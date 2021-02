Der Ticker startet um 5:50 Uhr

0:02 Dänemark: Alle 15 Millionen Framnerze getötet Alle Nerze auf den dänischen Nerzfarmen sind nun tot. Wenige Wochen nach dem Inkrafttreten eines entsprechenden Haltungsverbots bis Jahresende sind die letzten überlebenden Nerze in dänischen Betrieben getötet worden, wie die zuständige Lebensmittelbehörde Fødevarestyrelsen bestätigte. Es könne allerdings noch sein, dass es vereinzelte Pelztiere in Zoos oder als Haustiere in Privathaushalten gibt. Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen hatte letztes Jahr verkündet, dass alle Nerze im Land getötet werden sollen. Begründet wurde der radikale Schritt damit, dass das Coronavirus in den Tieren mutiert sei und sich auf den Menschen übertragen habe. Die Massenkeulung der mehr als 15 Millionen Nerze hatte zu einer grösseren Debatte im Land geführt, unter anderem, weil für die Tötung länger die Rechtsgrundlage gefehlt hatte. Die Regierung erntete dafür viel Kritik, Lebensmittelminister Mogens Jensen trat zurück. Die gesetzliche Grundlage wurde im Nachhinein geschaffen, die Nerzhaltung zudem bis zum 31. Dezember 2021 verboten, dafür aber wurden Zuchtbetriebe und weitere von den Pelztieren abhängige Unternehmen mit einem Milliardenbetrag entschädigt. 02:29 Video Aus dem Archiv: Warum werden jetzt Millionen Nerze getötet? Aus SRF News vom 26.11.2020. abspielen

23:46 US-Kongress stellt Weichen für Bidens grosses Coronahilfspaket Der US-Kongress hat das billionenschwere Coronahilfspaket von US-Präsident Joe Biden ein entscheidendes Stück vorangebracht. Nach dem Senat billigte am Freitag auch das Repräsentantenhaus mit der Mehrheit von Bidens Demokraten einen entsprechenden Haushaltsplan. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das Paket in den kommenden Wochen das Parlament passieren kann. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erwartet eine endgültige Zustimmung des Kongresses vor dem 15. März. Im Senat hatte das Votum von Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag gegeben, weil bei der Abstimmung ein Patt von 50 zu 50 Stimmen entstanden war. Biden will mit dem 1.9 Billionen Dollar schweren Programm die Folgen der Coronapandemie abfedern und die Konjunktur anschieben. Nach Vorstellungen der Republikaner sollte dafür allerdings weniger als ein Drittel der Summe ausreichen. Als Teil der Haushaltsplanung deklariert, konnten die Hilfsmassnahmen mit einfacher Mehrheit durch beide Häuser des Parlaments gebracht werden. Flankierend sind aber noch weitere Gesetzesvorhaben erforderlich, damit das grosse Konjunkturpaket Bidens umgesetzt werden kann. 01:48 Video Aus dem Archiv: Joe Biden stellt Rettungsplan vor Aus Tagesschau vom 15.01.2021. abspielen

22:51 mRNA-Impfstoffe können leicht angepasst werden Im Kampf gegen das Virus setzt die Wissenschaft auf den neuartigen mRNA-Impfstoff wie ihn Moderna und Biontech/Pfizer entwickelt haben und der relativ einfach angepasst werden kann. Die sogenannten mRNA-Impfstoffe verwenden Teile des Erbguts des Virus. Auf diesem Erbgutabschnitt ist der Bauplan für ein wichtiges Protein gespeichert. Mit der Impfung nehmen die Körperzellen den Bauplan auf, lesen ihn ab und bauen das Virusprotein auf ihrer Oberfläche ein. Das lockt Immunzellen an und die Körperabwehr springt an. Verändert sich nun aber das Virus, muss der Impfstoff gegebenenfalls angepasst werden. Ist eine neue Mutation bekannt, ist die Herstellung von mRNA eine Frage von wenigen Wochen, sagen Experten. 04:14 Video FOKUS: Was Corona-Virus-Mutationen für Impfungen bedeuten Aus 10 vor 10 vom 05.02.2021. abspielen

