Der Ticker startet um 6:03 Uhr

15:41 Deutschland verlängert wohl geltende Massnahmen Der Lockdown in Deutschland wird bis Mitte Februar verlängert. Das beschloss Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten bei einer gemeinsamen Konferenz am Dienstagnachmittag, wie mehrere deutsche Medien berichten. Zudem wird in öffentlichen Verkehrsmitteln künftig das Tragen einer medizinischen Maske vorgeschrieben. Selbstgenähte Stoffmasken sind nicht mehr zulässig. Zunächst war der Lockdown in Deutschland bis Ende Januar befristet. Da die Zahl der innert sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner mit 130 aber noch immer deutlich über dem Zielwert von 50 liegt, werden die geltenden Massnahmen verlängert. Legende: Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, den Lockdown bis 14. Februar zu verlängern. Im Bild: Kanzlerin Angela Merkel, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (links) und Berlins Bürgermeister Michael Müller. Reuters

15:24 5200 Personen sind im Kanton St. Gallen schon geimpft Auch der Kanton St. Gallen hat heute Nachmittag an einer Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage informiert. 5200 Personen wurden bisher gegen das Coronavirus geimpft. 2500 Impfdosen wurden durch mobile Teams verabreicht, 2000 in den Spitälern und 700 in den Schwerpunktpraxen, teilte das St. Galler Gesundheitsdepartement mit. Vom Pfizer/Biontech-Impfstoff wurden bis jetzt 12'600 Dosen geliefert. Für den Januar wurden nochmals 4400 Dosen angekündigt. Das sei nur die Hälfte der ursprünglich angekündigten Menge. Grund dafür ist ein Produktionsengpass. Seit dem 18. Januar können sich im Kanton St. Gallen über 80-jährige Personen und Risikopatienten in sechs regionalen Schwerpunktpraxen impfen lassen. Auch Erwachsene mit chronischen Krankheiten und besonderen Risiken können sich seit Montag impfen lassen. Mit der Zulassung des Impfstoffs von Moderna werden ab 25. Januar auch die Hausärzte impfen.

15:07 Point de Presse beendet Die wöchentliche Medienkonferenz mit Vertretern des Bundes zur aktuellen Corona-Situation ist in diesem Moment zu Ende gegangen. Auf srf.ch und hier in diesem Liveticker bleiben Sie auch weiterhin über die aktuellsten Entwicklungen der Coronakrise informiert.

14:59 Wie könnte man Massnahmen an den Schulen verschärfen? Welche zusätzlichen Massnahmen könnte man an den Schulen ergreifen? «Zuerst müssen die aktuellen Massnahmen eingehalten werden», sagt Masserey. Möglich wären beispielsweise weniger Schüler in den Zimmern, um die Ansteckungsmöglichkeiten zu verringen.

14:54 Ist eine Maskenpflicht für Primarschüler sinnvoll? Basel-Landschaft hat heute bekannt gegeben, dass eine Maskenpflicht für Primarschülerinnen und Primarschüler der 5. und 6. Klasse eingeführt wird. Ist das schweizweit denkbar? «Wir wissen, dass die Virus-Übertragung in Schulen bisher unter Kontrolle gehalten werden konnte. Deshalb bevorzugen wir weiterhin Präsenzunterricht. Wir beobachten die Lage aber. Falls wir sehen, dass es mit der neuen Virusvariante zu mehr Infektionen an Schulen kommt, werden wir reagieren», erklärt Virginie Masserey. Kantonsarzt Rudolf Hauri ergänzt, dass die Maske nur nütze, wenn sie richtig getragen werde. Gerade bei jüngeren Kindern sei das nicht immer gewährleistet. «Dann lässt man die Maske besser weg. Ich kann kein konkretes Alter sagen, ab wann eine Hygienemaske sinnvoll ist. Es ist eine ambivalente Frage.» 01:47 Video Hauri: «Masken müssen richtig getragen werden» Aus News-Clip vom 19.01.2021. abspielen

14:50 Masserey: «IT-Probleme bei der Impfanmeldung sind gelöst» Mancherorts gab es Pannen bei der Impfanmeldung. «Wir haben das zur Kenntnis genommen», so Masserey. Man verfolge die Situation. Aber: Die Pannen seien inzwischen gelöst worden. «Die Probleme tauchen häufig bei neuen IT-Tools auf», so Masserey.

