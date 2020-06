Victorians are able to get back on the beers and go out for brunch and dinner as months of coronavirus restrictions start to ease across the state. https://t.co/GQ95Jx45Rb @DavidWoiwod #7NEWS pic.twitter.com/jIBOwgev7o

Mehrere australische Bundesstaaten heben weitere Beschränkungen auf. Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Australiens, New South Wales (NSW), dürfen ab heute Montag Cafés und Restaurants bis zu 50 Gäste bewirten und bis zu 20 Personen können an einer Beerdigung teilnehmen. Beides war zuvor auf 10 Personen beschränkt.

The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3

Die britische Königin Elizabeth II. hat sich zum ersten Mal seit Monaten wieder im Freien gezeigt. In der Nacht veröffentlichte der Palast eine aktuelle Aufnahme der 94 Jahre alten Monarchin bei einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen: Reiten in der weitläufigen Parkanlage von Schloss Windsor. Sorgen um die Gesundheit ihres Staatsoberhaupts, so scheint es, müssen sich die Briten vorerst wohl nicht machen. Auf dem Foto ist die Queen auf dem Rücken eines Ponys zu sehen, das auf den Namen Balmoral Fern hört.

GAFMED 1 mission accomplished: Gegen 22:15 Uhr Ortszeit ist unser #A400M MedEvac in Köln gelandet. Der an #COVID19 erkrankte Bundeswehrsoldat kommt in Quarantäne. Wir wünschen ihm und den Polizisten gute Besserung. Und nicht vergessen: Wir sind #FürEuchGemeinsamStark . pic.twitter.com/9QIvwSy2VO

Nach einem Corona-Ausbruch unter deutschen Polizeiausbildern in Afghanistan hat das deutsche Innenministerium insgesamt neun Polizisten nach Deutschland zurückgeholt. Mit einem speziell ausgestatteten Airbus A400 MedEvac flog die Luftwaffe am Sonntag drei erkrankte Ausbilder in die Heimat. Mit an Bord war auch ein infizierter Bundeswehrsoldat, der im Camp Marmal im nordafghanischen Masar-i-Scharif stationiert war. Der Airbus landete am späten Sonntagabend in Köln.

Vor wenigen Tagen erst hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO angekündigt, eine grosse klinische Studie mit dem Mittel an Covid-19-Patienten wegen Sicherheitsbedenken zu stoppen. Auch die US-Arzneimittelaufsicht FDA warnte, Link öffnet in einem neuen Fenster bereits vor schweren Nebenwirkungen beim Einsatz von Hydroxychloroquin bei Covid-19-Patienten. US-Präsident Donald Trump hatte dagegen das Anti-Malaria-Mittel früher angepriesen. Auch Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro schwärmt für das Medikament. In Brasilien sind rund 500'000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Die USA beliefern Brasilien trotz medizinischer Warnungen mit der umstrittenen Anti-Malaria-Arznei Hydroxychloroquin zur Behandlung von Covid-19-Patienten. Das teilten die Regierungen beider Länder mit. Die USA hätten Brasilien zwei Millionen Dosen des Mittels gesendet, hiess es in der gemeinsamen Erklärung, Link öffnet in einem neuen Fenster .

South Africa has pushed back Monday’s reopening of schools by a week, the Department of Basic Education said on Sunday, saying that a substantial number are not ready to welcome back pupils. https://t.co/QABsTbzESB

Viele staatliche Schulen in Südafrika befinden sich in einem schlechten Zustand - vor allem in ländlichen Gegenden. Experten zufolge verfügt etwa jede vierte Schule im Land nicht über fliessendes Wasser, wodurch Händewaschen fast unmöglich ist.

Menschen zu heilen sei wichtiger als Geld zu sparen. Das sagte Papst Franziskus am Sonntag bei seinem ersten Mittagsgebet am Petersplatz in Rom seit drei Monaten. Die Wirtschaft dürfe nicht über den Menschen gestellt werden. Dabei wich er von seinem vorbereiteten Redemanuskript ab.

Das Urlaubsland Spanien will die wegen der Corona-Krise angeordnete Zwangsquarantäne für aus dem Ausland Eingereiste schon zum 21. Juni aufheben. Die Grenzen werde man für Touristen aber wie angekündigt erst am 1. Juli öffnen, erklärt Ministerpräsident Pedro Sánchez.

