Der Ticker startet um 5:30 Uhr

16:59 Keine Opposition gegen Covid-Nachtragskredite Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament drei Nachtragskredite, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Nachträge entfallen auf den Corona-Erwerbsersatz, den Bundesanteil an der Härtefallhilfe und den Bundesbeitrag an die Arbeitslosenversicherung für die Kurzarbeitsentschädigung. Wie die Nationalratskommission unterstützt die Finanzkommission des Ständerats (FK-S) die Nachtragskredite zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Ob die 3.4 Milliarden Franken tatsächlich ausgeschöpft werden, ist fraglich. Trotzdem will die FK-S dem Bundesrat zusätzliche 100 Millionen Franken zur Verfügung stellen. Diese sollen für den Abschluss von Abnahmegarantien mit Herstellern von Arzneimitteln für immunsupprimierte Personen eingesetzt werden. Ebenfalls wird der Kredit für die tatsächliche Beschaffung dieser Arzneimittel eingesetzt. Bei einer Annahme des Antrags durch die beiden Räte können die Mittel nur unter der Voraussetzung freigegeben werden, dass die erforderlichen Rechtsgrundlagen bestehen. Legende: Falls alle Gelder benötigt würden, erhöhten sich die Corona-Ausgaben im laufenden Jahr auf 7.3 Milliarden Franken. In den Jahren 2020 und 2021 hatte der Bund zur Bewältigung der Corona-Pandemie bereits Ausgaben von rund 30 Milliarden Franken getätigt. Das Parlament wird in der Frühjahrssession über die Nachtragskredite befinden. Keystone / Symbolbild

15:59 Karl Lauterbach warnt vor vorschnellen Lockerungen der Corona-Massnahmen Es gebe immer noch sehr hohe Zahlen an Neuinfektionen, «die wir vermutlich unterschätzen», so der Bundesgesundheitsminister. Zudem gebe es in Deutschland täglich 200 bis 300 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Daher appelliert Lauterbach an die Ministerpräsidenten, «auf keinen Fall» über die verabredeten Lockerungen hinauszugehen. Legende: «Für eine beschleunigte Öffnung haben wir überhaupt keine Spielräume», sagt Lauterbach. Er rechnet im Herbst mit neuen Pandemie-Wellen. Keystone

15:17 Undercover-Recherche über Corona-Verschwörer war zulässig Das Westschweizer Nachrichtenportal «heidi.news» beschaffte sich im Jahr 2020 verdeckte Informationen über eine Bewegung von Westschweizer «Verschwörungstheoretikern». Aus der entstandenen Reportage sind beim Presserat zwei Beschwerden eingegangen. Unter anderem fand der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor, dass die Recherche gegen die Berufsethik der Journalisten verstosse. Der Presserat kommt nun in seiner Stellungnahme zum Schluss, dass die Reportage nicht gegen die journalistische Ethik verstosse. Die Undercover-Recherche sei zulässig, weil das Thema von überwiegendem öffentlichem Interesse sei: besonders im Zusammenhang mit der Pandemie und der Existenz ähnlicher Gruppierungen im Ausland, so der Presserat. Zudem hätten bestimmte Informationen auf andere Weise nicht beschafft werden können, begründete der Presserat seinen Entscheid. Legende: Keystone / Symbolbild

13:51 Das sind die neuesten Zahlen des BAG der letzten Woche Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 14'274 Fällen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche. Laut BAG werden aktuell 1468 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 12 Prozent weniger als in der Vorwoche. 146 Personen sind in Intensivpflege (-17 %). Das BAG meldet 46 laborbestätigte Todesfälle in der letzten Woche.