14:46 Weshalb finanziert der Bund die präventiven Tests nicht? Auf wann wird die Impfstrategie angepasst und wieso werden präventive Tests bislang nicht vom Bund bezahlt, fragt ein Journalist. «Präventive Tests werden von Menschen gemacht, die denken, sie könnten sich angesteckt haben, obwohl sie keine Symptome haben. Oder um in Pflege- und Altersheimen vorzubeugen», erklärt Masserey. «Diese Tests liegen in der Verantwortung der Unternehmen, welche diese einführen, deshalb müssen auch sie bezahlen. Wir wollen aber eine Teststrategie entwickeln, die aufzeigt, in welchen Situationen präventive Tests sinnvoll sind. Dann müssen wir auch abklären, wann der Bund diese Corona-Tests bezahlen muss.» 01:11 Video Masserey: «Wir entwickeln eine Strategie für präventive Tests» Aus News-Clip vom 19.01.2021. abspielen

14:42 Kronig: «Wir können die Impfungen nun ständig steigern» Wie steht es um das Verhältnis zwischen den verfügbaren Impfdosen und den verimpften Dosen? «Wir können die Impfungen nun ständig steigern, bis wir in einer Phase sind, wo wir keine Probleme haben werden mit den Kapazitäten», so Kronig. Im Januar werde das Ganze nun hochgefahren, man sei erst am Anfang. Bezüglich der Grössenordnung sei man auf dem richtigen Weg.

14:37 Wie viele positive Tests werden auf Mutanten untersucht? «Wenn man einen Verdacht hat, dass eine Person mit einer Virus-Mutation infiziert ist, kann der Kantonsarzt eine Sequenzierung verlangen. Diese wird durch ein universitäres Labor durchgeführt. Wie viele genau sequenziert werden, weiss ich nicht genau», sagt Virginie Masserey. «Es können aber bis zu 30 Prozent der positiven Fälle sequenziert werden. Es geht darum, die Situation zu überwachen. Allerdings lassen sich die Mutanten nur bei PCR-Tests nachweisen, nicht bei Antigentests.»

14:33 Kronig: «Die Kantone müssen ihren Kalender beim Impfen selbst organisieren» «Die Kantone müssen ihren Kalender beim Impfen selbst organisieren», so Kronig. Man rufe die Kantone auf, die vorhandenen Dosen zu verimpfen, so Kronig. Die Verlangsamung der Lieferung bei Pfizer ist ebenfalls Thema. Man arbeite daran, regelmässige Lieferungen zu bekommen. Das Ganze sollte keine Auswirkungen haben auf den Zeitplan, so Kronig. Hauri sagt, dass man sich finden werde. Die Impfungen würden sich in den Kantonen annähern und angleichen. 01:05 Video Kronig: «Rund die Hälfte der für gestern zugesagten Impfdosen wurde geliefert» (frz.) Aus News-Clip vom 19.01.2021. abspielen

14:31 Masserey: «Grenzschliessungen sind derzeit kein Thema» «Grenzschliessungen gehören zu den Punkten, die wir nun evaluieren. Wir fragen uns schon, welche Massnahmen da angezeigt sind, um die Einschleppung von Virus-Mutationen zu vermeiden», sagt Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle beim BAG. «Reisen nach Irland, Grossbritannien und Südafrika sind bereits verboten. Wir überlegen auch, ob Ein- und Ausreisestopps in andere Länder beschlossen werden sollen. Grenzschliessungen zu den Nachbarländern sind derzeit aber kein Thema.»

14:28 Sollen Skigebiete geschlossen werden? Ein Journalist möchte wissen, ob sich die Umsetzung der Schutzempfehlungen bei den Skigebieten bewährt habe. «Wir sind uns sicher, dass die Skigebiete die Regeln einhalten und das auch kontrolliert wird.» Die Schutzkonzepte bei den Skigebieten würden sich bewähren, so Hauri. Den Effekt einer Schliessung der Skigebiete sei schwierig abzuschätzen, so Masserey. «Man muss bei den Skigebieten aufpassen und wenn nötig, müssen die Kantone die Bewilligungen zurückziehen.» 00:21 Video Hauri: «Die Skigebiete werden sicher zum Thema, wenn sich Personen nicht an Vorgaben halten» Aus News-Clip vom 19.01.2021. abspielen

14:26 Sollen «Trödelkantone» bestraft werden? «Wir haben verschiedene Vorgehensweisen in den Kantonen; mobile Impfequipen, grosse Impfzentren oder teilweise bereits Hausarzt-Impfungen. In den nächsten Wochen wird sich das einander angleichen. Wir müssen den Kantonen mit ihrer Impfstrategie aber noch etwas Zeit lassen», beantwortet Rudolf Hauri die Frage. Entsprechend sollen Kantone, die beim Impfen nicht gleich vorwärts machten wie andere, vorerst nicht bestraft werden.