An Pfingsten Campen – für viele eine fest eingeplante Sache. Doch die Camping-Plätze sind noch geschlossen – wegen Corona – also ist ein bisschen Spontanität und Improvisationskunst gefragt. Die «Tagesschau» hat die Wildcamper aufgespürt.

Die um ihre Wiederwahl kämpfende Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo kündigte am Wochenende bereits an, dass Lokale mehr Platz als üblich auf der Strasse einnehmen können, falls sie Sicherheitsbestimmungen und andere Regeln einhalten.

Aufatmen im Land des guten Essens: Ab Dienstag dürfen Cafés und Restaurants in Frankreich nach einer zweieinhalbmonatigen Zwangspause wieder Gäste bewirten. Die Regierung hatte diese Lockerung vergangene Woche angekündigt. In Paris hält sich die Freude der Gastwirte allerdings in Grenzen – denn in der schwerer von der Covid-19-Epidemie getroffenen Hauptstadtregion darf nur auf Aussenterrassen der Lokale getrunken und gegessen werden.

Ein gelber Judenstern auf dem Ärmel, mit dem Wort «Ungeimpft». Ein Mann in gestreifter Kleidung, die der Uniform eines KZ-Häftlings nachempfunden ist. Bei den sogenannten Hygiene-Demonstrationen in Deutschland sind auch Menschen unterwegs, die vor dem Vergleich der Corona-Massnahmen mit dem Holocaust nicht zurückschrecken. Die Sicherheitsbehörden warnen vor einer Unterwanderung der Proteste durch Rechtsextremisten.

Erstmals seit März hat es in Schweden innerhalb von 24 Stunden keinen neuen Corona-Todesfall gegeben. Dies liess die nationale Gesundheitsbehörde verlauten. Insgesamt starben in dem skandinavischen Land nach amtlichen Angaben infolge der Pandemie seit dem 11. März annähernd 4400 Menschen. Etwa 37 500 Menschen haben sich infiziert.

Ungeachtet massiv steigender Zahlen beginnt am Montag in Russland eine grössere Lockerungswelle. Erstmals seit mehr als zwei Monaten Ausgangssperre sind in Moskau wieder Spaziergänge an einzelnen Tagen und Frühsport im Freien erlaubt.

Kurz vor den geplanten grösseren Lockerungen ist in Russland die Zahl der Corona-Infizierten auf über 400'000 gestiegen. Die amtliche Statistik wies am Sonntag 9268 neue Fälle aus. Die Gesamtzahl stieg damit auf 405'843, darunter nach offiziellen Angaben 4693 Todesfälle.

Eat.ch boomt dank Corona und könnte für Restaurants das werden, was Buchungs-Plattformen für Hotels sind: Fluch und Segen zugleich. Der Lieferdienst hat in drei Monaten seine Ziele erreicht, die er sich für die nächsten 18 Monate gesteckt hatte.

Nach und nach öffnen in Italien wieder die wichtigen Wahrzeichen: In der Toskana durften Besucher nach fast drei Monaten Corona-Sperre wieder den Schiefen Turm von Pisa besichtigen. Bei einem Flashmob gedachten zahlreiche Menschen an die Corona-Opfer und warben gleichzeitig für Besucher. Die Touristenströme seien «gleich Null», sagte der Vorsitzende des Verwaltungsamtes Primaziale Pisana, Pierfrancesco Pacini. Wichtig sei aber ein «Zeichen des Vertrauens und der Hoffnung».

Neustart für Japans Wirtschaft – aber unsichere Lage in Tokio

In Japan geht nach dem Ende des Corona-Notstands die Wirtschaft in den meisten Landesteilen am Montag wieder an den Start. Auch die Schulen im Lande öffnen eine Woche nach Aufhebung des landesweiten Notstands wieder. In der Hauptstadt Tokio sowie der Provinz Fukuoka bereitet ein erneuter Anstieg der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen jedoch weiter Sorgen. Die Regierung plane zwar im Moment nicht, für Tokio und Fukuoka wieder den Notstand auszurufen, sagte Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura. Aber man werde die Situation weiter genau verfolgen.

Am Vortag waren in Tokio 14 neue Infektionen registriert worden. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen seit fünf Tagen in Folge wieder zweistellig.