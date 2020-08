Der Ticker startet um 5:45 Uhr

15:16 Griechenland verschärft Corona-Beschränkungen weiter Die griechische Regierung hat nach gestiegenen Corona-Infektionszahlen Einschränkungen auch für die Urlaubsregion der Halbinsel Chalkidiki und die Jetset-Insel Mykonos angeordnet. Feiern, Partys, religiöse Feierlichkeiten und Wochenmärkte werden von diesem Freitag an bis zum 31. August untersagt. Zudem sind Versammlungen von mehr als neun Personen verboten. Alle Bars und Tavernen müssen um 24:00 Uhr schliessen. Maskenpflicht gilt auch im Freien, wie der griechische Zivilschutz mitteilte. Die Regierung in Athen verhängte diese neuen Einschränkungen, nachdem am Vortag ein Rekord von 269 Neuinfektionen registriert worden waren. Zahlreiche Fälle davon wurden in den beiden Urlaubsregionen festgestellt. Legende: Griechenland weist – gemessen an seiner Bevölkerung von gut 10.5 Millionen Einwohnern – eine geringe Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus auf. In den vergangenen Tagen war die Zahl von Infizierten jedoch schlagartig gestiegen. Keystone

13:48 Schaffhausen: Ausweis- und Kontrollpflicht in Bars und Clubs verlängert Der Kanton Schaffhausen reagiert auf steigende Corona-Zahlen: Die Ausweispflicht und die Kontrollpflicht der Kontaktdaten in Bars und Clubs wurde bis 1. November verlängert, wie das Gesundheitsamt Schaffhausen mitteilte. Seit dem 10. Juli verpflichtet der Kanton Bars und Clubs, die Richtigkeit der erhobenen Kontaktdaten der Bar- und Clubbesucher anhand eines amtlichen Ausweises zu überprüfen. Zudem müssen die Betriebe täglich erreichbar sein und in der Lage, innert zwei Stunden eine Personal- und Gästeliste den Behörden zu übermitteln. Damit soll ein funktionierendes Contact Tracing sichergestellt werden. Diese Pflicht galt vorerst bis 16. August und wurde seither nahtlos verlängert.

12:57 311 BAG-bestätigte Neuansteckungen in der Schweiz In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 311 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Damit liegt die Zahl der bestätigten Neuansteckungen erstmals seit Mitte April über 300. Gleichzeitig registrierte das Bundesamt am Mittwoch im Vergleich zum Vortag 19 neue Spitaleinweisungen und zwei neue Todesfälle. Insgesamt wurden dem BAG seit Beginn der Pandemie 38’760 laborbestätigte Fälle gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in der Schweiz und in Liechtenstein liegt gemäss BAG bei 1719. Die dem BAG gemeldeten bestätigten Fälle lagen zu Beginn dieser Woche bereits leicht höher als noch vor einer Woche. Am Dienstag waren dem BAG 197 Fälle gemeldet worden, am Montag 128. Vor einer Woche waren es am Montag 105 und am Dienstag 187 Fälle gewesen. Der Durchschnitt der bestätigten Fälle in der letzten Woche betrug von Montag bis Sonntag rund 220 Fälle pro Tag.

11:16 Hunderte Schweizer Touristen reisen von Balearen ab Hunderte Schweizer Touristen auf den Balearen haben vorzeitig ihre Rückreise gebucht. Sie wollen damit die Quarantäne vermeiden. Die spanischen Ferieninseln im Mittelmeer stehen ab Donnerstag auf der Liste der Corona-Risikoländer. Die Fluggesellschaft Swiss holt am Mittwoch über 300 Touristen aus Palma de Mallorca zurück, wie es bei der Medienstelle auf Anfrage von Keystone-SDA hiess. Sie setzt dafür ein grösseres Flugzeug als ursprünglich geplant ein. Die Maschine des Typs Boeing 777 mit 340 Sitzplätzen für den Flug am Mittwochnachmittag sei praktisch ausgebucht. «Nicht sehr glücklich» zeigten sich Reiseveranstalter wie Tui oder Kuoni über die sehr kurze Vorlaufzeit von Bekanntgabe bis Inkrafttreten der neuen Risikoliste. Da wünsche man sich mehr Luft, um rechtzeitig reagieren zu können. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Risikoländer gemäss BAG Wer aus diesen Ländern heimkommt, muss in Quarantäne 18.08.2020 Mit Video

