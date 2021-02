Der Ticker startet um 5:50 Uhr

15:55 Sputnik V hat eine Wirksamkeit von 91.6 Prozent Bislang mangelte es an belastbaren Studien. Jetzt haben russische Forscher Details zum Impfstoff Sputnik V veröffentlicht. Eine Studie, die heute Dienstag im medizinischen Fachblatt «The Lancet» publiziert wurde, kommt zum Schluss, dass der russische Impfstoff eine Wirksamkeit von 91.6 Prozent aufweist. Russland strebt nun die Zulassung von Sputnik V in Europa an. Einem Medienbericht zufolge will Russland in der Lage sein, in diesem Jahr 700 Millionen Menschen mit dem Sputnik-V-Impfstoff zu impfen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Chef des russischen Staatsfonds RDIF, der die Forschung finanziert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Studie zu Sputnik V Russischer Corona-Impfstoff zeigt hohe Wirksamkeit 02.02.2021 Mit Video

15:36 Impfstoffstreit: Grossbritannien kritisiert die EU scharf «Vertrauen wurde untergraben, Schaden angerichtet, und dringende Handlungen sind notwendig», sagte der britische Staatsminister Michael Gove im Parlament in London. Die EU-Kommission habe einen schweren Fehler gemacht. Gove kündigte an, er werde sich morgen Mittwoch mit EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic treffen und auch Gespräche mit der nordirischen Regierungsspitze führen. Die EU hatte als Reaktion auf Lieferkürzungen des britisch-schwedischen Impfstoffherstellers Astra-Zeneca angekündigt, künftig stärker zu überwachen, wohin wie viel Impfstoff exportiert wird. Zunächst klang es so, als wolle Brüssel dafür an der irisch-nordirischen Grenze Kontrollen durchführen und damit einen Notfallmechanismus – den Artikel 16 – des sogenannten Nordirland-Protokolls aktivieren. Die EU wollte sich mit diesem Schritt wohl davor schützen, dass über Nordirland als Hintertür doch unreguliert Impfstoffdosen nach Grossbritannien gelangen. Später lenkte die Kommission ein.

15:07 Baselland will 50'000 Personen wöchentlich testen Zur Eindämmung der Corona-Pandemie lanciert der Kanton Basel-Landschaft eine breit angelegte Testkampagne. Ab nächster Woche sollen rund 50'000 Personen wiederholt auf das Coronavirus getestet werden. Im Visier hat Baselland bei seinen systematischen Tests Infizierte, die keine Krankheitssymptome aufweisen, wie die Regierung mitteilte. Durchgeführt werden sollen die Tests vorab in Schulen, Institutionen und Unternehmen. Gestartet wird mit der Kampagne nächste Woche. Die Tests sollen wöchentlich wiederholt werden. Zur Anwendung kommen gemäss Communiqué validierte Speicheltests auf PCR-Basis, die von Speziallabors ausgewertet werden. Die Verantwortlichen im Kanton Baselland gehen davon aus, dass die regelmässigen Tests bis Ende Juli durchgeführt werden müssen. Gerechnet wird mit insgesamt rund 1,3 Millionen Tests. Die Kosten für die Kampagne werden gemäss Mitteilung auf rund 14 Millionen Franken veranschlagt. Der Bundesrat hat letzte Woche beschlossen, dass die Kosten für Tests an Personen ohne Symptome übernommen werden sollen. Baselland will dem Bund nun möglich rasch sein Testkonzept vorlegen.

14:44 Impfungen: Nidwalden an der Spitze, Bern das Schlusslicht Die Impf-Situation in den Kantonen präsentiert sich weiterhin unterschiedlich. Am meisten impfte bisher der Kanton Nidwalden mit 7.47 Dosen pro 100 Einwohner, gefolgt von Basel-Stadt (7.02 Dosen) und Schaffhausen (6.9 Dosen). Schlusslicht bildet weiter der Kanton Bern, der allerdings mit Impfbeginn am 11. Januar auch spät anfing. Bisher kamen dort laut BAG 2.35 Impfungen pro 100 Bewohner zustande. Wegen Lieferengpässen beim Impfstoff von Pfizer/Biontech kommt es laut BAG nun zu einer kurzfristigen Impfabtausch-Vereinbarung zwischen den Kantonen. So treten Bern und Luzern einen Teil der ihnen zustehenden Corona-Impfdosen an Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Solothurn, Tessin und Zug ab. Damit soll in diesen Kantonen allen bereits Geimpften eine Zweitimpfung ermöglicht werden.

14:21 Ende der BAG-Medienkonferenz Damit endet der Point de Presse des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Wir halten Sie weiterhin hier im Liveticker zu den Neuigkeiten rund um Corona auf dem Laufenden.

