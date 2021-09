Der Ticker startet um 5:53 Uhr

21:55 Corona-positiv: Granit Xhaka fehlt im Match gegen Griechenland Die Schweiz muss im Testspiel gegen Griechenland auf Granit Xhaka verzichten. Der Captain wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Granit Xhaka wies am Mittwochmorgen Symptome auf. Der vorgenommene Schnelltest fiel negativ aus. Der darauf durchgeführte PCR-Test am Abend war dann allerdings positiv. Xhaka wurde im Teamhotel isoliert und hatte den ganzen Tag keinen Kontakt mit den Mitspielern. Am Donnerstag soll ein weiterer PCR-Test vorgenommen werden. Danach dürfte auch klar werden, ob Xhaka am Sonntag im Spiel der WM-Qualifikation gegen Europameister Italien dabei sein kann. Der SFV hat noch Hoffnung, dass der nächste Test wieder negativ ausfallen könnte. Offenbar war Xhaka auch am Montag getestet worden – das Resultat war negativ. Wie SFV-Kommunikationschef Adrian Arnold zu SRF sagte, sei Xhaka einer der wenigen nicht geimpften Spieler im Kader. Die übrigen Akteure sind entweder geimpft oder genesen. Deshalb ordnete der Kantonsarzt des Kantons Baselland auch keine Quarantäne gegen die Mannschaft oder einzelne Spieler an. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nati-Captain isoliert Xhaka positiv auf Covid-19 getestet 01.09.2021 Mit Video

20:58 Nordkorea lehnt drei Millionen Impfdosen ab Nordkorea hat dem Kinderhilfswerk Unicef zufolge ein Angebot über drei Millionen Dosen des chinesischen Impfstoffes von Sinovac Biotech zurückgewiesen. Die Dosen sollten über das von Unicef verwaltete Covax-Programm für ärmere Länder an Nordkorea gehen. Die Führung in Pjöngjang begründete ihre Ablehnung damit, dass der Impfstoff an schwer von der Pandemie getroffene Länder abgegeben werden solle. Nordkorea hat bislang keine Corona-Fälle gemeldet und strikte Beschränkungen des öffentlichen Lebens verhängt. Unter anderem wurden die Grenzen geschlossen und Reisen im Inland begrenzt. Audio Aus dem Archiv: Nordkorea in der Corona-Krise 06:17 min, aus Echo der Zeit vom 03.05.2021. abspielen. Laufzeit 06:17 Minuten.

19:50 Dritte Corona-Impfung für Schwerkranke in Grossbritannien In Grossbritannien können rund eine halbe Million Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem eine dritte Corona-Impfung erhalten, um ihren Schutz zu verstärken. «Wir wissen, dass Menschen mit bestimmten Erkrankungen, die sie besonders anfällig für Covid-19 machen, durch zwei Impfdosen möglicherweise weniger Schutz gegen das Virus erhalten haben», sagte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid. Die dritte Impfung betreffe Menschen mit Leukämie, HIV oder einer Organtransplantation. Sie müssten mindestens zwölf Jahre alt sein und die zweite Impfung sollte mindestens acht Wochen zurückliegen. Der Gesundheitsminister betonte, dass die Massnahme nicht Teil der geplanten Auffrischungskampagne sei. Die Booster-Impfungen sollen planmässig aber noch in diesem Monat starten.

18:53 WHO stuft Corona-Mutation Mu als «Variante von Interesse» ein Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Variante Mu, die erstmals im Januar in Kolumbien identifiziert worden ist, als neue «Variante von Interesse» eingestuft. Es gebe Anzeichen, dass die Antikörper bei Genesenen oder Geimpften möglicherweise gegen die Variante Mu noch weniger wirksam seien als gegen andere Virusmutationen. Insgesamt gibt es damit gemäss WHO-Auflistung, Link öffnet in einem neuen Fenster fünf «Varianten von Interesse», die mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden. Daneben gibt es vier «besorgniserregende Varianten», darunter die auch in Europa inzwischen überwiegend verbreitete Variante Delta. Laut WHO sei die Mu-Variante in einigen Ländern Südamerikas und Europas nachgewiesen worden. Weltweit betrage der Anteil der Variante nach aktuellen Schätzungen 0.1 Prozent. In Kolumbien liege der Anteil mit wachsender Tendenz jedoch bei 38 Prozent und in Ecuador bei 13 Prozent. Die WHO verweist aber auf die unterschiedliche Kapazität von Ländern, Viren genetisch zu untersuchen.

