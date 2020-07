Der Ticker startet um 6:34 Uhr

11:25 Uhrenkonzern Swatch trotz Millionenverlust optimistisch Die Coronakrise hat Swatch schwer getroffen. Der Umsatz des weltweit größten Uhrenherstellers brach im ersten Halbjahr 2020 um 43.4 Prozent auf 2.2 Milliarden Franken ein, wie Swatch mitteilt. Gleichzeitig hat der Schweizer Uhrenkonzern einen Verlust von 308 Millionen Franken verbucht. Swatch erwartet jedoch, dass sich die Situation im zweiten Halbjahr parallel zu den Lockerungen rasch verbessert. Die Nachfrage ziehe bereits wieder an, sodass im Gesamtjahr ein Betriebsgewinn erwartet werde. Legende: Keystone

Asiatische Länder verschärfen Massnahmen Angesichts zunehmender Coronafälle ergreifen asiatische Staaten schärfere Massnahmen. In Japan ordnen die Behörden eine stärkere Infektionsüberwachung an: In Tokio wurden rund 800 Zuschauer einer Theateraufführung gesucht, nachdem 20 Ansteckungen auftraten. In Hongkong sind Zusammenkünfte auf vier Personen reduziert, Fitnessstudios und Vergnügungsstätten bleiben für eine Woche geschlossen. In der indischen Millionenstadt Bangalore beginnt ein für eine Woche geplanter Lockdown. Auf den Philippinen steht ein Teil der Hauptstadt Manila unter Lockdown. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt, die Pandemie könne sich verschlimmern, falls die Staaten keine strikten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. «Zu viele Länder marschieren in die falsche Richtung», sagt Generaldirektor Tedros Ghebreyesus.

10:03 Uni Freiburg führt teilweise Maskenpflicht ein Die Uni Freiburg führt ab dem Herbstsemester eine Maskenpflicht ein. Grundsätzlich soll jeder zweite Sitz in den Hörsälen und Seminarräumen frei bleiben, zudem auch die vorderste Sitzreihe, um die Dozenten zu schützen. Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, gilt in Hör- und Seminarsälen Maskenpflicht. Das geht aus Richtlinien hervor, welche die Universität aufgrund eines Schutzkonzepts erlassen hat. Die schärferen Distanz- und Maskenregeln treten am 1. August in Kraft. Laut Radio Fr ist Freiburg damit die erste Schweizer Uni, an der Studenten eine Maske tragen müssen. Die Uni folgt damit den Leitlinien der Hochschulen-Rektorenkonferenz. Am Montag kommunizierte zudem Luzern als erster Kanton, dass nach den Sommerferien für Schüler von Gymnasien und Berufsfachschulen eine Maskenpflicht gelte.

9:22 Plastikvisiere bieten wenig Schutz, warnt eine Kantonsärztin In Graubünden ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen sowie die Anzahl der Personen in Quarantäne wieder angestiegen. Laut Gesundheitsamt befanden sich am Sonntagabend 10 Personen in Isolation und 136 Personen in Quarantäne. Unter den Neuinfizierten sind auch Personen, die zum Schutz ein Plastikvisier – ein sogenanntes Face Shield – getragen haben. Es sei in Graubünden zu mehreren Ansteckungen gekommen, obwohl Betroffene ein solches Visier getragen hätten. Entsprechend rät Kantonsärztin Marina Jamnicki von der alleinigen Verwendung von Plastikvisieren ab, da diese ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln würden. Kann der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden, werden Gesichtsmasken oder andere geeignete Massnahmen empfohlen. Legende: Keystone

Corona macht aus Pharma-Konkurrenten Partner Konkurrierende Pharmamultis gehen derzeit Hand in Hand, um an Medikamenten gegen das Coronavirus zu forschen. Vielversprechende Entwicklungen werden aus Ländern wie den USA oder Grossbritannien gemeldet, aber nicht aus der Schweiz – obwohl die Pharmaindustrie zu den tragenden Stützen der Schweizer Wirtschaft gehört. Geht es um Corona, sei die Welt jedoch ein Dorf, betont René Buholzer, Geschäftsführer des Branchenverbands Interpharma. Es brauche Kooperation, ein Alleingang sei für keine Firma möglich. Schliesslich werden Milliarden Dosen Impfstoffe und Medikamente gebraucht.

