3:56 Südkorea öffnet Corona-Impfung für alle In Südkorea können sich ab sofort alle für einen Impftermin anmelden. Das Land kämpft derzeit mit einer steigenden Zahl an Ansteckungen mit Covid-19. Grund dafür ist unter anderem die geringe Impfrate. Bis am Sonntag hatten erst 15 % der südkoreanischen Bevölkerung zwei Impfdosen erhalten. Legende: Reuters

22:25 Oberster Kantonsarzt gegen Testpflicht Der Präsident der Vereinigung der Kantonsärzte, Rudolf Hauri, fordert, dass sich testen lässt, wer aus den Ferien zurückkehrt. Er spricht sich aber gegen eine Testpflicht aus: «Obligatorien müssen gut überlegt sein. Man muss sie auch durchsetzen können. Wenn man sie nicht durchsetzen kann, dann kann es auch kontraproduktiv sein. Ich habe da meine Vorbehalte und setze darauf, dass die Personen, die zurückkehren, den Sinn einsehen und sich von sich aus testen lassen.» 03:02 Video Bundesrat setzt auf freiwillige Tests für Reiserückkehrende Aus Tagesschau vom 08.08.2021. abspielen

22:03 Frankreich bitte Ärzte um Hilfe auf Guadeloupe und Martinique Die französische Regierung fordert Ärzte und medizinisches Personal auf, in den Übersee-Departements Guadeloupe und Martinique freiwillig beim Kampf gegen Corona zu helfen. Erste Mediziner sollten bereits am Dienstag dorthin gebracht werden, um in überlasteten Kliniken zu arbeiten, erklärte Gesundheitsminister Olivier Veran. Auf beiden Inseln gebe es eine intensive Infektionswelle, die auf eine tiefe Impf-Skepsis der Bewohner treffe. Der Impfbeobachtungs-Webseite Covidtracker zufolge sind erst 21 Prozent der Inselbewohner einmal geimpft. In Frankreich sind es rund 66 Prozent.

20:48 Massentest in Wuhan abgeschlossen Die chinesischen Behörden haben nach eigenen Angaben die 11 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuhan auf Covid-19 getestet. Für die Testaktion der letzten sechs Tage seien 28'000 Pflegepersonen an fast 3000 Teststationen im Einsatz gewesen. Wuhan war vor einer Woche abgeriegelt worden, nachdem dort einzelne Fälle der Delta-Variante entdeckt worden waren. In Wuhan sind Ende 2019 die weltweit ersten Fälle von Corona entdeckt worden. 01:29 Video Wuhan lässt Bevölkerung testen Aus Tagesschau vom 05.08.2021. abspielen

19:23 US-Immunologe warnt vor neuer Virus-Variante Der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci warnt vor der Entwicklung einer neuen, noch gefährlicheren Variante des Coronavirus, sollte die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante nicht eingedämmt werden. Fauci sagte am Sonntag dem Sender NBC: «Wenn Sie dem Virus erlauben, frei zu zirkulieren, und nicht versuchen, es zu stoppen, dann gibt es früher oder später die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine andere Variante bekommen (...), die noch problematischer sein könnte als Delta.» Wenn sich das Virus weiter ausbreiten und verändern könne, bestehe die Gefahr, dass sich am Ende eine Variante entwickele, vor denen die aktuellen Impfstoffe – anders als bei Delta – keinen Schutz böten. Legende: US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci warnt vor weiteren Covid-Varianten. Keystone

17:48 Strenges Corona-Regime in Frankreich In Frankreich sind unter anderem Restaurantbesuche und Zugreisen ab Montag nur noch mit einem Nachweis über Corona-Impfung, Genesung oder einen negativen Test erlaubt. Gleichzeitig tritt eine Corona-Impfpflicht für Gesundheitspersonal in Kraft. Die verschärften Gesundheitsregeln sollen für Personen über 18 Jahre bis Mitte November gelten. Gegen die umstrittenen Massnahmen haben erst wieder am Wochenende über 200'000 Menschen landesweit demonstriert. Wie Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran der Tageszeitung «Le Parisien» am Sonntag sagte, darf der negative Test nun maximal 72 Stunden zurückliegen statt 48 Stunden wie ursprünglich vorgesehen. Auch ein Selbsttest könne als Zertifikat dienen, vorausgesetzt, er werde unter Aufsicht eines medizinischen Fachpersonals durchgeführt. 00:20 Video Protest gegen Gesundheitspass in Paris Aus News-Clip vom 07.08.2021. abspielen

