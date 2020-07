Der Ticker startet um 5:36 Uhr

17:29 Lukaschenko positiv getestet Seit vergangener Woche Weissrussland nicht mehr auf der Schweizer Lister der Risikoländer. Wer aus der Ex-Sowjetrepublik in die Schweiz einreist, muss sich nicht mehr in Quarantäne begeben. Entwarnung kommt jetzt auch aus dem Präsidentenpalast in Minsk. Alexander Lukaschenko hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er habe keine Symptome verspürt und sei inzwischen genesen, zitiert ihn die Nachrichtenagentur Belta.

17:02 Polizei schliesst zwei illegale Clubs Die Stadtpolizei Winterthur hat an den vergangenen zwei Wochenenden zwei illegal betriebene Clubs per sofort geschlossen. Die Betreiber verfügten über keine zulässigen Wirtepatente. Zudem wurden an beiden Orten die Corona-Vorschriften nicht eingehalten. Bei einer Kontrolle am letzten und vorletzten Wochenende hätten sich in beiden Clubs jeweils 15 Personen aufgehalten, teilte die Stadtpolizei am Dienstag mit. Die Lokalitäten wurden durch die Polizei umgehend geschlossen. Die beiden Betreiber, ein 42-jähriger Nordmazedonier und ein 38-jähriger Serbe, sind geständig. Sie werden beim Stadtrichteramt Winterthur angezeigt. Zudem müssen sie mit Schritten der Baupolizei rechnen. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Clubs besteht nicht.

16:33 SRF-User diskutieren über Maskenpflicht auf Schweizer Schiffen Die vom Bund eingeführte Maskenpflicht auf Schiffen sorgt für hitzige Diskussionen in der SRF-Community. Während die einen die Massnahme gerechtfertigt finden, sind die anderen darüber verärgert. Kommentierende regen sich besonders darüber auf, dass im Schiff-Restaurant keine Masken getragen werden müssen und auf dem Schiffsdeck schon. Andere User sehen das grösste Problem bei den psychischen Folgen. Die Maskentragepflicht hätte zum Beispiel gravierende psychische Folgen für Kinder. Es gibt unter den SRF-Usern jedoch auch positive Rückmeldungen auf die Maskenpflicht auf Schiffen. Sie ziehen die Maskenpflicht einem erneuten Lockdown vor.

15:49 Nach Hotelplan trifft es jetzt den Reiseveranstalter FTI Der drittgrösste europäische Reiseveranstalter FTI Group plant einen massiven Stellenabbau. Rund 20 Prozent der über 12'000 Stellen sollen gestrichen werden. Ob es auch in der Schweiz zu Entlassungen kommt, ist allerdings noch nicht klar. Wie viele Personen die Gruppe in der Schweiz beschäftigt, ist nicht bekannt. Wegen der Coronakrise muss der Reiseveranstalter FTI Group massiv sparen und plant deshalb eine Restrukturierung mit Stellenabbau und der Schliessung von vier Tochterunternehmen, wie mehrere Branchenmedien berichteten. In der aktuellen Situation könnten Entlassungen leider nicht vermieden werden, wird FTI-Chef Dietmar Gunz in den Berichten zitiert. «Inwieweit wir auch für unsere Firmen in der Schweiz Restrukturierungsmassnahmen einleiten müssen und falls, in welchem Rahmen, befindet sich derzeit in Prüfung», zitierte das Branchenportal «Travelnews» aus einem Mail einer Unternehmenssprecherin, das auch der Nachrichtenagentur AWP vorliegt.

15:25 McDonald's verkauft weniger Hamburger Auch der weltweit grösste Fast-Food-Konzern spürt die Folgen der Corona-Pandemie. Der Gewinn von McDonald's ist im zweiten Quartal um fast 70 Prozent eingebrochen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Jedoch habe sich die Lage mit der Lockerung der Corona-Massnahmen unterdessen wieder verbessert, heisst es in einer Mitteilung. Ende Juni seien wieder fast alle McDonald's-Filialen weltweit geöffnet gewesen.

15:04 Verschärfte Maskenpflicht Als letzte Region auf dem spanischen Festland hat nun auch die Hauptstadt Madrid eine umfassende Maskenpflicht verordnet. Ein Mund-Nasenschutz müsse künftig nicht nur wie bisher in geschlossenen öffentlichen Räumen, sondern auch im Freien getragen werde, und zwar auch wenn der Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern zu nicht im eigenen Haushalt lebenden Personen gewahrt werden könne, sagte die Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso am Dienstag. In Madrid müssen Bars um ein Uhr morgens schliessen, auf Restaurantterrassen dürfen sich höchsten noch zehn Personen gleichzeitig aufhalten. Die Regionalregierung rät zudem dazu, dass auch privat weniger als zehn Personen in den eigenen vier Wänden zusammenkommen. Ferner fordert sie verstärkte Kontrollen an den Flughäfen von Madrid. In Griechenland weiten die Behörden die Maskenpflicht aus. Ab Mittwoch müssen Masken in allen Geschäften, Büros, Banken und Bäckereien getragen werden. Kirchen bleiben vorerst ausgenommen. Bislang gilt die Maskenpflicht nur in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln.

