Der Ticker startet um 5:39 Uhr

17:43 282 Schweizer Ärztinnen und Ärzte waren mit dem Coronavirus infiziert 282 Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz gaben in einer Umfrage der Ärzteverbindung FMH an, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Das sind 2.3 Prozent der insgesamt rund 12'100 an der Umfrage teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte. 15 der positiv getesteten hatten keine Symptome, 26 mussten ins Spital. 719 an der Umfrage Teilnehmende gaben an, zwar Symptome gehabt, aber keinen Test gemacht zu haben. Rund 2300 erhielten ein negatives Testresultat Für die Befragung schrieb die Ärzteverbindung FMH 33'269 Ärztinnen und Ärzte an. Rund 37 Prozent beantworteten die am 20. Mai lancierte Online-Umfrage. 95 Prozent von ihnen gaben an, bei der Arbeit direkten Patientenkontakt zu haben Legende: Ein Arzt in voller Schutzausrüstung im Kantonsspital Locarno. Keystone

16:54 Schweizer Werbemarkt erholt sich Schweizer Unternehmen schalten wieder mehr Werbespots, Plakate und Printwerbung. Im Juni betrug das Minus gegenüber dem Vorjahr noch 11.5 Prozent. Während des Lockdowns im April verzeichnete der Werbemarkt einen Einbruch um 40 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahr. Dies zeigt eine Erhebung des Marktforschungsinstituts Media Focus Schweiz. Am deutlichsten zeigt sich die Erholung bei der Aussenwerbung, also beispielsweise bei Plakaten. Diese liegt im Juni nur noch 6 Prozent unter Vorjahr. Ebenfalls stark gesteigert hat sich laut Media Focus die Internetwerbung. Unternehmen gaben im Juni rund 116 Millionen Bruttofranken für Onlinewerbung aus, womit diese noch knapp 10 Prozent unter Vorjahr liegt. Für TV-Werbung wurde 13 Prozent weniger ausgegeben als im Vorjahresmonat, für Printwerbung 12 Prozent weniger.

16:05 Ballermann auf Mallorca teilweise wieder geschlossen Wegen wilder Partys am Wochenende hat Mallorca die Zwangsschliessung aller Lokale der vor allem von deutschen Touristen gern besuchten «Bierstrasse» auf dem «Ballermann» beschlossen. Grund dafür waren Fotos und Videoaufnahmen, die zeigten, wie Hunderte Touristen am Wochenende an der Playa de Palma sowie in Magaluf getrunken, getanzt und gefeiert hatten, ohne den in ganz Spanien vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern einzuhalten. Auch trugen sie keine Schutzmasken. Die Regionalregierung ordnete aus demselben Grund auch die Schliessung aller Lokale der Strasse Puerto Ballena in der Briten-Hochburg Magaluf an. Diese Anordnung gelte zunächst für zwei Monate und trete mit der Veröffentlichung des entsprechenden Beschlusses im Amtsblatt sofort in Kraft, teilte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela in Palma mit. Negueruela hatte bei der Bekanntgabe der Massnahmen eine klare Botschaft für Touristen, die sich nicht an die Regeln halten wollen: «Wir wollen diese asozialen Touristen hier nicht haben. Sie sollen nicht kommen». So wurde letzten Samstag auf Mallorca gefeiert

15:12 Schweizer dürfen teils wieder in die USA einreisen Ab heute bearbeitet die US-Botschaft in Bern wieder gewisse Visagesuche für die USA. Gewisse Reisende könnten Visa als sogenannte «Ausnahmen von nationalem Interesse» beantragen, heisst es in einem Schreiben auf der Website , Link öffnet in einem neuen Fensterder US-Botschaft. Einen Antrag auf ein solches Nichteinwanderungsvisa stellen können Schweizerinnen und Schweizer, die einer gewissen Berufsgruppe angehören. Dazu zählen Personen aus Gesundheitsbereich, die «in einem Feld mit erheblichem Nutzen für die öffentliche Gesundheit» wie Covid19- oder Krebsforschung tätig sind. Auch Studenten, Profisportler, technische Experten, Führungskräfte sowie Professoren, Investoren und Handelspartner der US-Wirtschaft, die «strategische Ausrichtung oder Fachwissen liefern», können wieder Visa für die USA beantragen. Neben den genannten Kategorien gelten wie bis anhin Ausnahmen für Luft- und Marinemitglieder sowie für Ehepartner und Kinder von US-Bürgern oder rechtmässigen ständigen Einwohnern der USA. Legende: Unter anderem Studenten, Profisportler und Menschen in Gesundheitsberufen können wieder Visa für die USA beantragen. Reuters

14:52 Corona-Ausbruch in österreichischem Schlachthof In einem Schlachthof haben sich mindestens 29 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 244 Mitarbeiter des Fleischereibetriebs im niederösterreichischen Eggenburg nahe der Grenze zu Tschechien müssen in Quarantäne, wie ein Amtssprecher mitteilt. 40 weitere Testergebnisse stehen nach Angaben der Gesundheitslandesrätin von Niederösterreich noch aus. Mitarbeiter von Fleischereibetrieben werden in Österreich verstärkt getestet, seitdem im Juni mehr als 1400 Infektionen beim deutschen Fleischverarbeiter Tönnies bekannt geworden waren.