18:28 Schottland will Impfpflicht für Nachtclubs und Grossveranstaltungen Künftig soll in Schottland der Zutritt zu Nachtclubs, unbestuhlten Events in geschlossenen Räumen mit mehr als 500 Teilnehmern, Freiluftveranstaltungen ohne Sitzplätze mit mehr als 4000 Zuschauern und für alle Veranstaltungen mit über 10'000 Besuchern nur noch mit einem Impfnachweis möglich sein. Wie Regierungschefin Nicola Sturgeon mitteilte, soll das Parlament in der kommenden Woche entsprechende Pläne absegnen. Viele der betroffenen Veranstaltungen und Orte seien wichtig für die Wirtschaft und das kulturelle Leben. «Deshalb wollen wir ihnen ermöglichen, unter sicheren Bedingungen geöffnet zu bleiben. Aber es sind keine lebensnotwendigen Dienste», sagte Sturgeon. Sturgeon betonte, dass Impfpässe weiterhin nicht an Orten erforderlich sein würden, an denen die Menschen sich ihre Teilnahme nicht aussuchen könnten, wie in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Geschäften. Legende: Regierungschefin Nicola Sturgeon zeigte sich besorgt, dass es 80 Prozent mehr Neuinfektionen gebe als vergangene Woche. Keystone

18:00 Ständeratskommission für rasche Ausdehnung der Zertifikatspflicht Entgegen der Meinung des Bundesrats hat sich die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S) für eine rasche Ausdehnung der Covid-Zertifikatspflicht ausgesprochen. Die Kommission ermunterte die Landesregierung, die Ausdehnung «rasch und entschlossen» zu vollziehen. Die Mitglieder der Kommission trafen sich mit Gesundheitsminister Alain Berset und seinen Fachleuten. Danach äusserten sie sich in einer Mitteilung «besorgt» über den raschen Anstieg der Spitaleinweisungen in den vergangenen Wochen. Der Bundesrat hatte sich vorerst dagegen entschieden, Besuche etwa von Restaurants, Fitnesszentren und kleinen Veranstaltungen nur noch Geimpften, Genesenen oder negativ Getesteten vorzubehalten. Er will vor einer solchen Verschärfung den Pandemie-Verlauf weiter beobachten. Legende: Keystone / Archiv

17:40 WHO-Frühwarnzentrum für Pandemien in Berlin eröffnet Potenziell tödliche neue Erreger sollen künftig viel früher als bei der Corona-Pandemie entdeckt werden. Dafür ist in Berlin ein neues Pandemiefrühwarnzentrum der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingeweiht worden. Es soll künftig schon vor dem Beginn einer Pandemie Alarm schlagen. Regierungen wären dann in der Lage, Massnahmen zu ergreifen, bevor ein Virus sich in der ganzen Welt ausbreitet. Das Zentrum soll unter anderem mithilfe von künstlicher Intelligenz Unmengen von Daten analysieren. Dabei geht es etwa um Tiergesundheit, ungewöhnliche Krankheiten bei Menschen, Verhaltensänderungen der Menschen, Klimawandelfolgen oder Bevölkerungsverschiebungen. So sollen Muster früh erkannt werden. Es soll Modelle entwickeln, damit Risiken frühzeitig erkannt und besser eingeschätzt werden können. Das Zentrum ist zunächst beim Kooperationspartner, der Universitätsklinik Charité, angesiedelt, soll aber noch in diesem Jahr auf einen eigenen Campus in Kreuzberg ziehen. Direktor wird der in Deutschland geborene nigerianische Epidemiologe Chikwe Ihekweazu, der bislang die Gesundheitsbehörde Nigerias leitet. Die Vision für das Zentrum sei kühn, sagte Ihekweazu, und zitierte dann ein Sprichwort: «Dinge scheinen unmöglich, bis man sie tut.» 02:00 Video Neues WHO-Frühwarnzentrum in Berlin Aus Tagesschau vom 01.09.2021. abspielen

16:58 Japan: Edelstahl-Partikel verunreinigten Moderna-Impfdosen Nach Angaben der japanischen Regierung handelt es sich bei den Verunreinigungen in den Corona-Impfdosen von Moderna um Edelstahl-Partikel. Diese dürften laut Gesundheitsministerium kein Gesundheitsrisiko darstellen. Zuletzt wurde in Japan die Verwendung von 1.63 Millionen Moderna-Impfstoffen ausgesetzt, nachdem über die Verunreinigungen berichtet worden war. Im Zusammenhang mit den beiden Todesfällen gebe es zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise, dass diese auf die Verabreichung des Impfstoffs aus einer der Chargen zurückführen. Eine formelle Untersuchung zur Todesursache der beiden Männer müsse dies jedoch noch bestätigen – aktuell werde von einem Zufall ausgegangen. 01:37 Video Aus dem Archiv: Starker Anstieg der Covid-Zahlen in Japan Aus Tagesschau vom 30.07.2021. abspielen

