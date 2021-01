Der Ticker startet um 6:00 Uhr

14:34 Volketswil: Häufung von Corona-Fällen, Schule bleibt offen Der Corona-Massentest an der Schule Feldhof in Volketswil ist abgeschlossen, die Auswertung der Tests läuft noch. Die Positivitätsrate lag am Freitagnachmittag bei knapp 7 Prozent. 9 von 24 Klassen sind in Quarantäne. Für das Contact Tracing ist die Häufung der Fälle «unerklärlich». Bei dem Massentest seien weitere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen positiv getestet worden, teilte die Schulpflege Volketswil mit. Von den 24 getesteten Schulklassen würden sich nun 9 in Quarantäne befinden. Dies, weil in derselben Klasse 2 oder mehr Kinder positiv getestet wurden. Die restlichen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen könnten gemäss Empfehlung des kantonalen Contact Tracings weiterhin in die Schule gehen. Eine Schulschliessung sei derzeit nicht vorgesehen. Die Suche nach mutierten Varianten des Coronavirus sei bisher ergebnislos verlaufen. Sollte bei noch auszuwertenden Tests ein mutiertes Virus auftauchen, werde das Contact Tracing des Kantons die nötigen Schritte veranlassen.

14:27 Kanton Luzern plant möglichen Fernunterricht an Gymnasien und Berufsschulen Der Kanton Luzern bereitet sich darauf vor, an Gymnasien und Berufsfachschulen nach den Fasnachtsferien Fernunterricht einzuführen. Ob es dazu kommt, hängt von den Coronafallzahlen ab. Die Volksschule soll so lange wie möglich im Präsenzunterricht geführt werden. Bis zum Start der Fasnachtsferien am 6. Februar gilt für alle Schülerinnen und Schüler im Kanton Luzern Präsenzunterricht, wie das Bildungsdepartement am Freitag mitteilte.

13:57 Peru: Angehörige müssen Sauerstoff besorgen Wenn die Lunge von Covid-Betroffenen zu stark geschwächt ist, braucht es Sauerstoff aus der Flasche. Während dies in Industrieländern meist kein Problem darstellt, ist Sauerstoff in Afrika und Südamerika mittlerweile Mangelware. Ein Beispiel dafür ist Peru: Da der lebensrettende Stoff in den Spitälern ausgeht, müssen Angehörige ihn besorgen – oftmals auf dem Schwarzmarkt. 01:08 Video Sauerstoff ist Mangelware in Peru Aus Tagesschau vom 22.01.2021. abspielen

13:33 BAG meldet 2156 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2156 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2020. Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt bei 10.9 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 11 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 21'915 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gesunken.

Das BAG meldet 62 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 41 Verstorbenen. Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 1734 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 19 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 85.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 74.0 Prozent.

13:05 Zürich passt Impfprogramm wegen Lieferverzögerungen an Bis gestern verlief das Impfen im Kanton Zürich nach Plan und es wurden insgesamt 24’989 Impfungen verabreicht. «Die diese Woche bekannt gewordenen Lieferverzögerungen von Pfizer/Biontech erfordern jetzt aber Anpassungen am Impfprogramm. Insbesondere die Zweitimpfungen an den Heimen müssen verschoben werden», schreibt der Kanton in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Konkret stehen dem Kanton Zürich bis Ende Februar statt rund 113’000 noch rund 90’000 Impfdosen dieses Impfstoffs zur Verfügung. Um die Auswirkungen dieser Lieferreduktion auf ein Minimum zu reduzieren, habe die Gesundheitsdirektion entschieden, die Zweitimpfung in den Heimen um eine Woche zu verschieben, heisst es weiter. Das Zeitfenster für die zweite Impfung beträgt gemäss Bund sechs Wochen. Die Verschiebung um eine Woche sollte somit keine Auswirkungen haben. Wegen des fehlenden Impfstoffs können am Referenz-Impfzentrum am EBPI keine weiteren Impftermine für Februar vergeben werden und vorläufig wird auf weitere Impfungen des Gesundheitspersonals in Spitälern verzichtet.

