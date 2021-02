Der Ticker startet um 5:49 Uhr

13:56 Boris Johnson: Aktueller Lockdown soll letzter sein Der britische Premier Boris Johnson will beim Lockern des aktuell geltenden Corona-Lockdowns Kehrtwenden unbedingt vermeiden. Die Lockerungen sollten «vorsichtig, aber irreversibel» erfolgen, sagte Johnson in London. Nach etlichen Kehrtwenden und einem mehrfachen Hin und Her zwischen härteren und weicheren Massnahmen ist die britische Regierung überzeugt, dass der aktuelle Lockdown der letzte sein soll. Aus Furcht vor der schnellen Ausbreitung gefährlicher Corona-Varianten wollen der Premier und seine Minister daher auf schrittweise Lockerungen in grösseren Abständen setzen. Johnson macht allerdings nur für England die Regeln – in Schottland, Wales und Nordirland sind die Regionalregierungen verantwortlich. Legende: Keystone

13:34 BAG meldet nach dem Wochenende 2480 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2480 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1135 . Das sind 22 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.0 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'718 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gestiegen.

liegt aktuell bei . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 40 neue Verstorbene . Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 13 Verstorbenen . Das sind 44 Prozent weniger als in der Vorwoche.

. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1055 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 77.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 68.0 Prozent. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

13:08 Studierende sollen Zugang zu Lesesälen erhalten Historikerinnen und Historiker appellieren an den Bundesrat, Lesesäle von Archiven und Forschungsbibliotheken wieder zu öffnen. Die generelle Schliessung seit dem 18. Januar sei für Studierende, Doktorierende, Habilitierende und an Forschungsaufträgen Arbeitende verheerend. Dies sei umso problematischer, als der Kanton Bern von Ende Oktober bis Mitte Dezember 2020 bereits die Lesesäle zentraler Forschungsinfrastrukturen des Bundes, der Nationalbibliothek und des Bundesarchivs vorübergehend habe schliessen lassen, heisst es in einem Brief an den Bundesrat, den die Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG) am Montag veröffentlichte.

12:32 Keine DB-Züge zwischen Tschechien und Tirol Die Deutsche Bahn (DB) stellt nach dem Fernverkehr auch den Nahverkehr nach Tschechien und Tirol wegen des neuen deutschen Grenzregimes ein. Damit fahren die Regionalzüge zwischen Garmisch und Innsbruck beziehungsweise Reutte in Tirol nicht mehr, teilt die Bahn mit. Auch die Verbindung zwischen Kempten und Reutte wird eingestellt. Nach Tschechien gilt dies für die Strecken von Rumburk nach Děčin und Nürnberg nach Cheb. Dass die ICE- beziehungsweise EC-Verbindungen zwischen München und Verona sowie Hamburg und Prag nicht mehr fahren, hatte die Bahn bereits vergangene Woche angekündigt. Legende: Keystone / Archiv

12:06 Petition gegen Maskenpflicht bei Schülern unter 12 Jahren im Kanton Zürich eingereicht Eine Petition fordert die Aufhebung der Maskenpflicht an Zürcher Schulen für Kinder unter 12 Jahren. Die Massnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus sei weder verhältnis- noch zweckmässig, argumentiert das Petitionskomitee. Rund 6000 Unterschriften seien auf Papier und online innert rund zwei Wochen zusammengekommen, teilte das Petitionskomitee mit. Die Petition richtet sich gegen die im Kanton Zürich seit dem 25. Januar geltende Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der 4. Primarklasse. Es sei unklar, ob die Massnahme überhaupt einen Beitrag zur Reduktion der Ansteckungen mit dem Coronavirus leiste, heisst es in der Mitteilung. Die Unterzeichner seien besorgt wegen negativer Auswirkungen der Maskenpflicht auf die Kinder. Dem Petitionskomitee gehören unter anderem mehrere Politikerinnen von SVP und FDP an. Legende: Keystone / Archiv

11:53 Zweite Welle stoppt Erholung der EU-Industrie Die Industrie der Eurozone hat ihre Erholung vom schweren Corona-Einbruch vorerst gestoppt. Im Dezember ging die Fertigung erstmals seit dem vergangenen Frühjahr wieder zurück, wobei der Dämpfer stärker als erwartet ausfiel. Im Monatsvergleich sei die Produktion um 1.6 Prozent gefallen, teilt das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mit. Zuvor hatte die Industrie im gemeinsamen Währungsraum ihre Produktion sieben Monate in Folge steigern können, nachdem sie im März und April durch Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie jeweils drastisch eingebrochen war. Der Produktionszuwachs im November fiel sogar etwas stärker aus als bisher bekannt. Eurostat revidierte den Zuwachs im Monatsvergleich auf 2.6 Prozent, nach zuvor 2.5 Prozent. Wie schwer die Corona-Krise die Industrie getroffen hat, macht sich noch immer im Jahresvergleich bemerkbar. Legende: Keystone / Archiv

