18:38 Fallzahlen steigen in Grossbritannien weiter Wenige Tage nach dem EM-Finale in Wimbledon verzeichnet Grossbritannien mit 42'302 nachgewiesenen Neuinfektionen binnen eines Tages den höchsten Wert seit dem 15. Januar. Am Dienstag waren es nach offiziellen Daten noch 36'660 Neuinfektionen. Den Daten zufolge starben 49 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus, am Vortag waren es 50. In Grossbritannien grassiert die ansteckendere Delta-Variante des Virus. Seit Mitte Mai steigen die Neuinfektionen, zugleich bleibt die Zahl der Todesfälle niedriger als in früheren Corona-Wellen. Audio Grossbritannien lockert, Frankreich zieht die Corona-Schraube an 24:34 min, aus 4x4 Podcast vom 13.07.2021. abspielen. Laufzeit 24:34 Minuten.

17:52 Indonesien wird zum neuen Hotspot Indonesien wird zum neuen Hotspot der Pandemie. Die Gesundheitsbehörden mehr als 54'000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Vor einem Monat lag die Zahl noch bei weniger als 10'000. Damit sei der südostasiatische Inselstaat mittlerweile «das globale Zentrum» der Viruskrise, berichtete die Zeitung «Jakarta Globe». Besonders schlimm betroffen ist die Hauptstadt Jakarta auf der Hauptinsel Java.

16:49 Kanton Zürich will Auffrischungsimpfungen ab Ende Jahr anbieten Der Bund hat noch nicht festgelegt, ab wann und ob überhaupt eine Auffrischung der Corona-Impfung notwendig ist. Dennoch bereitet sich die Gesundheitsdirektion schon auf die nächste Runde vor. Sie plant, ab Ende 2021 in den Alters- und Pflegeheimen eine Auffrischung der Impfung anzubieten. Für das Impfen der breiten Bevölkerung sollen die drei Impfzentren am Hirschengraben, in Uster und in Winterthur mit zwei zusätzlichen Zentren ergänzt werden. «Auffrischungs-Zentren» sollen in Affoltern und Bülach errichtet werden. Auch Apotheken und Arztpraxen sollen die Auffrischung dann anbieten können. Audio Aus dem Archiv: So funktionieren Spontan-Impfungen in Zürich 07:27 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 02.07.2021. abspielen. Laufzeit 07:27 Minuten.

15:31 Grönland verschärft die Corona-Massnahmen Grönland führt wegen einer Zunahme der Corona-Fälle landesweite Beschränkungen ein. Das gab die Regierung am Dienstag bekannt, wie der Rundfunksender KNR und die Zeitung «Sermitsiaq» berichteten. «Wir können sehen, dass die Infektionen durch einen Flug hereingekommen sind. Die Lage ist kritisch», sagte Regierungschef Múte B. Egede auf einer Pressekonferenz. Bis Freitag müssen die Menschen auf der grössten Insel der Welt vorübergehend einen Mund-Nasen-Schutz in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln tragen. Ausserdem werden Begrenzungen für die Zahl der Personen in Bussen und Restaurants eingeführt. In Kirchen wie in Restaurants und Cafés dürfen maximal 20 Personen zusammenkommen, Supermärkte dürfen nur zur Hälfte ausgelastet sein. Seit Pandemiebeginn ist das Coronavirus bei 60 Menschen auf Grönland nachgewiesen worden, einen Todesfall gab es in dem Zusammenhang bisher nicht. Derzeit gibt es 13 aktive Corona-Fälle. Vier davon wurden am Dienstag entdeckt, darunter bei zwei Passagieren eines Flugs, der vor einer Woche aus Kopenhagen kommend auf Grönland gelandet war. Es wird damit gerechnet, dass es in einem dieser Fälle um die ansteckendere Delta-Variante geht. Es wäre der erste Delta-Fall für Grönland. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 14.07.2021 Mit Video