16:33 NE: Untersuchung gegen Labor wegen fehlerhaften Coronatest-Resultaten Die Staatsanwaltschaft des Kanton Neuenburgs hat gegen ein Neuenburger Labor eine Untersuchung eröffnet, wo es möglicherweise zu fehlerhaften Resultaten gekommen sei. Das Labor soll – willentlich oder nicht – nicht alle wissenschaftlichen Vorgaben eingehalten haben, um exakte Resultate zu liefern. Wie die Neuenburger Staatsanwaltschaft mitteilt, soll die Untersuchung entsprechende Verdachtsmomente verifizieren, die im Verlauf des Sommers aufgetaucht sind. Nachdem das Labor von der Polizei durchsucht worden war, wurden verschiedene Personen bereits einvernommen. Die Verantwortlichen müssen mit Konsequenzen rechnen, falls sich der Verdacht bestätigen sollte, dass willentlich Fehler gemacht wurden.

16:13 NW: Walk-In-Angebot wechselt Standort wegen hoher Nachfrage Nach den ersten beiden Tagen sind die Walk-In-Impfungen in Stans sehr intensiv genutzt worden - jeweils 200 Personen haben sich am Spital Nidwalden gegen das Coronavirus impfen lassen. Die impfwilligen Personen mussten aufgrund der hohen Nachfrage Wartezeiten in Kauf nehmen. «Unsere Erwartungen sind deutlich übertroffen worden», hält Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger fest. «Dies zeigt, dass das Angebot wichtig ist und die Bevölkerung auf die niederschwellige Impfmöglichkeit anspricht.» Das Gesundheitsamt geht gemäss einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster davon aus, dass das Bedürfnis an Spontanimpfungen auch in den nächsten Wochen anhalten wird. Deshalb finden die Walk-In-Impfungen ab 3. September im ehemaligen Zeughaus in Stans-Oberdorf statt, da die Kapazitäten am Standort im Spital Nidwalden bereits ausgeschöpft sind. Das Gesundheitsamt erhofft sich dadurch eine bessere Verteilung des Personenaufkommens.

15:56 Kosovos Präsidentin ruft Kosovaren in der Schweiz zum Impfen auf Vjosa Osmani-Sadriu, die Präsidentin der Republik Kosovo, hat die Kosovarinnen und Kosovaren in der Schweiz aufgerufen, sich impfen zu lassen. Am Swiss Economic Forum in Interlaken erklärte sie, dass viele in der Schweiz lebende Kosovaren im Sommer in die Heimat gereist seien und sich dort mit dem Coronavirus angesteckt hätten. «Wir alle müssen unsere Verantwortung in dieser Coronakrise wahrnehmen. Ich rufe alle Kosovaren in der Schweiz und in Kosovo auf, sich impfen zu lassen», sagte Osmani-Sadridu. In der Schweiz leben rund 200'000 Personen mit kosovarischen Wurzeln. 01:49 Video Kosovarische Präsidentin betont Effizienz der Impfung Aus Tagesschau vom 01.09.2021. abspielen

15:17 England: Lehrer fordern Wiedereinführung der Masken an Schulen Zum Schulstart in England haben Lehrer und Wissenschaftler die Wiedereinführung der Maskenpflicht an Schulen gefordert. «Warum geben wir Massnahmen auf, die in einer ungeimpften Altersgruppe, in einem überfüllten Gebäude zu einer dramatischen Reduzierung der Übertragung geführt hätten», fragte Mary Bousted, Chefin der Lehrergewerkschaft National Education Union, in der Zeitung «Daily Mirror». Denn die Schülerinnen und Schüler hätten sich an die Masken gewöhnt, die ein einfaches Mittel im Kampf gegen das Virus seien. Kinder müssen sich mit einem negativen PCR-Test nicht mehr selbst isolieren, wenn sie in Kontakt mit infizierten Personen gekommen sind. Bousted sagte weiter: «Wir werden erleben, dass sich Tausende Schüler und Hunderte Lehrer selbst isolieren müssen.» Sie verwies auf den Schulstart in Schottland, der bereits begonnen hat - dort seien die Neuinfektionen zuletzt deutlich gestiegen. 02:44 Video Aus dem Archiv: Kritik an Corona-Lockerungen in England Aus Tagesschau vom 18.07.2021. abspielen

