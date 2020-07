Der Ticker startet um 7:33 Uhr

15:09 Fast 730'000 Coronafälle in Russland In Russland haben sich insgesamt fast 730'000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Binnen 24 Stunden seien 6615 Neuinfektionen registriert worden, teilen die Behörden mit. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf 727'162. Mehr als 501'000 Menschen seien wieder genesen.

Dagegen sei die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus um 130 auf 11'335 gestiegen. Am Tag zuvor waren es 188 weitere Todesfälle und 6611 Neuinfektionen. Legende: Russland hat weltweit die vierthöchste Zahl nachgewiesener Corona-Infektionen – nach den USA, Brasilien und Indien. Keystone

13:45 Corona-Rekord in Indien: Mehr als 28'000 Neuinfektionen Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Indien hat einen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden seien 28'637 neue Ansteckungen gezählt worden, hiess es am Sonntag in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums. Insgesamt wurden in dem Land seit Beginn der Pandemie demnach knapp 850'000 Fälle registriert, rund 22'700 Menschen starben mit oder an dem Erreger Sars-CoV-2. Positiv sei, dass inzwischen fast 63 Prozent der Betroffenen die Erkrankung überstanden hätten.

12:35 BAG meldet 85 neue Fälle In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb eines Tages 85 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Samstag waren 108 neue bestätigte Fälle gemeldet worden, am Freitag 104, am Donnerstag 88. Insgesamt gab es bisher 32'883 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Bisher starben 1686 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet entspricht das 19.6 Opfern. Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4088 Personen hospitalisiert werden, im Vergleich zum Vortag sind das vier mehr. In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung befanden sich mit Stand Sonntagmittag 641 Personen, wie das BAG weiter mitteilte. In Quarantäne sassen 2657 weitere Menschen. Die Zahlen stammen aus 25 der 26 Kantone und aus dem Fürstentum. Die Zahl der Sars-CoV-2-Tests beläuft sich bisher auf insgesamt 683'873. Bei 5.8 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

11:54 Ungarn verschärft die Grenzkontrollen Ungarn verschärft ab Mittwoch seine Grenzkontrollen. So solle eine Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden, da es in mehreren Ländern einen Anstieg der Neuinfektionen gegeben habe, sagt der Stabschef von Ministerpräsident Viktor Orban. Ungarische Bürger, die aus «gelb» und «rot» gekennzeichneten Ländern mit einem hohen Risiko kommen, müssten sich an der Grenze untersuchen lassen und in Quarantäne gehen. Das gelte auch für Ausländer aus «gelben» Ländern. Ausländer aus «roten» Ländern dürften nicht einreisen. Auf der roten Liste steht unter anderem die Ukraine – auf der gelben Liste Serbien und Rumänien. Bei Kroatien gibt es derzeit keine Beschränkung. Legende: Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban verschärft das Grenzregime. Aus der Ukraine darf beispielsweise niemand mehr nach Ungarn einreisen. Keystone

10:07 AHV-Kassenwart gibt Entwarnung bei Anlageverlusten durch Coronakrise «Per Ende Juni sind wir noch zwischen 1.5 und 2 Prozent im Minus», sagte der Kassenwart der AHV-Gelder, Manuel Leuthold, der «SonntagsZeitung». Dies entspreche zwar einem Verlust von 500 bis 750 Millionen Franken. «Der Einfluss auf das Gesamtvermögen der Fonds ist somit klein», erklärte er aber. Die Renten seien auch in der schlimmsten Phase der Coronaviruskrise gesichert gewesen, sagte er. Die Sozialwerke, die über Compenswiss rund 35 Milliarden Franken verwalten, investierten stets in sehr liquide Anlagen, die sie jederzeit verkaufen könnten. Aufgefallen sei jedoch, dass die Sozialversicherungsbeiträge verzögert einträfen. «Per Mitte Jahr liegen wir mit einer Milliarde Franken unter Budget. Eine derart grosse Abweichung verzeichneten wir noch nie.» Leuthold nennt dafür drei Gründe: Die Unternehmen hätten in der Krise mehr Zeit, die Beiträge einzuzahlen.

