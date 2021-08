Der Ticker startet um 6:00 Uhr

23:18 Brasiliens Regierung von Präsident Bolsonaro unter Druck In Brasilien regt sich zunehmend Widerstand gegen das Krisenmanagement der Regierung von Präsident Jair Bolsonaro. Das zeigt sich in Demonstrationen, aber auch darin, dass sich Angehörige von Covid-19-Opfern zusammenschliessen und den Präsidenten verklagen wollen. Eine Kommission des Senats prüft derzeit das Verhalten der Regierung. Präsident Bolsonaro weist aber jede Verantwortung von sich und will der Kommission keine Antworten geben. 02:00 Video Brasilien: Widerstand gegen Bolsonaros Covid-Politik Aus Tagesschau vom 04.08.2021. abspielen

22:09 Bester Ort während der Pandemie: Schweiz auf 2. Rangplatz Die Schweizer Wirtschaft brummt, die Umsätze in der Hotellerie – zumindest im Tessin – liegen Ende Juli wieder über dem Niveau von 2019. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern hat die Schweiz weniger Corona-Einschränkungen vorgenommen und belegt Platz zwei in einer Rangliste der erfolgreichsten Staaten im Umgang mit der Pandemie. Die aktuelle Rangliste der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg von Ende Juli zeigt, «wo das Virus am effektivsten und mit der geringsten sozialen und wirtschaftlichen Störung gehandhabt wird». Bloomberg hat neben Infektions- und Todeszahlen, Impfquoten oder der Qualität des Gesundheitswesens auch geschaut, wie viele Personen einkaufen oder zur Arbeit unterwegs, wie viele Flüge angeboten werden und welche Einschränkungen noch gelten. Norwegen aber liegt auf Platz eins. Die Regierung hatte im Frühjahr 2020 als eine der ersten strikte Corona-Massnahmen erlassen und die Grenzen geschlossen. Der Nachbar Deutschland liegt gemäss Rangliste auf Platz zwölf und damit weit hinter Neuseeland (3.), Frankreich (4.), den USA (5.) und Österreich (6.). Die Schweiz führte nur milde Massnahmen ein: Schulen waren im Frühjahr 2020 nur kurz geschlossen. Hotels konnten geöffnet bleiben, ebenso die Skigebiete. Man musste keine Tests machen für Einkäufe oder Restaurantbesuche und es gab nie einen harten Lockdown. Die Schweiz hat aber im Gegenzug einen Preis gezahlt mit relativ höheren Infektionszahlen, mehr Covid-19-Patienten auf Intensivstationen und mehr Todesfällen. Bloomberg-Ranking: Die besten Orte während der Pandemie zurzeit

21:34 Anrufen und zum Impfen einladen? Die Kantone überlegen sich immer neue Möglichkeiten, wie die Durchimpfungsrate in der Schweiz erhöht werden könnte. Der Chef der Covid-19-Taskforce des Bundes, Martin Ackermann lenkt den Blick nach Grossbritannien und Spanien. Dort sind die meisten vulnerablen Personen geimpft und wurden Menschen ab einem bestimmten Alter direkt kontaktiert. Nur ist in der Schweiz eine Telefonkampagne bei nicht Geimpften aus Datenschutzgründen nicht zulässig. Es fehle die Rechtsgrundlage, die dem Staat erlauben würde, nur schon herauszufinden, wer nicht geimpft ist und diese Personen zu kontaktieren, sagt der Datenschutzbeauftragte des Kantons Bern, Ueli Buri. 01:39 Video Grenzen der Impf-Mobilisierung Aus Tagesschau vom 04.08.2021. abspielen

21:07 Ladenhüter Corona-Selbsttests Die Bilanz über die kostenlos abgegebenen Testkits fällt durchzogen aus. 20 Millionen Stück wurden seit April bezogen mit einer Kostenfolge von mehr als 200 Millionen Franken. Bei der Lancierung an Ostern wurden in den ersten Tagen gut fünf Millionen Tests bezogen. Dann allerdings sank das Interesse rapide auf inzwischen noch wenige zehntausend Stück pro Tag. Beim BAG vermutet die Leiterin der Sektion Infektionskontrolle, Virginie Masserey, dass es inzwischen ein breites Angebot mit Antigen-Tests gibt, die zuverlässiger sind als die Selbsttests. Ob sich der Aufwand und die Kosten gelohnt haben, müsse zuerst noch analysiert werden, so Masserey, obwohl sie nicht daran glaubt, dass man das abschliessend evaluieren kann. Legende: 20 Millionen kostenlos abgegebenen Testkits wurden seit April bezogen. Kosten: über 200 Millionen. Keystone