7:10 China verzeichnet Import- und Exportplus Die Öffnungsschritte anderer Volkswirtschaften nach den Corona-Beschränkungen haben Chinas Exporte im Juni überraschend in die Höhe getrieben. Daten der Zollbehörden zeigen, dass die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0.5 Prozent zugenommen haben. Im Mai hatte es noch ein Minus von 3.3 Prozent gegeben. Die Importe in die weltweit zweigrößte Volkswirtschaft stiegen ebenfalls – das erste Mal in diesem Jahr. Das Plus betrug 2.7 Prozent. Analysten hatten im Schnitt einen Einbruch von zehn Prozent vorausgesagt, nachdem es im Mai noch ein Minus von 16.7 Prozent war.

5:46 Maskenpflicht beim Einkaufen in England In England gilt ab dem 24. Juli eine Maskenpflicht in sämtlichen Läden und Geschäften. Das berichten Nachrichtenagenturen. Wer sich nicht daran halte, soll mit einer Busse bestraft werden. Gesundheitsminister Matt Hancock will sich am Dienstag im Detail dazu äussern. Ein Regierungssprecher sagte, es gebe immer mehr Beweise dafür, dass das Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen dazu beitrage, Menschen und ihre Umgebung vor dem Coronavirus zu schützen. Bisher gilt in England nur im öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht. Legende: In Geschäften in England kommt man bald nur noch mit Maske hinein. Reuters

3:31 USA: Corona breitet sich unter Abschiebehäftligen aus Das Coronavirus breitet sich in den US-Abschiebehaftanstalten immer stärker aus. Laut Aussagen der privaten Betreiber der Flüchtlingslager sind mehr als 3300 der 22'580 Menschen in Abschiebehaft sowie 880 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Es habe Berichte von Angestellten über die Rationierung persönlicher Schutzausrüstung, unzureichende medizinische Versorgung und verzögerte Tests gegeben, erklärte die Vorsitzende des Senatsausschusses für Heimatschutz, Kathleen Rice bei einer Anhörung. Die US-Einwanderungsbehörde ICE äusserte sich nicht zu den Infektionszahlen und den Vorwürfen. Legende: Menschen in Abschiebehaft sind in den USA immer stärker vom Coronavirus betroffen. Reuters

1:31 Bolsonaro fühlt sich «sehr gut» Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro fühlt sich trotz seiner Coronavirus-Infektion «sehr gut», wie er gegenüber CNN Brasil sagte. Er kündigte an, dass er seine Arbeit wieder aufnehmen werde, sobald er negativ auf das Virus getestet werde. Bis dahin werde er sich weiterhin isolieren. Ein erneuter Coronavirus-Test ist für Dienstag geplant. Bolsonaro hatte seine Erkrankung vor einer Woche öffentlich gemacht und erklärt, er begebe sich in Quarantäne. Brasilien ist mit knapp 1.9 Millionen registrierten Infektionen und über 72'800 Todesfällen nach den USA weltweit am zweitstärksten von der Pandemie betroffen. Legende: Brasiliens Präsident Bolsonaro zeigte sich am Montag vor seiner Residenz. Keystone

22:53 Weisses Haus zur andauernden EU-Einreisesperre: «America first» Die US-Regierung begründet das Festhalten an der Corona-Einreisesperre für Menschen aus Europa mit Präsident Donald Trumps Politik, Amerikas Interessen immer in den Vordergrund zu stellen. Das sagte Trumps Sprecherin Kalyleigh McEnany. Ein Journalist hatte McEnany bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus gefragt, wieso die Reisebeschränkungen beibehalten würden, obwohl die Pandemie in den USA inzwischen viel schlimmer sei als in Europa. «Das Argument ist, dass für uns Amerika immer an erster Stelle kommt», sagte McEnany. Sie gab keine weitere inhaltliche Begründung für das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus dem europäischen Schengen-Raum, Irland und Grossbritannien. Die US-Regierung hatte das Einreiseverbot Mitte März verhängt, als sich die Pandemie in Europa dramatisch zugespitzt hatte und die USA noch vergleichsweise wenig bekannte Infektionen hatten. Inzwischen hat die EU die USA wegen der dortigen Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie ebenfalls mit Reisebeschränkungen belegt. Das Argument ist, dass für uns Amerika immer an erster Stelle kommt.

