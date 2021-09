Künftig könne die WHO Mitgliedsländer möglicherweise sanktionieren, falls diese die Kooperation verweigerten. Das sagte Tedros nach der Einweihung des Pandemie-Frühwarnzentrums in der deutschen Hauptstadt Berlin.

Am Donnerstag soll ein weiterer PCR-Test vorgenommen werden. Danach dürfte auch klar werden, ob Xhaka am Sonntag im Spiel der WM-Qualifikation gegen Europameister Italien dabei sein kann. Der SFV hat noch Hoffnung, dass der nächste Test wieder negativ ausfallen könnte. Offenbar war Xhaka auch am Montag getestet worden – das Resultat war negativ.

Die Schweiz muss im Testspiel gegen Griechenland auf Granit Xhaka verzichten. Der Captain wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Granit Xhaka wies am Mittwochmorgen Symptome auf. Der vorgenommene Schnelltest fiel negativ aus. Der darauf durchgeführte PCR-Test am Abend war dann allerdings positiv. Xhaka wurde im Teamhotel isoliert und hatte den ganzen Tag keinen Kontakt mit den Mitspielern.

Die Führung in Pjöngjang begründete ihre Ablehnung damit, dass der Impfstoff an schwer von der Pandemie getroffene Länder abgegeben werden solle. Nordkorea hat bislang keine Corona-Fälle gemeldet und strikte Beschränkungen des öffentlichen Lebens verhängt. Unter anderem wurden die Grenzen geschlossen und Reisen im Inland begrenzt.

18:53

WHO stuft Corona-Mutation My als «Variante von Interesse» ein

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Variante My, die erstmals im Januar in Kolumbien identifiziert worden ist, als neue «Variante von Interesse» eingestuft. Es gebe Anzeichen, dass die Antikörper bei Genesenen oder Geimpften möglicherweise gegen die Variante My noch weniger wirksam seien als gegen andere Virusmutationen. Insgesamt gibt es damit gemäss WHO-Auflistung, Link öffnet in einem neuen Fenster fünf «Varianten von Interesse», die mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden. Daneben gibt es vier «besorgniserregende Varianten», darunter die auch in Europa inzwischen überwiegend verbreitete Variante Delta.

Laut WHO sei die My-Variante in einigen Ländern Südamerikas und Europas nachgewiesen worden. Weltweit betrage der Anteil der Variante nach aktuellen Schätzungen 0.1 Prozent. In Kolumbien liege der Anteil mit wachsender Tendenz jedoch bei 38 Prozent und in Ecuador bei 13 Prozent. Die WHO verweist aber auf die unterschiedliche Kapazität von Ländern, Viren genetisch zu untersuchen.