13:50 Das BAG meldet 17'663 neue Fälle in den letzten 24 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 17'663 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

11:17 Im Thurgau wird weniger geimpft Der Rückgang der Fallzahlen und die weitgehende Aufhebung der Corona-Massnahmen spürt auch das kantonale Impfzentrum in Weinfelden. Im Thurgau sei die Nachfrage nach Impfungen gesunken, teilte der Kanton mit. Deshalb schränkt das Impfzentrum seine Öffnungszeiten ab dem 7. März auf drei Wochentage ein. Im Impfzentrum Weinfelden würden seit einigen Wochen immer weniger Impftermine gebucht, schrieb der Fachstab Pandemie des Kantons Thurgau. Zudem beenden die mobilen Impfequipen ihre Runde durch die fünf Bezirke. Auch die Anzahl der Anrufe bei der kantonalen Corona-Hotline sei in den letzten Wochen stetig zurückgegangen, heisst es weiter. Das Angebot wird bereits ab dem 28. Februar reduziert. Am Wochenende und über Mittag wird der Betrieb eingestellt.

9:53 Studie: Eine vierte Impfung ist erst bei Nachlassen der Wirkung sinnvoll Eine vierte Impfung gegen Covid-19 bringt möglicherweise erst etwas, wenn die Immunisierungswirkung der dritten nachgelassen hat. Das legt eine kleine, noch ungeprüfte Studie aus Israel nahe. Frühere Studien haben nachgewiesen, dass nur drei Kontakte mit dem Spike-Protein – egal ob durch Impfung oder Genesung – hinreichend gegen die Omikron-Variante schützen. Die neue Studie zeigt nun, dass ein vierter Kontakt zwar die Anzahl Antikörper erhöht, deshalb aber kaum zusätzlich vor Omikron schützt. Sinnvoll wäre demnach eine vierte Impfung erst, wenn die Wirkung der dritten nachgelassen hat. Sie würde dann den optimal erreichbaren Zustand wieder herstellen. «Die dritte Dosis ist sehr, sehr wichtig», sagt Gili Regev-Yochay, Ärztin und Forscherin für Infektionskrankheiten am Sheba Medical Center in Ramat Gan, welche die Studie mitverfasst hat. Aber «Menschen, die jung und gesund sind und keine Risikofaktoren haben, werden wahrscheinlich nicht viel von einer vierten Dosis profitieren», wenn sie mit Omikron konfrontiert werden, sagt sie. Legende: Die Studie kommt zum Schluss: «Man kann die Antikörperreaktionen nicht ewig steigern» Reuters / Symbolbild

7:40 In Deutschland wird das Corona-Impfziel erst im April erreicht Das ursprünglich von der deutschen Bundesregierung für Ende Januar angepeilte Ziel von 30 Millionen weiteren Corona-Impfungen wird nach Schätzungen des Corona-Krisenstabs wohl erst Anfang April erreicht. Dies sagte der Leiter des Gremiums, Generalmajor Carsten Breuer, der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». «Wenn der Impffortschritt so weiter geht wie derzeit, dann käme man hochgerechnet auf Anfang April, bis die nächsten 30 Millionen Impfungen geschafft sind.» Das Ziel von weiteren 30 Millionen Impfungen war zu Weihnachten formuliert worden. Vor Weihnachten seien an einem Tag mit etwa 1,6 Millionen noch viel mehr Menschen als jetzt geimpft worden, so Breuer. «Wenn wir diesen Schwung hätten aufrechterhalten könnten, hätte man das Ziel Ende Januar erreichen können», sagte er. Die impfskeptischen Bevölkerungsgruppen will der Krisenstab mit einer möglichst einheitlichen Informationskampagne erreichen, wie er sagte. Derweil meldet das deutsche statistische Bundesamt, dass die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr erneut tiefe Löcher in den Staatshaushalt gerissen hat. Der Wirtschaftsaufschwung zum Jahresende sei abgewürgt worden, hiess es. Nach ersten Berechnungen gab der Fiskus 153,86 Milliarden Euro mehr aus, als er einnahm.