12:25 Keine Stoff- und Alltagsmasken mehr bei Lufthansa und Swiss Die Lufthansa-Gruppe verschärft die Maskenpflichten in ihren Flugzeugen. Fluggäste der Swiss, der Lufthansa und der anderen Airlines der deutschen Gruppe müssen auf den Flügen von und nach Deutschland ab Anfang Februar eine medizinische Maske tragen. Passagiere und Crewmitglieder müssen ab diesem Zeitpunkt entweder eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske beziehungsweise Maske mit dem Standard KN95/N95 tragen, wie die Lufthansa mitteilt. Alltagsmasken seien dann nicht mehr erlaubt. Eine Maskenpflicht auf Flügen der Swiss gilt bereits seit dem vergangenen Sommer. Mit der neuen Anpassung der Regelung greife die Lufthansa-Gruppe nun einen Beschluss der deutschen Behörden von Anfang dieser Woche auf, heisst es in der Mitteilung.

12:12 St. Gallen setzt weiter auf Präsenzunterricht Im Kanton St. Gallen bleiben die Schulen in den kommenden Wochen im Präsenzunterricht. Dieser Beschluss gründe auf zwei Faktoren, heisst es in einer Mitteilung des Bildungsdepartements. «Erstens hat der Bundesrat auf Empfehlung seiner Taskforce auf eine landesweite Anordnung von Fernunterricht verzichtet und zweitens gehen die Fallzahlen im Kanton St. Gallen spürbar zurück.» In der Volksschule werden präventiv zusätzliche Schutzvorkehren getroffen: eine umfassende Maskenpflicht für alle Erwachsenen, die sich in den Schulräumen aufhalten, und ein Verbot offener Schulbesuchstage. Sollte die pandemische Lage es erfordern, behalte man sich einschneidendere Massnahmen vor, so der Kanton.

11:06 Kanton Bern nimmt wieder Härtefallgesuche entgegen Durch die Corona-Pandemie beeinträchtigte Unternehmen können im Kanton Bern wieder Härtefallgesuche einreichen. Weil der Bund Mitte Januar die Vorgaben stark gelockert hatte, musste der Kanton den Vollzug seines Programms sistieren. Das Berner Härtefallprogamm ist nun mit mehr Kapazitäten und angepasster Software bereit, wie die Wirtschafts-, Energie und Umweltdirektion mitteilt. Es gibt neu drei Kategorien von Unternehmen, die ein Gesuch einreichen können. In die erste Kategorie fallen Firmen mit mehr als 40 Prozent Umsatzbussen in zwölf aufeinanderfolgenden Monaten. In die zweite Kategorie gehören Betriebe, die seit November 2020 auf behördliche Anordnung mindestens 40 Tage geschlossen waren. Die dritte Kategorie umfasst Betriebe, auf die beides zutrifft. Als Grundlage für die Berechnung der Unterstützung dienen in allen Fällen die Fixkosten eines Betriebes, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Ausserdem wurde die Obergrenze für nicht rückzahlbare Beiträge erhöht. Sie liegt nun bei 20 Prozent des Jahresumsatzes oder maximal 750'000 Franken. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grosse kantonale Unterschiede Warten aufs Geld – trotz neuer Härtefallregelung 18.01.2021 Mit Audio

10:28 170'000 Schweizerinnen und Schweizer haben Impfung erhalten In der Schweiz sind bis am Donnerstag rund 170'000 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Das entspricht rund zwei Prozent der Bevölkerung, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag mitteilte. Geliefert wurden bisher insgesamt 459'700 Impfdosen der Hersteller Pfizer/Biontech und Moderna. Damit wurde rund 37 Prozent der verfügbaren Menge an Impfwillige verabreicht. Bisher seien schweizweit 1.97 Impfungen pro 100 Einwohner verabreicht worden, hiess es. Geimpft wird mittlerweile in allen Kantonen. Anteilsmässig die meisten Personen geimpft hat bisher der Kanton Basel-Stadt mit 5.54 Dosen pro 100 Einwohner. Auch im Kanton Appenzell Innerrhoden sind bereits 5.10 Dosen pro 100 Einwohner verabreicht worden, in Obwalden 4.92. Weniger gut sieht es im Kanton Thurgau mit 1.07 verabreichten Dosen auf 100 Einwohner, im Kanton Bern mit 1.11 und im Kanton Neuenburg mit 1.16 verabreichten Dosen auf 100 Einwohner aus. Der Kanton Zürich hat mit rund 25'000 der 66'000 gelieferten Dosen mengenmässig am meisten geimpft. Das sind zirka 38 Prozent der verfügbaren Impfungen. Auf 100 Einwohner hingegen entfallen nur 1.62 Dosen. An zweiter Stelle folgt der Kanton Waadt, der rund 13'000 der gelieferten 41'000 verabreicht hat (31 Prozent der gelieferten Menge). Auf 100 Einwohner wurden lediglich 1.66 Dosen geimpft. Auf dem dritten Platz liegt der Kanton Aargau mit rund 12'000 verabreichten Impfungen von 38'000 verfügbaren Dosen (31 Prozent). Danach folgen der Kanton Basel-Stadt mit rund 11'000 Impfungen auf 14'000 gelieferte Dosen (79 Prozent) und der Kanton Genf mit 11'000 Impfungen von 26'000 verfügbaren Dosen (42 Prozent).

