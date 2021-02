Die Corona-Pandemie hat auch für den internationalen Transfermarkt im Fussball erhebliche Folgen: In der Winter-Periode im Januar ging die Zahl der Wechsel von Profis weltweit im Vergleich zum selben Zeitraum 2020 von 4215 auf 2690 zurück. Nach Angaben des Weltfussball-Verbandes FIFA vom Mittwoch entspricht dies einem Rückgang von 36.2 Prozent.

Aufgrund der sinkenden Zahl der Neuansteckungen schlägt der Bundesrat eine vorsichtige und schrittweise Lockerung der Corona-Massnahmen vor. In einem ersten Schritt will die Landesregierung Aktivitäten mit geringem Infektionsrisiko wieder zulassen.

Einer Studie eines israelischen Gesundheitsversorgers zufolge ist der Impfstoff von Pfizer/Biontech zu 95 Prozent wirksam. Die Daten von Maccabi beruhen auf einen Vergleich von 602'000 geimpften und 528'000 nicht-geimpften Israelis. In Israel haben inzwischen fast 44 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfung mit dem Impfstoff erhalten.

Die Einreisebestimmungen seien am vergangenen Samstag geändert worden, schreibt die St. Galler Regierung in ihrer Antwort vom Mittwoch auf eine dringliche Interpellation im Kantonsrat. Die Regierung hatte sich vergangene Woche brieflich beim Vorarlberger Landeshauptmann und bei Justizministerin Karin Keller-Sutter für eine pragmatische Lösung stark gemacht.

Pendler aus Vorarlberg, die in der Schweiz arbeiten, müssen neu bei ihrer Rückkehr nach Österreich einen negativen Coronatest vorweisen. Nachdem anfänglich keine Schweizer Tests akzeptiert worden sind, hat Österreich die Praxis jetzt angepasst.

Wo stehen wir in einem Jahr? Das möchte SRF-Bundeshausredaktorin Nathalie Christen vom Bundesrat wissen. Alain Berset antwortet, er stehe hoffentlich auf einer Terrasse mit einem Bier in der Hand. Guy Parmelin sagt, er sehe das ähnlich, würde aber kein Bier, sondern ein Glas Weisswein trinken.

Die ETH schlägt vor, ganze Bevölkerungsgruppen zu testen. Unterstützt das der Bund? Alain Berset: «Wir müssen mehr testen, das ist so. Aber wir können es nicht wirklich mehr pushen, als wir das tun.» Patrick Mathys vom BAG sagt, dass Massentests in der Grössenordnung der Hälfte der Bevölkerung logistisch nicht machbar seien. Aber das Testdispositiv sei derzeit gut, und man rufe dazu auf, sich bei den geringsten Symptomen testen zu lassen.

Der Bundesrat versuche, der schwierigen Situation der Kultur Rechnung zu tragen, so Finanzminister Ueli Maurer. «Die selbstständigen Kulturschaffenden hätten Anspruch auf Erwerbsersatz, mit den neuen Massnahmen können sie auch noch zusätzlich unterstützt werden», sagt Maurer. Mit dem Erwerbsersatz sei das Ganze aus Sicht des Bundesrats genügend abgedeckt.

Ein Journalist bringt die teilweise harte Kritik an Bundesrat Berset zur Sprache, und dass er sogar als Diktator bezeichnet wurde. Guy Parmelin sagt, dass die Entscheide jeweils im Team getroffen würden. «Sieht er aus wie ein Diktator? Manchmal werden wir einzeln kritisiert, aber die ganzen Entscheide wurden als Team gemacht.» Auch Ueli Maurer erklärt, dass die Entscheide stets im Team getroffen werden. Die beiden SVP-Bundesräte stellen sich demonstrativ hinter den Gesundheitsminister.

Man sei es sich gewöhnt, unter Druck zu arbeiten, sagt Alain Berset. «Wir folgen einer natürlichen Entwicklung, und man muss sich ständig anpassen.» Die Kantone würden jeweils vorher gefragt werden, und Berset hoffe, in einer Woche einen Konsens finden zu können.

16:08

Ist Vernehmlassung eine Alibiübung?

Ein Journalist will wissen, ob die Vernehmlassung bei den Kantonen nur eine Kommunikationsübung sei, da die weiteren Schritte ja schon vorgezeichnet seien. Guy Parmelin verneint, selbstverständlich werde man die Kantone anhören. Aber regieren heisse auch vorauszuschauen. Und hätte der Bundesrat heute nicht kommuniziert, was er in die Vernehmlassung schicke, wäre das weder von der Bevölkerung noch von den Journalisten verstanden worden.