14:23 Neuer Antikörper-Test erfasst Immunschutz gegen Varianten Schweizer Forschende haben einen neuen Antikörper-Test entwickelt, mit dem sich der Immunschutz gegen verschiedene Varianten des Coronavirus abschätzen lässt. Davon berichten sie im Fachmagazin «Science Translational Medicine». Der unter Leitung von Forschenden der ETH und des Universitätsspitals Lausanne entwickelte Test erfasst binnen weniger Stunden, ob das Immunsystem wirksame Waffen gegen Sars-CoV-2 gebildet hat. Die Forschenden wendeten den Test auf Blutserum-Proben von 206 Personen an, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Demnach erreiche der Test eine Sensitivität von 96.7 Prozent und eine Spezifität von 100 Prozent, schreiben sie in ihrer Studie. Weitere Versuche mit 96 hospitalisierten Covid-19-Patienten, die sich vor November 2020 angesteckt hatten, ergaben, dass die neutralisierenden Antikörper das Spike-Protein des Wildtyp-Virus neutralisieren konnten, aber weniger wirksam gegen Spike-Proteine der Alpha- oder Beta-Varianten waren. Das gibt demnach einen Hinweis darauf, dass früh in der Pandemie Infizierte weniger gut gegen die neuen Corona-Varianten geschützt sind. Mit dem Test lasse sich nicht nur die Wirksamkeit der neutralisierenden Antikörper auf besorgniserregende Varianten nach einer durchgemachten, natürlichen Infektion bestimmen, sondern auch die Impfstoff-induzierten Antikörperantworten, so die Forschenden.

13:32 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen weiterhin hoch Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 527 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 327 . Das sind 91 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 7 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 42.86 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'844 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet keine neuen Verstorbenen. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neuen Verstorbenen. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 79 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 10 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 71 Prozent ausgelastet. Davon sind 3 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:24 Impfen ohne Anmeldung im Kanton Zug Der Kanton Zug vereinfacht den Zugang zur Corona-Impfung. Neu ist im Impfzentrum in Baar keine Anmeldung mehr nötig, wie die Gesundheitsdirektion mitteilt. Bei der Walk-In-Impfung werden die Daten der Impfwilligen vor Ort erfasst. Die Gesundheitsdirektion hofft, dass mit dem neuen Angebot die Bevölkerung leichter zur Impfung motiviert werden kann. Bei den Walk-In-Impfungen kann es laut Gesundheitsdirektion zu Wartezeiten kommen. Personen, welche einen fixen Impftermin wünschten, können sich nach wie vor online anmelden, Link öffnet in einem neuen Fenster. Eine Impfung ohne Anmeldung ist von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 18.30 Uhr möglich. An den nächsten vier Ferienwochenenden bleibt das Impfzentrum geschlossen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Zug 07.07.2021 Mit Audio

11:47 Festival in Utrecht: Rund 1000 Besucher infiziert Bei einem Musikfestival in Utrecht haben sich rund 1000 Besucher mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden vom Dienstagabend könnten die Zahlen noch steigen. Die Organisatoren reagierten schockiert und betonten, dass sie sich an alle Auflagen gehalten hätten. Rund 20 000 Menschen hatten das zweitägige Open-Air-Festival «Verknipt» (Durchgeknallt) am 3. und 4. Juli besucht. Am ersten Tag infizierten sich mindestens 448 Besucher, und am zweiten Tag weitere 516, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. Legende: Die Niederlande hatten zum 26. Juni fast alle Corona-Massnahmen aufgehoben und auch Grossveranstaltungen erlaubt, sofern Besucher über ein negatives Testergebnis oder einen Impfnachweis verfügten. Reuters

11:10 Grossbritannien: Impfpflicht von Pflegern in Heimen Das britische Parlament hat einer Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte in Heimen in England zugestimmt. Von Oktober an müssen Heim-Mitarbeiter zwei Impfungen gegen das Virus vorweisen. Allerdings votierten mehrere Mitglieder der Konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson am Dienstagabend gegen das Vorhaben. Sie kritisierten, dass die Regierung vor der Abstimmung keine Bewertung der Auswirkungen veröffentlicht hat. Gesundheits-Staatssekretärin Helen Whately betonte, die Regierung arbeite daran. Legende: Die Corona-Krise hatte in Grossbritannien vor allem zu Beginn die Pflege- und Altersheime getroffen. Dort starben in den ersten Monaten der Pandemie fast 30 000 Bewohner mehr als im Vorjahreszeitraum. Reuters