9:21 Finanzielle Entschädigung bei positiven Coronafällen in Grossbritannien Die britische Regierung hat nach den Worten von Umweltminister George Eustice nicht entschieden, ob sie denjenigen Bürgerinnen und Bürgern Geld zahlt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Mehrere Zeitungen haben berichtet, all denjenigen, die positiv getestet seien, könnten 500 Pfund gezahlt werden, um sie zur Selbstisolation zu bewegen. Hintergrund sei, dass etliche Menschen mit Symptomen sich nicht testen lassen wollten, weil sie im Fall eines positiven Ergebnisses nicht in Isolation, sondern weiter zur Arbeit gehen wollten. Dazu wolle er sich im Einzelnen nicht äussern, sagt Eustice. Die Regierung ziehe solche Schritte aber in Betracht. «Eine Entscheidung ist nicht getroffen worden, aber es ist eine dynamische und sich rasch entwickelnde Lage der Pandemie.» Legende: Reuters

8:30 Tausende ruinierte Gastronomiebetriebe in Grossbritannien Die Coronapandemie hat tausende Pubs, Bars und Restaurants in Grossbritannien in den Ruin getrieben, wie eine Studie zeigt. Fast 6000 Betriebe hätten dichtgemacht, ermittelten die Unternehmensberatung AlixPartners und der Branchenanalyst CGA. Das seien etwa dreimal so viele wie 2019. Der Branchenverband UK Hospitality zeigte sich alarmiert. «Der Verlust von 6000 Betrieben ist ein furchtbarer Schlag für die Branche, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn wir unseren Kurs beibehalten», sagte Verbandschefin Kate Nicholls. Jedes fünfte Unternehmen habe einer Erhebung zufolge keine Rücklagen, um den Februar zu überstehen. Nicholls forderte mehr finanzielle Unterstützung. Vor allem Mieten seien eine grosse Belastung. CGA-Experte Chessell zeigte sich dennoch optimistisch und verwies auf die Massenimpfungen. «Die Menschen wollen unbedingt wieder essen und trinken gehen, und wir können sicher sein, dass die Besucherzahlen und Umsätze zurückkehren, wenn die Branche endlich wieder öffnen kann», sagte er. Die Aussichten sind allerdings weiter düster. Wissenschaftler fordern bereits, Bars und Restaurants bis mindestens Mai zu schliessen. Legende: Keystone

7:40 Antikörperstudie vermutet sechsmonatigen Schutz Sars-CoV-2 neutralisierende Antikörper vermitteln bei ausreichendem Vorhandensein mit grosser Wahrscheinlichkeit Schutz für zumindest sechs Monate nach einer Corona-Erkrankung. Ausschlaggebend seien Antikörper gegen jenen Anteil des Virus-Spike-Oberflächenproteins, mit dem die Erreger an den ACE2-Rezeptoren von Zellen binden. Geruchs- sowie Geschmacksverlust weisen auf einen solchen Schutz hin. Dies haben Wiener Forscher in einer neuen Studie herausgefunden. Die wissenschaftliche Untersuchung wurde noch nicht per Peer-Review begutachtet. Es handle sich um eine Studie, die in Zusammenarbeit mit einem grossen Unternehmen durchgeführt wurde. Audio Fragliche Immunität gegen südafrikanische Virenvariante 02:33 min, aus Echo der Zeit vom 20.01.2021. abspielen. Laufzeit 02:33 Minuten.

6:26 Im brasilianischen Manaus fehlt der Sauerstoff In der brasilianischen Amazonas-Metropole Manaus ist das Gesundheitssystem zusammengebrochen. Wegen der vielen Coronapatienten fehlt den Kliniken der Millionenstadt Sauerstoff. Die Kapazität der Stadt zur Sauerstoffproduktion deckt nach Angaben der Organisation Ärzte ohne Grenzen weniger als ein Drittel des derzeitigen Bedarfs. Die Metropole hat die Corona-Impfkampagne für mindestens 24 Stunden unterbrochen. Dies berichtete «CNN Brasil» unter Berufung auf die Stadtverwaltung von Manaus. In einer Mitteilung der Stadt hiess es: «Aufgrund der geringen Menge an Impfdosen, die die Regierung des Bundesstaates Amazonas weitergegeben hat – 40’072 von 282’000 –, musste die Stadtverwaltung den Impfplan überarbeiten.» Brasilien ist eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder und hat erst am Montag mit Impfungen begonnen. Audio Prekäre Lage in Manaus wegen Corona 03:54 min, aus Rendez-vous vom 19.01.2021. abspielen. Laufzeit 03:54 Minuten.