Wegen des Coronavirus gebe es auch vermehrt Ausfälle bei den Beträgen.

Schliesslich habe die Kurzarbeit einen Effekt. «Unsere Prognose ist, dass wir übers ganze Jahr eine Milliarde weniger erhalten werden», warnte Anlagemanager Leuthold.

8:44 Kurz stellt Bedingungen für EU-Hilfspaket Im Ringen um eine Einigung über ein EU-Milliardenhilfspaket in der Coronakrise hat der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz Bedingungen für seine Zustimmung gestellt. «Wenn wir schon sehr viel staatliches Geld in die Hand nehmen, dann sollte es zumindest in die richtigen Bereiche fliessen», sagte Kurz der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Konditionalität ist nötig, damit das Geld nicht bloss zum Stopfen von Haushaltslöchern dient», sagte er. Zudem bekräftigte Kurz die Forderung, dass die Empfängerländer zumindest einen Teil der Hilfen später zurückzahlen müssten. Österreich gehört mit den Niederlanden, Dänemark und Schweden zu den «Sparsamen Vier», die nicht rückzahlbare Milliardenzuwendungen ablehnen und Finanzhilfen an strikte Reformauflagen knüpfen. Von den 750 Milliarden Euro des schuldenfinanzierten Wiederaufbauplans sollen nach den Vorstellungen der EU-Kommission 500 Milliarden als Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredite vergeben werden. Legende: Sebastian Kurz will die Hilfsgelder in den richtigen Kanälen sehen und verlangt die Rückzahlung eines Teils der EU-Hilfsgelder in der Coronakrise. Keystone

6:07 Tel Aviv: Massenprotest gegen Corona-Politik der Regierung Tausende Israelis haben am Samstag in Tel Aviv gegen die Corona-Politik der Regierung protestiert. Ihr wird Unfähigkeit vorgeworfen angesichts der wirtschaftlichen Einbussen durch die Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Auf dem Rabin-Platz wurde die Zahl der Demonstranten durch Polizeikontrollen beschränkt. Die umliegenden Strassen füllten sich mit Masken tragenden Menschen. Offizielle Zahlen lagen nicht vor. «Die Menschen fühlen sich hilflos, aber es gibt keine Reaktion», kritisierte Roee Cohen, Präsident der Israelischen Kammer Unabhängiger Organisationen und Unternehmen. Die Regierung müsse die Verantwortung übernehmen. Infolge des im März verhängten teilweisen Lockdowns stieg die Arbeitslosigkeit in Israel auf 21 Prozent an. Legende: Tausende forderten auf dem Rabin-Platz in Tel Aviv von der Regierung finanzielle Hilfe und die Lockerung der Corona-Massnahmen. Keystone

2:46 Brasilien: Über 1000 Covid-19-Tote mehr an einem Tag In Brasilien ist die die Zahl der festgestellten Corona-Infektionen innert Tagesfrist um über 39'000 auf 1.839.850 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Samstag um 1071 auf 71.469 an. Das Land ist hinter den USA weltweit am zweitstärksten von der Pandemie betroffen.

