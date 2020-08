Der Ticker startet um 7:00 Uhr

15:45 Viele Corona-Patienten mit Atembeschwerden auch nach Spitalaustritt Viele Corona-Spitalpatienten haben auch nach der Rückkehr nach Hause Symptome wie Müdigkeit und Atembeschwerden, zeigt eine neu publizierte Studie des Freiburger Spitals (HFR). Mehr als 60 Prozent der hospitalisierten Patienten sind 30 Tage nach Beginn der Symptome wieder zu Hause. Zwei Drittel von ihnen weisen aber auch nach diesen 30 Tagen Symptome auf, besonders Müdigkeit und Atembeschwerden. «Diese Daten zeigen, dass eine langfristige Nachkontrolle der Patienten organisiert werden muss», erklärte Grandmaison. Ein typischer Coronavirus-Patient ist laut Studie männlich, etwa 70 Jahre alt und weist Vorerkrankungen auf – insbesondere Diabetes, Bluthochdruck oder Adipositas. «Das bedeutet jedoch nicht, dass sich eine junge Person nicht anstecken und eine schwere Infektion erleiden kann», betont Gaël Grandmaison, stellvertretender Oberarzt der Inneren Medizin, im Communiqué. Legende: Zwei Drittel der hospitalisierten und wieder entlassenen Personen weisen auch nach 30 Tagen Symptome auf, besonders Müdigkeit und Atembeschwerden. imago images

15:14 Fehlt in der Sommerpause eine führende politische Hand? Zur Tatsache, dass ausgerechnet jetzt, wo Fehler im BAG auftauchen, kein Bundesrat anwesend ist, äussert sich das BAG wie folgt: «Ja, es hat jetzt Fragen gegeben in Bezug auf die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen. Aber das war auch vorher schon der Fall», sagt Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit. Er sehe keinen Grund, irgendwo einen Keil zwischen die Kantone, den Bund und das BAG zu treiben. «Es wird jetzt 26 Lösungen geben, aber es war klar, dass das passieren wird», sagt Mathys. Den Föderalismus auf Kosten eines einheitlicheren Krisenmanagements in Frage zu stellen, mache keinen Sinn.

15:11 Kanton Zürich beschafft sich direkt Passagierlisten – BAG bezweifelt Legalität Der Kanton Zürich beschaffe sich die Passagierliste direkt von den Airlines, es gehe dem Kanton zu lang über den Bund, sagt ein Journalist. «Der Kanton nutzt seine Zuständigkeit, die er aufgrund der Lokalität über den Flughafen hat», so Mathys. Sie hätten davon erfahren, es gäbe aber beim BAG Fragen in Bezug auf die Legalität, die noch geklärt werden müsste.

15:10 Bund könnte Studien zu Impftests mitfinanzieren «Kann und will das BAG Studien zu Impftests finanzieren?», fragt ein Journalist. Studien zu finanzieren, mache nicht überall Sinn, sagt Mathys. «Es besteht aber die Möglichkeit der Finanzhilfe», ergänzt Mike Schüpbach, stellvertretender Sektionsleiter Rechtsbereich 2 beim BAG. Allfällige Interessen müssten erst ein Gesuch beim BAG um finanzielle Unterstützung stellen, der Anwendungsbereich dieser Bestimmung sei jedoch relativ breit. «Die Forschenden, also die Universitäten, die eine solche Studie durchführen möchten, müssten ein solches Gesuch einreichen.»

15:06 Eine gerechte Verteilung der Impfstoffe sei wohl illusorisch Die WHO habe eine gerechte Verteilung der Impfstoffe gefordert, so ein Journalist. Er fragt Mathys, ob man einen zunehmenden Wettlauf mit den Verträgen spürt und ob man sonst zu spät sei. «Der Wettlauf ist mit Sicherheit da, weil nicht genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen werden», so der Leiter Sektion Krisenbewältigung. Natürlich gehe es darum, in der Pole Position zu sein. «Dass die Verteilung danach nicht vollständig gerecht sein wird, davon könne man wohl leider ausgehen». Weiter betont Mathys, dass Bemühungen stattfinden sollten, dass auch Länder, die nicht über diese Möglichkeiten verfügen, Imfpstoffe erhalten. Aber realistischerweise bezweifle er, dass dies dann tatsächlich absolut gerecht verteilt werde.