22:34 Athen verschärft erneut Corona-Massnahmen Im Grossraum Athen und in der zweitgrössten griechischen Stadt Thessaloniki wird das tägliche Ausgangsverbot an diesem Wochenende um drei Stunden verlängert. Die Ausgangsperre gilt demnach an diesem Samstag und Sonntag ab 18.00 Uhr und endet um 5.00 des nächsten Tages. Nur wer an diesem Wochenende zum Arzt oder für einen kurzen Gang mit seinem Haustier ab 18.00 Uhr auf die Strasse muss, darf ausgehen und dies muss per SMS an den Zivilschutz gemeldet werden. Dies teilte am Freitagabend die Regierung mit. Diese Verschärfung der Massnahmen wird zunächst bis 15. Februar gelten, hiess es weiter.

21:58 Hilfe für Portugal Österreich will dem Corona-Hochrisikoland Portugal zehn Patienten aus überlasteten Kliniken abnehmen. Das Angebot gelte für fünf Covid-19-Patienten und fünf Menschen mit schweren Erkrankungen oder bevorstehenden Operationen, teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag mit. Es sei ein Gebot der europäischen Solidarität, rasch und unbürokratisch zu agieren. «So wie wir bereits bisher Intensivpatienten aus Frankreich, Italien sowie Montenegro aufgenommen haben, wollen wir nun Portugal in dieser schwierigen Situation helfen», sagte Kurz.

21:25 Spanien erlässt Altersgrenze für den Impfstoff von Astra-Zeneca In Spanien wird der Impfstoff von Astra-Zeneca nach einem Bericht der Zeitung «El Pais» für Menschen in einem Alter zwischen 18 und 55 Jahren zugelassen. Das Blatt beruft sich auf anonyme Quellen. In Deutschland hat die Ständige Impfkommission die Anwendung der Arznei bei 18- bis 64-Jährigen empfohlen. In Grossbritannien gibt es keine Alterseinschränkungen bei der Verordnung der Impfung von Astra-Zeneca. Legende: Spanien lässt den Astra-Zeneca-Impfstoff nur für 18- bis 55-Jährige zu. Keystone

20:42 Tourismusverbände fordern schnelle Hilfsgelder und Exit-Strategie Die Tourismusbranche hat an einem virtuellen Treffen mit dem Bundesrat eine schnellere Auszahlung der Härtefallhilfen, eine koordinierte Test- und Impfstrategie und eine Exit-Strategie ab März gefordert. Denn die Unternehmen seien auf Planungssicherheit angewiesen. Ausserdem müssten die von Bund und Kantonen vorgesehenen fünf Milliarden Franken an Härtefallgeldern «rasch und unbürokratisch» fliessen. Es brauche jetzt pragmatische Prozesse wie im Frühjahr 2020. Denn für viele zähle mittlerweile jeder Tag. Es könne aber nicht sein, dass gesunde Betriebe Konkurs anmelden müssten, weil die Unterstützung zu spät eintreffe. 00:49 Video Virtueller Tourismusgipfel mit Bundespräsident Parmelin Aus Tagesschau vom 05.02.2021. abspielen

20:19 Gegner von Corona-Massnahmen missionieren in Berner Schulen Gegner der Corona-Schutzmassnahmen haben in den letzten Tagen viermal ohne Masken Stadtberner Schulanlagen betreten und dort Kinder angesprochen. Auch verteilten sie Flugblätter zur angeblichen «Fake-Pandemie». Nachdem die Stadt Bern die Polizei über einen ersten Vorfall in drei Schulhäusern benachrichtigt hatte, stellte diese am vergangenen Mittwoch einen weiteren Vorfall in Bern-Bümpliz fest. Isabelle Wüthrich, Mediensprecherin der Berner Kantonspolizei, bestätigte am Freitag auf Anfrage eine entsprechende Meldung des Online-Magazins «Watson». Weil sich die vier Personen einer Kontrolle entzogen, konnte die Polizei erst im Nachhinein eine der vier Personen ermitteln. Sie wurde wegen Missachtung einer amtlichen Verfügung, wegen eines Verstosses gegen die Covid-Verordnung und wegen Verunreinigung angezeigt. Zu den anderen drei Personen laufen Abklärungen.