14:30 Wegen Corona-Pandemie aus Ausschaffungshaft entlassen Ein Mann, der wegen der Corona-Pandemie nicht ausgeschafft werden kann, muss freigelassen werden. Das hat das Bundesgericht entschieden. Der Mann hatte im November 2018 in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt, das vom Staatssekretariat für Migration abgewiesen wurde. Die Identität des Mannes konnten die Behörden bisher nicht sicher feststellen.

Nach der Verbüssung einer Freiheitsstrafe von 34 Monaten wegen banden- und gewerbsmässigen Diebstahls und anderer Delikte, wurde der Mann im Oktober 2019 in Ausschaffungshaft genommen. Das Zürcher Bezirksgericht hatte neben der Freiheitsstrafe eine Landesverweisung von neun Jahren ausgesprochen.

14:15 RKI Deutschland: «Die neuste Entwicklung macht uns grosse Sorgen» Steigende Infektionszahlen schüren auch in Deutschland verstärkt die Sorge vor einer zweiten Coronawelle. «Die neuste Entwicklung in Deutschland macht mir und uns allen im Robert-Koch-Institut grosse Sorgen», sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Das RKI ist in Fragen der Pandemie in Deutschland die führende Behörde. Obwohl man die Epidemie lange im Griff gehabt habe, gehe der Trend deutschlandweit nun nach oben. «Wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie», sagte er auch mit Blick auf steigende Zahlen im Ausland. Aus Sorge vor importierten Coronainfektionen soll ab kommender Woche eine Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten gelten. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hat in den vergangenen sieben Tagen zugelegt und lag zeitweise über 800. Heute meldete das RKI 633 neue Fälle. Natürlich seien auch Reiserückkehrer unter den Coronainfizierten, sagte Wieler. «Aber der allergrösste Teil hat sich in Deutschland angesteckt.»

13:54 Corona trifft den Profisport hart Die meisten Wettkämpfe im Spitzensport finden derzeit nicht statt. Und wenn, dann ohne oder nur mit wenigen Zuschauern. Wie hat dieser Shutdown den Alltag von Schwingerkönig Christian Stucki, Hürdenläufer Kariem Hussein oder Stabhochspringerin Angelica Moser verändert? Sehen Sie es hier im Videobeitrag. 01:33 Video Corona und der Schweizer Profisport Aus Tagesschau vom 28.07.2020. abspielen

12:59 Nächtliche Ausgangsperre in belgischer Provinz Antwerpen Wegen stark steigender Coronavirus-Fallzahlen führt die belgische Provinz Antwerpen eine nächtliche Ausgangssperre ein. Ab morgen Mittwoch müssen die Bewohner der gesamten Region zwischen 23:00 und 6:00 Uhr zu Hause bleiben, wie der Krisenstab entschied. Ausserdem ist das Tragen einer Maske überall in der Öffentlichkeit Pflicht. Das gilt auch für nicht öffentliche Orte, wo der Abstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. In einigen Städten der Region gelten noch strengere Regeln. Die Provinz Antwerpen war zuletzt zum Corona-Hotspot Belgiens geworden. Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever zufolge sind die steigenden Zahlen auf Hochzeiten, Shisha-Bars und Fitnessstudios zurückzuführen. Allerdings steigen die Zahlen in ganz Belgien. Deshalb dürfen Belgierinnen und Belgier abgesehen vom eigenen Haushalt in den kommenden vier Wochen nur noch mit fünf Personen engeren Kontakt haben. Legende: In Antwerpen gilt nicht nur eine erweiterte Maskenpflicht, sondern ab morgen auch eine nächtliche Ausgangssperre. Reuters

