Der Ticker startet um 5:37 Uhr

10:57 Die Campingplätze sind voll, doch die Schliessung hat Spuren hinterlassen Die Coronakrise dürfte die Schweizer Campingbranche in diesem Jahr rund 500'000 Übernachtungen kosten. Der Verband Swisscamps rechnet für 2020 nur noch mit rund 3 Millionen Übernachtungen. Nach der Vollbremsung mit der Schliessung aller Campingplätze Mitte März erfolgte der Startschuss in die Saison erst am 6. Juni – neun Wochen später als üblich. Dafür sind die Plätze Juli bis Mitte August nahezu ausgebucht. Marcel Zysset, Campingbesitzer in Brienz und Zentralpräsident von Swisscamps, bestätigt gegenüber Keystone-SDA, dass derzeit die Nachfrage schweizweit durchs Band weg sehr gut sei. Die Aufholjagd der letzten Wochen dürfte allerdings beim TCS nicht ausreichen, um an die eigenen Rekordzahlen des Vorjahres anzuknüpfen, obwohl für Juli und August die Umsatz- und Übernachtungszahlen auf dem Vorjahresniveau liegen. In der laufenden Campingsaison werden mehr denn je auf den heimischen Campingplätzen Schweizerinnen und Schweizer unter sich sein. Beim TCS sind normalerweise rund drei Viertel der Kunden Schweizer. Aufgrund der durch das Coronavirus ausgelösten Reisebeschränkungen und Unsicherheiten schätzt der TCS den Schweizer Anteil in diesem Jahr auf 95 Prozent. Sehr populär seien in diesem Jahr Wohnmobile. 00:46 Video Run auf Schweizer Campingplätze wegen Corona (Video: SDA) Aus News-Clip vom 23.07.2020. abspielen

8:56 Hundert Betroffene in Jugendlager in Graubünden Im Kanton Graubünden hat sich das Coronavirus in einem Jugendlager mit hundert Personen im Alter zwischen 9 und 13 Jahren ausgebreitet. Sieben Personen infizierten sich mit dem Virus. Dazu kommt noch eine Reihe von Verdachtsfällen. Das kantonale Gesundheitsamt teilte am Donnerstag mit, 80 von den 100 Jugendlichen wohnten im Kanton Graubünden. Im siebentägigen Lager seien letzte Woche Darbietungen für ein Abschlusskonzert einstudiert worden. Das Gesundheitsamt wurde eigenen Angaben zufolge am Montag über die Neuinfektionen im Lager informiert. Einige Teilnehmer des Jugendlagers waren am letzten Wochenende, noch vor Auftreten von Symptomen, weiter in ein anderes Ferienlager gezogen. Die rund 30 Teilnehmer wurden sofort in Quarantäne gesetzt, und das Ferienlager wurde aufgelöst. Nach Angaben des Gesundheitsamts befinden sich aktuell 14 Personen in Isolation, 196 Personen in Quarantäne sowie zwei Personen in Spitalpflege. Das Gesundheitsamt will wegen steigender Fallzahlen die Kontrollen bei der Umsetzung der Schutzkonzepte verstärken: Kontaktdaten müssen überprüft werden, danach seien die Daten in elektronisch geführten Listen aufzubewahren. Die Kontrolle und die Durchsetzung der Schutzkonzepte obliegen weiter den Gemeinden. Audio Gesundheitsamtsleiter Rudolf Leuthold: «Auch Konzertbesucher in Quarantäne» 03:36 min abspielen. Laufzeit 03:36 Minuten.

7:49 Swiss Re schreibt im ersten Halbjahr 1.1 Milliarden Dollar Verlust Eigentlich hätten ab morgen in Tokio die olympischen Sommerspiele stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie sind die aber auf nächstes Jahr verschoben. Das macht sich beim Schweizer Rückversicherer Swiss Re bemerkbar. Der schreibt unter anderem deshalb im ersten Halbjahr einen happigen Verlust von 1.1 Milliarden Dollar. Audio Verlust bei Swiss Re wegen Verschiebung der Olympischen Spiele 01:14 min, aus HeuteMorgen vom 23.07.2020. abspielen. Laufzeit 01:14 Minuten.

7:11 UNO-Agentur fordert 199 Milliarden Dollar Grundeinkommen für 132 Entwicklungsstaaten Die UNO-Entwicklungsagentur UNDP wirbt für ein zeitlich begrenztes Grundeinkommen für knapp drei Milliarden Menschen weltweit. Mit dem Grundeinkommen könnten Personen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, während der Pandemie zuhause bleiben. Die monatlich dafür notwendige Summe für 2.7 Milliarden Betroffene in 132 Entwicklungsstaaten würde sich auf mindestens 199 Milliarden Dollar belaufen, so die UNDP. Dabei geht es um Menschen, die ihren Unterhalt oft in der informellen Wirtschaft verdienen und es sich trotz der Gesundheitsrisiken nicht leisten können, zuhause zu bleiben.

6:28 Zwei von drei Aargauer Krippen fordern Corona-Geld Während des Corona-Lockdowns betreuten viele Familien ihre Kinder zu Hause und schickten sie nicht in die Kindertagesstätten. Diese fehlenden Betreuungstage sollen die Eltern nicht bezahlen müssen, entschied der Bund. Eine Umfrage im Kanton Aargau zeigt nun: Von den 320 privaten Aargauer Kindertagesstätten haben 200 ein Gesuch für finanzielle Unterstützung beim Kanton gestellt. Um welchen Geldbetrag es geht, sei noch nicht klar, heisst es beim Aargauer Gesundheits- und Sozialdepartement auf Anfrage. Für etliche war allerdings der administrative Aufwand zu gross und sie verzichteten auf ein Gesuch. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Finanzhilfe wegen Corona 200 Aargauer Kitas fordern Unterstützung 23.07.2020 Mit Audio

5:57 Guten Morgen Wir begrüssen Sie zu unserem Liveticker zu den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus. Das Wichtigste aus der Nacht: Das Europäische Parlament will heute fraktionsübergreifend Nachbesserungen der Gipfelbeschlüsse zum EU-Haushalt und dem Corona-Wiederaufbaufonds fordern.

