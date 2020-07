Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie in Europa hatte Tschechien im Zuge des Lockdowns vorübergehende Ausgangsbeschränkungen erlassen und die Grenzen für mehrere Monate geschlossen. Zuletzt war die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder über die Marke von 200 gestiegen. Am Freitag kamen 281 Fälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Insgesamt gab es bisher 15 081 bestätigte Fälle. 369 Menschen starben.

Trotz steigender Infektionszahlen hat der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis einen zweiten landesweiten Lockdown ausgeschlossen. «In erster Linie müssen wir an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen appellieren», sagte Babis der Onlineausgabe der Zeitung «Pravo». «Während wir am Anfang schrecklich diszipliniert waren und Masken getragen haben, gehen wir jetzt ins andere Extrem über», kritisierte der Gründer der populistischen Partei ANO.

«Wir dürfen in unserer Stadt, in unserem Land nicht akzeptieren, dass es Übergriffe gibt», sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor einem Regenbogen-Banner am Roten Rathaus. «Es gibt Trans- und Homophobie, es gibt Ausgrenzung, es gibt Gewalt.»

Mit einem Livestream im Internet statt Strassenumzug ist der 42. Christopher Street Day in Berlin am Samstagnachmittag erstmalig online gestartet. Wegen der Corona-Pandemie wurde im Haus der Statistik am Alexanderplatz ein Studio mit Livebühne aufgebaut. Rund 30 Organisationen und Vertreter verschiedener Gruppen beteiligten sich an dem Multimedia-Event unter dem Motto «Don't hide your Pride!».

Der Ausbruch weckt Erinnerungen an den österreichischen Ski- und Partyort Ischgl in Tirol, der in der Anfangsphase der Pandemie ein Zentrum der Corona-Ausbreitung in ganz Europa war. Insgesamt sind in Österreich aktuell etwa 1500 Menschen mit dem Virus infiziert. Schwerpunkte bei den Neuinfektionen sind die Bundesländer Wien und Oberösterreich.

Die Zahl der Corona-Infektionen in mehreren Tourismusbetrieben in St. Wolfgang in Oberösterreich ist auf mindestens 26 gestiegen. Bei den Betroffenen handelt es sich Medienberichten zufolge um Mitarbeiter, bei Urlaubern sei das Virus zunächst nicht nachgewiesen worden. Die meisten Infizierten sind demnach Praktikanten. Ob sie sich in ihren Unterkünften oder beim Ausgehen angesteckt haben, sei unklar. Zwei Bars seien geschlossen worden. Weitere Tests liefen.

Der VfL Wolfsburg kontrollierte nach der Ferienzeit alle Spieler. Der 25-jährige Genfer lieferte als einziger einen positiven Test ab. Mbabu zeigte aber keinerlei Symptome. Dennoch wird er Wolfsburgs Einsatz am 5. August in der Europa League im Achtelfinal-Rückspiel gegen Schachtar Donezk verpassen.

Noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind der Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen gemeldet worden wie am Freitag. Insgesamt waren es 284'196 Fälle. Mit Abstand die meisten Infektionen verzeichneten die USA mit knapp 70'000 neuen Fällen und Brasilien mit fast 68'000. In Indien waren es fast 50'000, in Südafrika 13'000.

Der iranische Präsident Hassan Rohani ruft die Menschen auf, die Sicherheitsabstände bei den kommenden Feiertagen einzuhalten. Auf der ganzen Welt feiern Muslime Ende des Monats das Opferfest, das höchste islamische Fest. Zuvor hatten iranische Gesundheitsbehörden gewarnt, in einer grösseren Stadt mit islamischen Heiligtümern sei es zu einem Anstieg der Infektionen gekommen. Rohani schätzt, dass 25 Millionen Iraner das Coronavirus gehabt haben könnten. Er ergänzte nur, dass er davon ausgeht, dass in den kommenden Monaten nochmals über 30 Millionen Iraner sich mit dem Virus anstecken werden. Im Iran leben gut 80 Millionen Menschen.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat seine Infektion mit dem Coronavirus eigenen Angaben zufolge überwunden. Ein neuer Corona-Test sei negativ ausgefallen, schrieb der Staatschef am Samstag auf Twitter. Wann der Test gemacht wurde, war zunächst unklar. Bolsonaro hatte vor zwei Wochen bekanntgegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Seitdem führte er die Amtsgeschäfte aus der Quarantäne in der Präsidentenresidenz in Brasília. Mehrere Tests in den vergangenen Wochen waren positiv ausgefallen.

Zum ersten Mal seit nahezu vier Monaten ist in Südkorea die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen wieder auf mehr als 100 gestiegen. Wie die Gesundheitsbehörden am Samstag mitteilte, wurden am Freitag 113 neue Fälle verzeichnet. Damit kletterte die Gesamtzahl der registrierten Corona-Infektionen auf mehr als 14'000. Es gab bisher 298 Todesopfer in Verbindung mit Sars-Cov-2.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Samstag innerhalb eines Tages 148 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Freitag waren 154 neue neue bestätigte Fälle gemeldet worden, am Donnerstag 117 und am vergangenen Samstag 110. Insgesamt gab es bisher 34'302 laborbestätigte Covid-19-Fälle.

In Afrika sind inzwischen 800'000 Corona-Fälle verzeichnet worden, die Zahlen steigen weiter stark an. Während rund die Hälfte der Fälle in Südafrika registriert sind, muss auch Kenia einen starken Anstieg vermelden. Die WHO zeigt sich besorgt: Ohne Eindämmung, warnt die Weltgesundheitsorganisation, könnten auf dem afrikanischen Kontinent im ersten Jahr bis zu 190'000 Menschen an Covid-19 sterben.

10:36

In Belgien gilt nun auch auf Einkaufsstrassen Maskenpflicht

In Belgien sind wegen steigender Covid-19-Fallzahlen neue Massnahmen in Kraft getreten. Von diesem Samstag an muss auch auf Märkten, in Einkaufsstrassen und öffentlichen Gebäuden eine Maske getragen werden. Zudem werden in gastronomischen Betrieben die Kontaktinformationen der Gäste für 14 Tage gespeichert. Eine Maskenpflicht gilt dort auch, allerdings nicht, wenn die Besucher an einem Tisch sitzen.

Die Zahl der entdeckten Corona-Infektionen stieg in Belgien zuletzt wieder deutlich an. So wurden im Zeitraum zwischen dem 15. und 21. Juli täglich rund 216 neue Covid-19-Fälle gezählt, was im Vergleich zu den sieben Tagen davor einem Anstieg um 63 Prozent entspricht. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Belgien belief sich damit auf knapp 65'200, die Zahl der Toten wurde zuletzt mit 9817 angegeben.