Der Ticker startet um 5:45 Uhr

13:50 Finanzspritze für Luftfahrtbranche Mit einem 15 Milliarden Euro schweren Rettungspaket will Frankreich seine Luftfahrtindustrie stützen. «Heute Morgen rufen wir also den Ausnahmezustand aus, um unsere Luftfahrtindustrie zu retten», sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire. In den kommenden Monaten seien 100'000 Arbeitsplätze in Gefahr. In den kommenden drei Jahren sollen ausserdem 1.5 Milliarden Euro für die Forschung und Entwicklung in umweltfreundliche Technologien investiert werden. Das Ziel sei ein CO2-neutrales Flugzeug bis 2035. Legende: Nach 8 Milliarden Euro für die Autoindustrie und 18 Milliarden für die Tourismusbranche ist in Frankreich nun die Luftfahrt an der Reihe. Keystone

12:45 Mallorca hofft auf Feriengäste aus Deutschland Nach dem Abflauen der Coronakrise sollen deutsche Touristen als erste ausländische Feriengäste ab Montag wieder nach Spanien einreisen dürfen. Zunächst nur 6000 von ihnen und auch nur nach Mallorca und auf andere Baleareninseln, berichteten spanische Medien unter Berufung auf die Behördenkreise. Deutschland sei ausgewählt worden, weil die epidemiologische Lage dort sehr gut und ähnlich wie auf den Balearen sei, hiess es. Eine zweiwöchige Quarantäne wie zurzeit noch für alle aus dem Ausland nach Spanien Einreisende vorgeschrieben, solle es auf den Balearen nicht geben. Individualtourismus ist nach diesen Informationen zunächst nicht vorgesehen. Legende: Mallorca, des Deutschen liebste Insel, soll in der zweiten Juni-Hälfte 4000 der Touristen empfangen. Keystone

12:27 Leichter Anstieg In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 16 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es 30'988 laborbestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am mitteilte. Am Montag wurden sieben Fälle gemeldet, am Sonntag waren es neun gewesen, am Samstag 20. Bisher starben in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 1663 Personen, die im Labor positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Dies entspricht 19 Todesfällen pro 100'000 Einwohner.

12:16 Tessin erlässt neue Richtlinien zu Schutzmaterial-Vorräten Der Kanton Tessin bereitet sich auf eine neue Pandemie vor und hat spezielle Richtlinien betreffend Vorräte von Schutzmaterial erlassen. Neu sei pro Institution eine fixe Anzahl von Reserve-Schutzmaterial vorgeschrieben, und zwar für alle Spitäler, Reha-Kliniken, Alters- und Behindertenheime, Spitex-Dienste, Arztpraxen und Apotheken. Das Departement für Gesundheit hält fest, dass der Kanton Tessin zu Beginn der Covid-19-Krise über grössere Vorräte an Schutzmaterial verfügt habe, als der Bund empfiehlt. Dennoch habe die Krise gezeigt, dass insgesamt mehr Material benötigt werde, als von den Experten berechnet.

11:18 Zürich dieses Jahr ohne Schützenkönigin oder -könig Sechseläuten und Streetparade wurden bereits abgesagt: Nun fällt ein weiterer Zürcher Traditionsanlass dieses Jahr aus. Das Knabenschiessen von Mitte September findet nicht statt. Die Abstands- und Hygienevorschriften könnten beim Anlass nicht eingehalten werden, teilt die Schützengesellschaft der Stadt Zürich mit. Legende: Mit rund 4000 Jugendlichen beim Schiessen sowie tausenden Besuchern an der Kilbi können beim Knabenschiessen die Sicherheitsregeln nicht eingehalten werden. Keystone

10:50 Schweiz «in der tiefsten Rezession seit Jahrzehnten» Laut den Ökonomen des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse steckt die Schweiz wegen der Corona-Pandemie «in der tiefsten Rezession seit Jahrzehnten». Sie erwarten 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 5.4 Prozent, teilte der Verband mit. Die Situation sei damit am ehesten vergleichbar mit dem Erdölschock, der das Schweizer BIP 1975 um 6.7 Prozent einbrechen liess. Auch die meisten anderen Prognoseinstitute erwarten inzwischen für 2020 einen Rückgang in dieser Grössenordnung. Economiesuisse geht zudem davon aus, dass sich die Wirtschaft nicht schnell erholen wird.

9:37 Frankreichs Wirtschaft erst 2022 wieder auf Vorkrisen-Niveau Frankreichs Wirtschaft wird nach Einschätzung der Notenbank erst 2022 die Rückkehr zum Niveau vor der Coronakrise schaffen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde im laufenden Jahr um 10.3 Prozent schrumpfen, sagten die Währungshüter voraus. Im nächsten Jahr werde es dann um 6.9 Prozent bergauf gehen und 2022 um 3.9 Prozent. Im laufenden Jahr dürften fast eine Million Arbeitsplätze wegfallen, und die Arbeitslosigkeit in der ersten Jahreshälfte 2021 auf den Rekordwert von 11.8 Prozent klettern. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hatte jüngst prognostiziert, das BIP dürfte im laufenden Jahr wohl um elf Prozent fallen.