14:17 Soll die Bevölkerung FFP2-Masken tragen? «Wir empfehlen das Tragen von FFP2- Masken in der breiten Bevölkerung nach wie vor nicht. Wir sehen momentan keine Evidenz, dass das wirklich sinnvoll ist. Das schliesst das Tragen dieser Masken in besonderen Settings allerdings nicht aus», sagt Mathys. Einzelne Kantone verteilen FFP2-Masken an die Lehrerschaft. Kann sich das BAG hier eine generelle Weisung vorstellen? «Wir empfehlen auch das Tragen von FFP2-Masken an Schulen derzeit nicht grundsätzlich», sagt Mathys dazu.

14:15 Sind Schulschliessungen ein Thema? «Es werden derzeit keine Massnahmen im Detail vorbereitet», sagt Mathys. Was möglich sei, habe man aber in der Vergangenheit gesehen. Derzeit seien die Kantone verantwortlich. «Die Schulen sind ein Werkzeug, das wir noch anpacken können, wenn sich die Zahlen zum negativen verändern», sagt Mathys. Viel mehr sei nicht möglich. Aber welche Massnahmen wann getroffen würde, sei ein politischer Entscheid. Derzeit sei es ohnehin schwierig, Aussagen zu machen, die länger als ein paar Tage Bestand hätten. 01:04 Video Patrick Mathys: «Es werden derzeit keine Massnahmen im Detail vorbereitet» Aus News-Clip vom 02.02.2021. abspielen

14:14 Keine Tests bei Grenzgängern vorgesehen Gewisse Parteipräsidenten forderten in einem gemeinsamen Brief, dass bei Grenzgängern regelmässige Tests durchgeführt werden sollten. Was hält das BAG davon? «Wir sehen keine Evidenz, weshalb man alle Grenzgängerinnen und Grenzgänger testen sollte. In gewissen Unternehmen kann das Sinn machen, das ist allerdings Sache der Kantone», betont Lévy.

14:10 Testpflicht in Unternehmen «kein Thema» Könnten analog zur Maskenpflicht in Unternehmen auch Tests obligatorisch werden? «Das war ein Thema im Bundesrat und wurde verworfen», sagt Kronig. Eine allgemeine Antwort könne man aber nicht geben. Es komme auch die Art des Betriebes an. «Ein Schlachthof ist etwas anderes als ein Büro.» Dort, wo der Abstand nicht eingehalten werde, könne man grundsätzlich testen. Ein Obligatorium, auch in einzelnen Branchen, sei derzeit kein Thema.

14:09 Können Altersheime lockern, wenn alle Bewohner geimpft sind? «Wir haben die Hoffnung, dass sich alles ändert, wenn die verletzlichsten Personen geimpft sind. Wir können das aber noch nicht bestätigen. Denn wenn wir die Altersheime zu früh öffnen und die Fallzahlen wieder steigen, erhöht sich auch die Zahl der Kranken. Die Altersheime könnten Lockerungen wohl durchführen, sobald alle Bewohner und Mitarbeiter geimpft sind», sagt Anne Lévy. Wichtig seien aber vor allem die Tests bei den Alters- und Pflegeheimen. 00:56 Video BAG-Direktorin Lévy: «Wir haben die Hoffnung, dass sich alles ändert, wenn die verletzlichsten Personen geimpft sind» Aus News-Clip vom 02.02.2021. abspielen

14:06 Hoher Anteil an Mutationen in Genf In Genf ist der Anteil an Mutationen hoch. Doch die Zahlen dürfe man nicht auf die ganze Schweiz hochrechnen, sagt Mathys. Denn in Genf werden alle Proben, die am Universitätsspital gemacht werden, automatisch sequenziert. Für Genf seien die Zahlen also schon repräsentativ, man könne aber nicht sagen, inwiefern sie sich auf die übrige Schweiz übertragen liessen, sagt Mathys.

14:05 Operationen können nachgeholt werden Die Intensivstationen sind immer noch zu 70 Prozent belegt, die Zahl ist allerdings zurückgegangen. Können die Spitäler somit andere Eingriffe wieder vermehrt durchführen, die einen kurzen Aufenthalt auf der Intensivstation erfordern? «Das ist durchaus eine Möglichkeit», bejaht Mathys. «Wir wissen, dass etwa 20'000 Operationen aufgeschoben wurden. Diese werden zu einem Teil nachgeholt werden müssen. Ob das jetzt bereits passiert, ist schwer zu sagen. Wegen der vielen Lawinen-Niedergänge und dem Schneesport gibt es ja auch mehr Unfälle, welche die Spitäler fordern können», so der Leiter Sektion Krisenbewältigung.