11:08 Schweiz: Drei Fälle der brasilianischen Mutation In der Schweiz sind bisher 6003 Fälle mit den mutierten Coronavirus-Varianten entdeckt worden, rund 45 Prozent mehr als noch vor einer Woche. Inzwischen sind drei Fälle der brasilianischen Mutation festgestellt worden, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt. Am Montag vergangener Woche hatte das BAG noch insgesamt 4138 Ansteckungen von mutierten Varianten gemeldet. Die Zunahme der mutierten Fälle steigt im Gegensatz zum alten bekannten Virenstamm exponentiell. Das BAG merkt jedoch an, dass die Zahlen nicht repräsentativ seien. Denn es wird nicht bei allen positiven Tests systematisch untersucht, ob eine Mutation des Virenstamms vorliegt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Variante Das wissen wir über die brasilianische Variante 10.02.2021 Mit Video

10:57 Bundesrat: Lohnersatz gekürzt Der Bundesrat hat den Lohnersatz bei der Corona-Quarantäne gekürzt. Erhielten Arbeitnehmer und Selbstständige zuvor maximal zehn Taggelder, können sie neu nur noch für höchstens sieben Tage Erwerbsersatz beanspruchen. Beschlossen hat dies der Bundesrat im Januar, in Kraft getreten ist die Bestimmung am 8. Februar, wie die «Tamedia»-Zeitungen berichteten. Die Neuerung war bisher unbeachtet geblieben, bei der Kommunikation der Landesregierung war sie kein Thema gewesen. Legende: Neu ist ebenfalls die Möglichkeit, die Quarantäne zu verkürzen. Betroffene können neu am siebten Tag einen Corona-Test machen und aus der Quarantäne entlassen werden, wenn er negativ ausfällt. Allerdings müssen sie den Test selbst bezahlen. Keystone

10:43 So hat Corona den Tabakkonsum verändert Jedes Jahr sterben in der Schweiz rund 9500 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Fürs Nichtrauchen gäbe es also durchaus gute Argumente. In der Schweiz greift etwa jeder Vierte regelmässig zur Zigarette. Im ersten Shutdown im Frühjahr passierte Folgendes: Wer vorher nur gelegentlich rauchte, rauchte nun tendenziell weniger. Vielraucher und Vielraucherinnen hingegen rauchten eher mehr. Die gute Nachricht: Immerhin fünf Prozent der Raucher und Raucherinnen hörten ganz auf. 01:34 Video Corona und Rauchen Aus SRF News vom 12.02.2021. abspielen

10:20 Baarer Verein öffnet trotz Verbot: Polizei stellt Bussen aus Ein Verein in Baar hat sich am Freitagabend über das wegen der Corona-Pandemie geltende Verbot für Vereinsaktivitäten hinweggesetzt und seine Türen trotzdem geöffnet. Die Polizei stellte rund ein Dutzend Ordnungsbussen aus. Um welchen Verein es sich handelt, konnte die Zuger Strafverfolgungsbehörden nicht sagen. Die anwesenden Gäste wurden mit je 100 Franken gebüsst, der Veranstalter mit 200 Franken, sagte eine Mediensprecherin. Die Polizei kündigte an, in der nächsten Zeit Nachkontrollen durchzuführen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Zug 26.01.2021 Mit Audio

9:59 EU will bis Ende des Sommers allen ein Impfangebot machen Die Europäische Union will bis Ende des Sommers allen Bürgern, die das wollen, ein Impfangebot unterbreiten. Das sagt EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton dem französischen Fernsehsender BFM. Legende: Es sei dazu kein Impfstoff zusätzlich zu den für die EU bereits geplanten Mitteln nötig, so Thierry Breton. Reuters

9:26 Bern: Freiwillige Schnelltests in Thun und im Hofwil Der Kanton Bern lanciert einen Pilotversuch mit freiwilligen Corona-Schnelltests. An der Wirtschaftsschule Thun und am Gymnasium Hofwil können sich ab dieser Woche alle Schülerinnen und Schüler testen lassen. Der Kanton Bern verfolgt damit zwei Ziele, wie er mitteilt: Zum einen soll die technische Umsetzung von Massentests in den Schulen geprüft werden. Zum anderen will der Kanton überprüfen, wie gut die Schutzkonzepte sind. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 15.02.2021 Mit Audio