19:45 Nationalratskommission will bei Ausstiegs-Szenario mitreden Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) will, dass das Parlament bei der künftigen Lockerung der Corona-Massnahmen ein Wörtchen mitreden kann. Der Bundesrat soll seine Ausstiegsstrategie den beiden Kammern vorlegen. Dazu fordert ihn die Kommission in einem Brief auf, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Die Forderung sei für den Fall, wenn der Bundesrat bei seiner angekündigten Lagebeurteilung in zwei Wochen zum Schluss kommen sollte, dass per Anfang März noch keine Lockerungen der wirtschaftlichen Einschränkungen möglich wären. Neben der Ausstiegsstrategie sollen dem Parlament auch die Kompensationsmassnahmen für wirtschaftliche Ausfälle zur Diskussion unterbreitet werden, fordert die SGK-N. Legende: Keystone / Archiv

19:29 US-Soldaten helfen mit beim Impfen Die US-Streitkräfte werden sich mit mehr als 1000 Soldaten an der Corona-Impfkampagne beteiligen. Die ersten Einheiten würden Mitte Februar an grossen Impfstationen im westlichen Bundesstaat Kalifornien ihre Arbeit aufnehmen, sagte Andy Slavitt, ein ranghoher Corona-Berater von US-Präsident Joe Biden. «Die entscheidende Rolle des Militärs wird dabei helfen, jeden Tag Tausende Menschen zu impfen und sicherzustellen, dass jeder Amerikaner, der eine Impfung will, auch eine bekommen kann», sagte er. Bislang wurde in den USA im Kampf gegen die Pandemie vor allem die von den Bundesstaaten befehligte Nationalgarde eingesetzt, nicht die Streitkräfte. Legende: Reuters / Archiv

19:10 Detailhändler wollen ihre Läden wieder öffnen Der Schweizer Detailhandelsverband hat in einem Positionspapier das Ende von flächendeckenden Ladenschliessungen gefordert. Nach rund einem Jahr müsse die Erkenntnis reifen, dass das Virus laufend mutiere und «Lockdowns» keine nachhaltige und verhältnismässige Strategie seien. Es brauche deshalb einen Paradigmenwechsel, heisst es in einer Mitteilung von der Swiss Retail Federation. Der Verband, dem rund 5500 Geschäfte angehören, sprach sich anstelle von Schliessungen für Schutzkonzepte für alle Läden aus und für eine Perspektive für die Branche ab dem 1. März. Weiter forderte der Verband unter anderem breiter angelegte Tests und eine bessere Kontaktnachverfolgung. Seit dem 18. Januar sind im Detailhandel laut Angaben des Verbands schweizweit über zehntausend Geschäfte durch den Bund geschlossen, die nicht Lebensmittel oder Güter des täglichen Bedarfs verkaufen. Für die Branche führe dies zu einem Umsatzausfall von rund 800 Millionen Franken pro Woche, schreibt der Verband.

18:51 Regierungschefs weisen EU auf mögliche Probleme mit Impfstoff hin Vier Regierungschefs haben die EU auf drohende Lieferprobleme beim Impfstoff der US-Firma Johnson & Johnson hingewiesen. Der in Indien, Südafrika, den USA und Europa produzierte Impfstoff müsse angeblich vor einer Auslieferung zur Abfüllung und zur Verpackung erst in die USA, schrieben die Regierungschefs Österreichs, Griechenlands, Dänemarks und Tschechiens in einem gemeinsamen Brief an die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. «Angesichts der Bedeutung des Themas würden wir einen frühen Dialog auf höchster Ebene anregen», so Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und seine Amtskollegen. Möglicherweise drohten Zeitverzug und Exporthürden, hiess es ergänzend. Der in der EU noch nicht zugelassene Impfstoff ist einfach zu lagern, und es ist nur eine Impfung nötig. Die EU hat sich bis zu 400 Millionen Dosen davon gesichert. Wie im Fall Johnson & Johnson sei frühes Handeln zur Abwehr möglicher Probleme auch sonst nötig. «Zeit ist von entscheidender Bedeutung.» Legende: Reuters / Archiv

