2:55 Japan beginnt mit ersten Impfungen Weniger als sechs Monate vor den geplanten Olympischen Spielen in Tokio und deutlich später als andere Länder hat nun auch Japan mit den ersten Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Zuerst soll 40'000 Mitarbeitern im Gesundheitswesen das Vakzin von Biontech/Pfizer gespritzt werden. Weitere 3,7 Millionen Mitarbeiter im Gesundheitswesen sollen die Impfungen im März erhalten. Von April an sollen dann rund 36 Millionen Bürger an die Reihe kommen, die älter als 65 Jahre sind. Als Nächstes sind Menschen mit Vorerkrankungen sowie Mitarbeiter von Altenheimen dran. Erst danach sollen die restlichen der insgesamt 127 Millionen Landesbewohner zum Zug kommen. Die Regierung von Ministerpräsident Yoshihide Suga steht wegen ihres Krisenmanagements in der Corona-Pandemie schwer in der Kritik. Japan will im Sommer die Olympischen Spiele in Tokio ausrichten, allerdings mehren sich die Zweifel, ob dieser Plan wirklich zu halten ist.

22:33 Detailhändler unter Druck Seit sechs Wochen sind Läden, die nicht lebensnotwendige Güter verkaufen, geschlossen – und gewisse Abteile bei den Grossverteilern sind gesperrt. Auch die Detailhändler blicken darum dem für Mittwoch erwarteten Entscheid des Bundesrats mit grosser Spannung entgegen. Denn mit jedem Tag, der verstreicht, wird ihre Angst grösser, dass sie ihre Ware nicht mehr rechtzeitig an den Mann und die Frau bringen. 02:50 Video Detailhandel kämpft um Wiedereröffnung Aus 10 vor 10 vom 16.02.2021. abspielen

21:36 Gericht: Ausgangssperre in den Niederlanden bleibt vorläufig Erst verboten und nun doch wieder erlaubt: Die Ausgangssperre als Massnahme gegen die Corona-Pandemie war in den Niederlanden Gegenstand von gleich zwei Prozessen. Zunächst hatte ein Verwaltungsgericht in Den Haag die Ausgangssperre mit sofortiger Wirkung verboten. Dagegen hatte die Regierung Berufung eingelegt und im Eilverfahren die Aussetzung des Urteils gefordert. Dem gab das Gericht am Abend statt. Bis zum Berufungsverfahren am Freitag bleibt die Ausgangssperre damit also in Kraft. Die Corona-skeptische Protestgruppe «Viruswahrheit» hatte gegen die Ausgangssperre, die seit dem 23. Januar gilt, geklagt. Das Verwaltungsgericht hatte der Gruppe recht gegeben und die Massnahme für unrechtmässig erklärt.

20:45 Wohneigentum wird unbezahlbar Wer von eigenen vier Wänden träumt, den dürfte folgende Nachricht wenig freuen: Die Corona-Krise entpuppt sich als Preistreiberin. So sind die Preise von Immobilien im 4. Quartal des vergangenen Jahres um 2.3 Prozent gestiegen. Und das betrifft laut Bundesamt für Statistik nicht nur Städte wie Zürich oder Genf, sondern auch andere Städte und ländliche Regionen. 02:01 Video Coronakrise treibt Immobilienpreise in die Höhe Aus Tagesschau vom 16.02.2021. abspielen

20:20 Teure falsche Angaben für einreisende Briten In Grossbritannien müssen vier Reiserückkehrer jeweils 10'000 Pfund Strafe zahlen, weil sie mit fehlenden Angaben der verpflichtenden Quarantäne im Hotel hatten entgehen wollen. Das entspricht umgerechnet rund 11'470 Euro. Die Passagiere hätten bei ihrer Landung am Flughafen Birmingham am Montag nicht angegeben, dass sie aus einem Land auf der sogenannten Roten Liste eingereist seien, hiess es von der West Midlands Polizei am Dienstag. Wo die Rückkehrer hergekommen waren, blieb unklar. Seit Montag müssen Briten und Iren auf eigene Kosten in einem Hotel für zehn Tage in Quarantäne gehen, wenn sie aus einem von 33 Ländern einreisen, die wegen der Verbreitung von Virus-Varianten als besonders gefährlich eingestuft worden sind.

19:20 4 Millionen Erstimpfungen in Israel Die Zahl der Erstimpfungen gegen das Coronavirus hat nach Regierungsangaben am Dienstag in Israel die Marke von vier Millionen erreicht. Damit bekamen nun etwa 43 Prozent der Gesamtbevölkerung eine erste Dosis verabreicht, die zweite Dosis erhielten bislang mehr als 2,6 Millionen Menschen. Rund 30 Prozent der Israelis sind jünger als 16 Jahre, diese Gruppe kann vorerst nicht geimpft werden. Legende: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beglückwünscht Theodor Salzen, der als vier-millionste Person in Israel gegen das Coronavirus geimpft wurde. Keystone

18:47 Lettlands Regierung will Familien unterstützen Lettlands Regierung will Familien in der Coronakrise mit einer Einmalzahlung von 500 Euro pro Kind unterstützen. Die finanzielle Hilfe soll von der staatlichen Sozialversicherungsanstalt automatisch ohne Antrag gewährt werden. Dies beschloss das Kabinett in Riga am Dienstag. Das Parlament des baltischen EU-Landes mit 1.9 Millionen Einwohnern muss dem noch zustimmen. Unterstützung geben soll es für alle Kinder unter 15 Jahren und für Jugendliche bis 20 Jahren in der Ausbildung. Auch Eltern von Kindern, die vor Ende des noch bis zum 6. April geltenden Corona-Notstand in Lettland geboren werden, soll die staatliche Leistung zustehen.