20:16 Corona-Situation in Tokio verschärft sich Während der Olympischen Spiele verschärft sich die Corona-Situation in Tokio und anderen Gebieten Japans immer weiter. Die Neuinfektionen stiegen wegen der Delta-Variante auf 4166 Fälle und damit auf den höchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie. Landesweit wurde die Höchstmarke von 14’000 Neuinfektionen überschritten. Die relativ wenigen Infektionsfälle im abgeschotteten Olympischen Dorf hätten keinen direkten Zusammenhang mit der Virenausbreitung in Tokio. Aber die Spiele hätten «einen Einfluss auf das Bewusstsein der Menschen», sagte der Corona-Berater der Regierung, der Mediziner Shigeru Omi. Vor allem jüngere Japaner nehmen das Coronavirus nicht mehr so ernst. IOC-Präsident Thomas Bach behauptet das Gegenteil: Dass die Leute so begeistert seien, dass sie dafür eine Infektion in Kauf nähmen, «das kann ich nicht sehen». Die Delta-Variante des Virus sei ein «extrem starker Feind», sagte Tokios Gouverneurin Yuriko Koike. Nun will man über Ausgangssperren nachdenken. Doch vorerst bleibt es bei den Appellen, trotz der Sommerferien und des bevorstehenden buddhistischen Ahnenfestes Obon zu Hause zu bleiben.

19:14 Waadt: Infektionsrisiko für Geimpfte 80 Mal kleiner als für Ungeimpfte Vollständig geimpfte Personen haben gemäss einem Bericht von RTS, Link öffnet in einem neuen Fenster derzeit ein 80 Mal geringeres Risiko, sich mit Covid zu infizieren. Das zeigen Daten der Waadtländer Impfkampagne, die dem Westschweizer Fernsehen vorliegen. Die Zahlen zeigen den Unterschied des Infektionsrisikos zwischen vollständig geimpften Personen und den nicht Geimpften. Gemäss den Daten, die von Unisanté Lausanne im Auftrag des Waadtländer Kantonsarztes erhoben wurden, wurden in den letzten beiden Juli-Wochen im Kanton Waadt 1030 neue Coronafälle registriert. Nur 9 dieser positiv getesteten waren vollständig geimpft. Damit liegt die 14-Tage-Inzidenz in diesem Zeitraum bei den Geimpften bei 2.6 Fällen pro 100'000 Einwohner. Bei nicht Geimpften liegt sie bei 216 – das ist rund 80 Mal höher. Gemäss RTS sind solche Daten national nicht verfügbar, weil das BAG die dafür notwendigen Daten nicht erhebt. Bei den Labortests werde der Impfstatus nicht systematisch festgehalten. Die vom BAG kürzlich bekanntgegebene Zahl von 300 Infektionen bei geimpften Personen seit Anfang Jahr, die sich ausschliesslich auf klinische Meldungen stützt, sei somit stark unterschätzt. Den Artikel von Radio Télévision Suisse (RTS) finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster. Legende: Covid-19-Infizierte im Kanton Waadt seit dem 27. Januar 2021. Von den 23'839 neuen Infektionsfällen (grosse Fläche) waren nur 243 Betroffene (dunkelblauer Sektor) bereits zweimal geimpft. RTS

17:57 Deutschland spendet alle weiteren Lieferungen von Astra-Zeneca Deutschland gibt erste Corona-Impfdosen für andere Länder mit akutem Bedarf ab. Ab sofort und bis auf Weiteres werden alle Lieferungen des Herstellers Astra-Zeneca an die internationale Hilfsinitiative Covax gespendet, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilt. In einem ersten Schritt sollen knapp 1.3 Millionen Dosen direkt an Covax gehen, in Deutschland kommen demnach keine Lieferungen mehr an. Ausserdem verzichtet die Bundesregierung zugunsten anderer EU-Staaten im Monat August auf Impfstoff von Johnson & Johnson, die Deutschland nach EU-Verträgen zustehen würden. Je nach Bedarf in Deutschland soll die vertraglich vereinbarte Menge später geliefert oder dann an andere Staaten abgegeben werden können. «Es ist in unserem ureigenen nationalen Interesse, die Welt zu impfen. Denn diese Pandemie ist erst wirklich vorbei, wenn das Virus weltweit unter Kontrolle ist», sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