16:23 Kontroverse um Gratistests in Deutschland «Für den Herbst muss jeder ohne Impfschutz damit rechnen, dass die Alltagstests nicht mehr vom Steuerzahler gezahlt werden», sagt Kanzlerkandidat Armin Laschet der «Bild am Sonntag». Der CDU-Politiker wirbt zudem für Impfungen: «Impfen ist ein Akt von Eigenschutz und Solidarität. Je mehr es machen, desto mehr Freiheit für alle.» Geimpfte dürften keine Nachteile haben, weil andere «keine Lust haben oder zu bequem sind». Jede Corona-Massnahme und jede Regel

müsse im Übrigen immer der aktuellen pandemischen Lage angemessen sein. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich für kostenpflichtige Tests ausgesprochen. Ihm sei zwar wichtig, dass jene, die sich nicht impfen lassen wollten, über Tests weiter die Möglichkeit hätten, am öffentlichen Leben teilzunehmen, sagt der Vizekanzler der «Süddeutschen Zeitung». Allerdings werde die Allgemeinheit diese Tests nicht auf Dauer bezahlen. Ganz anderer Meinung ist Robert Habeck. Der Grünen-Co-Chef ist gegen kostenpflichtige Corona-Tests für ungeimpfte Personen. «Ich bin dafür, dass sie kostenlos bleiben», sagt er im ZDF. Sonst werde weniger erkannt, wo sich das Virus ausbreite. Legende: Die Corona-Tests werden in Deutschland zum Politikum. Keystone

14:41 Impfaktion in Tunesien Bis zu einer Million Menschen über 40 Jahren sollen in dem von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Land eine erste Impfdosis erhalten. In dem nordafrikanischen Staat sind bislang nur acht Prozent der insgesamt 11.5 Millionen Einwohner vollständig gegen das Virus geimpft. Täglich werden 2000 bis 3000 Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben annähernd 21'000 Menschen mit oder an dem Virus. Legende: Für die Aktion wurden Schulen zu Impfzentren umfunktioniert. Reuters

13:23 Economiesuisse-Präsident will mehr Druck fürs Impfen Impfen sei «der Königsweg» aus der Corona-Pandemie, ist Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder überzeugt. Weil die Impfquote zu tief ist, brauche es mehr Überzeugungsarbeit, sagte Mäder im Interview mit dem «SonntagsBlick». Gefordert seien hier der Bund, die Kantone und die Arbeitgeber. Mäder kritisiert, dass der Bund «noch zu stark Rücksicht auf Bedenken wegen der individuellen Freiheit und der Menschenrechte» nehme. Mäder hält auch die Idee, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden zu einer Impfung verpflichten könnten, für prüfenswert. Zudem spricht er sich auch für einen grossflächigeren Einsatz des Covid-Zertifikats aus. 05:35 Video Kommt Ausweitung der Zertifikatspflicht in der Schweiz Aus 10 vor 10 vom 06.08.2021. abspielen

12:35 Indien: Fast 500 Tote an einem Tag Indien meldet 39'070 Neuinfektionen und 491 Tote binnen 24 Stunden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle steigt laut Gesundheitsministerium damit auf mehr als 31.93 Millionen. Weltweit haben sich seit Beginn der Pandemie mehr als 202.18 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 4.4 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus.