5:38 Lufthansa bereitet sich auf Passagieransturm vor Die Lufthansa bereitet sich wie andere Fluggesellschaften auf einen Ansturm der Passagiere vor und will die Corona-Flaute hinter sich lassen. Nach aktuellen Eurocontrol-Zahlen absolviert die Kerngesellschaft im Vergleich zu 2019 gerade knapp die Hälfte der Flüge, während das Angebot des Billigfliegers Ryanair bereits leicht über dem Vorkrisenniveau liegt. Auch die Omikron-Variante hat zu Jahresbeginn noch einmal deutliche Spuren im Flugplan hinterlassen. Der Krieg in der Ukraine bringt zudem neue Unsicherheiten mit sich. Sollte im Verlauf des Konflikts auch der russische Luftraum für Überflüge gesperrt werden, drohen der Lufthansa mit ihrer starken Asien-Orientierung hohe Zusatzkosten für die Umwege in Richtung China, Japan und Korea. Doch innerhalb Europas und Richtung Westen rechnet der Konzern mit einer sprunghaft steigenden Nachfrage, zunächst vor allem von Touristen. Nach Mallorca will das Unternehmen wie im vergangenen Sommer erneut einen Boeing-Jumbo einsetzen, um alle Ticketwünsche erfüllen zu können.

19:23 Hohe Geldstrafe wegen gefälschtem Impfpass Wegen der Nutzung eines gefälschten Impfpasses muss der frühere Werder-Trainer Markus Anfang eine Geldstrafe von insgesamt 36'000 Euro zahlen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erliess das Amtsgericht Bremen einen Strafbefehl über 90 Tagessätze zu je 400 Euro gegen den 47-Jährigen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Anfang hat nun zwei Wochen Zeit, um dagegen Einspruch einzulegen. Sollte er das nicht tun, wäre diese Entscheidung rechtskräftig, der frühere Bundesliga-Profi aber nicht vorbestraft. Eine Vorstrafe gilt erst ab einer Geldstrafe von über 90 Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten. Legende: Hohe Geldstrafe für Ex-Werder-Trainer Markus Anfang. Keystone

18:39 Zehntausende feiern in Luzern nach Coronapause ersten Fasnachtstag Zehntausende haben am Schmutzigen Donnerstag bei bestem Wetter ausgelassen den Start in die Fünfte Jahreszeit gefeiert. Erst seit dem 16. Februar ist es definitiv, dass die Fasnacht in der Stadt Luzern ohne Einschränkungen stattfinden kann. Dem Fasnachtsfieber hat dies keinen Abbruch getan. Das Fasnachtsvolk drängte trotz des noch immer grassierenden Coronavirus in Scharen ins Stadtzentrum. Nach Angaben der Polizei wohnten 16'000 Personen dem Urknall bei. Am Nachmittag verfolgten wie vor zwei Jahren 30'000 Personen den grossen Umzug. 00:40 Video Die Luzerner Tagwache 2022 Aus News-Clip vom 24.02.2022. abspielen

17:34 EU-Behörde gibt grünes Licht für Booster und Impfstoff für Kinder Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Booster-Impfung von Kindern ab 12 Jahren mit dem Corona-Impfstoff der Hersteller Pfizer und Biontech. Die Experten stimmen auch der Grund-Impfung von Kindern von sechs bis elf Jahren mit dem Impfstoff des Herstellers Moderna zu. Eine endgültige Entscheidung muss die EU-Kommission treffen. Das gilt als Formsache. Die EMA betonte aber, dass die EU-Mitgliedsstaaten selbst entscheiden, ob eine Auffrischungs-Impfung für Kinder angeboten werden soll. Die Booster-Impfung mit dem Pfizer-Präparat hat für Kinder nach Angaben der EMA eine geringere Dosis als bei Erwachsenen. Der Impfstoff ist bereits als Grund-Impfung in zwei Dosen für Menschen ab 5 Jahren zugelassen. Doch die Zulassung für eine Auffrischungs-Impfung galt bisher erst ab 18 Jahren. Ein Booster wird nach der Grundimmunisierung verabreicht, die in der Regel aus zwei Impfungen besteht. Dadurch wird nach Angaben der EMA der Schutz vor einer Infektion und einer schweren Erkrankung erhöht.