8:58 Lange Lastwagen-Staus an tschechisch-deutscher Grenze Vor den Autobahn-Grenzübergängen nach Deutschland haben sich in Tschechien kilometerlange Staus gebildet. Die deutsche Regierung hatte das Nachbarland zum «Virusvariantengebiet» erklärt und stationäre Grenzkontrollen wiedereingeführt. Tschechien mit seinen Zulieferern gilt auch als «verlängerte Werkbank» für viele deutsche Unternehmen. Seit Sonntag dürfen aus dem Nachbarland nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Legende: Tschechien verzeichnete am Montag 5118 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie gab es mehr als eine Million Infektionen und 18'143 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat knapp 10.7 Millionen Einwohner. Keystone

8:30 Südkorea verimpft Astra-Zeneca zunächst nicht an Ältere Südkorea verimpft das Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca zunächst nicht an Menschen, die über 65 Jahre als sind. Als Grund nennt die Gesundheitsbehörde KDCA mangelnde Daten über die Wirksamkeit bei Älteren. Nun droht der Impfplan des Landes durcheinanderzugeraten. Denn ältere Menschen und Beschäftigte des Gesundheitssystems sollten eigentlich unter den Ersten sein, die ab dem 26. Februar geimpft werden. Legende: Die südkoreanische Behörde hält den russischen Impfstoff Sputnik V für eine Option. Man sei aber noch nicht im Gespräch über einen Kauf von Impfdosen. Keystone

8:06 Perus Aussenministerin tritt zurück Nach Ärger um vorzeitige Corona-Impfungen für Politiker in Peru ist die Aussenministerin der Übergangsregierung zurückgetreten. Sie habe am 22. Januar eine erste Dosis des Impfstoffs des chinesischen Konzerns Sinopharm bekommen, teilte die Ministerin, Elizabeth Astete, mit. Das sei ihr angeboten worden, nachdem sie Kontakt mit mehreren Menschen gehabt habe, die positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Die Reaktionen auf die Enthüllung, dass der frühere Präsident Martín Vizcarra und seine Ehefrau sich hatten impfen lassen, hätten ihr gezeigt, dass sie einen schweren Fehler begangen habe, erklärte die 68-Jährige. Sie habe daher auch entschieden, sich die zweite Spritze nicht geben zu lassen. Legende: In Peru gab es bisher rund 1.2 Millionen Coronavirus-Fälle. Gut 43'000 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Keystone

7:35 Japans Wirtschaft setzt Erholung fort Japans Wirtschaft hat ihre Erholung im Schlussquartal 2020 fortgesetzt. Nach vorläufigen Daten der Regierung in Tokio legte die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 12.7 Prozent zu. Das war etwas mehr, als Experten erwartet hatten. Im Vorquartal war Japans BIP bereits um revidierte 22.7 Prozent gestiegen. Es war das erste Mal nach drei Quartalen, dass die Wirtschaft des Landes wieder zulegte, nachdem Japan im Zuge der Corona-Pandemie in eine schwere Rezession gerutscht war. Legende: Bezogen auf das gesamte Kalenderjahr schrumpfte Japans Wirtschaft um 4.8 Prozent. Das war der erste Rückgang seit einem Einbruch um 5.7 Prozent im Jahr 2009. Keystone

6:36 Cassis: Impfung vor Afrika-Reise Bundesrat Ignazio Cassis hat sich gegen Covid-19 impfen lassen. Der Aussenminister hat die erste von zwei Impfungen vor seiner Reise nach Afrika erhalten, die zwischen dem 7. und 13. Februar stattfand. Er werde bald die zwei Impfdosis erhalten, sagte der 59-jährige Bundesrat in einem Interview mit der Westschweizer Tageszeitung «Le Temps» (Montagausgabe). Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte Ende Januar ihrerseits verlauten lassen, dass sie sich gegen Covid-19 habe impfen lassen. Legende: Cassis hatte Ende Januar darüber informiert, dass die Bundesräte aufgrund ihrer besonderen Bedeutung als Regierung geimpft werden könnten. Das war auf Kritik gestossen, ist doch kein Mitglied des Bundesrates älter als 75 Jahre. Keystone

6:11 Avenir Suisse: Gesellschaftliche Wohlfahrt in Vordergrund stellen Bei der Pandemiebekämpfung soll aus Sicht der Denkfabrik Avenir Suisse die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt verstärkt in den Vordergrund gerückt werden. Das bedinge, dass die Politik die bestehenden Zielkonflikte anspreche. Seit Beginn der Pandemie gründeten die Massnahmen des Bundes stark auf epidemiologischen Annahmen und Szenarien, schrieb Avenir Suisse in einer veröffentlichten Analyse. Dem Primat der Virusbekämpfung folge eine weitgehende Beschneidung individueller und wirtschaftlicher Grundrechte. Es gibt Trade-offs bei der Pandemiebekämpfung: In der neuen Analyse stellt Avenir Suisse Grundsatzfragen zum staatlichen Management der #Coronakrise, die bis heute erst ansatzweise beantwortet wurden. https://t.co/LrD6bN07HL — Avenir Suisse (@Avenir_Suisse) February 15, 2021