11:25 Steigende Fall-Zahlen – Israel zieht die Zügel wieder an Angesichts steigender Zahlen an neuen schweren Corona-Fällen gelten in Israel wieder strengere Beschränkungen. Bei Veranstaltungen im Freien mit mehr als 100 Teilnehmern muss nun wieder Maske getragen werden. Kleinere Veranstaltungen dürfen nur noch Geimpfte, Genesene oder Menschen mit negativem Corona-Testergebnis besuchen. Auch Kinder müssen ein negatives Ergebnis vorzeigen. Das israelische Kabinett hatte die Massnahmen vergangene Woche beschlossen. Zuvor waren in dem 9,3-Millionen-Einwohner-Land an mehreren Tagen hintereinander deutlich mehr als 3000 neue Infektionen täglich verzeichnet worden. Einen neuen Höchststand gab es bei schwerkranken Covid-Patienten. In Israel sind etwa 58 Prozent der Bevölkerung geimpft. Mehr als 422’000 Menschen haben sogar schon eine dritte Spritze erhalten. Legende: Keystone / Archiv

9:10 Präsident der Schulleiter ist gegen Massentests an Schulen Der Präsident des Verbandes Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (VSLCH), Thomas Minder, stellt sich kurz vor dem Ende der Sommerferien gegen die Forderung des Bundes, die Kinder regelmässig auf das Coronavirus zu testen. «Der Aufwand für Massentests ist zu gross», sagte Minder im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Bisherige Erfahrungen zeigten, dass versteckte Corona-Fälle mit den Reihentests kaum entdeckt worden seien. «Darum sind wir der Meinung, dass gezielte Ausbruchstestungen noch immer das Mittel der Wahl sind.» Minder fragt sich grundsätzlich, ob solche Massentests zur täglichen Routine an den Schulen werden sollten. «Es gibt ja auch noch andere Viren, etwa Masern oder Grippe. Das kann nicht die Zukunft des Schulalltages sein.» Die Tests für alle würden vielleicht nötig, wenn sich die Lage zuspitze. «Jetzt sicher nicht.» Legende: Keystone / Archiv

8:36 Mehr als 43'000 Neuinfektionen in Brasilien In Brasilien verzeichnet das Gesundheitsministerium 43’033 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie steigt damit auf mehr als 20,15 Millionen. Weltweit ist das der dritthöchste Wert nach den USA und Indien. Derweil suchen sich so genannte «Sommeliers de Vacina» (in etwa: «Impf-Feinschmecker») denjenigen Impfstoff, welchen sie bevorzugen. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer ist am beliebtesten. Und die brasilianischen «Sommeliers» sind bereit, für ihren Favoriten eine Menge zu tun. Sie jagen beispielsweise dem Impfstoff durch Millionen-Metropolen wie Rio de Janeiro hinterher. Auf Social Media tauschen sich Tausende Brasilianerinnen und Brasilianer aus, in welcher Impfstelle an welchem Tag welcher Impfstoff verfügbar ist. Impfstoffe wie AstraZeneca und Coronavac werden vermieden. Dabei sind das die beiden Vakzine, die im nationalen Impfplan Brasiliens am meisten vertreten sind. Behörden und Experten empfehlen, den verfügbaren Impfstoff zu nehmen, um die Impfkampagne zu beschleunigen und die Immunität der Bevölkerung zu erhöhen. Legende: Reuters / Archiv

4:21 Alain Berset über das weitere Vorgehen des Bundes nach der Sommerpause Gesundheitsminister Alain Berset hält wenig davon, beispielsweise auf ungeimpftes Spitalpersonal mehr Druck auszuüben. Er stehe solchen Methoden kritisch gegenüber, sagte Berset im Interview mit der «Sonntagszeitung». Allerdings kann er sich obligatorische Tests für ungeimpftes Personal in Alters- und Pflegeheimen vorstellen. Weiter sagte Bundesrat Berset, es liege nicht an den Impfstoffproduzentinnen und -produzenten, sondern an den Spezialistinnen und Spezialisten des Bundes zu entscheiden, ob und wann eine Auffrischungsimpfung Sinn mache. Aktuell würden verlässliche Daten dazu fehlen. Angesichts der Rückkehr vieler Ferienreisender würden an der Bundesratssitzung vom kommenden Mittwoch wohl noch keine Änderungen bei den Corona-Massnahmen beschlossen. Audio Alain Berset und die nächsten Schritte in der Pandemie 00:46 min, aus SRF 4 News aktuell vom 08.08.2021. abspielen. Laufzeit 00:46 Minuten.