16:57 Baselbieter Landrat will keine Luftreiniger in Schulzimmer Nachdem der Bundesrat und der Kanton Basel-Landschaft vergangene Woche die Corona-Massnahmen gelockert hatten, diskutierte der Basler Landrat über mobile Luftfilter in Schulzimmern. Diese sollten für virenfreie Räume sorgen. Das entsprechende Postulat fand am Donnerstag aber keine Mehrheit: Mit knapp 60 zu 20 Stimmen und einer Enthaltung wurde dieses abgeschrieben. Zwischen den verschiedenen Fraktionen herrschte allerdings Uneinigkeit. So wollte die SP-Fraktion vorerst noch eine laufende Studie zur Wirkung der Luftfilter abwarten.

Der SVP-Sprecher fand den Kosten-Nutzen-Effekt "fragwürdig", während ein FDP-Sprecher das Postulat "zum jetzigen Zeitpunkt für überholt" hielt. Auch die restlichen Fraktionen schlossen sich dem. Die Regierung rechnete in ihrem Bericht vor, dass Luftfilter für jeden der 1400 Schulräume an den Sekundarstufen 1 und 2 bis zu sieben Millionen Franken kosten würden. Legende: Statt auf die Luftfilter setzt der Landrat nun auf andere Massnahmen wie regelmässiges Lüften, Abstände oder Masken. Keystone

16:47 Keine Isolationspflicht mehr für Corona-Infizierte in England Wer sich in England mit Corona infiziert, muss sich vom 24. Februar an nicht mehr in Isolation begeben. Damit hebt der britische Premierminister Boris Johnson die letzten staatlichen Coronamassnahmen auf. Die Regierung setze darauf, dass sich Infizierte selbstverantwortlich verhielten und sich im Fall einer symptomatischen Erkrankung krank meldeten, sagte Johnson bei einer Pressekonferenz Anfang der Woche. Zudem soll es ab dem 1. April keine kostenlosen Tests mehr geben. Experten zeigten sich besorgt. Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die auch für das Beratungsgremium Sage arbeitet, warnte, das Ende von Isolationspflicht und frei verfügbaren Schnelltests könne zu «einer Rückkehr zu einem rapiden epidemischen Wachstum» führen. Die Opposition warf Johnson vor, mit der Entscheidung vor allem Kritiker in der eigenen Partei ruhigstellen zu wollen. Überschattet wurde die Aufhebung der Isolationspflicht zudem von der Corona-Infektion der britischen Königin Elizabeth II. Legende: «Lassen Sie uns lernen, mit diesem Virus zu leben und uns und andere weiterhin schützen, ohne dass wir unsere Freiheiten einschränken», sagte Premier Boris Johnson bei der Medienkonferenz. Keystone

16:18 Zürcher Hoteliers sehen Durststrecke bis 2025 "Eine vollständige Erholung nach der Pandemie dürfte frühestens für das Jahr 2025 zu erwarten sein", teilte Thomas Wüthrich, Direktor von Zürich Tourismus, am Donnerstag an der Jahresmedienkonferenz mit. 2021 wurden erfreulicherweise knapp 40 Prozent mehr Hotelzimmer gebucht als im Vorjahr – zu Zeiten vor Corona befand sich die Zimmerauslastung allerdings bei 73 Prozent. Die Hotels hätten das Schlimmste der Pandemie überstanden, meinte Martin von Moos, Präsident der Zürcher Hoteliers. Für 2022 hatten die Verantwortlichen bei den Logiernächten ein weiteres Plus von 40 Prozent erwartet. Doch mit den überschlagenden Ereignissen in der Ukraine trübt sich der Ausblick: Guglielmo L. Brentel, Präsident von Zürich Tourismus, meint, es sei zwar unklar, wie sich der Konflikt in der Ukraine auswirke - doch bedeute er für den Tourismus sicher nichts Gutes. Legende: Guglielmo L. Brentel Präsident von Zürich Tourismus, sieht eine erschwerte Angelegenheit: "Für die Amerikaner herrscht jetzt in Europa Krieg." Keystone

