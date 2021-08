Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:38 Walk-In-Angebot im Kanton Schwyz Wer sich in einem der drei Schwyzer Impfzentren gegen das Coronavirus impfen lassen will, kann dies definitiv auch ohne vorgängige Registrierung oder Anmeldung machen. Um die Hürden zum Covidschutz zu senken, wird das Angebot für Walk-In-Impfungen ausgebaut, wie das Departement des Innern am Dienstag mitteilte. Der Kanton hat nun entschieden, dieses Angebot, das sich bewährt habe und auf Anklang gestossen sei, weiterzuführen und auszubauen. Der Kanton hatte im Spital Schwyz probehalber auch Personen zur Impfung zugelassen, die weder registriert noch angemeldet waren. In den Impfzentren der Spitäler Einsiedeln und Lachen war eine vorgängige Registrierung zwar auch nicht mehr nötig, wohl aber eine telefonische Anmeldung.

21:47 Sanofi setzt auf mRNA-Geschäft Der französische Pharmakonzern Sanofi will in der Forschung von mRNA-Impfstoffen vorankommen und das US-Biotechunternehmen Translate Bio übernehmen. Sanofi bietet 3.2 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Nach dem Erfolg des mRNA-basierten COVID-19-Vakzins von Biontech/Pfizer und Moderna ist die Technologie in den Fokus der Pharmafirmen gerückt. Legende: Bis 2025 will Sanofi mindestens sechs Impfstoffe der mRNA-Technologie in die klinische Entwicklung bringen. Keystone

20:59 Detailhandel legt im Nonfood-Bereich stark zu Der Schweizer Detailhandel befindet sich nach der Lockerung der Corona-Massnahmen im Aufschwung. Im ersten Halbjahr 2021 weist der Schweizer Detailhandel insgesamt ein Plus von 5.9 Prozent auf, wie das Marktforschungsinstitut GfK am Dienstag mitteilte. Der Nonfood-Bereich habe um 13.5 Prozent zugelegt. Auch der Food- und Nearfood-Bereich wachse weiter, jedoch nur um 1.4 Prozent. Laut GfK sind die Vorjahresvergleiche jedoch wegen der unterschiedlichen Lockdowns während der Coronakrise in den Halbjahren 2020 und 2021 mit Vorsicht zu geniessen. So war im zweiten Quartal vor allem der April stark, was auch auf den niedrigen Vorjahreswert wegen des Lockdowns zurückzuführen sei. Legende: Die Sparten Do-It und Garten verzeichnen eine starke Nachfrage. Keystone

20:04 Impfquote im Kanton Solothurn steigt auf knapp 60 Prozent Im Kanton Solothurn sind per Ende Juli 59.3 Prozent der über 16-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner vollständig gegen Covid-19 geimpft worden. Um die Verbreitung der hochansteckenden Delta-Variante einzudämmen, sei es wichtig, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen würden, teilte die Solothurner Staatskanzlei am Dienstag mit. In den nächsten Monaten brauche es weitere Überzeugungsarbeit, den Ausbau niederschwelliger Impfangebote und Geduld, wurde Peter Eberhard, Leiter des Gesundheitsamts, in der Mitteilung zitiert. Nachdem die drei Impfzentren in Breitenbach, Olten und Solothurn geschlossen worden waren, haben am Dienstag wie geplant die neuen Impfzentren in Selzach und Trimbach geöffnet. Damit sei es im Kanton weiterhin möglich, sich neben Apotheken und Arztpraxen auch in Impfzentren impfen zu lassen, hiess es weiter. In Selzach und Trimbach könnten pro Tag insgesamt über 2000 Impfungen verabreicht werden.

19:25 Neuer Höchstwert im Iran Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstag wurden binnen eines Tages 39'019 Neuinfektionen registriert. Am Vortag waren es 37'189 Fälle. Im selben Zeitraum starben 378 Patienten im Zusammenhang mit dem Virus. Als Ursache wird eine zunehmende Verbreitung der Delta-Variante angegeben. Ein Eilantrag von Gesundheitsminister auf einen zweiwöchigen Lockdown wurde vom Corona-Krisenstab aus wirtschaftlichen Erwägungen vorerst abgelehnt. Die Delta-Variante hat die Corona-Krise im Land noch mehr verschärft und Krankenhäuser und Pflegepersonal an die Grenzen gebracht. In vielen Städten sind die Intensivstationen und Notaufnahmen mit neuen Corona-Patienten überfüllt.

