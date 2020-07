Zum ersten Mal seit nahezu vier Monaten ist in Südkorea die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen wieder auf mehr als 100 gestiegen. Wie die Gesundheitsbehörden am Samstag mitteilte, wurden am Freitag 113 neue Fälle verzeichnet. Damit kletterte die Gesamtzahl der registrierten Corona-Infektionen auf mehr als 14'000. Es gab bisher 298 Todesopfer in Verbindung mit Sars-Cov-2.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Samstag innerhalb eines Tages 148 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Freitag waren 154 neue neue bestätigte Fälle gemeldet worden, am Donnerstag 117 und am vergangenen Samstag 110. Insgesamt gab es bisher 34'302 laborbestätigte Covid-19-Fälle.

In Afrika sind inzwischen 800'000 Corona-Fälle verzeichnet worden, die Zahlen steigen weiter stark an. Während rund die Hälfte der Fälle in Südafrika registriert sind, muss auch Kenia einen starken Anstieg vermelden. Die WHO zeigt sich besorgt: Ohne Eindämmung, warnt die Weltgesundheitsorganisation, könnten auf dem afrikanischen Kontinent im ersten Jahr bis zu 190'000 Menschen an Covid-19 sterben.

In Belgien gilt nun auch auf Einkaufsstrassen Maskenpflicht

In Belgien sind wegen steigender Covid-19-Fallzahlen neue Massnahmen in Kraft getreten. Von diesem Samstag an muss auch auf Märkten, in Einkaufsstrassen und öffentlichen Gebäuden eine Maske getragen werden. Zudem werden in gastronomischen Betrieben die Kontaktinformationen der Gäste für 14 Tage gespeichert. Eine Maskenpflicht gilt dort auch, allerdings nicht, wenn die Besucher an einem Tisch sitzen.

Die Zahl der entdeckten Corona-Infektionen stieg in Belgien zuletzt wieder deutlich an. So wurden im Zeitraum zwischen dem 15. und 21. Juli täglich rund 216 neue Covid-19-Fälle gezählt, was im Vergleich zu den sieben Tagen davor einem Anstieg um 63 Prozent entspricht. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Belgien belief sich damit auf knapp 65'200, die Zahl der Toten wurde zuletzt mit 9817 angegeben.