13:48 Fussballspiel verschoben – Saisonabbruch ungewiss Die Coronakrise zieht im Schweizer Fussball immer weitere Kreise und erhöht die Gefahr eines Saisonabbruchs. Vergangene Woche wurde nach zehn Coronafällen beim FC Zürich bereits über das Szenario eines vorzeitigen Saisonabbruchs diskutiert. Wegen eines Coronafalls bei Neuchâtel Xamax wird nun die Partie zwischen den Neuenburgern und dem FC Sion von Mittwoch auf Donnerstag verschoben. Ob weitere Massnahmen – etwa die Quarantäne weiterer Spieler – erfolgen, lässt die Swiss Footbal League offen. Eine Mannschaftsquarantäne brächte die Schweizer Liga in Terminnot. Bis zum 3. August muss die Liga beendet sein, da die UEFA die Schweizer Teilnehmer am Europacup wissen will. Legende: Bei Neuchâtel Xamax wurde am Dienstag ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Keystone

12:52 BAG meldet 132 Neuinfektionen In der Schweiz und in Liechtenstein hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 132 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Dienstag wurden 70 neue bestätigte Fälle gemeldet, am Montag 63, am Sonntag 85 und am Samstag 108. Der aktuelle 7-Tage-Schnitt liegt damit bei 89,4 Neuinfektionen pro Tag, das sind 7 Prozent weniger gemeldete Neuinfektionen als in den 7 Tagen davor. Insgesamt gab es bisher 33'148 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Bisher starben 1688 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner hochgerechnet entspricht das 19.7 Opfern. Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4104 Personen hospitalisiert werden, im Vergleich zum Vortag sind das neun mehr. Die Zahl der durchgeführten Tests beläuft sich bisher auf insgesamt 700 326. Bei 5.7 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

11:53 Umfrage zeigt: So stark leiden kleine Firmen in der Coronakrise Die Coronakrise hat einer Facebook-Umfrage zufolge weltweit kleineren Firmen hart zugesetzt. Rund 26 Prozent der befragten Unternehmen hätten im Zuge der Pandemie im Zeitraum zwischen Januar und Mai 2020 schliessen müssen, wie aus einer Erhebung des Internet-Netzwerks in Partnerschaft mit der Industriestaaten-Organisation OECD und der Weltbank hervorgeht. Eine von drei Firmen habe Stellen gestrichen. Rund 54 Prozent der Reiseagenturen und etwa 47 Prozent der Firmen, die im Gastgewerbe und im Veranstaltungs-Management tätig sind, seien zurzeit der Umfrage geschlossen gewesen. An der Erhebung, die vom 28. bis 31. Mai stattfand, nahmen weltweit mehr als 30'000 Geschäftsführer kleinerer Unternehmen teil. Legende: Das Gastgewerbe und die Gastronomiebranche hat es in der Coronakrise hart getroffen. Keystone

11:28 Isolation in Pflegeheimen: Kantonsrätin fragt nach Folgen Für Altersheime und Spitäler galten ab Mitte März Besuchsverbote. Die zwei- bis dreimonatige Isolation der Patienten und Heimbewohner zeige Folgen, schreibt die St. Galler Kantonsrätin Jeannette Losa (Grüne) in einem Vorstoss. Die Vorkehrungen hätten zu grossen Belastungen geführt. Die Kantonsrätin will von der Regierung wissen, welche Massnahmen geplant seien, dass bei einer nächsten Epidemie Menschen in Altersheimen und Spitälern «ihre Angehörigen auf Wunsch sehen oder Familienmitglieder ihre sterbenden Angehörigen begleiten dürfen». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Einsamkeit in Pflegeheimen Aus dem Archiv: Das Besuchsverbot schlägt auf die Psyche 15.04.2020 Mit Video

10:45 Israel steuert auf weiteren Lockdown zu Nach einem starken Anstieg der Coronafälle hält Israels Gesundheitsminister einen weiteren Lockdown für unvermeidbar. Nur wenn die ergriffenen Massnahmen zu niedrigeren Infektionszahlen führten, könne ein Lockdown verschoben werden, sagt Juli Edelstein dem Nachrichtenportal «ynet». «Wir müssen drei bis vier Tage abwarten. Aber es würde einem Wunder gleichkommen», so Edelstein. Israel konnte die Infektionszahlen zu Beginn der Pandemie mit einem raschen Lockdown tief halten. Nach Lockerungen schnellten sie jedoch in die Höhe. Am Montag wurde mit 1718 Fällen ein Rekordwert an täglichen Neuinfektionen erreicht. Es würde einem Wunder gleichkommen.