14:49 Öffentlicher Verkehr testet neue Preis- und Abonnementsformen Nach dem Einbruch der Nutzerzahlen im öffentlichen Verkehr durch die Coronakrise sowie dem veränderten Mobilitätsverhalten testet der ÖV neue Preis- und Abonnementsformen, um Kundinnen und Kunden zurückzugewinnen. Das neue Angebot soll national wie regional in Form von ÖV-Guthaben getestet werden. Wie die Branchenorganisation Alliance Swisspass zusammen mit Tarifverbunden und Transportunternehmen mitteilt, sollen bis zu 1200 ausgewählte Kundinnen und Kunden ab November dieses Angebot landesweit testen. Dabei stehen zwei Guthabengrössen zur Verfügung - nämlich 3000 Franken V-Guthaben zum Preis von 2000 Franken und 1000 Franken ÖV-Guthaben zum Preis von 800 Franken. ÖV-Kundinnen und Kunden sollen ein bestimmtes Guthaben im voraus ermässigt erwerben und damit während eines Jahres persönliche Billette und Tageskarten beziehen können. Ausserdem testen mehrere regionale Projekte das Preis-Capping, wobei die Fahrtkosten der Kundinnen und Kunden bei einem bestimmten Betrag gedeckelt werden. Ist dieser Preisdeckel erreicht, sind sämtliche weiteren Fahrten kostenlos. Audio Aus dem Archiv: Fehlende Pendler sorgen weiterhin für schlechte SBB-Zahlen 01:46 min, aus HeuteMorgen vom 09.07.2021. abspielen. Laufzeit 01:46 Minuten.

14:11 Das BAG meldet 3202 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3202 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2502 . Das sind 2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 396.07 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 84 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 61 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind -4 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 876 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 6 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 264 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 18 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 78 Prozent ausgelastet. 31 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 30 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 10.7 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 11 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'354 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 18 Prozent gestiegen.

13:57 Ende der Medienkonferenz Und damit ist die Medienkonferenz bereits beendet. Vielen Dank für Ihr Interesse. Eine Übersicht über die heutigen Entscheide finden Sie in Kürze bei uns in der App und auf srfnews.ch.

13:53 Was ist ein Beispiel für ein innovatives Projekt? Der Bundesrat wird nach einem Beispiel für ein innovatives Projekt gefragt. Parmelin erwähnt darauf ein frisch entwickeltes Handbuch für nachhaltigen Tourismus. Kempf ergänzt, Tourenportale und Naturparks seien ebenfalls gute Beispiele. Auch bei der Digitalisierung von Tourismusprojekten wolle man vorwärtsmachen.

13:52 Welche Rolle hat das Parlament noch zu spielen? Das Parlament hat ebenfalls mehrere Motionen eingereicht, die unter anderem in der Herbstsession behandelt werden sollen. Diese sind mehrheitlich ausgerichtet auf die Investitionen. Kempf ergänzt, dass bei den 30 Millionen das Parlament in der Budgetdebatte im Dezember sich äussern werde. Bei der Innotour-Massnahme könne das Parlament sich ebenfalls noch äussern. Bei den 10 Millionen Franken für die Regionalpolitik brauche es keinen Bundesentschluss, die werden direkt aus dem Fonds entnommen.

13:48 Will man zurück zu den mit ausländischen Touristen überlaufenen Städten? Ein völlig überlaufenes Luzern oder Berner Oberland? Wolle man wirklich wieder dahin, fragt ein Journalist. Es gehe eben nicht nur darum, dass die Ausländer wieder in gleichem Ausmass ins Land kommen wie vorher, so Parmelin, sondern es gehe um innovative Ideen und eben auch um einen nachhaltigen Tourismus. Experte Richard Kempf ergänzt zu den Massnahmen: «Wir gehen nicht davon aus, dass gerade der Geschäftstourismus wieder auf das gleiche Niveau kommt wie vorher. Darum richten wir einen Fokus auch auf diesen Tourismuszweig.» Und zur Frage des Massentourismus, sagt Kempf, man wolle nun vor allem Touristen ansprechen, die einen längeren Aufenthalt in Betracht ziehen.

13:47 Wieso soll nun der Städtetourismus bevorzugt werden? Parmelin sagt, dass in einigen Städten die Tourismuszahlen stark eingebrochen sind. Auf diese betroffenen Städte soll nun der Fokus gelegt werden. Bisher wurde oftmals die Peripherie unterstützt, damit diese von Touristen besucht wird.