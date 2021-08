Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:32 Deutlich weniger Spitaleintritte bei vollständig Geimpften Wer zwei Impfungen erhalten hat, landet bei einer Covid-19-Infektion weniger oft im Spital. Das zeigen Daten des BAG umgesetzt in einer Grafik von SRF Data: Während die violette Kurve der nicht oder nicht vollständig geimpften und genesenen Personen in den letzten Wochen deutlich angestiegen ist, verharrt die grüne Kurve der vollständig Geimpften auf tiefem Niveau. Legende: Die violette Kurve zeigt nicht oder nicht vollständig geimpfte Personen und die grüne Kurve vollständig Geimpfte bei einem Spitaleintritt. SRF

22:18 Kaum noch Härtefallgesuche im Kanton Schaffhausen Die Zahl der eingereichten neuen Härtefallbegehren hat im Kanton Schaffhausen seit der Aufhebung der behördlich angeordneten Schliessungen kontinuierlich abgenommen. Der Höchststand bei den Härtefallbegehren sei im März und April 2021 erreicht worden, teilte die Staatskanzlei mit. Die im Frühsommer beschlossenen Lockerungsschritte sich vor allem bei den am stärksten betroffenen Branchen, dem Detailhandel und der Gastronomie, bemerkbar gemacht. Insgesamt sei eine Erholung der Wirtschaft im Kanton Schaffhausen erkennbar. Für Härtefallbeiträge und andere Unterstützungsleistungen hat der Kanton von April 2020 bis heute rund 25 Millionen Franken aufgewendet.

22:02 Solothurn: Nachtragskredit von 70 Mio. Franken für Härtefälle Im Kanton Solothurn sind bislang 5.3 Millionen Franken als Härtefallmassnahmen für Unternehmen im Zusammenhang mit Covid-19 ausbezahlt worden. Weil die bisher bewilligte Summe von 28.3 Millionen Franken nicht ausreicht, ist ein dringender Nachtragskredit über 70 Millionen notwendig. Insgesamt wurden bis Ende Juli 1069 Gesuche eingereicht, wie aus der Botschaft des Regierungsrats an den Kantonsrat hervorgeht. 696 Gesuche seien bislang behandelt worden. Die Summe der erwarteten Auszahlungen belaufe sich über 100 Millionen Franken. Der Bund finanziert einen Grossteil der Gelder. Der Regierungsrat rechnet damit, dass der Kanton rund 20 Millionen der Gesamtsumme finanzieren muss.

20:35 Aargauer Parlament bewilligt Millionen für Spitäler Im Kanton Aargau werden die Spitäler und Kliniken für Ertragsausfälle und Zusatzkosten wegen der Corona-Pandemie mit bis zu 125 Millionen Franken unterstützt. Der Grosse Rat hat am Dienstag den entsprechenden Kredit einstimmig gutgeheissen. Den Spitälern seien durch die Vorgaben von Bund und Kanton zur Bewältigung der ersten sowie zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie Ertragsausfälle sowie Zusatzkosten entstanden, hielt der Regierungsrat in der Botschaft fest. Diese Kosten wolle man «angemessen entschädigen». Der Bund habe solche Entschädigungen bisher verwehrt. Für das vergangene Jahr meldeten die Spitäler dem Kanton insgesamt einen Ertragsausfall für die allgemeine Abteilung von 46 Millionen Franken sowie Zusatzkosten von 54 Millionen Franken. Die Leistungserbringer machen somit Covid-19-bedingte Vorhalteleistungen in der Höhe von 100 Millionen Franken geltend.

20:09 Israel: Über 30-Jährige erhalten dritte Impfung Israel vergibt nun auch an Menschen ab 30 Jahren eine dritte Impfdosis, um eine Zunahme von Corona-Neuinfektionen zu stoppen. Mehrere Expertenteams hätten eine Empfehlung zur Ausweitung der Impfkampagne gegeben, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Bisher haben demnach knapp 17 Prozent der rund 9.4 Millionen Israelis eine Auffrischungsimpfung erhalten. Knapp 59 Prozent sind zweifach geimpft. Seit Ende Juli verabreicht das Land als erstes weltweit dritte Impfungen gegen das Coronavirus. Entscheidend ist dabei, dass die zweite Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt. Hintergrund der Entscheidung für eine dritte Impfung sind Zahlen des Gesundheitsministeriums, wonach die Effektivität der Biontech/Pfizer-Impfung seit Anfang Juni stark nachgelassen hat. Gleichzeitig verbreitete sich die Delta-Variante, die als besonders ansteckend gilt. Audio Aus dem Archiv: Wie sinnvoll ist die dritte Corona-Impfung? 03:15 min, aus Rendez-vous vom 30.07.2021. abspielen. Laufzeit 03:15 Minuten.