14:02 Was ist mit Menschen, die unter Shutdown leiden? Ein Journalist will wissen, wie sich das BAG um Menschen kümmere, die unter dem Shutdown leiden. «Das ist tatsächlich eine schwierige Situation für ganz viele Menschen», sagt Lévy vom BAG. Man habe unter anderem einen Aktionstag organisiert und biete auch weitere Hilfen für Menschen, denen es nicht gut gehe.

14:01 Nicht alle Mutationen können zugeordnet werden Was weiss man über die Hälfte der Mutationen, die keiner Virusvariante zugeordnet werden können? «Bei den Infektionsfällen, die keiner Virusvariante zugewiesen werden können, ist klar, dass sie zu einer Mutation gehören. Wir können allerdings nicht feststellen zu welcher», antwortet Mathys.

13:56 Ist der russische Impfstoff ein Thema? Nora Kronig sagt, dass mit weiteren Impfstoff-Lieferanten Verträge abgeschlossen werden, damit das Impfziel erreicht werden könne. Ein Journalist will wissen, ob auch der russische Impfstoff «Sputnik V» eine Option sei. Das will Kronig nicht beantworten. Man schaue sich alle Kandidaten an, die Wirksamkeit sei dabei zentral. Konkreter will sie nicht werden. 00:46 Video BAG-Vizedirektorin Kronig: «Wir schauen uns alle Impfstoff-Kandidaten an» Aus News-Clip vom 02.02.2021. abspielen

13:49 Mathys: «Ein bisschen Optimismus möchte ich schon verbreiten» Eine Journalistin fragt, ob es gemäss Mathys nicht sogar noch Verschärfungen bräuchte statt Lockerung. Mathys winkt ab. «Das können wir definitiv nicht sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Ein bisschen Optimismus möchte ich dann doch verbreiten.» Würden die Fallzahlen nicht genügend sinken, müsse man natürlich darüber reden. «Das ist dann aber ein politischer Entscheid.» Zu den Ausbrüchen an den Schulen sagt Mathys: «Kinder und Schulen sind sicher nicht frei von Coronaviren.» Da habe man dazugelernt in den letzten Monaten. Das BAG sei mit der Konferenz der Erziehungsdirektoren in Kontakt, um weitere mögliche Massnahmen an Schulen auszuloten. Doch eine Schliessung habe enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft. «Diese Abwägung muss vorsichtig gemacht werden.» 01:38 Video Patrick Mathys: «Wir bräuchten einen R-Wert von 0.6, um Mutation einzudämmen» Aus News-Clip vom 02.02.2021. abspielen

13:47 Bei Mutationen muss R-Wert weiter sinken Welcher R-Wert wäre nötig, damit die Fälle mit der erstmals in Grossbritannien entdeckten Virusvariante ebenfalls sinken? «Solange der R-Wert unter 1 bleibt, haben wir insgesamt eine Abnahme der Fallzahlen. Wir waren eine Weile bei den angestrebten 0.8 oder darunter. Wir müssten aber auf einen R-Wert unter 0.6 kommen, um auch bei der britischen Mutation einen Rückgang des R-Werts zu sehen», erklärt Mathys.

13:45 Wieviele Personen müssen geimpft sein? Ein Journalist erkundigt sich nach dem Ablauf der Impfungen. Die erste Kategorie der Impfungen betreffe rund zwei Millionen Menschen, sagt Kronig. Das seien Risikogruppen. Wie es danach weitergehe, hänge davon ab, wer sich überhaupt impfen lassen wolle. Deshalb sei es schwierig, bereits jetzt festzulegen, wie viele Menschen welcher Kategorie geimpft werden können. «Wir befassen uns deshalb zuerst einmal mit den ersten beiden Quartalen», sagt Kronig. Danach schaue man die anderen Kategorien mit den Kantonen an. Welcher Anteil der Bevölkerung für eine Herdenimmunität geimpft sein müsse, sei nicht abzuschätzen. Denn man wisse noch nicht, inwiefern Geimpfte das Virus dennoch weitergeben können.

13:43 Bereitet das BAG die Bevölkerung auf eine Verlängerung der Massnahmen vor? Die Massnahmen gelten vorerst bis Ende Februar. Doch die Impfkampagne läuft nicht ganz wie geplant. Müssen wir mit einer Verlängerung der Massnahmen rechnen, will ein Journalist wissen. Anne Lévy weicht aus: «Darüber zu reden, ist derzeit noch zu früh. Die Inzidenz ist noch bei über 200, das ist viel zu hoch. Wir müssen jeden Tag nehmen, wie er kommt. Über eine Verlängerung der Massnahmen zu sprechen, wäre derzeit reine Spekulation.» 00:25 Video BAG-Direktorin Lévy: «Über eine Verlängerung der Massnahmen zu sprechen, wäre derzeit reine Spekulation» Aus News-Clip vom 02.02.2021. abspielen