17:08 Zürich Tourismus zeigt sich vorsichtig optimistisch Der Tourismus in der Region Zürich ist nach wie vor stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen: In den ersten sechs Monaten im Jahr 2021 verzeichnete die Tourismusregion Zürich 914’622 Übernachtungen. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2020 ist das ein Minus von 23.6 Prozent, was aber daran liegt, dass die ersten drei Monate des Jahres 2020 noch zur «Vor-Corona-Zeit» gehörten und entsprechend besser liefen. Wie Zürich Tourismus mitteilt, Link öffnet in einem neuen Fenster, ist der aktuelle Trend aber positiv. Die drei letzten Monate seien verglichen mit dem Vorjahr im Plus. In der ganzen Tourismusregion Zürich gab es bei den Übernachtungen ein Plus von 175.4 Prozent, wobei die Stadt Zürich stärker zulegen konnte als die Region. Pessimistischer ist Zürich Tourismus hingegen bei den Gästen aus Übersee und dem Business-Segment.

16:08 WHO verlangt Stopp von Auffrisch-Impfungen bis September Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert einen vorübergehenden Stopp von Auffrisch-Impfungen gegen das Coronavirus, solange noch viele ärmere Länder auf Impfdosen warten. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus kritisierte in Genf die in mehreren Ländern erörterten Pläne für solche Impfungen. Bereits begonnene Auffrisch-Impfungen sollten ausgesetzt und Pläne dafür bis mindestens Ende September auf Eis gelegt werden, bis mindestens zehn Prozent der Menschen in allen Ländern der Welt geimpft seien. «Länder mit hohen Einkommen haben 100 Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht», sagte Tedros. «Gleichzeitig konnten Länder mit niedrigen Einkommen nur 1.5 Dosen pro 100 Menschen verabreichen, weil ihnen Impfstoff fehlt. Wir brauchen dringend eine Kehrtwende, sodass die Mehrheit der Impfstoffe in Länder mit niedrigen statt hohen Einkommen geht.»

15:18 Konjunkturumfrage: Jubel beim Detailhandel, Sorgenfalten in der Gastronomie Die Pandemie verliert für die Schweizer Wirtschaft mehr und mehr ihren Schrecken: Diesen Schluss lässt die neueste Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, Link öffnet in einem neuen Fenster (KOF) zu. Der Indikator gibt für hiesige Unternehmen erstmals eine bessere Geschäftslage an als noch vor der Jahreswende 2019/20. Und: Trotz Ausbreitung der Delta-Variante erwartet die KOF ein hohes Wachstum. So dürfte das Bruttoinlandprodukt (BIP) zulegen – um plus 4 Prozent. Selbst in einem negativeren Szenario werde das BIP um 3.8 Prozent steigen. «Prächtig» läuft es laut Klaus Abberger, dem Leiter des Forschungsbereichs Konjunkturumfragen, im Detailhandel. Man bemerke hier eine Verschiebung weg vom Onlinehandel, hin zum stationären Ladenverkauf. Auch die Industrie habe sich vollständig von der Pandemie erholt. Der Bausektor befinde sich immerhin wieder in der Nähe des Vorkrisenniveaus. Weniger gut sieht es derweil im Dienstleistungssektor aus. Und: Die Gastronomie bleibt das Sorgenkind.

