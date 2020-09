Der Ticker startet um 6:20 Uhr

16:25 Quarantänefall im Berner Kantonsparlament Quarantänefall im Berner Kantonsparlament : Ein Mitglied des bernischen Grossen Rats ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Quarantäne versetzt worden. Dies gab Ratspräsident Stefan Costa am Mittwoch bekannt. Für den Grossen Rat habe dies keine weiteren Konsequenzen, da in der Berner Festhalle die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden könnten, betonte Costa. Er rief die Grossrätinnen und Grossräte aber auf, ausser an ihrem Sitzplatz und am Rednerpult konsequent Masken zu tragen. Der Grosse Rat tagt derzeit nicht im Rathaus, sondern in der Festhalle auf dem Berner Expogelände. Legende: Keystone/Archiv

16:04 Kantone: «Bewilligungskriterien sind eine Herausforderung» Aus Sicht der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) sind die Bewilligungskriterien eine Herausforderung. Die GDK fordert, dass die Schutzkonzepte der Dachverbände von Sport und Kultur durch das BAG begutachtet werden. «So wäre eine einheitlichere Umsetzung durch die Veranstalter und eine bessere Kontrolle durch die kantonalen Behörden gewährleistet», heisst es in einer Mitteilung. Die GDK fühle sich angesichts der instabilen Lage zudem einem sorgfältigen Umgang mit den Bewilligungsgesuchen verpflichtet. «Die Nachverfolgung von Infektionsketten bei einem Grossanlass mit über 1000 Personen ist in jedem Fall schwierig zu bewältigen.» Deshalb sei es zielführend, dass die Kantone eine bereits erteilte Bewilligung unter bestimmten Umständen widerrufen oder einschränken können – etwa wenn sich die epidemiologische Lage zwischen der Bewilligungserteilung und der Durchführung massgeblich verschlechtert.

15:57 Pressekonferenz beendet Bundesrat Alain Berset schliesst die heutige Medienkonferenz zu den Bestimmungen über die Durchführung von Grossanlässen mit mehr als 1000 Personen ab Oktober. Wir danken Ihnen für das Interesse, halten Sie hier im Liveticker oder auf srf.ch weiterhin über die aktuellen Geschehnisse rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

15:52 Kantone sind für alle Bewilligungen zuständig Auch nationale Grossanlässe, für die Menschen aus der ganzen Schweiz anreisen, müsse der zuständige Kanton bewilligen, sagt Berset. «Es ist nicht vorgesehen, dass da plötzlich der Bund seine Zustimmung geben muss. Die Kantone haben bewiesen, dass sie das gut handhaben können.»

15:51 Berset: «Wer Symptome hat, gehört nicht in die Öffentlichkeit» «Wer Symptome hat, gehört nicht in die Öffentlichkeit», erklärt Bundesrat Berset. Man werde mit der Situation damit umgehen müssen, auch bei leichten Symptomen vorsichtig zu sein, so Kuster. «Es braucht viel an eigenverantwortlichem Handeln der Bevölkerung.»

15:50 «Fiebermessen ist bei Sportanlässen kein Thema» Temperaturmessen oder andere medizinische Checks sei in den Stadien nicht vorgesehen, sagt Stefan Kuster. Viel eher appelliere man an die Eigenverantwortung der Besucher, nur an Fussball- oder Eishockeyspiele zu gehen, wenn man sich gesund fühle. In der Challenge League gebe es zudem einige Clubs, die nur Stehplätze hätten, sagt ein Journalist und fragt, was diese tun könnten. Auch diese müssten sich umorganisieren, sagt Berset. Die Rückverfolgbarkeit von Personen sei in der Corona-Pandemie zentral, daher gelte die Sitzplatzpflicht für alle Stadien. 00:24 Video Kuster «Mit Medikamenten können Temperaturkontrollen beeinflusst werden» Aus News-Clip vom 02.09.2020. abspielen