18:07 Studie zeigt: Covid-19 ist weit gefährlicher als die Grippe Immer wieder werden Stimmen laut, dass eine Corona-Erkrankung nicht viel schlimmer als eine gewöhnliche Grippe sei. Eine Schweizer Spitalstudie zeigt nun, was Experten schon länger betonen – nämlich dass Covid-19 weit gefährlicher ist als die normale Influenza.

Die Forscher sammelten Angaben aus 14 Schweizer Kliniken und stellten Daten von rund 1400 Grippe-Patienten jenen von 2800 Corona-Patienten aus der ersten Welle gegenüber. Die Studie zeigt unter anderem, dass die Sterblichkeit von Corona-Patienten im Spital dreimal höher ist als jene von Influenza-Patienten.

17:41 Testen, testen, testen – auch im Bundeshaus Die neue Corona-Eindämmungsstrategie gilt auch im Parlament. Während der Frühjahrssession sollen sich alle National- und Ständeräte einmal wöchentlich testen lassen können – sofern sie das wollen. Dies hat die Verwaltungsdelegation der beiden Räte entschieden. Die Teilnahme an den Tests werde «dringend empfohlen». Die Massnahme ziele darauf ab, angesteckte Personen ohne Symptome möglichst früh zu erkennen und so das Risiko eines lokalen Ausbruchs zu senken. Laut der Verwaltungsdelegation sollen PCR-Speicheltests zur Verfügung stehen. Diese sind präziser als Schnelltests und haben den Vorteil, dass für die Probeentnahme kein medizinisches Fachpersonal erforderlich ist. Die Frage der Kostenübernahme durch den Bund wird noch geprüft. Die Covid-19-Tests kämen als zusätzliche Massnahme des bestehenden Schutzkonzepts zum Einsatz, schreibt die Verwaltungsdelegation. Masken müssten auch bei negativen Testresultaten getragen werden. Bereits vor zehn Tagen hatte die Verwaltungsdelegation die Massnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus im Bundeshaus weiter verschärft.

17:16 Österreich will nach Lockdown-Ende Einkaufstourismus verhindern Die österreichischen Behörden wollen nach dem Ende des Lockdowns Einkaufstourismus aus Bayern vorbeugen. Die Geschäfte im Nachbarland dürfen am Montag wieder öffnen, die von der Wiener Bundesregierung angekündigte Verschärfung der Einreisebestimmungen ist mittlerweile in eine Verordnung umgesetzt worden und tritt am Mittwoch, 10. Februar, in Kraft. Diese trifft vor allem Pendler. Gleichzeitig fürchtet die Tiroler Landesregierung, dass das Bundesland von Wien aus unter Quarantäne gestellt werden könnte. Dort breitet sich im Inntal unweit der bayerischen Grenze offenbar die südafrikanische Variante des Coronavirus aus, die ansteckender ist als die Urform. Die Regierung in Wien prüft alle Optionen, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Eine Entscheidung soll spätestens am Sonntag fallen. Legende: Keystone / Archiv