14:41 Schwarzenegger und Kimmel rufen in Humor-Video zum Impfen auf Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger und US-Komiker Jimmy Kimmel möchten Menschen zum Impfen animieren – via Witz-Clip, Link öffnet in einem neuen Fenster, der auf Youtube kursiert. Das klassische Erklärvideo wird allerdings schnell zur Verspottung von Verschwörungstheorien im Netz. Das Filmchen zeigt, wie sich Schwarzenegger zu Beginn vermeintlich verschluckt – Jimmy Kimmel soll ihn mit dem Heimlich-Griff (Helfer umfasst den Brustkorb des Betroffenen und zieht ruckartig nach hinten) retten.

Bevor er dem «Terminatorstar» aber den rettenden Stoss gibt, kramt Kimmel sein Smartphone hervor, um sich Rat in den sozialen Medien zu holen. Dabei gerät er in einen Strudel von Desinformationen und Verschwörungsmythen, während Schwarzenegger um Luft ringt. Schwarzenegger rettet sich schliesslich mithilfe einer Stuhllehne selbst und sagt in die Kamera: "Lasst euch impfen, meine Freunde!"

13:33 Das sind die neusten Zahlen vom BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 17'519 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

12:44 Impf- und Testcenter in Muttenz BL wird geschlossen Ende April wird das kantonale Testcenter in Muttenz BL geschlossen. Das Impfzentrum folgt spätestens Ende Juni. Dies hat der kantonale Krisenstab am Donnerstag mitgeteilt. Begründet wird die Schliessung damit, dass die Nachfrage nach Impfungen deutlich zurückgegangen sei. Das Impfzentrum in Muttenz wird bis zur Schliessung nur noch reduziert betrieben. Das Impfzentrum in Laufen wird am kommenden Freitag das letzte Mal offen haben. Weiterhin einsatzbereit bleiben die mobilen Impfteams, falls in den kommenden Monaten weitere Impfungen, allen voran in den Alters- und Pflegeheimen, nötig werden sollten. Neben der Schliessung des kantonalen Testcenters in Muttenz per 30. April soll das Breite Testen in Baselland runtergefahren werden. So werden die Massentests an Schulen nur noch bis zum 31. März weitergeführt. Das breite Testen in Gesundheitsinstitutionen werde nur so lange weitergeführt, wie der Bund die Finanzierung sichere, heisst es weiter in der Mitteilung. Legende: Die Nachfrage nach Impfungen ist deutlich zurückgegangen. Keystone

11:59 Bern und Schwyz sprechen Härtefallgelder für 2022 Die beiden Kantone Bern und Schwyz beteiligen sich am zweiten Härtefall-Programm des Bundes für corona-geplagte Unternehmen. Firmen, die bereits 2021 unterstützt wurden und seit Mitte des letzten Jahres aufgrund der Pandemie Verluste erlitten haben, können weiterhin Hilfsgelder beantragen. Beim Bund stehen rund 25 Millionen Franken zur Verfügung, aber nur für Unternehmen mit weniger als fünf Millionen Franken Umsatz. Zusätzlich wenden die Kantone selber Geld auf. Schwyz setzt jene über 10 Millionen Franken ein, die im ersten Härtefallprogramm nicht gebraucht wurden, wie der Kanton am Donnerstag mitteilt. Bern schätzt die Ausgaben auf 33 Millionen Franken. Der Berner Regierungsrat hat einen entsprechenden Rahmenkredit freigegeben. Zuvor beschloss bereits Basel-Stadt, im Rahmen des Härtefallprogramm des Bundes Unternehmen weiterhin zu unterstützen.