18:26 USA haben über 110 Millionen Impfdosen gespendet Bisher haben die USA 110 Millionen Dosen an Corona-Impfstoffen an mehr als 60 Länder gespendet, welche mehrheitlich über das Impfprogramm Covax verteilt wurden. Nach Angaben der Vereinten Nationen seien dies mehr Spenden als von allen anderen Ländern zusammen. Laut einer Aufstellung des Weissen Hauses gingen unter anderem 8 Millionen Impfdosen an Indonesien, rund 6.2 Millionen an die Philippinen, 6 Millionen an Kolumbien, rund 5.7 Millionen an Südafrika, 5.5 Millionen an Pakistan, 5 Millionen an Vietnam, 4.5 Millionen an Guatemala, 3.5 Millionen an Argentinien und je 3 Millionen Dosen an Brasilien und El Salvador. Dem Weissen Haus zufolge seien die 110 Millionen Vakzine erst der Anfang, denn ab Ende August soll die Auslieferung der 500 Millionen Pfizer/Biontech-Impfdosen an 100 ärmere Länder beginnen. 200 Millionen sollten zwischen August und Jahresende geliefert werden, die übrigen 300 Millionen bis Juni 2022. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weltweite Verteilung Das passiert mit den Impfstoff-Überschüssen 15.03.2021 Mit Video

17:33 Zentralschweizer Kantone gegen Impfobligatorium für Gesundheitspersonal Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen- und -direktorenkonferenz (ZGDK) hat sich heute klar gegen ein Impfobligatorium für das Personal in sozialmedizinischen Institutionen und Spitälern ausgesprochen, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Die Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren von Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug vertrauten auf die Professionalität und das Verantwortungsbewusstsein der Institutionen, hiess es im Communiqué. Zumindest im Moment werde auch auf ein Testobligatorium verzichtet. Die ZGDK erwartet aber, dass die Betriebe ihren Mitarbeitenden einen einfachen Zugang zu Testmöglichkeiten bieten und Schutzkonzepte haben. Bei einem massiven Anstieg der Fälle werde sie allfällige Massnahmen erneut prüfen. Die ZGDK betont, dass in den Anstrengungen, eine hohe Durchimpfung bei Personal und Bewohner zu erreichen, nicht nachgelassen werden dürfe.

16:38 Keine Länder mehr auf der BAG-Risikoliste Ab dem 4. August stehen keine Länder mehr auf der Liste der Länder mit besorgniserregender Virusvariante des BAG. Die Länder Indien, Nepal und das Vereinigte Königreich werden per 4. August von der Liste entfernt. Damit entfällt die Quarantänepflicht bei Einreise aus diesen Staaten.

16:30 Schottland plant Aufhebungen der meisten Corona-Beschränkungen Nach England will auch Schottland am 9. August den Grossteil der verbleibenden Corona-Beschränkungen aufheben, wie Regierungschefin Nicola Sturgeon mitteilt. So gilt ab Montag in Pubs, Restaurants oder bei Konzerten kein Mindestabstand mehr, sodass Kapazitäten wieder voll ausgeschöpft werden können. Weiter müssen vollständig geimpfte Personen nach Kontakt mit Infizierten nicht mehr in Quarantäne. Ausserdem wird es keine Kontaktbeschränkungen mehr geben. Jedoch werden Schutzmasken in vielen öffentlichen Räumen weiterhin Pflicht sein, denn laut Sturgeon stelle das Virus Schottland weiterhin vor Herausforderungen. Während das Land Anfang Juli noch die höchsten Infektionsraten in Europa verzeichnete, gingen die Fälle stark zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit rund 156 deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt Grossbritanniens von 284.

16:04 70 Corona-Infizierte im Bundesasylzentrum Basel 17 weitere Personen sind im Rahmen eines am Montag durchgeführten Massentests positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilt das Basler Gesundheitsdepartement mit. Mit den drei Ansteckungen, die während des Wochenendes festgestellt wurden, und den 50 am Freitag bekannt gegebenen Infektionen sind es aktuell insgesamt 70 Fälle. Nach der Bekanntgabe der 50 Ansteckungen im Bundesasylzentrum Bässlergut in Basel letzten Freitag wurde das Zentrum unter Isolation gestellt. Gemäss Mitteilung des Corona-Bulletins, Link öffnet in einem neuen Fenster des Basler Gesundheitsdepartements befindet sich eine Person im Spital, die übrigen Bewohner sind symptomlos. Am 6. August soll ein weiterer Massentest im Asylzentrum durchgeführt werden.

