sogenannte 3G-Regel auch in Fernzügen und auf Inlandsflügen gelten soll, um die hohen Ansteckungszahlen zu senken. Das würde bedeuten, dass nur noch geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen in diesen Verkehrsmitteln unterwegs sein dürfen. Bislang gilt das nur bei Auslandsflügen. Auch im öffentlichen Bereich, wie etwa beim Restaurantbesuch, gilt die Regel. Deutschland blickt bei der möglichen Ausweitung im Fernverkehr nach Frankreich, wo seit August eine 3G-Nachweispflicht in Zügen gilt. Das Bundesverkehrsministerium weist jedoch auf die unterschiedlichen Fernverkehrssysteme der beiden Länder hin und die Eisenbahn-Gewerkschaft äussert sich kritisch darüber, ob die entsprechenden Kontrollen für das Personal zumutbar wären. Der deutsche Luftverkehrsverband ist ausserdem der Meinung, ein sicheres Fliegen sei auch mit den bereits etablierten Hygienekonzepten möglich. Legende: 3G-Regel auch auf Inlandsflügen? Die deutsche Regierung will das zumindest prüfen. Keystone

22:42 Nur noch Notfälle in den Spitälern Jamaikas Wegen hoher Auslastung durch viele Corona-Fälle werden in allen öffentlichen Spitälern Jamaikas nur noch Notfälle behandelt. Das gelte ab sofort, teilt das Gesundheitsministerium des Karibikstaates mit. Die meisten Spitäler des Landes hätten das Kontingent an Betten für Covid-19-Patienten überschritten, heisst es. Auch würden die Sauerstoffvorräte angesichts hoher Nachfrage knapp. Die Spitäler würden nun nicht zwingend nötige Operationen aussetzen, teilte die Behörde weiter mit. Bisher wurden in Jamaika fast 65'000 Infektionen mit dem Coronavirus und 1465 Todesfälle offiziell registriert. Knapp fünf Prozent der rund drei Millionen Einwohner des Inselstaates sind vollständig geimpft. Derzeit würden 739 Corona-Infizierte und 320 Verdachtsfälle in Krankenhäusern behandelt, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das sei ein Höchststand.

21:58 US-Geheimdienste uneinig über Virus-Ursprung Innerhalb der US-Geheimdienste gibt es keine Einigkeit über den Ursprung des Virus. Einige Analysten gingen von einem Labor als Herkunftsort aus, andere von einem natürlichen Ursprung, heisst es in einer Zusammenfassung eines bislang geheimen US-Berichts. Um zu einem gesicherten Ergebnis zu kommen, wäre vermutlich die Unterstützung Chinas notwendig. Allerdings behindere die Regierung in Peking internationale Ermittlungen. Klar sei, dass das Virus nicht als Biowaffe entwickelt worden sei. «Die Welt verdient Antworten, und ich werde nicht ruhen, bis wir sie bekommen», reagierte US-Präsident Joe Biden auf den neuesten Bericht. Daher werde man China auch weiter dazu drängen, entsprechende Informationen bereitzustellen. Seit langem kursieren unbelegte Mutmassungen, das Coronavirus könne aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stammen, wo es auch erstmals aufgetreten war. Legende: Die Laborthese kann von den US-Geheimdiensten weiterhin nicht endgültig widerlegt werden. Keystone

21:32 Rio führt Impfnachweis für Kinos und Fitnessstudios ein Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro wird für den Besuch von öffentlichen Einrichtungen wie Fitnessstudios, Kinos und Museen künftig einen Nachweis über die Impfung gegen das Coronavirus verlangen. Dies geht aus einem Dekret hervor, das die Stadtverwaltung Rios veröffentlichte. Die Massnahme gilt ab dem 1. September. Zuvor hatte bereits São Paulo einen Impfpass angekündigt. Dieser sollte von heute Freitag an gelten, nun wurde die Einführung aber verschoben. In Brasilien, das erst im Januar mit der landesweiten Impfkampagne begonnen hatte, haben sich nach offiziellen Angaben mehr als 20.5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, fast 580'000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben – mehr Tote gibt es nur in den USA. In Brasilien leben 210 Millionen Menschen. Legende: Mehr als 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Rio haben nach Angaben der Stadtverwaltung die erste Dosis bekommen. Keystone

20:46 Israel: Vom Impfweltmeister zum Sorgenkind In Israel steigen die Fallzahlen wieder stark an. Obwohl fast 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, werden wieder mehr als 10'000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Israel startete früh mit seiner Impfkampagne. Die Wirkung der Impfung beginne jetzt langsam nachzulassen, sagt SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. In Israel gibt es darum auch bereits eine Auffrisch-Impfung. Fragen und Antworten zur Corona-Lage in Israel Aus SRF News vom 27.08.2021.

