Der Ticker startet um 5:36 Uhr

7:00 Südkorea begründet hohe Coronafälle mit Uni-Aufnahmeprüfung Südkorea meldet den grössten täglichen Anstieg der Coronafälle seit Beginn der Pandemie, nachdem am Donnerstag Hunderttausende maskierte Schülerinnen und Schüler zur Universitäts-Aufnahmeprüfung in die Schulen geströmt waren. Rund 509'000 Schülerinnen und Schüler nahmen an der eintägigen Prüfung an 1395 Standorten im ganzen Land teil, in denen 68 infizierte Schüler und 105 weitere in Selbstisolation den stundenlangen Test absolvierten, wie das Bildungsministerium mitteilte. In den Schulen mussten die Schülerinnen und Schüler ihre Körpertemperatur messen lassen, bevor sie die Klassenzimmer für den Test betraten. Diejenigen mit Fieber wurden in separate Testbereiche geschickt. Legende: Soziale Stellung und Karriere hängen in Südkorea stark davon ab, welche Universität eine Schülerin oder Schüler besucht hat. Reuters

4:47 Melbourne hebt Corona-Massnahmen auf Der australische Bundesstaat Victoria mit der Metropole Melbourne hebt an diesem Freitag die meisten Corona-Massnahmen auf. In der Region werden voraussichtlich am Wochenende 90 Prozent der Bürger über zwölf Jahren vollständigen Impfschutz haben. Deshalb erklärte die Regionalregierung, die Bevölkerung könne jetzt zur Normalität zurückkehren. Für Ungeimpfte wird das Leben aber ab sofort schwer. Sie dürfen Pubs, Bars und Restaurants nicht mehr besuchen und nur noch Speisen abholen. Auch Freizeiteinrichtungen, Festivals oder Geschäfte ausserhalb des täglichen Bedarfs sind für Ungeimpfte tabu. Australien plant generell sehr strenge Auflagen für Menschen ohne Corona-Impfpass. Legende: Im australischen Melbourne soll für die meisten Menschen wieder Normalität einkehren. Keystone

4:31 Brandrede des RKI-Präsidenten in Deutschland In einer Brandrede hat der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland ein dramatisches Bild der Corona-Lage geschildert. «Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern», sagte Lothar Wieler am Mittwochabend bei einer Online-Diskussion. Die Lage in den Spitälern werde immer schlimmer. «Wir waren noch nie so beunruhigt wie jetzt.» Wieler geht davon aus, dass sich derzeit pro Tag zwei oder drei Mal so viele mit dem Coronavirus infizieren als registriert werden. Der Politik wirft er zudem vor, zu schnell in zu vielen Bereichen geöffnet zu haben. Besonders Clubs und Bars seien Hotspots, «die geschlossen werden müssten». Ausserdem solle man nun 2G-Regeln konsequent durchsetzen, damit sich Ungeimpfte nicht «freitesten» könnten. Legende: Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, warnt vor einem «sehr schlimmen Weihnachtsfest». Keystone

22:43 In München sind die Intensivstationen voll In Bayern ist die Coronalage dramatisch – mancherorts wurden über 1000 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gemeldet. Landesweit sind es zum Vergleich knapp 320 Infektionen pro 100'000 Einwohner. In München sind die Intensivstationen denn auch am Anschlag. Die Leitstelle für Notfälle findet kaum noch freie Betten für neue Intensivpatienten. Auch in der München Klinik sind alle Intensivbetten besetzt. Es sind ausschliesslich Ungeimpfte, die hier liegen. Der jüngste ist etwas mehr als 30 Jahre alt, seit Tagen ist sein Zustand trotz intensiver Bemühungen sehr kritisch. Die München Klinik muss der Leitstelle, die Platz für einen Patienten sucht, einen negativen Bescheid geben – sie haben keinen Platz für einen weiteren Patienten in kritischem Zustand. Oberarzt Niklas Schneider sagt deshalb: «In einer gewissen Form triagieren wir jetzt schon.» 04:08 Video Volle Intensivstationen in München: «In einer gewissen Form triagieren wir jetzt schon» Aus 10 vor 10 vom 17.11.2021. abspielen

21:38 Spanien: Boosterimpfung ab 60 Jahren Die spanische Regierung kündigt an, dass sie die Verabreichung einer dritten Dosis des Corona-Impfstoffs auf Personen über 60 Jahre und Angehörige der Gesundheitsberufe ausweiten werde. Die Gesundheitsbehörden haben «beschlossen, Personen über 60 Jahre sowie Angehörige der Gesundheitsberufe mit einer dritten Dosis zu impfen», sagte der spanische Premierminister Pedro Sanchez während einer Pressekonferenz bei einem Besuch in der Türkei. Ab wann diese Massnahme in Kraft treten wird, blieb vorerst unklar. Bisher wurde in Spanien nur Personen über 70 Jahren sowie Bewohnern von Altersheimen und bestimmten immungeschwächten Personen eine dritte Dosis verabreicht.

20:15 Belgien ordnet Heimarbeit an Ab nächster Woche führt die belgische Regierung wieder eine teilweise Homeoffice-Pflicht ein: Für wen dies möglich ist, der muss zunächst an vier Tagen pro Woche zuhause arbeiten, ab Mitte Dezember dann an drei Tagen. Zudem wird die Maskenpflicht ausgeweitet. Neu müssen auch Zehnjährige im öffentlichen Nahverkehr oder in Geschäften eine Maske tragen, bisher liegt die Altersgrenze bei zwölf Jahren. Ferner gelten striktere Regeln fürs Nachtleben und auch das Corona-Zertifikat soll breiter eingesetzt werden. Anfang Woche hatte die belgische Regierung bereits eine Impfpflicht für die Beschäftigten im Gesundheitswesen sowie in Alters- und Pflegeheimen auf den Weg gebracht: Wer sich im nächsten halben Jahr nicht immunisieren lässt, soll seinen Job verlieren. Auch über eine Impfpflicht für alle wird diskutiert – eine politische Mehrheit dafür ist aber derzeit nicht in Sicht.