15:32 Die Hälfte der EU-Bevölkerung ist geimpft Die Hälfte der Bevölkerung der Europäischen Union ist jetzt vollständig gegen Covid-19 geimpft, wie die Nachrichtenagentur AFP heute Dienstag aus offiziellen Quellen erfuhr. Insgesamt sind es nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP 223.8 Millionen Menschen, die zwei Dosen, eine Einzeldosis nach der Genesung oder eine Einzeldosis Impfstoff erhalten haben.

15:02 Point de Presse beendet Der Point de Presse ist beendet. Wir bedanken uns für Ihr Interesse, auf srf.ch und hier im Liveticker halten wir Sie weiterhin über das Coronavirus auf dem Laufenden.

14:59 Erspart ein Antikörper-Nachweis die Impfung? Ein Journalist erkundigt sich, ob man mittlerweile auch mit einem Antikörpertest ein Covid-Zertifikat erhalten kann. Masserey sagt, das sei bisher nicht der Fall, dafür brauche es einen PCR-Test, auch hier gelte es die Regeln der EU einzuhalten. Möglich sei es aber, sich Antikörper nachweisen zu lassen, um nur noch eine Impfung vornehmen zu müssen. Aber Achtung: Nicht alle Länder würden den Nachweis von lediglich einer Impfung akzeptieren.

14:54 Haben die Kantone die Kapazitäten, die Reiserückkehrer zu testen? Die nächste Frage dreht sich um die Testkapazitäten in den Kantonen – gibt es genügend Ressourcen, um die Reiserückkehrer zu testen? «Man muss ständig schauen, ob man weitere Kapazitäten braucht. Es wird einen Druck geben auf die bestehenden Kapazitäten», so Nartey.

14:51 Fazit zu den Selbsttests? SRF-Bundeshausjournalist Philipp Burkhardt erwähnt den Rückgang beim Bezug der Selbsttests. Wie sieht das Fazit aus? «Die Menschen haben die Message verstanden, nicht alles wird dadurch besser.» Die Tests seien nur für gewisse Situationen wichtig gewesen, so Nartey.

14:47 Abbau der Impfkapazitäten trotz Auffrischungsimpfungen? Keto Schumacher erwähnt, dass in vielen Kantonen die Impfkapazitäten zurückgefahren werden, man nun aber von Drittimpfungen spreche. Ist das nicht ein Widerspruch? «Der Abbau in den Kantonen ist gerechtfertigt, teilweise ist das Ganze zu kostspielig», so Nartey. Es brauche eine gewisse Flexibilität und Mobilität.

14:44 Wie viel würde eine Impfquote von 70 Prozent bringen? Ein Journalist will wissen, ob die Schweiz mit einer Impfquote von 70 Prozent im Herbst über den Berg wäre. Martin Ackermann von der wissenschaftlichen Taskforce sagt dazu: «Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser ist die Situation im Herbst.» Es gebe nach wie vor Männer und Frauen, die sich nicht explizit gegen eine Impfung entschieden hätten, sondern lediglich noch zuwarten würden. Diese könne man durchaus noch erreichen. Zur Frage nach der Höhe der Impfquote sagt Ackermann: Der weitere Verlauf der Pandemie – und insbesondere die Zahl der Spitaleintritte – hänge entschieden davon ab, wie gross der Teil der Menschen über 50 sei, der noch nicht immun ist.

14:39 Konnten sich alle Impfwilligen impfen lassen? Keto Schumacher von der SRF-Bundeshausredaktion möchte wissen, ob alle Impfwilligen die Möglichkeit gehabt haben, sich impfen zu lassen? «Dieser Punkt ist noch nicht erreicht», erklärt Masserey. Viele Menschen möchten sich zum Beispiel erst nach den Ferien impfen lassen. Es gebe weitere Möglichkeiten, Personen zu erreichen, welche bisher zugewartet hätten.

14:37 Empfehlung für Ferienrückkehrer: Testen Virginie Masserey empfiehlt all jenen, welche die Impfung aufgrund der Sommerferien verschoben haben, diese so bald wie möglich nachzuholen. Und: Ferienrückkehrer sollen sich testen lassen – auch ohne Symptome.