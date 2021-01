Am vergangenen Mittwoch hatten die Erziehungsdirektoren und die wissenschaftliche Corona-Taskforce des Bundes erneut von flächendeckenden Schulschliessungen abgeraten. Bisher hätten sich die bestehenden Schutzkonzepte in den Schulen wie Hygieneregeln, Maskenpflicht und das Lüften bewährt und würden umgesetzt, heisst es von der EDK.

Die Zahl der Schulschliessungen in der Schweiz aufgrund der Pandemie würden nicht zentral erfasst, so die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).

Schulschliessungen wegen des Coronavirus bleiben in der Schweiz Ausnahmen. Kein Präsenzunterricht findet ab heute etwa in Wangen an der Aare (BE) und im Aargau auf der Sekundarstufe II statt. Eine weitere Woche geschlossen bleibt auch die Mittelschule Morbio Inferiore (TI).

Massentests in Wangen an der Aare

Der Kanton Bern lässt Corona-Massentests in Wangen an der Aare durchführen. Er will so klären, ob in dem Ort im Oberaargau tatsächlich eine Häufung des mutierten Virus aus Grossbritannien aufgetreten ist. Testen will der Kanton sämtliche Schülerinnen und Schüler, alle Lehrpersonen und allenfalls auch das administrative Personal. Die Tests seien wie immer freiwillig, sagte Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion, auf Anfrage von Keystone-SDA.

In insgesamt drei Primarschulklassen kam es in den letzten Tagen zu Ansteckungen, darunter auch solche mit dem mutierten Virus. Das Kantonsarztamt schickte die drei Klassen in Quarantäne. Zusätzlich wurde die ganze Schule mit 350 Kindern und 40 Lehrkräften bis Ende dieser Woche geschlossen.