3:33 Kinostart des neuen James-Bond-Films zum dritten Mal verschoben Der neue James-Bond-Streifen «No time to die» kommt weltweit erst am 8. Oktober 2021 in die Kinos. Das teilten die Produzenten auf der Filmwebseite mit. Es ist bereits das dritte Mal, dass der Film wegen der Coronapandemie verschoben wurde. Ursprünglich sollte der 25. Teil der James-Bond-Reihe bereits im April 2020 in den Kinos anlaufen. Zu der Besetzung gehören Daniel Craig in der Rolle des britischen Geheimagenten 007. Den Bösewicht spielt der US-Amerikaner Rami Said Malek, der zuletzt in seiner Darbietung als Freddie Mercury bei «Bohemian Rhapsody» das Publikum begeisterte. Legende: Eigentlich hätte der neue James-Bond-Film bereits im April 2020 in den Kinos anlaufen sollen Keystone/Archiv

2:13 Tschechien: Heftiges Gerangel bei Coronadebatte im Parlament Die Debatte im tschechischen Parlament über eine Verlängerung des Coronanotstands ist am Donnerstag eskaliert. Nachdem der Sitzungspräsident Tomas Hanzel wegen persönlicher Beleidigungen dem Abgeordneten Lubomir Volny das Mikrofon ausschaltete, lieferte sich Volny ein heftiges Gerangel mit Hanzel. Andere Parlamentarier kamen diesem sofort zu Hilfe. «Wenn du hierher kommst, kriegst du Prügel», schrie Volny. Als gewählter Vertreter des Volkes habe er das Recht, sich äussern zu können. Er sagte weiter: «So bringt ihr mich nicht zum Schweigen!» Volny wurde nach dem Zwischenfall des Saales verwiesen. Der 47-Jährige ist Vorsitzender einer ultrarechten Bewegung und war bereits zuvor aufgefallen, weil er im Rednersaal anders als die übrigen Abgeordneten keine Maske trug. Die Polizei prüft nun, ob eine Ordnungswidrigkeit wegen Verstosses gegen die Hygieneregeln vorliege. Es wird erwartet, dass das Parlament einer erneuten Verlängerung des Coronanotstands zustimmen wird. Der Ausnahmezustand ermöglicht es der Regierung, Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen und Soldaten in Krankenhäusern einzusetzen. Seit Pandemiebeginn gab es in Tschechien mehr als 917'000 bestätigte Infektionen und 14'973 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat rund 10.7 Millionen Einwohner.

2:04 Frankreich will bis Ende August gesamte Bevölkerung impfen können Frankreichs Regierung geht davon aus, bis Ende August die gesamte französische Bevölkerung impfen zu können. «Wir sind in der Lage, 70 Millionen Menschen, also die gesamte französische Bevölkerung, bis Ende August zu impfen, wenn alle bestellten Impfstoffe von den europäischen und weltweiten Gesundheitsbehörden genehmigt werden», sagte Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstagabend im Interview mit dem TV-Sender TF1. Er gehe davon aus, dass bis Ende Januar wahrscheinlich 1.3 bis 1.5 Millionen Menschen geimpft würden. Ende Februar würde die Zahl auf vier Millionen steigen. Bis jetzt wurden in Frankreich mehr als 800'000 Menschen geimpft. Der Impfstart im Land verlief zunächst mehr als schleppend. Nach massiver Kritik zog die Regierung dann nach, eröffnete Impfzentren und erweiterte die Personengruppe, die sich aktuell bereits impfen lassen kann. In Frankreich herrscht eine verhältnismässig grosse Impfskepsis. Véran schloss erneute landesweite Ausgangsbeschränkungen nicht aus, wenn es die Situation erfordere. Frankreich versucht, mit einer strikten landesweiten Ausgangssperre ab 18 Uhr gegen das Virus anzukämpfen. Die Menschen können ab dann weder im Supermarkt Lebensmittel einkaufen, noch alleine spazieren gehen. Ausnahmen gelten etwa für den Arbeitsweg.