15:03 «Wir werden nie alle Infektionsorte kennen» «Wir werden nie 90 Prozent der Infektionsorte feststellen können», sagt Patrick Mathys. Denn viele Menschen wüssten nicht, wo sie sich infiziert hätten. Zudem würden viele nicht gleich bei den ersten Erkrankungssymtomen reagieren – und wenn sie dann doch zum Arzt gingen, wüssten sie oft nicht mehr genau, wen sie vor fünf Tagen alles getroffen hätten. «Das geht mir selber ja auch so. Hier dann wirklich einen Hinweis zu haben, wo die Infektion passiert ist, dürfte nur etwa in 50 bis 60 Prozent der Fälle möglich sein.» Es sei eine Illusion, mit grösseren Anstrengungen weiterzukommen und plötzlich alle Infektionsorte zu kennen, betont Mathys.

14:58 Risiko für ungeborenes Kind kann nicht ausgeschlossen werden Weshalb werden die Schwangeren erst jetzt als Risikogruppe definiert? Mathys sagt, wie bei vielen Erkenntnissen zu Corona, habe man diese Daten vorher nicht gehabt.

Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle BAG, führt aus, dass es jetzt viel mehr Studien gäbe, die veröffentlicht wurden. «Sagen zu können, wie riskant das Virus für Schwangere ist, ist nicht ganz einfach. Denn die Studien, die es gibt, sind sehr unterschiedlich, von 1.5 bis 5 mal mehr Risiko im Vergleich zu Frauen, die nicht schwanger sind im selben Alter. » Die Daten würden sich dabei auf das Risiko für die schwangere Frau beziehen. «Aber man kann auch nicht ausschliessen, dass es ein Risiko fürs ungeborene Kind gibt, zum Beispiel bei einem schweren Verlauf und einer potenziellen Frühgeburt.» Die Daten weisten aber bisher darauf hin, dass wenn das Kind im Mutterleib mit dem Virus in Kontakt kommt, es nachher keine grossen Probleme habe. Man wisse aber noch nicht wirklich viel über die weiteren Verläufe beim Kind. Für die Frauen sei das Risiko aber erhöht.

14:58 Bezüglich Impfstoff geht das BAG verschiedene Wege Ein Journalist fragt, ob man nebst Moderna noch mit anderen Herstellern Verhandlungen für einen Impfstoff führe. Mathys antwortet etwas schwammig: «Wir werden weiterhin mehrere Schienen parallel fahren.»

Auch auf die Frage, ob man schon einen Masterplan habe, wie man Impfdosen dereinst verteilen wolle und wer zuerst geimpft werde, weicht Mathys aus. «Details werden wir dann bekannt geben, wenn klar ist, welchen Impfstoff wir zu welchen Bedingungen haben.»

14:48 Wenn man vor Samstag aus Spanien zurückkommt, hat man keinen Anspruch auf Erwerbsersatz Wenn man vor Samstag zurückkehrt, und sich trotzdem freiwillig in Quarantäne begibt, dann besteht der Anspruch auf Erwerbsersatz nicht. Der Anspruch besteht nur, wenn die Quarantäne von einem Kantonsarzt, einer medizischen Stelle oder der Verodnung dann ab Samstag angeordnet wurde.

14:42 Quarantänepflicht gilt erst ab Samstag Eine Schweizer Familie, die vor Samstag in die Schweiz zurückkomme, müsse nicht in Quarantäne, sagt Patrick Mathys. «Es gibt keine entsprechende Empfehlung oder Verpflichtung.»

«Haben Sie keine Angst, dass viele Spanier jetzt zurückkehren und so die Quarantäne umgehen?», fragt ein Journalist. «Nur schon in Bezug auf Flüge dürfte es relativ schnell eng werden», kontert Mathys. Reiseveranstalter und Airlines hätten sich zudem Vorlaufzeit gewünscht, um reagieren zu können. Dies gewähre man nun mit einer zweitägigen Frist. 01:01 Video Mathys: «Reiseveranstalter und Airlines haben sich die Vorlaufzeit gewünscht» Aus News-Clip vom 05.08.2020. abspielen

14:39 Warum gerade der Impfstoff von Moderna? Ein Journalist fragt, warum gerade der Impfstoff von Moderna der Impfstoff der Wahl sei, es gäbe noch eine Handvoll mehr. Mathys weicht aus: «Bis wir unterschriftsreife Verträge haben, möchte ich nichts weiter zu den Überlegungen sagen.» Es gehe auch um eine Versorgungssicherheit. «Mit Moderna hat man eine Firma, die in der Schweiz beteiligt ist.» Sobald man mit den Veträgen fortgeschritten sei, werde man hier mehr kommunizieren.

