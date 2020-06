Der Ticker startet um 5:45 Uhr

17:38 Corona-Hotline des BAG verzeichnete mehr als 133'000 Anrufe Die Anrufe verteilen sich dabei auf drei verschiedene Hotlines der Firma Medgate. Die wohl am stärksten frequentierte ist diejenige für die «normale» Bevölkerung. Daneben gibt es eine Hotline speziell für die Anliegen von Reisenden und eine weitere für Fachpersonen. Medgate hat während den letzten Monaten nicht nur die Anzahl der Anrufe dokumentiert, sondern auch, was die Fragen waren. So konnte Medgate das BAG stets informieren, was gerade die grössten Coronaorgen der Schweizerinnen und Schweizer sind. SRF kennt diese Zahlen exklusiv. In einer ersten Phase im Februar sorgten sich die Leute vor allem um ihre bereits gebuchten Reisen. In einer zweiten Phase ab Ende Februar stieg die Zahl der Anrufe auf über 2000 pro Tag. Die Leute wollten dann vor allem wissen, was die Symptome sind, und wo sie sich testen lassen können. Ab April beschäftigten dann vor allem Fragen zu Masken und ersten Lockerungen. In jüngster Zeit haben die Anrufenden jetzt wieder Fragen zu möglichen Feriendestinationen. Es gehen derzeit immer noch rund 700 Anrufe pro Tag bei den Hotlines ein. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bilanz der BAG-Hotline Das beschäftigte die Schweiz bisher während Corona 10.06.2020 Mit Audio

16:53 Kantonspolizei Aargau hat umstrittene Live-Überwachung gar nie genutzt Die Kantonspolizei Aargau kann gemäss Sonderverordnung des Regierungsrats vom 2. April in Echtzeit auf bestehende Videokameras zurückgreifen sowie zusätzliche Kameras zur Echtzeitüberwachung einsetzen. Diese umstrittene Möglichkeit der Live-Überwachung zur Durchsetzung der Vorgaben des Bundes im Zusammenhang mit der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ist jedoch nie genutzt worden. Das bestehende Patrouillenkonzept der Kantonspolizei sowie der Einsatz des «Detachements Corona» hätten ausgereicht, um die Vorgaben im beabsichtigten Rahmen durchzusetzen. Das sagte Samuel Helbling, Mediensprecher des Departements Volkswirtschaft und Inneres, am Mittwoch. Die Sonderverordnung wurde teils scharf kritisiert. Nun sei vorgesehen, die Bestimmung betreffend Videoüberwachung in der Sonderverordnung aufzuheben, hält Helbling fest. Der Regierungsrat beschloss ohnehin, die kantonale Notlage per 19. Juni aufheben. Legende: Keystone

16:05 Luftqualität in Paris nach Öffnungen schlechter Mit dem Ende der strengen Ausgangsbeschränkungen wird in Paris die Luft wieder schlechter. Im Zeitraum vom 11. bis 31. Mai habe die allmähliche Wiederaufnahme der Aktivitäten, insbesondere des Verkehrs, zu einem Anstieg der Stickoxid-Emissionen geführt, teilte Airparif mit, eine Agentur des Umweltministeriums zur Beobachtung der Luftqualität. Die Werte lägen nun bei etwa 80 Prozent der vor der Ausgangsbeschränkungen gemessenen Schadstoffausstösse. Auf dem Stadtring Périphérique lägen sie sogar bei 90 Prozent. Ähnlich sei es beim Feinstaub. Auch die CO₂-Emissionen haben demnach wieder deutlich zugenommen, mit einem Anstieg auf bis zu 80 Prozent des normalen Niveaus.

15:16 Britische Forscher: Masken verhindern weitere Wellen Das bevölkerungsweite Tragen eines Mundschutzes könnte die Verbreitung des Coronavirus einer Studie zufolge auf ein kontrollierbares Niveau senken. Weitere Wellen der Pandemie könnten in Kombination mit Lockdowns verhindert werden, geht aus den Erkenntnissen von Wissenschaftlern der Universitäten in Cambridge und Greenwich hevor. Ausgangssperren alleine

könnten ein Wiederaufleben des neuen Coronavirus nicht aufhalten, aber schon selbstgemachte Masken könnten die Übertragungsraten drastisch senken, wenn genügend Menschen sie

in der Öffentlichkeit tragen würden. Die Weltgesundheitsorganisation hatte am Freitag erklärt, sie

empfehle nun, dass jeder in der Öffentlichkeit Stoffmasken trägt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verringern. Legende: In der Schweiz tragen nur wenige Menschen eine Maske: Szene aus Genf. Keystone

14:13 Österreich öffnet auch Grenze zu Italien Österreich öffnet ab 16. Juni seine Grenzen zu Italien und hebt für 30 andere europäische Länder die Quarantäne-Pflicht bei der Einreise auf. Für Schweden, Spanien, Portugal und Grossbritannien werde es hingegen weiterhin Beschränkungen geben, sagt Aussenminister Alexander Schallenberg. Zudem gibt es für die von der Coronakrise stark betroffene norditalienische Region Lombardei eine partielle Reisewarnung.