14:23 Braucht es eine neue Teststrategie? Braucht es eine Anpassung der Teststrategie? Hauri erklärt, dass die Tests nun auch breiter bei asymptomatischen Personen durchgeführt werden sollen. An den Flughäfen gebe es keine Tests, meint Masserey. «Es geht auch darum, gewisse Zielgruppen gezielt zu testen.» Man sei daran, Empfehlungen zu erarbeiten, so Masserey.

14:20 Kronig: «In allen Kantonen wird bereits geimpft» Eine Journalistin fragt, in wie vielen Kantonen bereits Corona-Impfungen durchgeführt werden. «In allen Kantonen wird bereits geimpft. Die Anzahl der Impfungen steigt täglich, wir merken aber, dass noch einiges optimiert werden muss», antwortet BAG-Vizedirektorin Nora Kronig. Die ersten Zahlen zu den Impfungen seien «Ankündigungen» und müssten noch genauer mit den Kantonen angeschaut werden. Entsprechend sei die Zahl von rund 110'000 bereits durchgeführten Corona-Impfungen quasi eine Schätzung.

14:17 Hauri: «Ein grosses Dankeschön an die Bevölkerung» Man müsse nun durchhalten, so Hauri. Wie es gehe, würden die vergangenen Festtage eindeutig zeigen. «Ein grosses Dankeschön an die Bevölkerung». Auf keinen Fall dürfe man die sinkenden Fallzahlen und die Entspannung in den Spitälern aufs Spiel setzen.

14:15 Hauri: «Wettbewerb zwischen den Kantonen ist nicht angesagt» Rudolf Hauri, Zuger Kantonsarzt und Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, erklärt, dass durch mobile Impfequipen und stationäre Impfzentren und Arztpraxen die Impfungen begonnen werden konnten. «Das Niveau zwischen den Kantonen wird sich angleichen.» Die Kantone seien auf die Kontingente angewiesen. Zweitimpfungen seien jeweils zu berücksichtigen. Die Kantone müssten die erhaltenen Impfstoffe gut einteilen. «Ein Wettbewerb beim Impfen zwischen den Kantonen ist nicht angesagt», so Hauri. 01:16 Video Hauri: «Impfwettbewerb zwischen Kantonen nicht angesagt» Aus News-Clip vom 19.01.2021. abspielen

14:11 Bisher 110'000 Impfungen in der Schweiz Als Nächstes spricht Nora Kronig, Vizedirektorin des BAG und Leiterin Abteilung Internationales. «Die gestrige Impflieferung wurde wegen Lieferengpässen bei Pfizer/Biontech gekürzt. Wir haben aber Zusicherungen, dass wir im ersten Quartal 2021 weiterhin die bestellten Impfdosen erhalten werden. Bis gestern Abend wurden in der Schweiz 110'000 Impfungen durchgeführt.» Dafür seien die Kantone zuständig, der Kontakt zwischen BAG und Kantonen sei eng, so Kronig. 01:02 Video Kronig: «110'000 Personen wurden bereits geimpft» Aus News-Clip vom 19.01.2021. abspielen

14:09 Masserey: «Unerwartete schwere Nebenwirkungen sollten gemeldet werden» Masserey erklärt nun noch einige Dinge bezüglich der Impfung. «Das Gesundheitspersonal soll so schnell wie möglich geimpft werden.» Seit letzter Woche sei der Impfstoff von Moderna nun zugelassen. Die Informatik-Tools seien erneuert worden, auch die Informationskampagne. «Bitte informieren Sie sich auf unserer Website», so Masserey. Die Nebenwirkungen der Impfungen würden genaustens beobachtet. «Unerwartete schwere Nebenwirkungen sollten gemeldet werden.»