14:58 Coronaregeln gelten auch am Strand: Carabinieri greifen durch Bei landesweiten Kontrollen von Badeanstalten am Meer und an Seen hat die italienische Polizei Hunderte Verstösse festgestellt. 21 mussten ihren Restaurant- und Barbetrieb wegen schwerer Hygienemängel einstellen, teilen die Carabinieri mit. Bei fast jeder dritten der insgesamt 886 Kontrollen entdeckten die Ermittler Unregelmässigkeiten. Sie überprüften nach eigenen Angaben auch die Einhaltung der Coronaregeln, etwa den Abstand der Sonnenschirme und -liegen, und sie kontrollierten, ob Desinfektionsmittel-Spender vorhanden waren und Schutzmasken getragen wurden. Die Polizei führte die Kontrollen zum Beginn der Urlaubszeit durch, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie entdeckten bei den Einsätzen auch falsch gekühlte Gerichte, die schon servierbereit waren, 1.3 Tonnen an Nahrungsmitteln wurden beschlagnahmt. Legende: Touristen geniessen Strandferien in der Toskana. Reuters

14:21 Deutschland zieht bei Coronatests die Schraube an Deutschland will einen harten Lockdown im Herbst und Winter verhindern. Das Mittel dazu: die Impfung. «Wir können den Pandemieverlauf beeinflussen», sagte heute eine Regierungssprecherin in Berlin. Es werde aber kein Obligatorium geben. «Wir wollen keine Impfpflicht, auch nicht durch die Hintertür.» In Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts und des Bundesgesundheitsministeriums inzwischen gut 44 Millionen Menschen einen vollständigen Impfschutz. Das entspricht 53 Prozent der Gesamtbevölkerung. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums ergänzte, auf Dauer könnten Coronatests, die Ungeimpfte etwa für einen Besuch im Restaurant brauchen, nicht von der Allgemeinheit finanziert werden. In puncto Tests hat die Bundesregierung heute weiter bekannt gegeben, dass sie effizienter gegen Falschabrechnungen und Betrugsfälle von Teststellen vorgehen will. Kassenärztliche Vereinigungen werden neu verpflichtet, Zahlungen für die Gratistests auch den Finanzbehörden mitzuteilen.

13:32 BAG meldet 1033 neue Infektionen mit dem Coronavirus Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1033 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 783 . Das sind 8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen circa alle 61 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 120.8 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen circa . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 20'532 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 11 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet – zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen. Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet – zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen. Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei einem Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 222 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 28 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern – inklusive Ad-hoc-Betten – sind aktuell zu 69 Prozent ausgelastet . Davon sind 6 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern – inklusive Ad-hoc-Betten – sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 9'074'809 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 22'075 Personen pro Tag geimpft. Das sind 38.6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 48.6 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.9 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:20 Afrika will beim Impfen Tempo machen Auf dem afrikanischen Kontinent kommt die Impfkampagne nur schleppend voran – im Schnitt ist dort bislang gerade mal jede 100. Person geimpft. Nun wollen die afrikanischen Staaten nicht mehr länger zuwarten: Mehrere von ihnen planen, eigene Impfstoff-Produktionen aufzubauen. Allerdings gilt es dafür einige Hürden zu überwinden: Afrika hat grundsätzlich sehr wenig Erfahrung mit der Herstellung von Impfstoffen. Produktionsanlagen sind sehr teuer und es braucht zu deren Aufbau grosses Fachwissen. Und: Auch Patent- und Lizenzfragen bringen Schwierigkeiten mit sich. Audio Erst 1 Prozent der Menschen in Afrika sind geimpft 07:24 min, aus SRF 4 News aktuell vom 04.08.2021. abspielen. Laufzeit 07:24 Minuten.

13:11 WHO empfiehlt Stillen – sogar bei Coronainfektion Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt Müttern, ihre Neugeborenen im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus und nach einer Coronaimpfung weiter zu stillen. Das Stillen habe viele Vorteile für Mutter und Kind und müsse während einer Ansteckung oder im Anschluss an eine Impfung der Mutter nicht unterbrochen werden, hält das WHO-Regionalbüro Europa fest. Studien zufolge sei das Coronavirus bisher nicht in der Muttermilch festgestellt worden, schreibt die WHO weiter. Das deute darauf hin, dass Stillen – unter Einhaltung der Hygienemassnahmen, also Händewaschen und Maskenschutz – selbst im Falle einer Covid-19-Erkrankung sicher sei. Auch die Impfung einer stillenden Mutter stelle nach bisherigem Wissensstand keine Gefahr für den Säugling dar. Im Gegenteil: Sie habe nach der Verabreichung des Impfstoffes Antikörper in ihrer Milch, was sogar dabei helfen könnte, das Baby vor einer Infektion zu schützen.