2:12 Präsident Trump erstmals öffentlich mit Maske aufgetreten US-Präsident Donald Trump hat erstmals seit Ausbruch des Coronavirus bei einem öffentlichen Auftritt eine Gesichtsmaske getragen. Anlass war ein Besuch in einer medizinischen Einrichtung des Militärs vor den Toren Washingtons. Dort wollte er verletzte Soldaten und Frontsanitäter treffen. Vor dem Abflug zum Walter-Reed-Spital in Bethesda sagte er vor Journalisten vor dem Weissen Haus auf eine entsprechende Frage: «Ich werde wahrscheinlich eine Maske tragen, wenn Sie das wissen müssen.» Er fügte hinzu: «Ich finde es grossartig, eine Maske zu tragen. Ich war nie gegen Masken, aber ich glaube, es gibt eine Zeit und einen Ort dafür.» In dem Spital, in dem manche Verwundete gerade erst operiert worden seien, sei eine Maske angebracht, so Trump. Trump hatte im April die Empfehlungen der Gesundheitsbehörde zum Maskentragen verkündet, aber umgehend erklärt, er werde das nicht tun, weil er regelmässig getestet werde. Darauf gab es Kritik, er sei ein schlechtes Vorbild in der Pandemie. Legende: Donald Trump trug beim Besuch im Walter-Reed-Spital in Bethesda bei Washington eine blaue Gesichtsmaske mit dem Siegel des Präsidenten. Keystone

22:25 US-Soldaten infizieren sich auf Stützpunkt in Japan Auf der japanischen Insel Okinawa haben sich Dutzende US-Soldaten zweier Armeestützpunkte mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet der Gouverneur von Okinawa und fordert eine angemessene Erklärung der Militärbehörden. Gouverneur Denny Tamaki sagte, dass es sich um ein paar Dutzend Fälle handle – die genaue Zahl dürfe er mit Rücksicht auf das Militär nicht nennen. Die Menschen auf Okinawa hätten nun starke Zweifel daran, dass das US-Militär angemessene Massnahmen zur Corona-Prävention getroffen habe. Lokale Behörden sprechen von insgesamt 61 Fällen — 38 auf der Marinebasis Futenma und 23 auf der Basis Camp Hansen. Auf Okinawa sind über 25'000 Militärangehörige der USA stationiert, was zu Konflikten mit der örtlichen Bevölkerung führt. Viele Bewohner Okinawas beklagen sich über Umweltverschmutzung und Lärm.

21:13 Kleine Reisebüros sind schwer betroffen Dass viele Schweizer die Sommerferien dieses Jahr im Inland verbringen, macht den Reisebüros zu schaffen. Hotelplan hat bereits Entlassungen, TUI und Kuoni haben Restrukturierungen angekündigt. Die kleineren Reisebüros leiden dabei mindestens genauso wie die grossen Player. 88 Prozent der Reisebüros werden von Selbstständigen betrieben – und ihre Bundeshilfe ist Ende Mai ausgelaufen. Reisebüro-Betreiber Dawa Sigrist hat seit März lediglich zwei Reisen verkauft. Er geht davon aus, dass er das Reisejahr 2020 komplett abschreiben kann. «Wir rechnen mit bis zu 90 Prozent Umsatzeinbussen», sagt er. 02:02 Video Schwierige Zeiten für Reisebüros Aus Tagesschau vom 11.07.2020. abspielen

19:44 Steigende Fallzahlen im Iran – Präsident hält an Kurs fest Im Iran steht Präsident Hassan Rohani nach dem starken Anstieg der Fallzahlen wegen seiner Lockerungspolitik in der Kritik. Rohani lehnt eine Abkehr von seiner Strategie aber ab. «Langfristig die Wirtschaft lahmzulegen, wäre für das Volk inakzeptabel», sagte Rohani am Samstag laut Webportal des Präsidentenamtes. Eine «Corona-Phobie» sei genauso gefährlich, wie die Pandemie auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Normalität müsse trotz Corona weitergehen, aber unter strikten Hygieneauflagen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 12.07.2020 Mit Video

18:01 Kalifornien will weitere 8000 Häftlinge entlassen Weil die Infektionszahlen in dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat weiter ansteigen, sollen jetzt weitere 8000 Häftlinge aus kalifornischen Gefängnissen entlassen werden. Mehr als 107'000 Frauen und Männer sitzen hier in Gefängnissen ein. Besonders in der ältesten Haftanstalt des Staates in San Quentin vor den Toren San Franciscos war es in den vergangenen Wochen zu massiven Corona-Infektionen gekommen.