15:48 Alkohol: Undankbare Aufgabe für die Kantone? Eine Journalistin merkt an, dass man das Vorgehen beim Alkoholausschrank den Kantonen überlassen habe. «Die Schutzkonzepte sind streng, und man kann nicht alles voraussehen.» Ein wenig Flexibiliät müsse man den Kantonen überlassen, so Berset. 00:28 Video Berset «Wir sind bereit den Alkoholausschank zu versuchen» Aus News-Clip vom 02.09.2020. abspielen

15:44 «Wir wollen nicht, dass die Lage ausser Kontrolle gerät» Danach gefragt, ob weitere Hilfe für Grossveranstaltungen angedacht sei, beantwortet der Bundesrat wie folgt: «Es tut mir wahnsinnig leid um den Kultursektor, der leidet. Wir haben versucht, einen Weg zu finden, wo eine gewisse Öffnung möglich ist. Wir wollen jedoch nicht, dass die Lage im Winter wie im März ausser Kontrolle gerät.» Daher brauche es einen Mittelweg, der so gerecht wie möglich sei.

15:42 Stadionverweis möglich Was geschieht, wenn sich Zuschauer nicht an die Regeln in den Stadien halten werden? Michael Gerber, stv. Leiter Abteilung Recht des BAG, erklärt zwei Vorgehen. Einerseits könne man das Gespräch direkt im Stadion suchen. Die andere Möglichkeit sei es, bei renitenten Zuschauern, einen Stadionverweis in Betracht zu ziehen. Bussen seien aktuell keine vorgesehen. 00:05 Video Berset «Leute, die sich nicht an gewisse Regeln halten, können ein Stadionverbot erhalten» Aus News-Clip vom 02.09.2020. abspielen

15:40 Überall dürfen maximal zwei Drittel der Sitzplätze besetzt sein Für Stadien und Hallen gelten dieselben Regeln. «In Aussenräumen ist die Bewältigung des Coronavirus zwar einfacher. Aber die Regel, dass überall maximal zwei Drittel der Sitzplätze besetzt werden dürfen, ist übersichtlicher, wenn sie für alle gilt», erklärt Berset.

15:38 Einheitliche Regeln, aber.. Es gebe einheitliche Kriterien, so Berset. Aber es könne selbstverständlich zu Situationen kommen, bei welchen ein Spiel bewilligt werde, und ein anderes nicht.

15:35 Zu viele Unsicherheitsfaktoren für weitere Anlässe Ein Journalist fragt nach Musikfestivals und anderen Anlässen, die weiterhin nicht normal stattfinden können und will wissen, ab wann diese wieder möglich seien. Berset betont die Schwierigkeit von Voraussagen. «Je länger es dauert, desto mehr wissen wir, worauf zu achten ist und desto mehr Veranstaltungen können auch wieder durchgeführt werden.» Es gebe noch zu viele Unsicherheitsfaktoren. Im Winter würden die Bedingungen für das Virus günstiger, was ebenfalls eine Rolle spielen könne, so Berset. Einen genauen Zeitplan könne man nicht sagen, das sei von der Entwicklung des Virus und der Technik abhängig.

15:33 Alkohol trinken im Stadion möglich Ein Journalist möchte noch genauere Angaben zu den Bestimmungen wegen des Alkoholverbots. «Wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, kann man die Bestimmungen nicht mehr lesen», meint Berset lachend. Es gebe hier einen Handlungsspielraum für die Kantone. Man habe viele Varianten diesbezüglich angeschaut. «Die Kantone können handeln, wenn es notwendig sein sollte.» Auch bei der Auslastung von zwei Dritteln der Zuschauer habe der Kanton noch Handlungsspielraum.