18:19 GB: Holpriger Start von Zwangsquarantäne für Einreisende Die neuen Vorgaben zur Zwangsquarantäne nach der Einreise in Grossbritannien sorgen auch bei den Behörden für Kopfzerbrechen. Grenzbeamte hätten erst am Sonntagabend per E-Mail eine ausführliche Erklärung der neuen Coronaregeln erhalten – nur wenige Stunden vor Inkrafttreten am Montagmorgen, berichtete der «Guardian». Die Gewerkschaft PCS sprach von einer «Schande» im Umgang mit den Beamten. Seit Montag müssen Rückkehrer aus 33 als Hochrisikogebiete deklarierten Ländern direkt nach Ankunft in einem Hotel für zehn Tage und elf Nächte in Quarantäne. Aus Europa ist nur Portugal betroffen. Für Unterkunft und Verpflegung werden pro Person 1750 Pfund (rund 2000 Euro) fällig. Wer dann positiv auf Corona getestet wird, muss länger in Quarantäne bleiben – und dafür bis zu 1200 Pfund zusätzlich zahlen. Diesen Preis nannte die Regierung aber erst nach Beginn der Hotel-Pflicht mit. Kritik an hohen Kosten wies Premierminister Boris Johnson zurück: «Es ist derzeit ohnehin illegal, für Ferien ins Ausland zu reisen!»

17:48 Raumfahrtsparte der Ruag baut weitere 100 Stellen ab Die Raumfahrtsparte des Luft- und Raumfahrtkonzerns Ruag baut angesichts der aktuellen Krise seine Organisation um. Dies hat einen Abbau von bis zu 100 Stellen der weltweit 1300 Arbeitsplätze in der Schweiz, Österreich und Schweden zur Folge, teilte der Konzern mit. Die genaue Anzahl der betroffenen Personen sei «noch unklar», weil dies von der Fluktuation und Pensionierungen abhängig sei. Zudem würden Umgruppierungen von Stellen angestrebt. In der Schweiz gelte für alle Kündigungen ein Sozialplan. Ein internes Verfahren ist im Gange, «um die spezifischen Auswirkungen pro Land zu definieren». Im dritten Quartal wird mit dem Projekt «Ambition 21» das Unternehmen neu organisiert. Damit werde auf «ein verändertes Marktumfeld und eine unbefriedigende Performance im Jahr 2020» reagiert. Der Fokus liegt auf der Stärkung der Position von Ruag Space in Europa. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Folgen der Coronakrise Ruag streicht bis zu 150 Stellen 12.10.2020 Mit Audio

17:00 Johnson & Johnson beantragt Impfstoff-Zulassung in der EU Der US-Pharmahersteller Johnson & Johnson hat die Zulassung für seinen Corona-Impfstoff in der EU beantragt. Wie die EU-Arzneimittelbehörde EMA mitteilte, werde das Vakzin des Tochterunternehmens Janssen-Cilag in einem beschleunigten Verfahren bis Mitte März begutachtet werden. Das wäre der vierte Corona-Impfstoff mit einer bedingten Marktzulassung in der EU. Genutzt werden können derzeit bereits die Vakzine von Biontech/Pfizer, Moderna und Astra-Zeneca. Doch ist der Impfstoff noch überall in der EU knapp. Die EU-Kommission hat von Johnson & Johnson Impfdosen für 200 Millionen Menschen bestellt. Bei diesem Impfstoff genügt eine Dosis zur Immunisierung. Alle übrigen derzeit genutzten Vakzine müssen zweimal gespritzt werden. Die EU-Kommission werde eine Zulassung gewähren, sobald die EMA eine positive Bewertung abgegeben habe, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. EMA has received an application for conditional marketing authorisation for #COVID19 Vaccine Janssen:

16:01 Reihentests an Schulen im Kanton Zug Der Kanton Zug baut im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus auf obligatorische Reihentests an Schulen. Wer an den wöchentlichen Spucktests teilnimmt, muss bei einem positiven Befund in der Klasse nicht mehr in Quarantäne. Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe sowie deren Lehrpersonen müssten an wöchentlich zwei Speicheltests teilnehmen, heisst es im Beschluss, den der Zuger Regierungsrat am Dienstag veröffentlichte. Die Tests seien im Grundsatz obligatorisch, die Schulleitung könne Ausnahmen bewilligen. Wer nicht teilnehmen will, muss aber aktiv eine Dispens verlangen.