9:50 Corona macht Eigenheime beliebter Der Immobilienmarkt bietet dem Coronavirus die Stirn. Während viele andere Wirtschaftszweige leiden, ist die Kaufkraft im privaten Schweizer Wohnimmobilienmarkt ungebrochen. «In einer Krise suchen Menschen Sicherheit und Stabilität», sagt Donato Scognamiglio, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Iazi. Ein Haus oder eine Wohnung zu haben, verkörpere diese Sicherheit. Mehr gefragt als vor der Coronakrise sind kleinere Objekte wie liquide Eigentumswohnungen und Reihenhäuser. Wie sich die hohe Nachfrage auf den Wert der Liegenschaften auswirkt, sehen Sie im Video. 04:47 Video Eigenheime sind hoch im Kurs Aus 10vor10 vom 14.07.2020. abspielen

9:09 Luzern: Massnahmen für Gastronomie und Anlässe Nach Zug erlässt auch der Kanton Luzern weitere Schutzmassnahmen. Ab 17. Juli sind in Gastrobetrieben und an Veranstaltungen nur noch maximal 100 Gäste zugelassen. Diese Regelung gilt, wenn der erforderliche Abstand nicht eingehalten und Massnahmen wie Maskenpflicht oder Trennwände nicht umgesetzt werden können. Diese Regelung betrifft neben Restaurants auch Bars, Clubs und Tanzlokale. Ein Gastwirtschaftsbetrieb kann mehrere räumlich getrennte Sektoren mit jeweils maximal 100 Personen betreiben. Wie bis anhin müssen die Kontaktdaten der Gäste erhoben werden. Veranstalter von Anlässen mit über 100 Besuchern müssen ebenfalls eine Unterteilung in Sektoren mit je maximal 100 Personen vornehmen, wenn der Abstand sowie weitere Schutzmassnahmen nicht eingehalten werden können. Ausserhalb dieser Sektoren muss – wenn die Möglichkeit der Durchmischung besteht – entweder der Mindestabstand eingehalten oder eine Schutzmaske getragen werden. Legende: Keystone

8:45 US-Gesundheitsbehörde votiert für Maskenpflicht Die Ausbreitung des Coronavirus in den USA könnte mit einer Maskenpflicht innerhalb weniger Wochen unter Kontrolle sein. Das teilt die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. «Wenn wir jeden dazu bringen könnten, jetzt sofort eine Maske zu tragen, denke ich, könnten wir diese Pandemie in vier, sechs, acht Wochen unter Kontrolle bringen», sagt CDC-Direktor Robert Redfield in einem Interview. Die USA sind nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität mit mehr als 3.4 Millionen Infizierten und bisher mehr als 136'000 Toten das weltweit mit Abstand am stärksten von der Coronapandemie getroffene Land. Eine landesweite Maskenpflicht gibt es nicht.

7:32 Schweizer ÖV-Betriebe beharren auf ihrem Anspruch Wegen der Coronakrise sind auch die Umsätze von SBB und Postauto eingebrochen. Doch öffentliche Transportunternehmen haben laut Behörden kein Recht auf Kurzarbeitsentschädigung. Für Postauto und SBB ist diese Argumentation unverständlich. Die beiden wichtigsten ÖV-Betriebe der Schweiz fechten den Entscheid an. Mit der Frage, wer wie viel ans Corona-Defizit im öffentlichen Verkehr bezahlt, werden sich nun die Gerichte beschäftigen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Trotz Absage der Behörden SBB und Postauto pochen auf Kurzarbeit in der Coronakrise 15.07.2020 Mit Audio

6:24 Fortschritte bei Corona-Impfstoff Pharma-Firmen weltweit tüfteln an einem Impfstoff gegen das Coronavirus: Nun vermelden Forscher erste Erfolge mit dem Impfstoff-Kandidaten des US-Konzerns Moderna. Das Mittel habe in einem Versuch bei allen 45 gesunden Probanden eine gewünschte Immun-Abwehr ausgelöst, schreiben die Wissenschaftler im «New England Journal of Medicine». Bei keinem der Probanden seien schwerwiegende Nebenwirkungen aufgetreten. Die US-Regierung unterstützt den Impfstoff-Kandidaten von Moderna mit fast einer halben Milliarde Dollar.