15:30 Kantone behalten Handlungsfreiheit Konkrete Kriterien für die Regelung der Personenströme oder die epidemiologische Lage gibt der Bundesrat nicht vor. Die Umgebung sei immer anders und die Unterschiede bei den Grossanlässen daher sehr gross, so Berset. «Die Kantone müssen in der jeweiligen Situation reagieren können.» Stefan Kuster ergänzt: «Die epidemiologische Lage im Kanton kann jeweils nur vom Kanton beurteilt werden und sollte sich nicht an einem Automatismus orientieren.» 00:20 Video Kuster «Die epidemiologische Lage im Kanton kann jeweils nur vom Kanton beurteilt werden und sollte sich nicht an einem Automatismus orientieren.» Aus News-Clip vom 02.09.2020. abspielen

15:29 Wieso sind kommerzielle Anlässe von Bestimmungen ausgeschlossen? Eine Journalistin fragt nach, wieso die neuen Bestimmungen für Sportanlässe gelten, aber nicht für kommerzielle Anlässe. «Bei einer Messe, die eine Woche dauert zum Beispiel, ist es viel einfacher, die Besucherströme zu steuern», so Berset. 00:22 Video Berset «Bei einer Messe, die eine Woche dauert zum Beispiel, ist es viel einfacher, die Besucherströme zu steuern» Aus News-Clip vom 02.09.2020. abspielen

15:27 Unterstützung für Reisebranche bleibt hängig Für die nachhaltig betroffenen Branchen wie die Reisebranche trifft der Bundesrat keine Entscheidungen. Berset sagt dazu: «Die Frage nach Unterstützungshilfe für diese Branchen muss noch vertieft werden, insbesondere betreffend Kriterien.» Eric Scheidegger, Leiter Wirtschaftspolitik Seco, ergänzt: Der Bundesrat habe dem Seco und der Finanzverwaltung den Auftrag gegeben, mit den Kantonen diesbezüglich das Gespräch zu suchen.

15:26 Berset: Aktuell keine Planungssicherheit möglich «Grossveranstaltungen sind wichtig für den Sport, für die Wirtschaft, aber auch für unser gesellschaftliches Leben. Daher wollen wir die Grundlagen für Grossveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern wieder schaffen», betont Alain Berset. Zentral bleibe, dass das Contact Tracing gut funktioniere. Planungssicherheit über mehrere Monate könne man den Veranstaltern leider nicht gewähren, bedauert der Bundesrat. Das sei man sich bewusst.

15:21 Alkoholverbot kommt bei Sportanlässen nicht Bei Fussball- und Eishockeyspielen ist Publikum wieder erlaubt. Man habe sich dabei an den Nachbarländern orientiert, sagt Alain Berset. Hierbei gelten Sonderkriterien: Eine obligatorische Masken- und Sitzplatzpflicht sei vorgesehen. «Zudem dürfen nur zwei Drittel der verfügbaren Sitzplätze besetzt werden, damit es nicht zu grosse Menschenansammlungen gibt», erklärt der Gesundheitsminister. Über ein Alkoholverbot habe der Bundesrat ebenfalls beraten. Man sehe davon ab, wenn die Schutzkonzepte wirklich eingehalten werden, so Berset.

15:18 Maskenpflicht, Sitzpflicht und Contact Tracing Der Bund habe eng mit den Kantonen zusammengearbeitet, um die Regeln für Grossveranstaltungen zu definieren, betont Berset. Die Kantone legen die strengen Kriterien für die Anlässe fest und erteilen Bewilligungen. Grundlage für einen Grossanlass mit über 1000 Teilnehmern sind die Bewilligung des Kantons, ein gesichertes Contact Tracing und ein Schutzkonzept des Veranstalters. Es gibt zudem eine Sitzpflicht. «Es ist sehr wichtig, dass alle Zuschauer sitzen. Auch für das Contact Tracing, welches nur so gewährleistet werden kann», so Alain Berset. Ausnahmen von der Sitzpflicht können die Kantone für Freiluftveranstaltungen gewähren. Wichtig sei es zudem, dass die Veranstalter alle Personenströme klar leiten würden und an allen Anlässen eine Maskenpflicht gilt. 00:19 Video Berset «Das tragen einer Maske ist obligatorisch.» Aus News-Clip vom 02.09.2020. abspielen