21:55 Kalifornien verschärft Corona-Massnahmen Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat wegen eines Anstiegs der Covid-19-Fälle strengere Massnahmen gegen die Pandemie angeordnet. In allen Landkreisen des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaates müssen Bars und Kinos schliessen. Gaststätten müssen ihre Bewirtung in geschlossenen Räumen einstellen. Zudem müssten in 30 Bezirken, darunter Los Angeles, auch Fitnessstudios, Kirchen und Einkaufszentren ihren Betrieb einstellen, sofern dieser in geschlossenen Räumen stattfinde, heisst es. Der riesige Schulbezirk Los Angeles kündigte zudem an, dass die Schüler wegen der anhaltenden Pandemie in dem am 18. August beginnenden Schuljahr bis auf Weiteres nur online lernen können. Infolge der Lockerung von Corona-Auflagen waren die Zahlen der Neuinfektionen, der Covid-Patienten im Spital und die gemeldeten Todesfälle zuletzt deutlich angestiegen. Am Sonntag etwa hatten die Behörden rund 8500 bestätigte Neuinfektionen und 72 Todesfälle gemeldet. Insgesamt gibt es in dem Bundesstaat an der Westküste mit rund 40 Millionen Einwohnern bislang mehr als 320'000 Infektionen.

21:07 New York droht mit Strafen bei Quarantäne-Verstössen New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat Menschen, die aus US-Bundesstaaten mit starkem Corona-Infektionsgeschehen nach New York einreisen und sich nicht an die Quarantäne-Vorgaben halten, mit Strafen gedroht. Alle per Flugzeug Einreisenden müssten nun bei der Ankunft ihre Kontaktdaten hinterlassen, sagte Cuomo bei einer Pressekonferenz. Wer sich nicht daran halte, müsse mit einer Strafe in Höhe von 2000 Dollar (etwa 1800 Euro) rechnen. Ende Juni hatte New York – gemeinsam mit den Nachbarbundesstaaten New Jersey und Connecticut – eine zweiwöchige Quarantäne für all diejenigen erlassen, die aus Bundesstaaten mit stärkerem Infektionsgeschehen einreisen. Die Liste der Herkunftsstaaten Reisender, die eine Quarantäne nach sich ziehen, wird je nach Infektionsgeschehen stetig aktualisiert.

20:13 «Covidcode» wurde in den letzten sieben Tagen 70 Mal aktiviert 70 Nutzende der SwissCovid App haben in den vergangenen sieben Tagen den ihnen übermittelten «Covidcode» mit Hilfe der App aktiviert. Der «Covidcode» wird positiv getesteten Personen übermittelt, die die App nutzen. Wird der von den kantonalen Behörden versendete «Covidcode» durch die Nutzerin bzw. den Nutzer in die App eingegeben, werden andere App-Nutzende, die einem Infektionsrisiko ausgesetzt waren, automatisch informiert. Download, Installation und Einsatz der App sind freiwillig. Doch Experten wie etwa der Epidemiologe Christian Althaus rufen die Bevölkerung dazu auf, die App zu installieren.

19:14 WHO: Corona-Pandemie darf nicht unterschätzt werden Die Weltgesundheitsorganisation WHO mahnt, die Corona-Pandemie nicht zu unterschätzen. Die Welt werde nicht so schnell zu so genannt normalen Zeiten zurückkehren, sagte WHO-Direktor Tedros Ghebreyesus an einer Medienkonferenz. Das Corona-Virus bleibe der Staatsfeind Nummer eins. Man dürfe die Massnahmen nicht ignorieren, sonst werde die Pandemie nur «schlimmer und schlimmer.» Auch wenn verschiedene Länder in Asien und Europa die Corona-Infektionszahlen unter Kontrolle hätten, würden sich noch zu viele Staaten in die falsche Richtung bewegen, so der WHO-Direktor weiter. Die Zahl der weltweit bekannten Infektionen nahm binnen fünf Tagen um eine Million zu. Die Länder müssten klarer mit ihren Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren, ansonsten werde das Vertrauen zerstört.

