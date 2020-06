Mit dem Start von Phase eins eines vierstufigen Öffnungsplans des Bundesstaates New York dürfen unter anderem die Arbeiten auf mehr als 32'000 Baustellen und in den Fabriken der Stadt wieder starten. Ausserdem können Einzelhändler telefonisch und online Bestellungen annehmen und ihren Käufern im Laden übergeben. Bis zu 400'000 Menschen könnten Schätzungen zufolge in der ersten Phase des Öffnungsplans ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Genau 100 Tage nach dem ersten bestätigten Corona-Fall hat New York mit den ersten Lockerungen der Corona-Massnahmen begonnen. Presslufthammer dröhnten am Montag wieder, zahlreiche Geschäfte öffneten für eingeschränkten Betrieb und deutlich mehr Menschen waren auf den Strassen unterwegs.

Die Zahl der Toten nach einer Corona-Infektion stieg damit auf 110'900. Insgesamt wurden in den Vereinigten Staaten mehr als 1,95 Millionen Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Laut der Prognose der Universität könnt die Zahl der Toten in den USA bis August auf über 145'000 steigen.

Wie beurteilen die Schüler den neuen Alltag? Mehrheitlich freuen sie sich einfach, wieder in die Schule zu dürfen und Freunde zu treffen. Sehen Sie mehr dazu in folgendem Beitrag.

Berufsschüler und Gymnasiasten gehen nach der «Corona-Pause» wieder in die Schule. Doch nicht in allen Kantonen wird der Unterricht gleich gehandhabt, längst nicht alle fahren den Fern-Unterricht herunter. Eine Umfrage von «10vor10» zeigt: Die meisten Kantone haben mit Halbklassen begonnen. Drei Innerschweizer Kantone mit ganzen Klassen. Glarus hat verschiedene Lösungen. Zug, Luzern, Schwyz und das Tessin setzen weiterhin auf Fernunterricht.

Bei einem Test sind bei 57 Prozent von fast 10'000 Bürgern der italienischen Stadt Bergamo Antikörper gegen das Coronavirus nachgewiesen worden. Bei etwa 10'400 getesteten Mitarbeitern im Gesundheitswesen habe die Quote dagegen nur bei gut 30 Prozent gelegen, teilen die Behörden mit. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen.

In ihren monatlichen Berichten sollten die Plattformen nun unter anderem darlegen, was sie tun, um zuverlässige Inhalte etwa von Behörden oder Medien zu fördern.

Legende: In ihren monatlichen Berichten sollten die Plattformen nun unter anderem darlegen, was sie tun, um zuverlässige Inhalte etwa von Behörden oder Medien zu fördern. Keystone

Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sitzen bis zu 200'000 Seeleute wegen den Corona-Schutzvorschriften weltweit auf Schiffen fest. Die Situation werde jeden Tag schlimmer, berichtete die UNO-Organisation. Viele Seeleute hätten ihren Einsatz eigentlich schon vor Wochen beendet, müssten aber wegen der Reisebeschränkungen nun an Bord weiter arbeiten. Sie seien ausgelaugt und auch psychisch angeschlagen – das seien keine guten Voraussetzungen, um die Sicherheit an Bord zu gewährleisten.

Wegen der schwerwiegenden Störungen im internationalen Transport- und Reiseverkehr infolge der Coronakrise haben die Reedereien viele Schiffe vorübergehend ausser Betrieb genommen. Gemäss einem Bericht des Verbandes Deutscher Reeder (VDR) sind 524 Schiffe nicht auf den Weltmeeren unterwegs, sondern liegen vor den Häfen auf Reede, meist in Asien. Das sind so viele wie noch nie. An Bord leben oft noch die Besatzungen, die auf Aufträge hoffen oder nicht nach Hause können.

Nicht überraschend gab es im Parlament kaum Fundamentalkritik an der Vorlage, schliesslich hatten die Räte an der ausserordentlichen Session Anfang Mai selbst eine gesetzliche Grundlage vor der breiten Lancierung der App gefordert.

18:38

Am Wochenende mehr als 136'000 neue Fälle

Die Zahl der Corona-Infektionen weltweit steigt trotz Entspannung in Westeuropa weiterhin deutlich. Am Wochenende seien innerhalb von 24 Stunden mehr als 136'000 Fälle gemeldet worden, so viele wie nie zuvor an einem Tag, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am in Genf. Er warnte die Länder davor, wegen fallender Infektionszahlen bei den Vorsichtsmassnahmen nachzulassen.

An neun der vergangenen zehn Tage seien mehr als 100'000 neue Fälle gemeldet worden, so Tedros. In Afrika, Zentral- und Südasien, Mittel- und Südamerika und in einigen Ländern in Osteuropa stiegen die Zahlen weiter. Seit Ausbruch des Virus Ende 2019 sind weltweit laut der Johns Hopkins Universität über sieben Millionen Infektionen und über 400'000 Todesfälle gemeldet worden.