10:39 Zahl der Neuinfektionen in Olympia-Stadt Tokio steigt auf über 1000 Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio ist die Zahl der Neuinfektionen wieder auf mehr als 1000 Fälle gestiegen. Am Mittwoch registrierte die Hauptstadt 1149 Neuinfektionen binnen eines Tages, wie örtliche Medien meldeten. Damit liegt diese Zahl erstmals seit rund zwei Monaten wieder über der Marke von 1000 Fällen, obwohl seit Beginn dieser Woche der inzwischen vierte Notstand in Tokio herrscht. Seit nunmehr 25 Tagen in Folge liegt die Zahl der Neuinfektionen über dem gleichen Tag der Vorwoche. Die Spiele sollen am 23. Juli eröffnet werden. Legende: Viele Japaner fürchten, dass es ein Superspreader-Event wird. Reuters

9:27 Corona-Ausbruch auf neuem britischen Flugzeugträger Während der Jungfernfahrt des neuen britischen Flugzeugträgers «HMS Queen Elizabeth» ist es an Bord zu einem Corona-Ausbruch gekommen. «Im Zuge von Routinetests wurden einige Besatzungsmitglieder des Marineverbands positiv auf Corona getestet», sagte eine Sprecherin der Royal Navy der BBC. Dem Sender zufolge handelt es sich um etwa 100 Fälle, auch Besatzungen auf begleitenden Kriegsschiffen seien betroffen. Die «Queen Elizabeth» war im Mai zu einer Fahrt bis nach Ostasien aufgebrochen. Derzeit befindet sich das Schiff im Indischen Ozean, ein Abbruch des Einsatzes ist trotz der Corona-Fälle nicht geplant. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 14.07.2021 Mit Video

7:43 Deutschland: Impfquote von 90 Prozent in Kliniken Die Impfquote in den deutschen Kliniken ist nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) sehr hoch. «Anhand einzelner Rückmeldungen von 90 Prozent und mehr gehen wir von sehr hohen Impfquoten in den Krankenhäusern aus», sagt ein DKG-Sprecher den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Daher ist die Debatte um eine Impfpflicht für die Krankenhäuser kaum relevant.» Am Montag hatte Emmanuel Macron für Frankreich eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal mit drohendem Arbeitsverbot bei einem Verstoss angekündigt. Auch für die Gesamtbevölkerung stelle sich die Frage einer verpflichtenden Impfung, so der Präsident. 00:29 Video Macron: «Gesundheitspersonal mit Kontakt zu gefährdeten Personen muss sich impfen lassen» (frz.) Aus News-Clip vom 12.07.2021. abspielen

6:04 WHO warnt vor eigenmächtigem Impfstoff-Mix Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät Impfwilligen davon ab, willkürlich Corona-Impfstoffe verschiedener Hersteller zu kombinieren. «Individuen sollten nicht für sich selbst entscheiden, öffentliche Gesundheitsbehörden können, basierend auf den verfügbaren Daten», sagte Soumya Swaminathan, leitende Wissenschaftlerin der WHO, am Montag. Daten aus Mix-and-Match-Studien verschiedener Impfstoffe stehen noch aus – sowohl die Wirksamkeit als auch die Sicherheit müssen bewertet werden.

3:37 Sydney verlängert Lockdown Die Bewohnerinnen und Bewohner von Sydney müssen weitere zwei Wochen im Lockdown leben. Die Regionalregierung des Bundesstaats New South Wales hat bekannt gegeben, die Corona-Massnahmen bis Ende Juli zu verlängern. Die Regionalbehörde meldete 97 neue Ansteckungen mit dem Corona-Virus innert 24 Stunden. Bei den meisten davon handle es sich um die Delta-Variante.

2:13 Maskenpflicht in Londoner ÖV bleibt bestehen Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in London wird auch nach der Aufhebung der Covid-Beschränkungen in Grossbritannien zum 19. Juli bestehen bleiben. Er sei nicht bereit, dabei zuzusehen, wie das Wohl der Londoner und die Erholung der Stadt gefährdet werde, begründet der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan seinen Entscheid. Legende: Reuters

21:46 Sinkende Fallzahlen in Brasilien Brasilien hat die niedrigste Zahl bei den täglichen Corona-Neuinfektionen seit mehr als einem halben Jahr registriert. Das Gesundheitsministerium in Brasília meldete 17'031 neue Fälle innert 24 Stunden – zuletzt hatte es Anfang Januar mit 15'827 einen niedrigeren Tageswert gegeben. Auf dem Höhepunkt einer ausser Kontrolle geratenen Corona-Pandemie hatte das südamerikanische Land im März mehr als 100'000 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Mehr als 115 Millionen Impfstoffdosen sind seit Beginn der landesweiten Impfkampagne verabreicht worden. Rund 40 Prozent der erwachsenen Brasilianer haben eine Einzeldosis bekommen, rund 15 Prozent sind vollständig geimpft.