19:54 Maskenpflicht erleichtert Minderjährigen Alkoholkauf Testkäufe von Alkohol durch Jugendliche verliefen 2020 «erfolgreich». In 29.1 Prozent der Fälle wurden illegal Bier und Wein an unter 16-Jährige oder Spirituosen an unter 18-Jährige verkauft. Das bedeutet eine Steigerung von 8.8 Prozentpunkten im Vergleich zu 2019. Die Stiftung Sucht Schweiz bezeichnet die Zahl der illegalen Einkäufe als «sehr hoch». Die Einschätzung des Alters sei durch die Maskenpflicht noch schwieriger geworden und die Konzentration auf die Hygienevorschriften hätten den Jugendschutz mancherorts in den Hintergrund gedrängt, so die Organisation in ihrer Analyse. Die Stiftung hat im Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) 6040 Testkäufe in der ganzen Schweiz durchgeführt und ausgewertet. Nur in knapp 75 Prozent der Fälle hat das Verkaufspersonal eine Alterskontrolle durchgeführt (2019: 81.7 Prozent).

18:29 Ungeimpfte müssen Corona-Tests bezahlen In Griechenland müssen ungeimpfte Bürger ihre Corona-Tests vom 13. September an selbst zahlen. Ausgenommen sind nur Schüler sowie Genesene, Geimpfte und Menschen, die Symptome zeigen, kündigte der griechische Gesundheitsminister Vassilis Kikilias in Athen an. Zudem können Arbeitgeber Auskunft von den Beschäftigten darüber erhalten, ob sie geimpft sind oder nicht, und andernfalls zwei Tests pro Woche verlangen. Ein Schnelltest kostet in Griechenland zehn Euro. «Weit über 90 Prozent der Covid-Patienten auf den Intensivstationen sind ungeimpft», begründete Kikilias die Massnahmen. Im Freizeitsektor setzt die Regierung die Menschen besonders unter Druck: Geschlossene Räume von Tavernen, Theatern, Fussballstadien und ähnlichen Einrichtungen dürfen künftig nur noch von Geimpften besucht werden – oder von Genesenen, deren Infektion nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Auch Massnahmen für Reisende innerhalb des Landes kündigte Kikilias an: Ungeimpfte müssen dafür einen negativen Corona-Test vorlegen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. In Griechenland gilt bereits eine Impfpflicht im Gesundheitssektor sowie beim Militär. Legende: Gesundheitsminister Vassilis Kikilias beschliesst rigorose Massnahmen für Ungeimpfte. Reuters / Archiv

17:19 Impfpflicht für fliegendes Swiss-Personal Die Swiss wird aus operationellen und fürsorgerischen Gründen ein Covid-19-Impfobligatorium ab Mitte November für das gesamte fliegende Personal einführen. Dies aufgrund der weltweiten länderspezifischen Einreisebestimmungen, die zunehmend eine Impfpflicht auch für Crews verlangen. Als erste Destination im Swiss Streckennetz verlangt Hongkong ab sofort von Besatzungen aus gewissen Staaten einen Impfnachweis, so auch für Flüge ab der Schweiz. Die unterschiedliche Handhabung geimpfter und ungeimpfter Besatzungsmitglieder und die damit verbundene hohe Komplexität der Einsatzplanung hätten zur Folge, dass auf lange Sicht kein geordneter Flugbetrieb mehr sichergestellt werden könnte, heisst es in der Medienmitteilung. Ausserdem möchte die Fluggesellschaft die fürsorgerischen Pflichten gegenüber ihren Mitarbeitenden in Cockpit und Kabine wahrnehmen. Swiss stützt sich auf die entsprechenden Klauseln in den Gesamtarbeitsverträgen des Cockpit- und Kabinenpersonals, welche eine solche Massnahme unter diesen Umständen vorsehen. Ein transparenter Austausch mit den Sozialpartnern finde statt, hiess es weiter. Legende: Keystone / Archiv