1:33 Coronatest bei Reise nach Frankreich Auch europäische Reisende sollen bei der Einreise nach Frankreich künftig einen negativen Coronatest vorweisen müssen. Der PCR-Test dürfe nicht älter als 72 Stunden sein, hiess es am späten Donnerstagabend nach einem EU-Videogipfel aus Élyséekreisen. Die Regelung gelte ab Mitternacht zum Sonntag. Ausnahmen seien für essenzielle Reisen vorgesehen – das betreffe vor allem Grenzgänger und den Warenverkehr. Ob noch weitere Reisegründe als Ausnahme definiert würden, war zunächst unklar. Zwar liegt zum gegebenen Zeitpunkt nicht konkret vor, ob diese neue Bestimmungen auch für die Schweiz gelten. Doch weil Frankreich auf ihrer Internetseite für auswärtige Angelegenheiten jeweils die Schweiz mit den EU-Staaten aufzählt, wenn es um Einreisebestimmungen geht, können Reisende nach Frankreich vermutlich davon ausgehen, dass die neuen Bestimmungen auch für sie gelten werden. Wegen der neuen Coronavirusvarianten hatte Frankreich zuletzt schon die Grenzkontrollen verschärft. So gilt bereits, dass bei der Einreise nach Frankreich von Ländern ausserhalb der Europäischen Union ein negativer Coronatest fällig wird. Die Reisenden sollen sich ausserdem für sieben Tage isolieren. Frankreich hatte bereits Anfang der Woche betont, sich beim digitalen EU-Gipfel für Gesundheitskontrollen an den innereuropäischen Grenzen einsetzen zu wollen. Legende: Im November letzten Jahres setzte Frankreich noch auf Antigentests – als Vorläufer der PCR-Tests. Experten sagten, sie seien weniger genau als der Standard-PCR-Test. Jene würden nämlich die kleinste genetische Spur des Virus erkennen. Keystone/Archiv

23:11 EU-Staaten wollen Reisen weiter ausbremsen – aber offene Grenzen Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wollen die 27 EU-Staaten nicht notwendige Reisen weiter einschränken. Doch sollen die europäischen Grenzen für Waren und Pendler möglichst offen bleiben. Dies berichtete EU-Ratschef Charles Michel nach einem EU-Videogipfel. Die gefürchteten neuen Virusvarianten sollen gezielter aufgespürt werden und die Impfkampagne besser in Schwung kommen. Es soll einen EU-Impfpass geben, aber vorerst keine Vorteile für Geimpfte etwa beim Reisen. Michel sagte, die Mitgliedsstaaten seien sehr besorgt über die neuen, ansteckenderen Virusvarianten. Deshalb müssten die Beschränkungen aufrechterhalten und in einigen Fällen womöglich verschärft werden. Die Grenzen müssten jedoch offen bleiben, damit der Binnenmarkt weiter funktionieren könne, fügte Michel hinzu. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erläuterte, es solle eine neue Kategorie von «dunkelroten Zonen» eingeführt werden, wo das Coronavirus sehr verbreitet sei. Von Personen, die von diesen Zonen aus verreisen wollten, könnte vor der Abreise ein Test verlangt werden sowie Quarantäne nach der Ankunft. Von nicht notwendigen Reisen solle dringend abgeraten werden, fügte von der Leyen hinzu. Zu den in der EU erst langsam angelaufenen Impfungen sagte Michel, die Staats- und Regierungschefs wollten eine Beschleunigung. Es solle aber bei dem Prinzip bleiben, dass die Impfstoffe in der EU gleichzeitig und nach Bevölkerungsstärke verteilt werden.

22:40 Corona-Kilos in Corona-Zeiten In der Schweiz ist jedes 5. Kind übergewichtig. Genaue Zahlen, wie viele Jugendliche wegen Corona zugenommen haben, gibt es noch nicht. Die Sportmedizinerin Susi Kriemler vermutet aber, dass es einige sein werden. Für ihre «Ciao Corona Studie» hat sie 2500 Kinder aus Zürich befragt, wie der Shutdown ihr Leben verändert hat. Auf die Frage, wie viel Sport sie pro Tag machen, gaben zum Beispiel fast 47 Prozent der Befragten an, vor dem Shutdown 1 bis 2 Stunden Sport getrieben zu haben. Während dem Shutdown sank dieser Wert auf 34 Prozent. 04:49 Video Mehr Kilos in Corona-Zeiten Aus 10 vor 10 vom 21.01.2021. abspielen