16:49 Disney World in Florida öffnet seine Tore wieder Obwohl die Corona-Fallzahlen in Florida immer noch steigen, öffnet eine der grössten Touristen-Attraktionen des US-Bundesstaats ihre Tore wieder: Walt Disney World in Orlando. Am Eingang werde die Körpertemperatur gemessen, sagen die Betreiber des Freizeitparks. Ausserdem müssten die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Disney World war wegen der Pandemie seit März geschlossen. Derweil hat die Zahl der neuen Corona-Ansteckungen in den USA einen neuen Höchststand erreicht. Erstmals seit Beginn der Pandemie gab es gestern mehr als 66'000 Neuinfektionen an einem einzelnen Tag – das zeigen Zahlen der Johns-Hopkins-Universität.

15:43 Zahlen in den USA bleiben hoch Die USA haben erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 66'000 Neuinfektionen an einem einzelnen Tag verzeichnet. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) vom Samstag lag die Zahl der am Vortag registrierten Neuansteckungen bei 66'627. Die Zahl der Neuansteckungen in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, hat seit Mitte Juni im Zuge der Lockerung der Corona-Auflagen dramatisch zugenommen. Seit Beginn der Pandemie haben die Forscher der JHU in den USA insgesamt fast 3.2 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Mehr als 134'000 Menschen starben demnach infolge einer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl der täglich verzeichneten Toten liegt in den USA zwar weiterhin deutlich niedriger als zum Höhepunkt der Krise, hat in den vergangenen Tagen aber wieder zugenommen. Am Freitag verzeichnete die Statistik der Universität 802 Tote. Legende: Die Zahl der Neuansteckungen in den USA bleibt hoch. Wieder gab es einen Rekordwert zu vermelden. Keystone

14:42 Über Kontrolle und Selbstverantwortung in Zeiten der Schutzmasken Schutzmasken sind ein Dauerthema in der Pandemie. Schützen Sie ausreichend? Gaukeln sie trügerische Sicherheit vor? Sind sie Ausdruck staatlicher Bevormundung? Die deutsche Aids-Expertin und ehemalige saarländische Gesundheitsministerin Regina Görner äussert sich explizit zu den drängenden Fragen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Sind die Schutzmasken die Kondome von heute? 11.07.2020 Mit Audio

14:21 Keine Hochzeiten, keine Trauerfeiern: Das fordert Irans Präsident Rohani in der Pandemie Der iranische Präsident Hassan Rohani fordert ein Verbot von Hochzeiten, Trauerfeiern und anderen grossen Versammlungen. Jetzt sei auch nicht die Zeit für Festivals und Hochschulseminare, sagt er in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. Aufnahmeprüfungen an den Universitäten müssten womöglich ausgesetzt werden. Im Iran stieg die Zahl der

nachgewiesenen Infektionen binnen 24 Stunden um 2397 auf 255'117. Laut Gesundheitsministerium starben 188 weitere Menschen. Im Zusammenhang mit dem Virus wurden insgesamt 12'635 Todesopfer registriert.

12:34 Bund meldet 108 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Samstag 108 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Freitag waren beim BAG 104 Meldungen über neue bestätigte Fälle eingegangen, am Donnerstag 88, am Mittwoch 129, am Dienstag 54 und am Montag 47. Insgesamt gab es bisher 32'798 laborbestätigte Covid-19-Fälle.

12:16 Boris Johnson will Firmen zum Zurückholen der Mitarbeiter auffordern Der britische Premierminister Boris Johnson will einem Bericht der «Daily Mail» zufolge nächste Woche die Firmen auffordern, ihre Beschäftigten zurück an die Arbeitsplätze zu beordern, sofern dies sicher sei. So sollten die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft eingedämmt werden. Hochrangige Beamte fordert Johnson demnach auf, mit gutem Beispiel voranzugehen und ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice zurück an die Schreibtische in den Verwaltungen zu holen. Legende: Geht es nach Boris Johnson sollten möglichst viele wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, wenn die Situation das zulässt. Keystone