20:33 Die Corona-Lage in Spanien spitzt sich zu Das Gesundheitsministerium in Madrid meldete am Dienstag 13'393 Infektionen binnen 24 Stunden. Damit kletterte die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb eines einzigen Tages von 226 auf 258. Zur Eindämmung der Ausbreitung beschliessen die spanischen Regionen unterdessen immer mehr Restriktionen. Valencia mit der gut 500 Kilometer langen Küste hat mit Billigung der Justiz als erste der 17 Regionen Spaniens wieder eine nächtliche Ausgehsperre eingeführt. Betroffen sind unter anderem die Metropole Valencia sowie bekannte Badeorte wie Benicassim oder Gandia. Auf den Kanaren will die Justiz am Mittwoch über einen Antrag der Behörden auf Einführung einer nächtlichen Ausgehsperre entscheiden. So schlimm aber wie in Katalonien ist die Lage derzeit nirgendwo sonst in Spanien. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf knapp 579. Zur Eindämmung der rasant steigenden Infektionszahlen schränkt der Corona-Hotspot das Nachtleben immer weiter ein. Die Regierung in Barcelona beschloss am Montag, dass Restaurants, Bars, Kultur- und Sportlokale sowie alle anderen Betriebe spätestens um 0.30 Uhr schliessen müssen.

20:04 US-Behörde ergänzt Warnhinweise bei Johnson & Johnson-Impfstoff Die Europäische Arzneimittelbehörde überprüft Daten zu seltenen Fällen einer Nervenkrankheit nach Impfungen mit dem Covid-Impfstoff von Johnson & Johnson. Der Sicherheitsausschuss der EMA habe bei dem Unternehmen weitere Informationen zu den Fällen eines Guillain-Barre-Syndroms (GBS) nach der Impfung angefordert, erklärt die Behörde. Ihr Pendant, die US-Arzneimittelbehörde FDA, hatte am Montag das Faktenblatt zu dem Impfstoff um einen Warnhinweis für diese neurologische Erkrankung aktualisiert. Der FDA zufolge gibt es 100 vorläufige Berichte über Fälle von GBS, darunter 95 schwerwiegende. Die EMA machte keine Angaben zu Fällen in Europa. In den USA haben rund 12.8 Millionen Menschen das Vakzin erhalten, in die EU hat J&J 18.6 Millionen Dosen ausgeliefert.

19:16 Zwei Drittel der Genfer Bevölkerung haben Antikörper Rund 67 Prozent der Genfer Bevölkerung weist Antikörper gegen Covid-19 auf. Dies hat eine im Juni durchgeführte Untersuchung bei 3121 Personen ergeben. Bei der letzten Erhebung im Dezember 2020 lag die Seroprävalenzrate noch bei 22 Prozent. Die Hälfte der Immunität ist auf eine Infektion mit dem Virus und die andere Hälfte auf die Impfung zurückzuführen, wie das Unispital Genf und die Universität am Dienstag mitteilten. Zwischen den Altersgruppen gibt es grosse Unterschiede. Die Immunität ist bei über 50-Jährigen höher und bei Kindern niedriger. Gemäss der Studie haben rund 95 Prozent der Menschen über 75 Jahre Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt. Bei den 50- bis 65-Jährigen sind es 85 Prozent. Bei den 18- bis 50-Jährigen liegt der Anteil bei rund 60 Prozent, bei den 12- bis 18-Jährigen bei 40 Prozent, bei den 6- bis 12-Jährigen bei 35 Prozent und bei den unter 6-Jährigen bei 25 Prozent. Legende: Zwei Drittel der Genfer Bevölkerung haben Antikörper gegen Covid-19. Keystone