1:22 Deutschland: Nur wenige Verstösse gegen Corona-Einreiseverordnung Insgesamt 350'000 Reiserückkehrer sind in den ersten fünf Tagen nach Inkrafttreten der deutschen Corona-Einreiseverordnung von der Bundespolizei kontrolliert worden. Gemäss einem Vorabbericht der «Bild am Sonntag» konnten davon 1100 kein negatives Testergebnis und keinen Impfnachweis vorweisen. Die Beanstandungsquote liege damit bei 0.3 Prozent. Aus Kreisen der Bundespolizei hiesse es, die sehr geringen Beanstandungszahlen zeigten, dass sich die Reisenden auf die Veränderung der Vorgaben der Corona-Einreiseverordnung eingestellt hätten. Seit dem 1. August brauchen Einreisende nach Deutschland einen Nachweis, der eine Impfung, die Genesung oder einen Negativ-Test belegt. Das gilt auch für Auto- oder Bahnreisende. Legende: Zudem macht Deutschland einen Unterschied zwischen Hochrisiko- und Virusvariantengebieten, die einen Einfluss auf Quarantänebestimmungen haben. Keystone/Archiv

22:28 Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung nun komplett geimpft In den USA ist nun mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Rund 166 Millionen Bürgerinnen und Bürger hätten inzwischen diesen Status, teilt die Seuchenschutzbehörde CDC mit. Das ergebe eine Quote von 50.1 Prozent. 58.5 Prozent hätten mindestens eine Impfdosis erhalten. Bei den über 12-Jährigen beträgt die Quote der vollständig Geimpften 58.6 Prozent, bei den über 18-Jährigen 61 Prozent und bei den über 65-Jährigen 80.4 Prozent. Die USA verabreichen Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna, bei denen jeweils zwei Impfungen erforderlich sind. Zudem wird das Vakzin von Johnson & Johnson gespritzt, bei dem eine Dosis ausreicht.

21:49 Berset stellt weitere Lockerungen «in wenigen Wochen» in Aussicht Gesundheitsminister Alain Berset hat für den Fall einer günstigen Entwicklung der Pandemie in der Schweiz eine baldige Lockerung der Massnahmen in Aussicht gestellt. So könnte beispielsweise die Maskentragpflicht eingeschränkt werden, wie er in einem vorab online veröffentlichten Interview mit der «SonntagsZeitung» sagte. Die Situation sei in diesen Tagen jedoch noch unübersichtlich. «Wir haben die ansteckendere Delta-Variante. Und viele kommen aus den Ferien zurück, was das Risiko von Ansteckungen in der Schweiz erhöht», erklärte Berset. Die Kinder und Jugendlichen würden sich bald wieder in der Schule treffen und könnten die Verbreitung beschleunigen. «Wir müssen jetzt schauen, wie sich das auf die Fallzahlen auswirkt.» Bei einer allfälligen erneuten Verschärfung der Lage will der Bundesrat auf Schliessungen verzichten. Er könne sich vorstellen, dass die Zertifikatspflicht angepasst würde.

19:08 Amazon führt in den USA Maskenpflicht ein Der Onlinehändler Amazon weist alle seine US-Mitarbeiter an, bei der Arbeit eine Maske zu tragen. Wie das Unternehmen mitteilt, gelte die Regelung auch für vollständig geimpfte Mitarbeiter. Laut einem Sprecher von Amazon wolle man die Sicherheit des Teams wegen der Ausbreitung der Delta-Variante in den USA optimieren. Amazon verlängert deswegen auch seine Heimarbeitszeiten für US-Angestellte bis zum 3. Januar. Legende: Amazon führt in USA Maskenpflicht für Mitarbeiter ein. Keystone