13:33 Euroairport rechnet mit Einbruch der Passagierzahlen um 80 Prozent Nach dem coronabedingten Quasi-Stillstand fährt der Euroairport Basel-Mülhausen seinen Flugbetrieb ab dem 15. Juni wieder hoch. Über das ganze Jahr hinweg rechnet der Flughafen mit einem Einbruch der Passagierzahlen um 80 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2019. Der Passagierverkehr habe sich seit Mitte März praktisch auf Null reduziert, sagte Flughafendirektor Matthias Suhr am Mittwoch an einer Medienkonferenz am Flughafen, der laut seinen Worten gegenwärtig eher einem Museum gleicht als einem laufenden Betrieb. Obwohl der Flugbetrieb nun wieder hochgefahren werde, werde sich der Flughafen noch lange Zeit mit «gravierenden» wirtschaftlichen Auswirkungen konfrontiert sehen. In den normalerweise starken Monaten April und Mai verzeichnete der Flughafen, der seine Tore nie ganz geschlossen hatte, einen Passagierrückgang um 99.8 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Legende: Im April und Mai stand der Betrieb auf dem Euroairport praktisch still. Keystone

12:05 BAG meldet 23 Neuansteckungen In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 23 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Die Sterblichkeit stieg um einen Fall auf 20 pro 100'000 Einwohner. Insgesamt gab es 31'011 laborbestätigte Ansteckungsfälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Am Dienstag wurden 16 Fälle gemeldet, am Montag waren es sieben gewesen.

11:13 Deutschland warnt weiter vor Reisen in Nicht-EU-Länder Die deutsche Regierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder ausserhalb der Europäischen Union bis zum 31. August verlängert. Allerdings können Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden, in denen die Verbreitung des Virus ausreichend eingedämmt ist. Bei der Beurteilung sollen die Entwicklung der Infektionszahlen, die Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme, Testkapazitäten, Hygieneregeln, Rückreisemöglichkeiten und Sicherheitsmassnahmen für Touristen berücksichtigt werden. Aussenminister Heiko Maas hatte Mitte März eine Reisewarnung für Touristen für alle rund 200 Länder der Welt ausgesprochen – ein für Deutschland einmaliger Vorgang. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde nur bei einer Gefahr für Leib und Leben, etwa in Kriegsgebieten, vor Reisen gewarnt – und damit auch eine kostenlose Stornierung der Reise ermöglicht.

10:04 Italien wacht nur langsam aus dem Lockdown auf Seit einer Woche gilt in Italien wieder Reisefreiheit. Die Grenzen sind offen, auch innerhalb der Regionen darf man sich wieder frei bewegen. Dies äussere sich in einer vorsichtig positiven Stimmung im Land, sagt SRF-Korrespondent Franco Battel in Rom. Nach wie vor sorgten sich aber viele um ihre Zukunft. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Italien wacht nur langsam auf «Rom präsentiert sich noch immer still und wenig bevölkert» 10.06.2020 Mit Audio

9:19 Pandemie als Bedrohung für den Weltfrieden? Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie könnten dazu führen, dass es in vielen Ländern unfriedlicher wird. Das geht aus dem jährlichen Weltfriedens-Index hervor, den das Londoner Institut für Economics and Peace veröffentlicht hat. Wegen Corona-Massnahmen müsse beispielsweise mit Kürzungen bei Entwicklungshilfe und bei der Finanzierung von UNO-Friedensmissionen gerechnet werden. Das könnte bestehende Konflikte weiter anheizen. Jedes Jahr wird die Friedenslage in über 160 Ländern der Welt bewertet. Dabei werden Kriterien wie Kriege aber auch gewalttätige Demonstrationen oder Waffenexporte berücksichtigt. Gemäss der Rangliste war 2019 Island das friedlichste Land der Welt. Auf dem letzten Platz liegt Afghanistan. Die Schweiz belegt Rang 10.

7:08 Brasilien veröffentlicht wieder komplette Coronazahlen Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichts gibt die brasilianische Regierung wieder die Zahlen der Coronafälle komplett und online preis. Auf der Website des Gesundheitsministeriums für Corona-Statistiken wurden am Dienstagabend (Ortszeit) sowohl die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern als auch die jeweiligen Gesamtzahlen bekanntgegeben, wie dies ein Richter am Montag verfügt hatte. Seit dem Wochenende waren täglich nur noch die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen veröffentlicht worden. Nachdem an mehreren Tagen hintereinander Negativ-Rekorde bei der Zahl der Corona-Toten registriert worden waren, hatte die Regierung schon in der vergangenen Woche begonnen, die Corona-Zahlen statt um 19 Uhr um 22 Uhr zu veröffentlichen. Damit kamen sie erst nach Ende der am meisten geschauten Nachrichtensendung des Landes. Gesundheitsexperten, Parlamentarier und Juristen kritisierten die Änderungen scharf. Innerhalb des vergangenen Tages hat das Land mehr als 32'000 neuen Corona-Infektionen gemeldet. Das grösste südamerikanische Land verzeichnet bislang knapp 740'000 bestätigte Fälle. Nur die USA haben weltweit mehr Fälle gemeldet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 10.06.2020 Mit Video

