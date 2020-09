Der Ticker startet um 6:20 Uhr

16:13 Nur ein Antikörper-Schnelltest als geeignet eingestuft Nur einer von elf überprüften Antikörper-Schnelltests ist so gut, wie von Herstellern versichert. Eine vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) mitfinanzierte Studie verglich zwei von der US-Gesundheitsbehörde FDA zertifizierte Labortests mit elf kommerziell erhältlichen Schnelltests. Mit diesen sollen sich innert wenigen Minuten anhand eines Tröpfchen Bluts nachweisen lassen, ob jemand entsprechende Antikörper gegen das Coronavirus aufweist. Ein Baustein im Kampf gegen Sars-CoV-2 sind Corona-Antikörpertests, um beispielsweise die Durchseuchung oder die Dunkelziffer der Infektionen in der Bevölkerung zu ermitteln. Fünf der mittelmässig guten Tests ergaben jedoch in Kombination mit einem zweiten mittelmässigen Test aussagekräftige Resultate. «Für die Bestimmung der Herdenimmunität und Bewältigung einer weiteren Welle gibt es damit exakte, rasche und kostengünstige Verfahren», sagte Rudolf gemäss der Mitteilung vom SRK. Für individuelle Diagnosen würden sich die Tests hingegen weniger eignen.

15:45 Güterverkehr durch die Alpen geht deutlich zurück Der Güterverkehr durch die Schweizer Alpen ist wegen der Covid-19-Pandemie im ersten Halbjahr deutlich um zwölf Prozent zurückgegangen. Das betraf Schiene und Strasse gleichermassen. Erst in der zweiten Junihälfte erreichten die Frequenzen wieder das Niveau des Vorjahrs. Grund für den Rückgang ist die schwächere Industrieproduktion und der damit gesunkene Warenstrom, wie das Bundesamt für Verkehr in seinem Bericht zur Entwicklung des Güterverkehrs durch die Schweizer Alpen im ersten Halbjahr 2020 schreibt. Besonders ausgeprägt war der Einbruch ab Mitte März und speziell im Verkehr mit Italien. Nach einer langsamen Erholung im Mai erreichten die Transporte in der zweiten Junihälfte wieder den Stand des Vorjahrs oder leicht darüber. Insgesamt fuhren im ersten Halbjahr 408’000 Lastwagen durch die Schweizer Alpen, rund 57'000 weniger als im ersten Halbjahr 2019.

14:12 Maske im Unterricht: Unterschiedliche Regeln in Europa Heute startet in vielen europäischen Ländern – darunter Frankreich, Belgien, Italien und Russland – die Schule wieder. Die Corona-Regeln unterscheiden sich im Unterricht stark. Während etwa Frankreich und Spanien eine Maskenpflicht in Schulen kennen, gilt eine solche in Deutschland und der Schweiz nur für die weiterführenden Schulen, aber nicht für die Grundschule. Andere Länder wie Italien, Schweden oder Dänemark kennen gar keine Maskenpflicht in Schulen. Legende: SRF

13:26 Ungarn führt wieder Grenzkontrollen durch Ungarn hat um Mitternacht seine Grenzen dicht gemacht. Aufgrund der Corona-Pandemie führt das Land an seinen EU-Grenzen nun wieder Kontrollen durch. Einreisen darf nur, wer eines von diversen Ausnahmekriterien erfüllt. Ausgenommen sind Berufspendler, die maximal 30 Kilometer von der Grenze leben und arbeiten, sowie Dienstreisende und Pflegepersonal. Ungarns Alleingang erntet innerhalb der EU Kritik. Mehr dazu im Beitrag der Tagesschau: 01:06 Video Ungarn führt wieder Grenzkontrollen durch Aus Tagesschau vom 01.09.2020. abspielen

12:54 216 bestätigte Neuinfektionen in der Schweiz Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet für die Schweiz und Liechtenstein innerhalb eines Tages 216 neu-bestätigte Coronavirus-Ansteckungen. Am Montag waren es 163 Fälle, am Sonntag 292, am Samstag 376 und am Freitag 340 Fälle. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 42'393 laborbestätigte Fälle, wie das BAG mitteilt. Im Vergleich zum Montag kam es zu 9 weiteren Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4550 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer stieg um eine Person und steht nun bei 1727. In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'023'203 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Innerhalb eines Tages wurden dem BAG 7517 neue Tests gemeldet. Die Positivitätsrate der Tests bleibt mit 4.9 Prozent tief. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung steckten am Sonntag nach Angaben des BAG 1795 Personen in Isolation und 5589 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 12'396 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.

11:22 Parahotellerie ist im zweiten Quartal eingebrochen Die Coronakrise hat der Schweizer Parahotellerie einen Absturz beschert. Auf dem Höhepunkt der Einschränkungsmassnahmen im zweiten Quartal waren die Übernachtungen in Schweizer Ferienwohnungen, Jugendherbergen oder Campingplätzen um 62 Prozent tiefer als im gleichen Vorjahreszeitraum. Insgesamt zählte das Bundesamt für Statistik (BFS) von April bis Juni noch 1.2 Millionen Übernachtungen, wie die Behörde anhand provisorischer Zahlen bekannt gab. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 3.2 Millionen Übernachtungen gewesen. Schuld am Absturz waren vor allem die Reisebeschränkungen während des Lockdowns. Dadurch fehlten die Ausländer. Deren Übernachtungen summierten sich auf lediglich 104'000. Zum Vergleich: Von April bis Juni 2019 hatten ausländische Touristen noch gut 1 Million Übernachtungen in der Schweizer Parahotellerie gebucht. Dadurch hing das Geschäft an den Inländern. Die Schweizer Gäste verbrachten 1.1 Millionen Übernachtungen in der Parahotellerie. Das ist die Hälfte des Vorjahresniveaus.