10:20 Registrierte Neuinfektionen in Deutschland: Höchster Wert seit Mai Das Robert Koch-Institut hat die höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland seit mehr als drei Monaten registriert. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1510 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Mittwochmorgen hervor. Höher lag die Zahl zuletzt am 1. Mai mit 1639 registrierten Neuinfektionen. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen, danach waren die Werte deutlich gesunken. Seit Ende Juli steigt die Zahl der Nachweise wieder an. Direkte Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen lässt der aktuelle Anstieg der Fallzahlen allerdings nicht zu, da zuletzt auch die Zahl der durchgeführten Tests immens erhöht wurde. Wegen der steigenden Zahl der Neuinfektionen führt Finnland wieder Reisebeschränkungen für Reisende aus Deutschland und aus weiteren Ländern ein. Dabei werden ab Montag wieder Grenzkontrollen für Deutschland, Griechenland, Malta, Norwegen, Dänemark und Island einführt. Reisende aus diesen Staaten werden zudem dazu aufgerufen, für 14 Tage in Quarantäne zu gehen und Kontakte mit anderen Menschen zu vermeiden. Legende: Zwar wird mittlerweile in Deutschland viel getestet, die Zunahme der registrierten Neuinfektionen kann aber nicht nur mit der Testintensität erklärt werden. Keystone

9:28 Kommt in Australien die Impfpflicht? Australiens Premierminister Scott Morrison plant eine Corona-Impfpflicht für die 25 Millionen Einwohner seines Landes. Die Impfung solle «so obligatorisch wie möglich sein», sagte der Regierungschef am Mittwoch dem australischen Radiosender 3AW. Ausnahmen sollten nur aus medizinischen Gründen erfolgen. Morrison sagte, das Risiko sei zu hoch, um die Krankheit weiter unkontrolliert zu lassen. «Wir sprechen von einer Pandemie, die die Weltwirtschaft zerstört und Hunderttausende auf der ganzen Welt das Leben gekostet hat», sagte Morrison. Eine offizielle Entscheidung über eine solche Regel gibt es aber noch nicht. Den Plänen zufolge soll die Impfung für alle Australier kostenlos sein. Die Regierung hatte zuvor eine Vereinbarung mit dem britischen Pharmakonzern AstraZeneca geschlossen und sich einen möglichen Covid-19-Impfstoff gesichert, der derzeit von der Oxford University entwickelt wird. Legende: Die Impfpflicht solle weiteres Leid verhindern, so der australische Premier Scott Morrison. Keystone

8:26 Ab Samstag: Zug verschärft Schutzmassnahmen für Veranstaltungen Im Kanton Zug gelten ab Samstag strengere Coronavorschriften für Veranstaltungen. Anlässe ab 100 Personen dürfen nur noch dann durchgeführt werden, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann oder Masken getragen werden, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Bisher galt im Kanton Zug, dass Veranstaltungen bis 300 Personen auch ohne Mindestabstand und Schutzmasken stattfinden konnten, wenn dafür einzelne Sektoren mit Kontaktdatenerhebung gebildet wurden. Es werde in der angespannten epidemiologischen Lage also noch stärker auf die Umsetzung von wirksamen Schutzmassnahmen gesetzt, teilte die Gesundheitsdirektion mit.

8:18 Studie könnte Therapieansatz bei Riechverlust liefern Wissenschaftler glauben herausgefunden zu haben, warum viele Covid-19-Patienten vorübergehend nichts mehr riechen können. Ihre Forschungsergebnisse könnten möglicherweise sogar ein neuer Ansatz für die Behandlung der Infizierten sein, schreiben die Experten von der Johns Hopkins University School of Medicine aus Baltimore (USA) im «European Respiratory Journal». Sie hatten für ihre Studie Gewebe von 23 Patienten untersucht, das bei Nasen-Operationen entfernt worden war. Die nicht mit dem Coronavirus infizierten Patienten waren zum Beispiel wegen Tumoren oder chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen operiert worden. Die Forscher konnten in den Proben extrem hohe Dosen des Enzyms ACE-2 (Angiotensin Converting Enzyme II) nachweisen - und zwar genau in dem Areal der Nase, das für das Riechen verantwortlich ist. Das Enzym soll die Pforte sein, die dem Coronavirus den Eintritt in die Körperzellen ermöglicht. Darauf deuten auch andere Studien hin. Die Ergebnisse müssten nun noch durch weitere Untersuchungen bestätigt werden, sagte Andrew Lane von der US-amerikanischen Hochschule. «Wenn das der Fall ist, dann könnten wir in der Lage sein, die Infektion mit antiviralen Therapien zu bekämpfen, die direkt in die Nase gegeben werden.» Legende: Wenn die Rose plötzlich nach nichts riecht: Eines der möglichen Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Keystone