12:51 BAG meldet 132 Neuinfektionen Für die Schweiz und Liechtenstein meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) heute 132 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Am Montag waren 65 neue bestätigte Fälle gemeldet worden, am Sonntag waren es 110, am Samstag 148, am Freitag 154 und am Donnerstag 117. Insgesamt gab es bisher 34'609 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Im 7-Tage-Schnitt gibt es knapp 115 Fälle, das sind 12 Prozent mehr als in der Vorwoche. Bisher sind 1703 Menschen verstorben, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Das sind drei mehr als am Vortag. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet entspricht das 19.9 Opfern. Das BAG bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Dienstagmorgen übermittelt haben. Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4290 Personen hospitalisiert werden, im Vergleich zum Vortag sind das sieben mehr. Allerdings weist die Statistik von heute aufgrund der Nachbearbeitung klinischer Befunde 98 Hospitalisationen zusätzlich aus. In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung waren 870 infizierte Personen, wie das BAG weiter mitteilt. In Quarantäne waren 2982 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. Die Zahlen stammen aus allen 26 Kantonen und aus dem Fürstentum. 7926 Menschen waren nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, beläuft sich bisher auf insgesamt 769'622. Bei 5.4 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

11:33 Coronafall in Zuger Gefängnis In der Zuger Justizvollzugsanstalt Bostadel ist Anfang letzter Woche ein Insasse positiv auf Corona getestet worden. Anstaltsdirektor Andreas Gigon bestätigte eine Meldung des «Blick». In der Folge mussten sich alle 120 Insassen sowie die Mitarbeiter, die einem Infektionsrisiko ausgesetzt waren, einem Test unterziehen. Wie sich der Insasse angesteckt habe, sei nicht nachvollziehbar geworden, sagte Gigon. Es sei keine weitere Person positiv getestet worden. Zudem galt während ein paar Tagen eine strenge Quarantäne. Die Insassen mussten in ihrer Zelle bleiben. Einmal im Tag konnten sie von der Zelle aus telefonieren. Am letzten Donnerstag wurde das Regime etwas gelockert. Gewisse Kontakte unter den Insassen wurden wieder möglich, wobei Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten.

10:10 Spanien: Mehr als eine Million weniger Beschäftigte Im Zuge der Pandemie ist die Arbeitslosigkeit in Spanien weiter angestiegen. Die Quote erhöhte sich im Zeitraum April bis Juni auf 15.33 nach 14.41 Prozent zu Beginn des Jahres, wie aus den Daten des Nationalen Statistikamtes hervorgeht. Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Zuwachs auf 16,7 Prozent gerechnet. Die Gesamtzahl der Beschäftigten ging aber um mehr als eine Million oder 5.46 Prozent zurück. Die meisten derjenigen, die ihre Arbeit verloren, erschienen aber nicht als arbeitslos, sondern als nicht erwerbstätig in der Statistik. Die EU-Kommission sagt Spanien einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 2020 um 10.9 Prozent voraus

9:06 Nationalfonds finanziert 36 Forschungsprojekte zum Coronavirus Die Forschung interessiert sich für das Coronavirus: Über 200 Projektvorschläge wurden seit Anfang März beim Nationalfonds eingereicht. 36 davon könne man finanzieren, sagte Nationalfonds-Präsident Matthias Egger in einem Interview mit der Zeitung «Le Temps». Am 6. März hatte der Schweizerische Nationalfonds (SNF) fünf Millionen Franken für die Forschung zum neuen Coronavirus zur Verfügung gestellt. Die nun ausgewählten drei Dutzend Projekte seien bereits gestartet, sagte Egger. Die Projekte seien sehr unterschiedlich. Viele beträfen die Immunologie oder die Virologie. Egger hofft, dass aus den Projekten rasch konkrete Anwendungen hervorgehen. Matthias Egger ist noch bis Ende Juli Leiter der Covid-19-Taskforce des Bundes.

7:58 Risikoland Luxemburg: Anstieg verlangsamt sich In Luxemburg hat sich der Anstieg der Neuinfektionen verlangsamt. «Die Zahlen stabilisieren sich im Moment, wenn auch auf hohem Niveau», sagt der Direktor des Luxemburger Gesundheitsinstituts, Ulf Nehrbass. Luxemburg sehe sich damit auf dem «richtigen Weg» und sei «sehr verhalten optimistisch», die Lage in den Griff zu bekommen. Letzte Woche war Luxemburg vom Bund auf die Liste der Risikoländer gesetzt worden, nachdem es die Schwelle von 60 Neuinfizierten pro 100'000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen überschritten hatte. Die hohen Zahlen hingen auch damit zusammen, dass Luxemburg flächendeckend teste, sagt Nehrbass. Am vergangenen Freitag waren noch 144 Neuinfektionen registriert worden, am Samstag waren es 83, am Sonntag dann 35. Bereits gut 400'000 Einwohner und Nicht-Ansässige sind im gut 600'000 Einwohner-Land getestet worden.