10:16 «Partygängerin von Grenchen» scheitert mit Aufsichtsbeschwerde Im Kanton Solothurn hat das Contact-Tracing-Team gemäss Behördenangaben eine junge Frau, die Ende Juni eine angeordnete Covid-19-Isolationsmassnahme missachtet hatte, korrekt informiert. Das Departement des Innern wies eine Aufsichtsbeschwerde der Frau ab. Dem Contact-Tracing-Team sei kein Fehlverhalten anzulasten, teilte die Staatskanzlei Solothurn mit. Die im Juni unter Isolation stehende Frau hatte geltend gemacht, sie habe am Telefon eine angebliche Fehlinformation erhalten. Die Frau war am 22. Juni positiv auf COVID-19 getestet worden. Sie hielt sich trotz einer bis und mit 1. Juli 2020 angeordneten Isolation jedoch am 27. Juni an zwei Veranstaltungen in Grenchen auf. Anschliessend mussten 280 Kontaktpersonen vorsorglich in eine zehntägige Quarantäne. Darunter befand sich auch eine Person, die nachträglich positiv auf Covid-19 getestet wurde. Gegen die fehlbare Frau wurde eine Strafanzeige eingereicht. Laut Epidemiengesetz können die Bussen bei Verstössen gegen angeordnete Quarantäne- und Isolationsmassnahmen bei fahrlässigem Verhalten bis zu 5000 Franken und bei vorsätzlichem Verhalten bis zu 10'000 Franken betragen.

8:59 Israel meldet zum Schulstart neuen Corona-Höchstwert Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel hat einen neuen Höchstwert erreicht. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, wurden am Vortag 2159 neue Fälle registriert. Das ist der höchste Ein-Tages-Wert, der in Israel seit dem Ausbruch der Pandemie registriert wurde. Der bisherige Höchstwert von 2129 stammte vom 28. Juli. Am Dienstag wurden in Israel mit Ende der Sommerferien die Schulen und Kindergärten unter Corona-Beschränkungen wieder geöffnet. Rund 2.4 Millionen Kinder und Jugendliche lernen in Schulen oder gehen in Krippen. Eigentlich war es Ziel der Regierung gewesen, die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen zuvor auf rund 400 zu drücken. Es wurde in letzter Minute entschieden, in 23 sogenannten «roten» Ortschaften mit hohen Corona-Zahlen die Schulen nicht zu öffnen. Auch in Frankreich und Russland hat sich die Corona-Lage kurz vor dem Schulstart besorgniserregend zugespitzt. Das französische Gesundheitsministerium sprach von einem «exponentiellen» Anstieg der Corona-Neuinfektionen. 00:50 Video Schulstart in Frankreich und steigende Neuinfektionen Aus Tagesschau vom 01.09.2020. abspielen

7:44 China: Exporte lassen Krise hinter sich Die Fabriktätigkeit in China ist im August mit dem schnellsten Anstieg seit fast einem Jahrzehnt gewachsen. Grund dafür ist eine Zunahme neuer Exportaufträge nach Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen weltweit, wie eine Umfrage der internationalen Agentur Markit zeigt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg demnach von 52.8 im Juli auf 53.1 im vergangenen Monat. Dies war der vierte Wachstumsmonat in Folge und die grösste Expansionsrate seit Januar 2011. Es übertraf die Prognosen der Analysten, sie erwarteten einen leichten Rückgang auf 52.6. Der Indikator basiert auf einer Befragung von Einkaufsmanager von mehr als 500 Grossunternehmen. Die Unternehmen werden aufgrund ihres Anteils an Chinas BIP gemäss der branchenüblichen Klassifizierung ausgewählt.

6:11 Schweizer Labors wehren sich gegen Vorwürfe Der Präsident des Schweizer Laborverbandes, Willi Conrad, weist die Kritik des Epidemiologen Marcel Salathé und der Kantone wegen zu träger Lieferung von Testergebnissen beim Contact Tracing zurück. Die Labors hätten ihre Kapazitäten seit April massiv ausgebaut. Am Rhythmus der Bearbeitung der Tests habe sich nicht geändert, sagte Conrad in einem Interview mit Tamedia-Medien. In der Regel werde das Testresultat noch am gleichen Tag oder am Folgetag abgeliefert. Aber nicht immer sei dies innert 24 Stunden möglich. Die Labors seien mit rund 10'000 Tests pro Tag zurzeit gut ausgelastet. Die maximale theoretische Kapazität liege bei 20'000 Tests pro Tag. In der ersten Coronawelle im April sei die Belastung weitaus höher gewesen und habe die Kapazitätsgrenze erreicht. Die Schweizer Labors arbeiteten deutlich schneller als manche im Ausland. In vielen Labors werde während 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche gearbeitet.