15:42 Niederländische Regierung legt Berufung ein Die niederländische Regierung legt Berufung gegen ein Gerichtsurteil ein, wonach die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte nächtliche Ausgangssperre nicht rechtens ist. Ministerpräsident Mark Rutte reagierte am Dienstag enttäuscht auf den Richterspruch. Die Regierung bereite ein neues Notstandsgesetz vor, um die Massnahme auf rechtlich soliden Boden zu stellen. Die Ausgangssperre habe dafür gesorgt, die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren, betonte Rutte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gericht hebt Entscheid auf Ausgangssperre in den Niederlanden bleibt vorläufig 16.02.2021 Mit Video

15:20 Südafrika will eine Million Impfdosen mit anderen Ländern teilen Südafrika will eine Million Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Astra-Zeneca an andere afrikanische Länder abgeben. Die Impfdosen, die das Land vom weltgrössten Impfstoffproduzenten «Serum Institute of India» erhalten hat, sollten über die Afrikanische Union verteilt werden, hiess es aus dem Gesundheitsministerium. Südafrika hatte kürzlich die geplante Impfkampagne mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff auf Eis gelegt, nachdem Studiendaten gezeigt hatten, dass es nur minimalen Schutz gegen milde bis moderate Krankheitsverläufe bei der südafrikanischen Virus-Variante biete. Legende: Ein Schritt hin zu gerechter Impfstoff-Verteilung: Südafrika will Impfdosen an andere afrikanische Länder abgeben. Keystone

15:10 Ende der BAG-Medienkonferenz Damit endet der Point de Presse des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Wir halten Sie weiterhin hier im Liveticker zu Neuigkeiten rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

15:09 Ampelsystem sinnvoll? Ein Journalist will wissen, ob ein Ampelsystem sinnvoll wäre – also die Einteilung der Regionen in grün, gelb und rot. Nartey sagt, dass das schwierig sei. Dieses System sei zu einfach. So könnte man beispielsweise die neuen Varianten noch überhaupt nicht einteilen. Mathys ergänzt, dass eine Ampel auch eine falsche Sicherheit bringen könnte.

15:05 Perspektive für die Bevölkerung Ein Journalist fragt nach, ob das BAG nicht eine Perspektive für die Bevölkerung geben könne. Also zum Beispiel Lockerungen versprechen, sobald die Werte unter 1000 fallen. Mathys sagt, dass das nicht gehe. Sobald man in so einem Fall lockern würde, würden die Zahlen gleich wieder steigen. Die Balance zu finden, mit Lockerungen auf einem tiefen Stand bei den Ansteckungen, die müsse man erreichen. Nachfrage: Was würde ohne Massnahmen passieren? Mathys sagt, dass dann der R-Wert wahrscheinlich über drei liegen würde, das hätte man zu Beginn der Pandemie berechnet. Ohne Massnahmen würde Corona sich also sehr schnell verbreiten. Das Problem sei dabei aber, dass das Gesundheitssystem irgendwann überlastet wäre und zusammenbrechen würde. Das wiederum würde zu mehr Todesopfern führen. 00:11 Video Mathys zur Frage, was ohne Massnahmen passieren würde Aus News-Clip vom 16.02.2021. abspielen

14:59 Was spricht gegen die Öffnung von Läden? Wieso dürfen Läden nicht öffnen, sofern die Schutzkonzepte eingehalten werden, fragt eine Journalistin. «Auch Schutzkonzepte können Übertragungen nicht zu 100 Prozent verhindern. Das muss uns klar sein», antwortet Mathys. «Es tut mir leid für jeden Einzelnen, der sein Geschäft nun geschlossen halten muss. Wir werden diese Ungerechtigkeit aber nie wegbringen, denn die Strategie ist nun einmal, nur die lebensnotwendigen Läden offenzuhalten. Ein Schmuckgeschäft gehört da einfach nicht dazu.»

14:51 Ist eine nationale Massentest-Strategie sinnvoll? «Die Kantone haben jetzt schon die Möglichkeit, breiter zu testen. Der Fall Graubünden mit seinen Massentests unterscheidet sich aber schon von einem Massentest in einer Stadt wie Zürich, bezüglich Durchführbarkeit zum Beispiel», sagt Mathys. Für solche Tests brauche es viel Ressourcen, dennoch würden die Kantone die Möglichkeit von Massentests noch zu wenig ausnutzen. Derzeit seien regelmässige schweizweite Massentests nicht angedacht.

14:47 Negative Folgen der Verschiebungen von operativen Eingriffen Linda Nartey wird gefragt, ob sie sich Sorgen mache, weil so viele andere operative Eingriffe verschoben werden mussten. Die Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte sagt: «ja». Es zeige sich schon jetzt, dass diese Verschiebungen negative Folgen haben könnten. 00:49 Video Nartey zur Verschiebung von Operationen Aus News-Clip vom 16.02.2021. abspielen