6:55 Greenpeace Schweiz empfiehlt den Gebrauch von Stoffmasken Greenpeace Schweiz fordert den Bund dazu auf, Textilmasken als Standard zu empfehlen. Laut zahlreichen Gesundheitsexperten böten diese der breiten Bevölkerung genügend Schutz vor einer Ansteckung mit Coronaviren. Mit wiederverwendbaren Masken könne ein weiterer Mangel an Masken vermieden und die Umweltverschmutzung verringert werden, heisst es in einer Medienmitteilung von Greenpeace Schweiz. Greenpeace verweist auf eine Studie in der Fachzeitschrift «Environmental and Science Technology», wonach während der Pandemie jeden Monat rund 129 Milliarden Masken verwendet werden. Die Covid-19 Taskforce des Bundes hat Mindestkriterien etwa für den Spritzschutz, die Filtrationseffizienz und die Luftdurchlässigkeit von Stoffmasken festgelegt. Viele Masken auf dem Markt erfüllen diese Kriterien derzeit nicht. Wichtig sei zudem, dass die Masken nach jedem Gebrauch mit mindestens 60 Grad gewaschen und nicht öfter als angegeben verwendet werden. Selbstgemachte Stoffmasken werden von der Taskforce nicht empfohlen. Legende: Keystone

5:52 Ausbruch in St. Wolfgang: Zahl der Infizierten steigt auf 62 Im österreichischen Ferienort St. Wolfgang ist die Zahl der positiven Coronatests auf 62 angestiegen. Unter den Infizierten war bisher nur ein Tourist. Betroffen sind vorwiegend Mitarbeitende aus der Tourismusbranche. Nach Angaben eines Hotelbesitzers sind 15 Betriebe betroffen. Der Ort hat knapp 200 Beherbergungsbetriebe und 2700 Gästebetten. Zwei Bars hätten unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten positiven Fälle von sich aus geschlossen, hiess es. Es häuften sich nun die Stornierungen von Gästen. Als Ausgangspunkt des Ausbruchs gelten Feiern junger Angestellter. 00:39 Video Corona-Ausbruch in St. Wolfgang Aus Tagesschau vom 27.07.2020. abspielen

2:48 US-Republikaner stellen Hilfspaket vor Die US-Republikaner haben ihren Vorschlag für ein weiteres Corona-Hilfspaket im Umfang von rund einer Billion US-Dollar vorgestellt. Der Plan sehe eine weitere Runde an Einmalzahlungen in Höhe von 1200 US-Dollar für «die meisten» amerikanischen Erwachsenen vor, sagte Senator Chuck Grassley. Er verteidigte die Absicht, die wöchentliche Arbeitslosenhilfe des Bundes zu kürzen. Die zum Monatsende auslaufende Unterstützung in Höhe von 600 US-Dollar, die Arbeitssuchende zusätzlich zu der von den Bundesstaaten ausgezahlter Hilfe bekommen, führe dazu, dass die Menschen sich darauf ausruhten. Die Republikaner schlagen deshalb stattdessen Lohnersatzzahlungen in Höhe von 70 Prozent vor. Im US-Kongress zeichnen sich nun schwierige Verhandlungen ab. Die Demokraten plädieren für ein Hilfspaket im Umfang von drei Billionen US-Dollar, das unter anderem eine Fortsetzung der wöchentlichen Arbeitslosenhilfe des Bundes beinhaltet. In den USA sind durch die Corona-Pandemie Millionen Menschen innert kürzester Zeit arbeitslos geworden.

1:15 IWF: 4.3 Milliarden Dollar für Südafrika Im Kampf gegen die Corona-Krise unterstützt der Internationale Währungsfonds (IWF) Südafrika mit einem Hilfspaket in Höhe von rund 4.3 Milliarden US-Dollar. Die Pandemie habe Südafrika in eine «schwere wirtschaftliche Rezession» gestürzt, teilte der IWF mit. Die Finanzierung werde dem Land bei der Überwindung der Krise helfen. Der IWF hatte im Juni prognostiziert, dass die Wirtschaft des G-20-Mitglieds Südafrika in diesem Jahr wegen der Pandemie um 8 Prozent einbrechen werde. Seither hat die Zahl der Neuinfektionen in Südafrika aber nochmals deutlich zugenommen. Mit mehr als 450'000 bestätigten Infektionen ist Südafrika schwerer vom Coronavirus betroffen als jedes andere Land in Afrika. Der Internationale Währungsfonds unterstützt wegen der Pandemie zahlreiche Entwicklungs- und Schwellenländer – oft mit einer Mischung aus Nothilfe und Krediten. 02:15 Video Coronakrise: Südafrika verliert Steuereinnahmen wegen Prohibition Aus Tagesschau vom 12.05.2020. abspielen