17:13 Meineimpfungen.ch wird eingestellt – Konsumentenschutz prüft rechtliche Schritte Die Stiftung meineimpfungen, die das elektronische Impfbüchlein führte, hat ihre Tätigkeit wegen fehlender finanzieller Mittel eingestellt. Die operative Tätigkeit in Zusammenhang mit der Plattform meineimpfungen.ch ist eingestellt. Die Daten der Plattform würden sicher aufbewahrt, aber nicht mehr bearbeitet, teilt der Stiftungsrat mit. Im Mai wurde die Plattform meineimpfungen.ch wegen Sicherheitslücken eingestellt. Bereits Ende März war bekannt geworden, dass die 450'000 Impfdaten auf meineimpfungen.ch, darunter 240'000 von Covid-19-Geimpften, manipulierbar waren. In der Folge wurden der Auftraggeber, das Bundesamt für Gesundheit (BAG), und der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (Edöb) aktiv. Dass die auf der Plattform gespeicherten Daten für immer unzugänglich werden, ist aus Sicht der Stiftung für Konsumentenschutzes inakzeptabel. Die Geschäftsleitung des Konsumentenschutzes prüft rechtliche oder politische Schritte.

16:27 Aargauer Contact Tracing überlastet, auch wegen internen Corona-Fällen Noch im Juli gab der Kanton Aargau an, dass beim Contact Tracing rund 40 Stellen aus «organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen» gestrichen werden. Die Contact Tracer hatten zu wenig zu tun. Jetzt ist alles anders. Das Contact Tracing kommt nicht nach, wie CH Media berichtet, auch weil es zurzeit viele positive Tests an Schulen gibt. Es habe auch Probleme beim repetitiven Testen in den Schulen gegeben, sagt Andreas Obrecht, Leiter des Covid-19-Programms im Kanton Aargau, auf Anfrage von SRF. Zuerst habe man die Testkits ausgewechselt, weil sie in der ganzen Schweiz verunreinigt waren, dann habe es für die neuen Kits wiederum keine Freigabe von Swissmedic gegeben: «Da lief nicht alles reibungslos», so Obrecht weiter. Zudem sind Contact Tracer an Covid erkrankt, fünf davon sind in Isolation, weitere fünf befinden sich in Quarantäne. Auch das führt zu Engpässen beim Contact Tracing. 140 Angestellte zählt das Contact Tracing im Aargau, zuvor waren es 165. Viele arbeiten Teilzeit, heisst es beim Kanton. «Zurzeit können wir nicht mehr alle Fälle innerhalb von 24 Stunden bearbeiten», sagt Covid-Programmleiter Obrecht. Man sei dran, die Situation zu verbessern. Es gelte nun Ersatz für die Contact-Tracer aufzutreiben, die Einsatzplanung anders zu gestalten, interne Massnahmen zu ergreifen. Legende: Keystone / Archiv

15:51 Weiterhin Fernunterricht an Primarschule Malans (GR) Beim Coronavirus-Ausbruch im bündnerischen Malans hat sich die Zahl der positiven Covid-19-Fälle an der Schule auf 50 erhöht. 46 davon sind Primarschulkinder. Insgesamt wurden an der Schule Malans 230 Personen getestet. Wie das Bündner Gesundheitsamt schreibt, werde der Fernunterricht an der Primarschule und im Kindergarten bis und mit Dienstag 31. August fortgeführt. Da sich die Fälle auf verschiedene Klassen der Primarstufe konzentrieren, werde der Präsenzunterricht auf der Oberstufe ab morgen Mittwoch mit Maske wieder aufgenommen. Vergangene Woche wurde im Umfeld der Schule Malans eine Häufung von Covid-Fällen festgestellt. Darauf wurden vom Gesundheitsamt Einzeltestungen an der Schule angeordnet. Zu Beginn dieser Woche wurde in der gesamten Schule auf Fernunterricht umgestellt. Legende: Keystone / Archiv

15:30 Sorgen die Ferienrückkehrer für einen saisonalen Effekt? Ein Journalist will wissen, ob nebst Urs Karrer auch noch weitere Experten des «Point de Presse» davon ausgehen, dass die jetzt steigenden Fallzahlen mit Ferienrückkehren zusammenhängen. Berger, Hauri und Mathys bestätigen, dass auch sie von einem saisonalen Effekt ausgehen. Mathys sagt, man müsse aber auch beachten, dass nun die Schulen wieder beginnen und wieder viele Angestellte vor Ort und nicht mehr im Homeoffice arbeiten. «Die Gefahr ist real, dass die Fallzahlen auch nach Ende der Feriensaison weiter zunehmen.» Prognosen seien aber sehr schwierig.