9:22 Tessinerinnen und Tessiner sitzen in der Schuldenfalle Im Südkanton, der wegen seiner Nähe zu Italien von der Coronakrise am stärksten betroffen war, können viele ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Das hat auch strukturelle Gründe. Denn schon vor der Coronakrise waren im Tessin die Menschen schweizweit gesehen vergleichsweise stark verschuldet.

8:28 Deutsche Exporte brechen wegen Coronakrise weiter drastisch ein Der Einbruch der deutschen Exporte wegen der Coronakrise hat sich im April weiter massiv beschleunigt. Die Ausfuhren seien im Monatsvergleich um 24 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt mit. Dies ist der stärkste monatliche Rückgang seit Beginn der Erhebung im August 1990. Volkswirte hatten im Schnitt einen heftigen Einbruch befürchtet, waren aber nur von einem Rückgang um 15.6 Prozent ausgegangen. Legende: Der Wert der Warenausfuhren sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 31.1 Prozent auf 75.7 Milliarden Euro, wie das Bundesamt weiter mitteilte. Keystone

7:45 Mehr Arbeitslose im Mai Folgen der Coronakrise: Die Arbeitslosenquote ist im Mai um 0.1 auf insgesamt 3.4 Prozent gestiegen. Knapp 156'000 Menschen waren demnach in diesem Monat ohne Job – das sind 2585 mehr als noch im April 2020, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bekannt gibt. Gegenüber dem Vorjahresmonat (Mai 2019) erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 54'628 Personen. Dies entspricht einem Plus von 53.9 Prozent. Legende: SRF

7:25 Angehörige von Corona-Toten in Italien fordern Gerechtigkeit Die Angehörigen von zahlreichen Corona-Toten in Italien erheben schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Zu viele Menschen seien wegen Fahrlässigkeit und Inkompetenz gestorben, berichtete die Gruppe Noi Denunceremo («Wir prangern an») vor Auslandsjournalisten in Rom. Sie setzt sich aus Familienmitgliedern von Menschen zusammen, die an der Lungenkrankheit gestorben sind. Diesen Mittwoch wollen sie in der norditalienischen Stadt Bergamo symbolisch rund 50 Strafanzeigen gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft einreichen. «Wir wollen, dass jemand zurücktritt, dass sich jemand entschuldigt. Wir erwarten, dass jemand Verantwortung übernimmt, etwas, was bisher noch niemand getan hat», sagte Cristina Longhini, die ihren 65-jährigen Vater verlor. Legende: Frische Gräber in Bergamo: In der Region in Norditalien hatte das Virus besonders viele Tote gefordert. Keystone

6:33 Fehlende Einkaufstouristen aus der Schweiz Schweizer Einkaufstouristen bringen normalerweise Schwung in den Handel in Süddeutschland - doch seit Mitte März ist wegen der Coronakrise Schluss damit. Im Lebensmitteleinzelhandel seien Umsatzrückgänge zwischen 30 und 60 Prozent festgestellt worden, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee, Claudius Marx. «Viele Händler fürchten um ihre Existenz, sollten die Grenzen zur Schweiz nicht bald wieder vollständig geöffnet werden.» Das Gleiche gelte für Gastronomie, Hotellerie und zahlreiche Dienstleistungen, deren Geschäftsmodell den unmittelbaren Kontakt zum Kunden voraussetze. Legende: Im vergangenen Jahr hätten Kunden aus der Schweiz in den Landkreisen Lörrach, Waldshut und Konstanz für rund 1.5 Milliarden Euro eingekauft, sagte Marx. Keystone

5:54 Leben in New York nimmt wieder Fahrt auf Genau 100 Tage nach dem ersten bestätigten Corona-Fall hat New York mit den ersten Lockerungen der Corona-Massnahmen begonnen. Presslufthammer dröhnten am Montag wieder, zahlreiche Geschäfte öffneten für eingeschränkten Betrieb und deutlich mehr Menschen waren auf den Strassen unterwegs. Mit dem Start von Phase eins eines vierstufigen Öffnungsplans des Bundesstaates New York dürfen unter anderem die Arbeiten auf mehr als 32'000 Baustellen und in den Fabriken der Stadt wieder starten. Ausserdem können Einzelhändler telefonisch und online Bestellungen annehmen und ihren Käufern im Laden übergeben. Bis zu 400'000 Menschen könnten Schätzungen zufolge in der ersten Phase des Öffnungsplans ihre Arbeit wieder aufnehmen. Legende: Auf den Baustellen New Yorks wird seit Montag wieder gearbeitet. Keystone

5:51 USA: 450 Tote innert 24 Stunden Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 ist in den USA innerhalb von einem Tag um 450 gestiegen. Das zeigen die Zahlen der Johns-Hopkins-Universität. Das ist der tiefste Wert seit fast zwei Monaten. Audio Aus dem Archiv: Corona verschwindet in den USA aus den Schlagzeilen 05:08 min, aus Echo der Zeit vom 30.05.2020. abspielen. Laufzeit 05:08 Minuten.