7:17 Babyboom erwartet – Indien besonders betroffen Millionen von Frauen und Mädchen weltweit haben aufgrund der Coronavirus-Pandemie den Zugang zu Verhütungsmitteln und Abtreibungsdiensten verloren. Nach ersten Erkenntnissen ist Indien mit seinem abrupten, monatelangen Lockdown besonders hart getroffen worden. Mehrere Monate nach Beginn der Pandemie sind viele Frauen nun im zweiten Schwangerschaftsdrittel. In 37 Ländern wurden zwischen Januar und Juni fast 2 Millionen Frauen weniger betreut als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Nichtregierungsorganisation Marie Stopes International in einem neuen Bericht schreibt. Allein in Indien sind es demnach 1,3 Millionen Frauen. Die Organisation rechnet weltweit mit 900'000 ungewollten Schwangerschaften zusammen mit 1,5 Millionen unsicheren Abtreibungen und mehr als 3'000 Müttersterbefällen.

6:35 Trump: «Ich will jetzt nicht mit China sprechen» Die USA haben Gespräche mit China zum Teilhandelsabkommen vom Januar abgesagt. Dies erklärte US-Präsident Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt in der Stadt Yuma im Bundesstaat Arizona. Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie, die ihren Ursprung um den Jahreswechsel in China genommen hatte, sagte Trump: «Ich will jetzt nicht mit ihnen verhandeln. Nach dem, was sie diesem Land und der Welt angetan haben, will ich jetzt nicht mit China sprechen.» Die ursprünglich für das vergangene Wochenende angesetzten Gespräche sollten unter anderem prüfen, inwieweit sich die Vertragspartner an die von ihnen im Januar gemachten Zusagen halten. Peking hatte in dem Abkommen eine deutliche Erhöhung seiner Importe aus den USA versprochen, unter anderem von landwirtschaftlichen Produkten. Beobachtern zufolge hat Peking seine Ziele bisher nicht erfüllt, unter anderem wohl auch wegen der Coronavirus-Krise. Die Beziehung der beiden Länder hat infolge der Pandemie - die in den USA eine schwere Wirtschaftskrise ausgelöst hat und Trumps Wiederwahl im November gefährden könnte - einen neuen Tiefststand erreicht. Legende: Keystone

6:00 Irland verschärft Corona-Massnahmen Die irische Regierung hat die Corona-Auflagen wegen gestiegener Infektionszahlen in einigen Regionen geändert. Regierungschef Micheál Martin sagte, Irland habe durch seine anfänglichen Massnahmen das Virus unter Kontrolle gebracht, die Lockerungen hätten die Infektionszahlen aber wieder steigen lassen. Künftig sollen sich noch sechs Menschen treffen können, bisher lag die Grenze bei 50 Menschen. Bei Hochzeiten sollen aber weiter bis zu 50 Menschen zusammenkommen können. Bei Sportveranstaltungen wurde die maximale Zuschauerzahl von 200 auf 15 gesenkt. Die neuen Regeln gelten mindestens bis zum 13. September. Das irische Gesundheitsministerium meldete am Dienstag 190 Neuinfektionen, die Gesamtzahl der Infizierten stieg auf 27'499. 1775 Menschen starben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Legende: Premierminister Micheál Martin muss einige Lockerungsschritte wieder rückgängig machen. Keystone