20:37 Südafrika pocht auf Patent-Freigabe, Deutschland spendet mehr Dosen Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa pocht auf eine Freigabe der Patente für Corona-Impfstoffe: «Wir halten es für leichtfertig, dass Vakzine nur in einigen Ländern produziert werden.» Deutschland lehnt die Freigabe ab und will lieber Firmen wie Biontech Produktionsstätten in Afrika aufbauen lassen. In der Zwischenzeit will Deutschland nicht wie bisher geplant 30 Millionen, sondern 70 Millionen Impfdosen an ärmere Staaten spenden. Das gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einem Treffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs bekannt. Es ist eine dramatische Ungerechtigkeit, dass in Europa 60 Prozent, in Afrika aber nur zwei Prozent der Menschen gegen Covid-19 geimpft sind.

19:54 Floridas Schulen dürfen Maskenpflicht einführen Schulbezirke in Florida können weiterhin von ihren Schülerinnen und Schülern verlangen, eine Maske zu tragen. Dies entschied ein Richter. Gouverneur Ron DeSantis habe seine Befugnisse überschritten, als er eine Verordnung erliess, die solche Anordnungen verbietet. Der Bezirksrichter gab einer Gruppe von Eltern recht, die in einer Klage behauptet hatten, DeSantis' Anordnung sei verfassungswidrig und dürfe nicht durchgesetzt werden. Die Verordnung des Gouverneurs hätte den Eltern das alleinige Recht gegeben, zu entscheiden, ob ihr Kind in der Schule eine Maske tragen soll oder nicht. 02:51 Video Aus dem Archiv: Verbot von Maskenpflicht in US-Südstaaten Aus Tagesschau vom 18.08.2021. abspielen

18:51 In Sizilien gelten ab Montag strengere Massnahmen Nach einem rapiden Anstieg der Corona-Zahlen gelten in der italienischen Region Sizilien ab dem kommenden Montag strengere Schutzmassnahmen. Die Mittelmeerinsel wird als erste Region wieder als sogenannte gelbe Zone eingestuft, wie Gesundheitsminister Roberto Speranza entschied. Damit werden in der Urlaubsregion wieder strengere Massnahmen etwa in der Gastronomie eingeführt, wo dann nur noch vier Personen aus verschiedenen Haushalten gemeinsam am Tisch sitzen dürfen.

18:17 Sri Lanka verlängert den Lockdown Angesichts rasch steigender Corona-Zahlen hat Sri Lanka einen Lockdown verlängert. Dieser solle bis mindestens 6. September gelten, sagte Gesundheitsminister Keheliya Rambukwella. Nicht von den Schliessungen betroffen seien Betriebe und Geschäfte zur Lebensmittelversorgung sowie Spitäler. Auch der Flughafen und Fabriken, die für den Export produzieren, sollen weiterarbeiten dürfen. In dem südasiatischen Inselstaat mit seinen mehr als 20 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern werden derzeit mehr als 4000 Neuinfektionen pro Tag registriert. Das Gesundheitssystem ist überlastet und Krankenhäuser bitten nicht allzu kranke Patienten, zu Hause zu bleiben. In Krematorien müssen Mitarbeiter Überstunden machen. Und seit kurzem verkaufen örtliche Behörden auch preisgünstige Särge aus Karton für umgerechnet rund 19 Euro an ärmere Leute. Einige Hundert seien bislang verkauft worden, hiess es

17:55 Testpflicht am Luzerner Kantonspital Das Luzerner Kantonsspital führt per 1. September eine Testpflicht für ungeimpfte und nicht genesene Mitarbeitende ein. Die Tests finden wöchentlich statt. Die Testpflicht geschehe auf Grundlage der Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und in Absprache mit der kantonalen Taskforce. Die Massnahme solle angesichts der hochansteckenden Delta-Variante und der vielen infizierten Ferienrückkehrenden helfen, die Sicherheit der Mitarbeitenden und Patienten hochzuhalten und eine Viruszirkulation im Spital zu vermeiden, teilt das Luzerner Kantonsspital auf Anfrage von SRF News mit. Von der Testpflicht seien rund 85 Prozent der Mitarbeitenden ausgenommen, weil sie bereits vollständig geimpft sind.