14:36 Fehlinformation des BAG war ein menschlicher Fehler Ein Journalist weist nochmals auf die Fehlinformation des BAG zu den Ansteckungsorten hin. Das BAG teilte am Freitag mit, dass die meisten Ansteckungen in Clubs, statt in Familien geschehen würden. «Wir werden in Bezug auf unser Qualitätsmanagement weiterhin Zahlen zur Verfügung stellen. Das war eine normale Medienanfrage. Es ist eine Datenbankabfrage gewesen, bei der eine Zuordnung zu Kategorien falsch gelaufen ist.» Mathys spricht von einem menschlichen Fehler. «So etwas kann vorkommen. Sobald wir es gemerkt haben, haben wir die Zahlen entsprechend korrigiert. Derart offensichtlich war der Fehler aber nicht», betont er. Er habe die Zahlen selber freigegeben, es sei ihm auch nicht aufgefallen. 01:18 Video Mathys: «Es war ein menschlicher Fehler» Aus News-Clip vom 05.08.2020. abspielen

14:34 «Wir wissen nicht, wie viele Schweizer zurzeit in Spanien sind» Ein Journalist fragt, ob es grobe Schätzungen gäbe, wie viele in der Schweiz lebende Personen sich momentan in Spanien aufhalten. «Wir haben einerseits eine grosse Schweizer Gemeinschaft, die in Spanien lebt. Andererseits haben wir keine Hinweise darauf, wie sich der Tourismus mit den Reisewarnungen entwickelt hat.» Er wisse nicht, wie viele Schweizer Bürger die Quarantäne betreffe. 00:28 Video Mathys: «Wir wissen nicht, wie sich der Tourismus in Spanien entwickelt hat» Aus News-Clip vom 05.08.2020. abspielen

14:32 BAG erhofft sich mehr Daten zu Ansteckungsorten Die Anzahl der isolierten und der sich in Quarantäne befindenden Personen werde täglich ausgewiesen, sagt Sang-Il Kim. «Mit den neuen Datensätzen erhoffen wir uns, viel mehr Informationen zu haben – auch über den Ansteckungsort.»

14:30 Transitreisende müssen nicht in Quarantäne Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit, betont einmal mehr, dass man kurz vor dem Abschluss eines Kaufvertrags für einen Impfstoff mit der Firma Moderna stehe. Mehr könne er dazu aber nicht sagen.

«Alle Transitgäste, die sich nicht länger als 24 Stunden in Spanien aufhalten, müssen zudem nicht in Quarantäne», beantwortet Mathys eine weitere Frage eines Journalisten. Die Überwachung der Personenströme sei nicht ganz einfach.

14:28 Neues IT-System für Contact Tracing Ein IT-System für das Contact Tracing hat der Bund in den letzten Monaten mit den Kantonen aufgebaut. «Das Tool heisst Sormas, damit kann das Contact Tracing unterstützt werden. Bisher wurde mit Excel oder kleineren Tools gearbeitet», sagt Sang-Il Kim. Mit solch einem IT-System habe man eine viel bessere Skalierbarkeit und einen besseren Datenschutz. Die Auswertbarkeit werde auch automatisch möglich sein.

14:26 App-Datensätze sollen einheitlicher verfügbar sein Im Juli habe man in einer Phase 1 einen einheitlichen Datensatz erarbeitet, der die Datenerfassung der Kantone vereinheitlichen soll. In der Phase 2 im Juli habe man die digitalen Transportkanäle dafür fertiggestellt, so Kim. «Nun werden wir diese Exportschnittstellen fertigstellen, sodass diese Datenlieferungen möglich werden. Der Datenaustausch vom Contact Traicing zum Bundesamt für Gesundheit soll dann ab September gewährleistet sein.»

14:25 Prototypen für internationalen Datenaustausch vorhanden Sang-Il Kim betont, dass sie auf gutem Weg seien, die Covid-App auch über die Ländergrenzen hinaus funktionstüchtig zu gestalten. «Wir sind immer noch unterwegs mit dem internationalen Datenaustausch. Aber es gibt mittlerweile Prototypen, wie wir es umsetzen wollen mit den Nachbarstaaten.» Es gäbe aber noch einige politische Hürden.