12:37 Für viele Touristen endet die Reise bereits am Flughafen Die Corona-Einreisebestimmungen führen derzeit dazu, dass viele Passagiere schon am Flughafen Zürich stranden. Das häufigste Problem ist das Covid-Zertifikat, das entweder nicht vorhanden, abgelaufen oder nicht in Englisch verfasst ist. Im Juni waren es 700 Passagiere, deren Reise am Flughafen Zürich ein vorzeitiges Ende nahm. Im Juli konnten 5 bis 10 Prozent der Langstrecken-Reisenden ihren Flug nicht antreten. Bei den Kurzstreckenflügen waren es 1 bis 2 Prozent. Das Bodenabfertigungs-Unternehmen Swissport bestätigte eine entsprechende Meldung im «Blick» vom Mittwoch. Auch Transitpassagiere haben öfters Probleme, also jene, die über Zürich an ihr Ziel reisen wollen. Sie würden oft die spezifischen Reisebestimmungen ihrer Zieldestination nicht erfüllen und könnten deshalb nicht weiterreisen.

11:30 Graubünden bietet in Chur neue Termine für Spontanimpfungen an Die sogenannten Walk-in-Impfungen gegen das Coronavirus stossen im Kanton Graubünden auf reges Interesse. Das Gesundheitsamt bietet deshalb in Chur eine weitere Möglichkeit an, sich ohne Voranmeldung impfen zu lassen: Personen ab 18 Jahren können sich am Freitag zwischen 16 und 20 Uhr auf der Bahnhofstrasse beim Manor gegen das Virus impfen lassen. Dafür nötig: Krankenkassenkarte sowie ID oder Reisepass. Das Walk-in-Angebot umfasst die Registrierung sowie die Impfung vor Ort. Die Zweitimpfung erfolgt dann am 6. oder 7. September im Impfzentrum im Kreuzspital. Das Walk-in-Angebot kann ebenfalls für die Zweitimpfung genutzt werden, falls mindestens 28 Tage seit der ersten Impfung vergangen sind. Am vergangenen Freitag und Samstag wurden die spontanen Impftermine erstmals als Pilotversuch über Mittag angeboten. In Chur nutzten 430 Personen die Möglichkeit, in Davos 70.

11:16 Infolge der Coronakrise: Zentralschweiz verliert traditionsreiches Modehaus Die Pandemie und das dadurch veränderte Kaufverhalten haben dem Luzerner Modehaus Kofler arg zugesetzt: Der Traditionsbetrieb mit Filialen in Emmen, Stans und Schwyz gibt Ende Januar 2022 auf. Die Kofler AG bestätigt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Meldung von CH Media. Demzufolge sind 105 Angestellte von der Schliessung des Modehauses betroffen. Kofler erklärte dazu, man suche derzeit für die einzelnen Standorte Nachfolgelösungen. Ziel sei es, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Das Modehaus Kofler gibt es seit 1852. Es ist noch heute ein Familienunternehmen, aber seit 1968 nicht mehr im Besitz der Gründerfamilie. Heute führt Kofler neben seinen Filialen in Luzern, Emmen, Stans und Schwyz auch Boutiquen unter dem Namen Subito, Neon oder Tom Tailor.

10:52 Wegen Rückruf von Testmaterial: Glarus muss Spucktests aussetzen Im Kanton Glarus müssen die präventiven und repetitiven PCR-Speicheltests vorübergehend eingestellt werden. Der Grund dafür: ein Rückruf der Spucktestkits der Firma Disposan sowie Lieferengpässe. Dies teilt die Covid-Taskforce des Kantons Glarus, Link öffnet in einem neuen Fenster mit. Betroffen sind rund 20 Betriebe, alle Alters- und Pflegeheime des Kantons sowie einzelne sozialmedizinische Einrichtungen. Nicht tangiert sind das Kantonsspital sowie weitere rund 15 Betriebe – sie setzen Testkits anderer Hersteller ein. Aufgrund der Ferienzeit sind ferner auch die Testungen an den Schulen derzeit noch nicht betroffen. Weiterhin können Private Antigen-Schnelltests und Abstrichtests bei Ärzten, der Apotheke und im Kantonsspital vornehmen. Der Kanton Glarus hat alle Einrichtungen und Betriebe, in denen Testkits der Firma Disposan eingesetzt werden, informiert und organisiert eine Rückholung des nicht mehr brauchbaren Materials. Legende: Keystone