16:51 Auch der Kanton Aargau setzt auf Massentests Im Aargau sollen Schulkinder und Bewohner sowie Mitarbeitende von Heimen und Betreuungsinstitutionen künftig wöchentlich auf Corona getestet werden – auch wenn sie keine Symptome zeigen. Geplant sind zwischen 100'000 und 125'000 Corona-Schnelltests pro Woche, wie das Gesundheitsdepartement mitteilt. Vorerst sollen in einem Pilotprojekt mit 100 Schulklassen, 3 Institutionen und 5 Heimen die Abläufe geprobt werden. In dieser ersten Phase sind zwischen 3000 und 4000 Tests geplant. Die Behörden betonen in ihrer Mitteilung, dass die Tests freiwillig seien. In einer nächsten Phase sollen wöchentliche Schnelltests in allen Schulen und sozialmedizinischen Institutionen durchgeführt werden. In mehreren Kantonen gibt es ähnliche Bestrebungen. 03:06 Video Umstrittene Corona-Massentests an Schulen Aus 10 vor 10 vom 04.02.2021. abspielen

16:38 Wallis erweitert die Corona-Teststrategie Der Kanton Wallis will mehrere Zehntausend Personen pro Woche auf Covid-19 testen lassen. «Die erweiterte Teststrategie soll dazu beitragen, lokale Infektionsausbrüche frühzeitig zu erkennen und einzudämmen», teilt die Regierung mit. Künftig sollen asymptomatische Personen gezielt und regelmässig getestet werden. Dies betrifft insbesondere Menschen, die einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind – beispielsweise Personen, die in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Schulen, Unternehmen und Tourismusdestinationen arbeiten. Um das Projekt zu finanzieren, ist ein Betrag von 20 Millionen Franken vorgesehen. Davon geht rund ein Drittel zulasten des Kantons, den Grossteil übernimmt der Bund. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Wallis 05.02.2021 Mit Audio

15:50 In Nidwalden dürfen Skifahrer die Pommes am Tisch essen In den Nidwaldner Skigebieten dürfen Take-Away-Betriebe ihren Kunden ab morgen wieder draussen Sitzplätze anbieten und Alkohol ausschenken, wie die Gesundheits- und Sozialdirektion mitteilt. An einem Tisch dürfen maximal vier Personen sitzen, der Abstand zwischen den Tischen muss zwei Meter betragen. Die Gäste dürfen die Maske erst ablegen, wenn sie sitzen, und sollen den Sitzplatz nach der Konsumation zügig freigeben, heisst es in der Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Gesundheitsdirektion begründet die Lockerung mit den stabilen Fallzahlen. Es habe sich auch gezeigt, dass der Schneesport nicht zu einer erhöhten Belastung des Kantonsspitals geführt habe. Zudem könne dank der Sitzgelegenheiten der Personenfluss rund um den Ausgabebereich des Take-Aways verbessert werden. Ins Restaurant dürfen die Gäste weiterhin nur zum Aufwärmen oder wenn sie auf die Toilette gehen müssen, nicht aber zum Essen und Trinken.

15:07 Bisher 63 Meldungen zu Impf-Nebenwirkungen ausgewertet Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat in der Schweiz 63 Meldungen zu unerwünschten Impf-Nebenwirkungen analysiert. 26 davon wurden als schwerwiegend eingestuft. In sechs der bis Donnerstag als schwerwiegend eingestuften Meldungen wurde über Todesfälle berichtet, wie Swissmedic schreibt, Link öffnet in einem neuen Fenster. Betroffen waren zwischen 85- bis 92-jährige Menschen mit Vorerkrankungen. Hinweise, dass die Impfung Ursache des Todes gewesen sei, gebe es nicht. Die als schwerwiegend eingestuften Meldungen betrafen Nebenwirkungen wie Infektionen, Herz- und Gefässleiden, Erkrankungen der Atemwege, Schwellungen oder Ausschläge sowie Fieber und Gliederschmerzen. Die 37 nicht als schwerwiegend eingestuften Meldungen betrafen am häufigsten Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Schmerzen an der Injektionsstelle. In den 63 bisher analysierten Meldungen waren öfter Frauen als Männer betroffen. Legende: Konkrete Hinweise, dass die Impfung Ursache des Todes gewesen sei, gebe es bisher in keinem Fall, schreibt Swissmedic. Keystone