1:44 IWF hilft Ukraine mit Darlehen über fünf Milliarden Dollar Der Internationale Währungsfonds (IWF) hilft der Ukraine im Kampf gegen die Corona-Krise mit Darlehen in Höhe von insgesamt fünf Milliarden Dollar. Das zuständige Gremium hat dafür grünes Licht gegeben. Der Hilfsplan hat eine Dauer von 18 Monaten. Ein Teil der Darlehen in Höhe von 2.1 Milliarden Dollar soll sofort ausgezahlt werden, wie der IWF mitteilte. Die Darlehen sollten neben der Bekämpfung der Pandemie dazu beitragen, dass die Ukraine gut aufgestellt sei, damit die Wirtschaft des Landes nach der Corona-Krise wieder wachsen könne, twitterte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa.

0:10 Portugal rechnet mit BIP-Rückgang von 6.3 Prozent Portugal rechnet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr mit einem Rückgang von 6.3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das teilt das Finanzministerium mit. Im vergangenen Jahr hatte Portugal einen Zuwachs von 0.2 Prozent erzielt. Die Schulden werden 2020 voraussichtlich auf 134.4 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen. Das Land verzeichnete insgesamt mehr als 35'000 Corona-Fälle. Knapp 1500 Portugiesinnen und Portugiesen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

22:56 Können Hunde das Coronavirus erschnüffeln? Ein Corona-Test kann klären, wer sich mit dem Virus infiziert hat. Doch der kostet Zeit und Geld. Viel einfacher wäre es, wenn man einen Covid-19-Detektor hätte, der in wenigen Sekunden erkennt, ob jemand mit dem Virus angesteckt ist oder nicht. In London sollen Hunde nun lernen, das Coronavirus zu erkennen. 02:33 Video Hunde können Corona erkennen Aus 10vor10 vom 09.06.2020. abspielen

22:46 Berufseinsteiger in der Coronakrise Es ist einer der grossen Schritte im Leben: Von der Ausbildung ins Berufsleben in den ersten richtigen Job. Doch derzeit ist da dieses Hindernis, aufgetaucht quasi aus dem Nichts diesen Frühling durch das Coronavirus. Die Krise trifft junge Menschen häufig genau am Ende ihrer Ausbildung. Insgesamt waren im Mai fast 18'000 Jugendliche in der Schweiz arbeitslos, wie neue Zahlen heute zeigen. 03:55 Video Arbeitslos wegen Corona Aus 10vor10 vom 09.06.2020. abspielen

22:12 Guterres warnt vor einem «globalen Lebensmittel-Notstand» UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat in der Coronavirus-Pandemie vor einem «globalen Lebensmittel-Notstand» gewarnt, falls die weltweiten Nahrungsmittelversorgungssysteme nicht so schnell wie möglich verbessert würden. Obwohl es ausreichend Nahrungsmittel gebe, um die 7.8 Milliarden Bewohner der Welt zu ernähren, litten mindestens 820 Millionen Menschen unter Hunger, sagte Guterres am Dienstag in New York per Videobotschaft. «Unsere Nahrungsmittelversorgungssysteme versagen und die Covid-19-Pandemie macht es noch schlimmer.» Legende: Keystone/Archiv

21:46 Sechs EU-Länder wollen Vorrat an Medikamenten Die Staats- und Regierungschef von sechs EU-Ländern rufen zum Aufbau eines europäischen Vorrats an wichtigen Medikamenten und medizinischer Ausrüstung auf, um die Gemeinschaft besser gegen Gesundheitskrisen zu wappnen. Die Vertreter Deutschlands, Spaniens, Dänemarks, Frankreichs, Belgiens und Polens plädieren in ihrem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zudem für die gemeinsame Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln.

21:19 Deutschland will Reisewarnung verlängern Die Regierung in Deutschland will die Reisewarnung für mehr als 160 Länder ausserhalb der Europäischen Union bis zum 31. August verlängern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen aber gegebenenfalls Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden, die bestimmte Kriterien erfüllen. Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch einen entsprechenden Beschluss fassen. Legende: Keystone/Archiv

20:51 Viele Fragen sind noch ungeklärt In so manche Kasse von Geschäften riss Corona ein tiefes Loch: Wie kann ihnen geholfen werden? Wochenlang wurde um diese offene Frage gestritten – nun liegt eine Lösung vor: Mieter, deren Geschäft während des Shutdowns geschlossen wurde, sie sollen nur 40 Prozent der Miete berappen müssen, die restlichen 60 Prozent sollen die Vermieter übernehmen – so wollen es inzwischen National- und Ständerat. Das heisst, der Bundesrat muss nun den entsprechenden Gesetzesentwurf ausarbeiten. Womit sich neue Fragen stellen. 01:44 Video Weiterhin offene Fragen Aus Tagesschau vom 09.06.2020. abspielen