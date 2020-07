Der Ticker startet um 5:36 Uhr

12:19 BAG meldet 65 Neuinfektionen Für die Schweiz und Liechtenstein meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag 65 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Am Sonntag waren 110 neue bestätigte Fälle gemeldet worden, am Samstag waren es 148, am Freitag 154 und am Donnerstag 117. Insgesamt gab es bisher 34'477 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Im 7-Tage-Schnitt gibt es knapp 113 Fälle, das sind 12 Prozent mehr als in der Vorwoche. Bisher sind 1701 Menschen verstorben, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet entspricht das 19.8 Opfern. Das BAG bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Montagmorgen übermittelt haben. Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4185 Personen hospitalisiert werden, im Vergleich zum Vortag sind das drei mehr. In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung waren 874 infizierte Personen, wie das BAG weiter mitteilt. In Quarantäne waren 2989 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. Die Zahlen stammen aus allen 26 Kantonen und aus dem Fürstentum. 7736 Menschen waren nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, beläuft sich bisher auf insgesamt 764'894. Bei 5.4 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

11:11 Bayern führt Coronatests an Grenzübergängen ein Bayern richtet Corona-Testzentren nicht nur an Flughäfen, sondern auch an Grenzübergängen und Bahnhöfen ein. Mit Blick auf die Ferienheimkehrer würden Testzentren an drei grossen Grenzübergängen sowie an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg aufgebaut, sagte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder an einer Pressekonferenz. Diese Tests sollten freiwillig sein. An den Flughäfen München und Nürnberg bietet Bayern bereits solche kostenlose, freiwillige Tests an. Der Bund müsse es aber hier ermöglichen, diese zur Pflicht zu machen. «Wir brauchen verpflichtende Test an Flughäfen, und zwar so schnell wie möglich.» Weiter kündigte er an, nach dem grossen Corona-Ausbruch bei Erntehelfern in einem landwirtschaftlichen Betrieb, die Kontrollen an den Höfen zu verstärken. Die Bussgelder bei Verstössen würden auf 25'000 Euro verfünffacht. Zudem werde man alle Saisonarbeiter verpflichtend testen.

10:18 Spanien will Ausnahmen von britischer Quarantänepflicht Spanien verhandelt mit Grossbritannien darüber, die Balearen und die Kanaren von der seit gestern geltenden zweiwöchigen Quarantänepflicht für aus Spanien zurückkehrende Feriengäste auszunehmen. Corona sei auf beiden Inselgruppen «unter Kontrolle» und die Ansteckungsrate mit dem Virus liege «weit unter» jener Grossbritanniens, sagte Spaniens Aussenministerin Arancha González Laya. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner während der vergangenen 14 Tage liegt nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid für die Kanaren bei 5.8 und für die Balearen bei 8.0, während Grossbritannien einen Wert von 14.7 aufweise. Die Regierung in London hatte die Quarantänepflicht wegen wieder steigender Coronazahlen in einigen Regionen Spaniens nur gut 24 Stunden vor dem Inkrafttreten angekündigt. Legende: Der Strand von Magaluf auf Mallorca ist gut besetzt. Magaluf ist vor allem bei Besuchern aus Grossbritannien beliebt. Reuters

9:33 Ryanair: 99 Prozent weniger Fluggäste Die Fluggesellschaft Ryanair hat von Ende März bis Ende Juni nur eine halbe Million Fluggäste transportiert - das sind 99 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Entsprechend schreibt Ryanair vom schwierigsten Quartal in der Geschichte des Unternehmens. Unter dem Strich stand bis Ende Juni ein Verlust von 185 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 243 Millionen Euro im Jahr zuvor. Ryanair gilt als Europas grösster Billigflieger. Legende: Die meisten Flugzeuge der Ryanair waren in den letzten Monaten gegroundet, wie hier am Flughafen von Dublin. Reuters

9:07 EZB-Direktor: Gefahr für Eurozone noch nicht vorbei Die Gefahr der Pandemie für die Eurozone ist nach Einschätzung des Direktors der Europäischen Zentralbank, Fabio Panetta, noch nicht vorbei. «Es ist noch zu früh, den Sieg zu erklären», sagte er in einem Interview der Zeitung «La Repubblica». Die wirtschaftliche Aktivität sei noch deutlich unter dem Niveau vor der Krise. Die EZB gehe nicht davon aus, dass das Vorkrisenniveau vor Ende 2022 wieder erreicht werde. Jüngste Daten zeigten zwar eine Verbesserung bei der Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen. Das reiche aber nicht, um zufrieden zu sein.

8:01 China streicht Hunderte Flüge Nach dem neuen Ausbruch des Coronavirus in Dalian in Nordostchina sind mehr als 400 Flüge in die Hafenstadt gestrichen worden. Bis heute Morgen seien 79 Prozent aller Flüge storniert worden. Das berichtete die Zeitung «Global Times». In der Sechs-Millionen-Metropole wurden am Sonntag wieder 14 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Von Dalian, wo die ersten Fälle in einer Fischfabrik lokalisiert worden waren, hat sich das Virus in mindestens acht weitere Städte ausgebreitet, wie Staatsmedien Chinas berichten. Inzwischen sind etwa mehr als 200 Erkrankungen in der Provinz Liaoning entdeckt worden. Legende: Bewohner von Dalian stehen an, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Reuters

7:12 Vietnam evakuiert 80'000 Ferienreisende Die vietnamesische Regierung kündigt die Evakuierung von 80'000 Menschen aus Danang an, nachdem dort drei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Es handle sich überwiegend um vietnamesische Ferienreisende, die aus der zentralvietnamesischen Stadt geholt werden sollen. Die Aktion werde mindestens vier Tage dauern. Das südostasiatische Land war wieder in hoher Alarmbereitschaft, nachdem die Regierung am Samstag die ersten Neuinfektionen seit April bestätigte. Alle neuen Fälle sind aus der Tourismusregion von Danang.

6:16 1700 Franken weniger im Portemonnaie – wegen Corona 1700 Franken weniger verdiente jeder und jede in der Schweiz bisher im Schnitt – wegen Corona. Das rechnen Fachleute des Wirtschaftsforschungs-Instituts BAK Basel in der NZZ vor. Grund ist vor allem die Kurzarbeit der vergangenen Monate. Betroffen seien fast alle Branchen, die Gastronomie und der Tourismus. Aber auch Banken und Versicherungen. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert deshalb zusätzliche Unterstützung für Arbeitnehmende. Zum Beispiel durch tiefere Krankenkassenprämien.