2:32 Ghebreyesus: «Impfstoff-Nationalismus verhindern» Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Ghebreyesus, hat die Staatschefs weltweit an ihre internationalen Verpflichtungen erinnert. An einer Medienkonferenz in Genf forderte er ein geeintes Vorgehen bei der Suche und vor allem bei der späteren Verteilung eines allfälligen Corona-Impfstoffes. «Niemand ist sicher bis alle sicher sind», sagte der WHO-Direktor. «Ein Impfstoff-Nationalismus muss verhindert werden.» Verschiedene Regierungen haben sich zuletzt mit hunderten Millionen Franken an der Entwicklung von Impfstoffen beteiligt. Dies unter der Bedingung, dass sie später bei der Verteilung bevorzugt behandelt werden. So hat auch die Schweiz einen entsprechenden Vertrag mit dem US-Unternehmen Moderna unterzeichnet.

22:58 Ärzte ohne Grenzen prangern Zustände in spanischen Altersheimen an Vor dem Hintergrund erneut zunehmender Corona-Infektionszahlen hat die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen die Zustände in spanischen Seniorenwohnheimen scharf kritisiert. Dringende Massnahmen seien nötig, um die Bewohner besser zu schützen und zu verhindern, dass es in diesen Einrichtungen in Zukunft wieder eine hohe Zahl von Todesfällen in Zusammenhang mit Covid-19 gebe, warnte die Organisation in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Während der Pandemie habe es eine «inakzeptable Vernachlässigung» der Insassen von Altersheimen gegeben, hiess es. Legende: Die Virusausbreitung habe ein strukturelles Defizit an Ressourcen, medizinischer Aufsicht und Notfallplanung in den Altersheimen landesweit aufgedeckt, hiess es. Reuters

22:42 Zwei Berner Gymnasiasten positiv getestet Am Berner Gymnasium Neufeld sind zwei Studierende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie befinden sich auf Anweisung des Kantonsarztamts in Isolation. Eine weitere Person, die auf dem Schulweg engen Kontakt mit den beiden hatte, befindet sich in Quarantäne. Weil im Schulhaus konsequent Masken getragen werden und ein Schutzkonzept umgesetzt wird, mussten die Lehrpersonen und die Klassenkameraden der beiden nicht in Quarantäne geschickt werden, wie die bernische Gesundheitsdirektion mitteilte.

22:04 Bundeshaus steht Besuchern während Herbstsession wieder offen Erstmals seit vergangenem Dezember können Besucherinnen und Besucher die Debatten der Herbstsession wieder von den Tribünen aus verfolgen. Die Verwaltungsdelegation der eidgenössischen Räte hat die Zutrittsregeln zum Parlamentsgebäude leicht gelockert. Während der später abgebrochenen Frühjahrssession im Bundeshaus sowie während der Sommersession in der Bernexpo waren Besucherinnen und Besucher nicht erwünscht. Auch Besucher der Parlamentsmitglieder und nicht fest akkreditierte Medienschaffende hatten keinen Zutritt zum Parlament. Die Verwaltungsdelegation wollte so die Verbreitung des Coronavirus einschränken. Bereits Anfang Juli hatte die Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung entschieden, die Herbstsession wieder im Bundeshaus durchzuführen. Um alle Anwesenden bestmöglich zu schützen, werden dazu in den Ratssälen und Sitzungszimmern Plexiglas-Trennwände installiert. Legende: Auf der Tribüne im Nationalratssaal können im September maximal dreissig Personen Platz nehmen, auf den Ständeratstribünen (im Bild) gilt eine Obergrenze von 16 Plätzen. Keystone

21:07 Südkorea verbietet Gottesdienste in Kirchen Nach dem deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen verbietet Südkorea in der Hauptstadtregion Gottesdienste in den Kirchen. Gottesdienste können vorerst wieder nur gestreamt werden. Hintergrund sind massenhafte Infektionen unter Kirchenmitgliedern. Nachdem die Behörden die Regeln zur Vermeidung sozialer Kontakte für Seoul und die angrenzende Provinz Gyeonggi bereits verschärft hatten, verkündete Ministerpräsident Chung Sye Kyun die neuen Massnahmen. Legende: Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle erhöhte sich auf mehr als 15'700. Der Grossteil der neuen Fälle konzentrierte sich auf Seoul, Gyeonggi und die westliche Küstenstadt Incheon. Keystone