15:28 Hauri: Könnte mir Ausweitung des Covid-Zertifikats vorstellen Wie steht der oberste Kantonsarzt zur Ausweitung des Covid-Zertifikats auf Restaurants und andere Betriebe? «Das soll man diskutieren, ich finde die Diskussion richtig und könnte mir das durchaus vorstellen», sagt Hauri.

15:25 Wie steht es um das Gesundheitspersonal? Wie steht es um die Motivation und die Ressourcen beim Gesundheitspersonal, will SRF-Bundeshausjournalist Gaudenz Wacker wissen. Der Markt sei ausgetrocknet, so dass man Personalressourcen nicht aufstocken könne, sagt Urs Karrer. «Wir haben kaum Abgänge, die sagen, dass die Belastung zu gross sei.» Viele Mitarbeiter hätten während einer früheren Welle jedoch ihr Pensum erhöht und würden eigentlich gerne wieder in ihren normalen Arbeitsrhythmus zurück. «Die Personaldecke ist dünn, die Motivation aber weiterhin hoch», so Karrer. Man sei auf den Stationen aber zunehmend frustriert, dass neun von zehn Hospitalisierten nicht geimpft seien, obwohl sie Gelegenheit dazu gehabt hätten. Man würde natürlich alles für diese Patienten tun, aber das gehe nicht spurlos am Personal vorbei.

15:25 Wie viele Personen können keine mRNA-Impfung erhalten? Ein Journalist will mehr Einzelheiten zu Menschen, die aktuell keine mRNA-Impfstoffe vertragen. Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, sagt, es handle sich hierbei nur um wenige Betroffene. Nach ärztlicher Absprache finde sich meist eine Lösung. Auf die Frage, ob es gut wäre, wenn für Impfskeptiker noch weitere Impfstoffe zur Verfügung stehen würden, sagt Berger: Eine Alternative sei aktuell nicht vorhanden. Und: mRNA-Impfstoffe würden erwiesenermassen sehr gut wirken.

15:17 Wie gehen die Experten mit der Pandemie- und Impfmüdigkeit um? «Wir positionieren uns auf der Seite des Faktischen», sagt Urs Karrer von der Corona-Taskforce dazu. Schlechte Neuigkeiten seien nie populär. «Aber wir müssen aufzeigen, wo der Dampfer steht und wie schnell er unterwegs ist.» Patrick Mathys vom BAG ergänzt, dass im letzten Jahr 30'000 Eingriffe verschoben werden mussten und diese noch längst nicht nachgeholt wurden. «Es darf nie eine 100-prozentige Auslastung der Intensivstation geben, damit wir alle Notfälle aufnehmen können. Ich hoffe, wir kommen nie an den Punkt, dass das Alter über den Zugang zu einer Behandlung entscheidet. Das wäre der Schweiz unwürdig.»

15:12 Kann Schlimmeres noch verhindert werden? Kann noch Schlimmeres abgewendet werden, fragt ein Journalist. «Vielleicht haben wir etwas Glück, dass ein Teil der Hospitalisierten sich in Ländern mit deutlich höherer Inzidenz angesteckt haben», sagt Urs Karrer. So könnte der weitere Anstieg der Hospitalisationen nicht so ausgeprägt sein. «Kurzfristig braucht es die Verhaltensveränderung der Menschen, damit die Zahlen nicht nach oben schiessen», so Karrer. Lang- und mittelfristig müsse man mit der Impfung arbeiten.

15:10 Welchen Rat würde die Taskforce den Behörden geben? Ein Journalist fragt Urs Karrer, Vizepräsident der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes, welchen Rat er den Behörden geben würde. Karrer sagt, es sei nicht Aufgabe der Taskforce, Massnahmen vorzuschlagen. Die Taskforce müsse die möglichen Szenarien beleuchten und aufzeigen. «Sie wissen, unserer Kristallkugel hat auch schon den einen oder anderen Bruch erlitten.» Es sei schwierig zu sagen, wo die Schweiz in einem Monat stehe. «Im Moment haben wir sehr relevante Risiken. Eine zusätzliche Beschleunigung des Infektionsgeschehens könnte die Spitäler sehr hart treffen.» Daher appelliert Karrer nochmals an jeden Einzelnen, die Abstands- und Hygienemassnahmen zu befolgen.