18:24 80 Prozent weniger Flugbewegungen Der Flughafen Zürich bekommt die Corona-Flaute weiterhin zu spüren. 201'692 Menschen flogen im Juni über den Flughafen – 93 Prozent weniger als im Vorjahr. Allerdings entspricht dies einer Zunahme von rund 460 Prozent gegenüber dem Vormonat Mai 2020. Mit dem Start der Sommerferien rechne man mit einer weiteren Zunahme des Passagieraufkommens, teilte der Flughafenbetreiber mit. Die Zahl der Flugbewegungen im Juni lag mit 5048 Starts oder Landungen immer noch um 79.6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Im Schnitt sassen 94.1 Passagiere in einem Flieger (-30 Prozent) und nur 57 von 100 Sitzen waren besetzt. Die sogenannte Sitzplatzauslastung lag ein Jahr früher 24 Prozentpunkte höher. Legende: SRF

18:02 Trump retweetet: «Alle lügen» US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter einen pauschalen Vorwurf unter anderem gegen die US-Gesundheitsbehörde CDC weiterverbreitet. Der Moderator Chuck Woolery schrieb auf Twitter, die «ungeheuerlichsten Lügen» seien die, die über die Erkrankung Covid-19 verbreitet würden. Und weiter: «Alle lügen. Die CDC, Medien, Demokraten, unsere Ärzte, nicht alle, aber die meisten, denen wir vertrauen sollen. Ich glaube, es geht nur um die Wahl und darum, die Wirtschaft davon abzuhalten, sich zu erholen, wobei es um die Wahl geht. Ich habe es satt». Trump teilte den Tweet von Woolery später auf seinem Profil. Legende: Twitter

17:02 Maskenpflicht für Gymi- und Berufsschüler Als erster Kanton führt Luzern nach den Sommerferien eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler von Gymnasien und Berufsfachschulen ein. Auch der Kanton Jura sieht nach heutiger Corona-Situation Masken vor. Der offizielle Beschluss steht aber noch aus. SRF-Recherchen zeigen, dass auch andere Kantone eine Maskenpflicht für das kommende Schuljahr in Erwägung ziehen. 02:03 Video Maskenpflicht an Schulen Aus Tagesschau vom 13.07.2020. abspielen

15:50 Kanton Wallis verstärkt Schutzmassnahmen in Bars und Discos Die Regierung des Kantons Wallis will die Schutzmassnahmen in Nachtbars und Diskotheken verstärken. Ab Donnerstag dürfen nach 20 Uhr nicht mehr als 100 Personen gleichzeitig anwesend sein. Für diese Betriebe gelten auch spezielle Massnahmen zum Contact Tracing. Während der gesamten Öffnungszeit müssen Einrichtungen, die nach Mitternacht schliessen, vor dem Einlass der Kunden deren Kontaktdaten – Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer – erfassen sowie mit einem Ausweis und einem Kontrollanruf auf deren Mobiltelefon überprüfen. Die Ankunfts- und Weggehzeiten sollen ebenfalls vermerkt werden, wie das kantonale Departement für Gesundheit mitteilte. Diese Informationen müssen in tageweise eingeteilten Informatikdateien mit der Liste und den Kontaktdaten der anwesenden Angestellten erfasst und nach 14 Tagen vernichtet werden. Bar- und Clubbetreiber müssen zudem Verantwortliche bestimmen, die zwischen sieben Uhr morgens und zehn Uhr abends erreichbar sind, um diese Informationen gegebenenfalls den kantonalen Gesundheitsbehörden zu übermitteln.

15:08 Deutsche Studie: Sind Kinder Infektionsbremsen? Eine Studie in Sachsen hat bei 2000 Schülern und Lehrern nur wenige Personen mit Antikörpern gefunden. In der Untersuchung bei rund 1500 Schülern und 500 Lehrern an weiterführenden Schulen habe man nur bei zwölf Antikörper festgestellt, sagte Professor Reinhard Berner von der Uniklinik Dresden. Dabei sei auch an Schulen mit Corona-Ausbrüchen zwischen Mai und Juli getestet worden. Die ersten Ergebnisse der Studie zeigten keine Hinweise, dass Kinder oder Jugendliche das Virus besonders schnell verbreiteten: «Kinder sind vielleicht sogar Bremsklötze bei der Infektion», sagte Berner. Man könne aus den Zwischenergebnissen ableiten, dass es in einer Region mit geringen Infektionszahlen keine explosionsartige Ausbreitung in Schulen gebe. Berner vermutet, dass Kinder und Jugendliche beim Husten weniger Tröpfchen ausstiessen. Zudem seien Menschen mit mildem Krankheitsverlauf offenbar weniger ansteckend. Dies ist bei Kindern häufig der Fall. Legende: Die Studie aus Sachsen lässt vermuten, Kinder bremsen die Verbreitung des Coronavirus. Keystone