20:12 Niederländischer Premier Rutte: Keine grossen Partys mehr zu Hause Angesichts steigender Neu-Infektionen mit dem Coronavirus sollen Niederländer zu Hause keine grösseren Feste mehr feiern. Sechs Gäste seien das Maximum, sagte Ministerpräsident Mark Rutte. Geburtstage, Partys, Hochzeiten oder der Umtrunk mit den Nachbarn seien jetzt die Gelegenheiten mit den meisten Infektionen, sagte der Premier. «Wir geben jedem den sehr dringenden Rat: Feiert keine Feste zu Hause mit grösseren Gruppen.» Legende: «Kein körperlicher Kontakt, keine Polonaise, Glückwünsche auf Abstand», sagte Rutte. Keystone

18:14 Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga: «Wenn die Zusammenarbeit gut ist, können wir alle gewinnen» Ein Ausschuss des Bundesrates hat sich heute mit Vertretern von Kantonen getroffen. Im Anschluss hat Bundespräsidentin Sommaruga darüber informiert. Es habe sich bei dem Treffen im Bernerhof nicht um einen Krisengipfel gehandelt, sondern um eine Aussprache mit dem Ziel, eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten. «Wenn die Zusammenarbeit gut ist, dann können wir alle gewinnen», sagte Sommaruga. Wichtig sei die Absprache, so die Bundespräsidentin, die von einer «sehr guten und sehr konstruktiven Atmosphäre» während der Gespräche sprach. Christian Rathgeb, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen (KDK), ergänzte, dass am Treffen kurzfristige Fragen erörtert und auch langfristige Perspektiven angesprochen worden seien. «Die besondere Lage dauert an, niemand weiss, wie lange.» Die Situation sei herausfordernd. Er befinde sich in engem Austausch mit verschiedenen Bundesräten, insbesondere mit Bundespräsidentin Sommaruga, sagte Rathgeb weiter. Es gebe regelmässige Standortbestimmungen. Der Hintergrund für das Treffen: Seit rund zwei Monaten haben die Kantone wieder das Sagen, wenn es um die Massnahmen für die Bewältigung der Coronakrise geht. Streitpunkt sind auch die Grossveranstaltungen. SRF-Bundeshausredaktor Andy Müller meint dazu: «Die Konferenzen der Kantone sprechen nicht mit einer Stimme. Während die Gesundheitsdirektorenkonferenz Grossanlässe über 1000 Personen weiterhin verbieten wollte, war die Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz für eine rasche Lockerung. Die Kantone müssten sich besser absprechen, die Konferenzen mit einer Stimme sprechen. Ob das Zusammenspiel zwischen Bund und Kantonen nach dem heutigen Treffen besser funktioniert, wird aber wohl erst die nächste Bewährungsprobe in dieser Krise zeigen.» 00:33 Video Sommaruga: «Es war kein Krisengipfel» Aus News-Clip vom 18.08.2020. abspielen

17:56 Quarantäne: Schulklassen im Kanton Solothurn betroffen Im Kanton Solothurn befinden sich derzeit sechs Schulklassen in Corona-Quarantäne. Betroffen sind laut der Staatskanzlei Schulen in Olten, Solothurn und Hägendorf. Auf der Stufe der Kantons- und Berufsschulen, an denen seit Montag eine allgemeine Maskenpflicht gilt, sind vier Klassen in Quarantäne: drei Klassen und zwei Lehrpersonen an der Kantonsschule Olten und eine Klasse an der Kantonsschule Solothurn. Ausserdem sind zwei Lernende am Berufsbildungszentrum (BBZ) Olten betroffen.

Auf der Sekundarstufe I befinden sich seit Montag eine achte Klasse der Kreisschule Untergäu in Hägendorf und seit Dienstag eine Sek-E-Klasse in Olten in Quarantäne. Dennoch sei für die Volksschule das Tragen von Schutzmasken zurzeit nicht vorgesehen, teilte die Staatskanzlei mit. Legende: Insgesamt wurden im Kanton Solothurn bis am frühen Dienstagmorgen 625 Corona-Fälle verzeichnet, zwölf mehr als am Montag. Drei Personen befanden sich am Dienstag wegen Covid-19 im Spital. Keystone