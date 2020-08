Der Ticker startet um 0:00 Uhr

16:33 Frankreich könnte auf die Risikoliste des Bundes gelangen Der Bundesrat erwägt angesichts der steigenden Corona-Zahlen Frankreich auf die Risikoliste zu stellen. Ein Entscheid sei aber noch nicht gefallen, sagte Finanzminister Ueli Maurer. Die hohen Infektionszahlen alleine führten nicht zu einer Quarantänepflicht. «Es gibt keinen Automatismus», antwortete Maurer auf eine Frage einer Bundeshausjournalistin. Das federführende Innendepartement (EDI) und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verfolgten die Lage in Frankreich und anderen Ländern und Regionen aufmerksam. Das Problem sind die zehntausenden Grenzgänger, die täglich aus Frankreich in die Schweiz einreisen. Die Westschweizer Kantone drängen den Bund deshalb, das Land trotz hoher Infektionszahlen nicht auf die Risikoliste zu setzen, wie die Tamedia-Zeitungen berichteten. Der Bund hat in einer Verordnung die Kriterien für Risikoländer verankert: Als solche gelten Länder, in welchen die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen mehr als 60 betrug. Dieses Kriterium wäre für einige Regionen in Frankreich erfüllt. Legende: Keystone

16:02 Kanton Zürich: Maskentragpflicht in Clubs ab 100 Personen Zürcher Clubs sollen ab Donnerstag eine Maskentragepflicht bei Partys mit mehr als 100 Personen einführen. «Ohne Maske – keine Party», dies empfiehlt die Bar- und Clubkommission Zürich (BCK). Den Gästen werden vor Ort Gesichtsmasken zur Verfügung gestellt. Sie dürfen diese aber auch selbst mitbringen, teilte die BCK mit. Bei Verstössen soll wie im öffentlichen Verkehr oder in Geschäften die Polizei zur Durchsetzung hinzugezogen werden. Die Massnahme ist Teil der neuen Verordnung, Link öffnet in einem neuen Fenster des Kantons Zürich, welche besagt, dass «Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 100 Personen und Veranstaltungen in Innen- und Aussenräumen mit insgesamt mehr als 300 Personen nur durchgeführt werden dürfen, wenn ein Schutzkonzept vorliegt, der erforderliche Abstand gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage eingehalten werden kann oder Gesichtsmasken getragen werden.» Derweil sind die Ansteckungszahlen im Kanton wieder dreistellig: Die Gesundheitsdirektion hat innerhalb von 24 Stunden 118 neue Corona-Fälle registriert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schärfere Corona-Regeln Maskenpflicht in Zürich: Das gilt ab Donnerstag 26.08.2020 Mit Audio

14:41 WEF 2021 in Davos in den Sommer verschoben Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos findet im kommenden Januar nicht statt. Es wurde wegen der Coronakrise auf den Sommer verschoben, wie das WEF mitteilte. Das WEF war vom 26. bis 29. Januar 2021 geplant. Noch im April hiess es, die Veranstaltung sei nicht gefährdet. Der geschäftsführende Direktor des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos, Alois Zwinggi, sagte der «Südostschweiz», die Verantwortlichen seien zusammen mit Experten zum Schluss gekommen, dass sie nicht in der Lage sind, das Weltwirtschaftsforum im Januar 2021 durchzuführen. Die Entwicklung sowohl in der Schweiz wie auch weltweit lasse dies nicht zu. «Wir wissen nicht, wie im Januar die Reisesituation aussehen wird. Wir wissen auch nicht, wie die Bereitschaft der Leute ist, an einen Grossevent zu kommen.» Ausserdem möchten die Veranstalter auch Davos nicht in Gefahr bringen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weltwirtschaftsforum in Davos WEF wird wegen der Pandemie verschoben 26.08.2020 Mit Video

14:22 Betreibungsstopp für Reisebranche verlängert Der Bundesrat verlängert den Rechtsstillstand für die Reisebürobranche. Dieser gilt bis Ende Dezember 2020. Reisebüros, die Kunden für annullierte Reisen Geld zurückerstatten müssen, können somit erst ab 1. Januar 2021 betrieben werden. Die Branche sei von besonderen Umständen betroffen, schreibt die Landesregierung. So hätten Quarantänebestimmungen und Grenzschliessungen grosse Auswirkungen auf den Umsatz von Reiseanbietern.

13:36 Berlin verbietet Demo gegen Schutzmassnahmen Berlin hat mehrere für das Wochenende geplante Demonstrationen von Corona-Skeptikern verboten. Die Versammlungsbehörde entschied, dass diese wegen erwarteter Verstösse gegen die geltende Infektionsschutzverordnung nicht stattfinden dürfen. «Das ist keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz», sagte Innensenator Andreas Geisel. «Wir sind noch mitten in der Pandemie mit steigenden Infektionszahlen.» Daher müsse zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens abgewogen werden. «Wir haben uns für das Leben entschieden», sagte Geisel. Am 1. August hatten etwa 20'000 Corona-Skeptiker an einer Grossdemonstration in Berlin teilgenommen – oft ohne Abstand und bewusst ohne Mund-Nasen-Schutz. «Ein solches Verhalten ist nicht akzeptabel. Der Staat lässt sich nicht an der Nase herumführen», sagte der Innensenator. Er kündigte ein konsequentes Vorgehen der Polizei an, sollten sich dennoch grosse Menschenansammlungen bilden.

12:52 Arbeitslosenversicherung: Bundesrat verlängert Massnahmen Der Bundesrat verlängert die Corona-Massnahmen in der Arbeitslosenversicherung. Er hat am Mittwoch beschlossen, dass das Einkommen aus einer Zwischenbeschäftigung weiterhin nicht an die Kurzarbeitsentschädigung angerechnet werden muss. Auch Mehrstunden, welche sich ausserhalb der Kurzarbeitsphase angesammelt haben, müssen vorläufig nicht abgezogen werden. Diese Regelung gilt bis Ende Jahr. Hintergrund ist der Entscheid des Bundesrats vom Mitte August, das vereinfachte Verfahren für Kurzarbeitsentschädigung bis Ende Dezember beizubehalten. Diese Regelung wäre Ende August ausgelaufen. Bis Ende Juni 2021 verlängert hat der Bundesrat auch die Gesundheitsschutzmassnahmen in den Asylverfahren. Diese betreffen insbesondere die Durchführung von Befragungen und die Sicherstellung ausreichender Kapazitäten in den Zentren des Bundes.

12:25 BAG meldet 383 Neuinfektionen Für die Schweiz und Liechtenstein vermeldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 383 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Am Dienstag vermeldete es 202, am Montag 157 bestätigte Fälle. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher 40'645 laborbestätigte Fälle. Der 7-Tage-Schnitt der bestätigten Fälle liegt nach Berechnungen von SRF bei gut 263 Fällen. Das sind 17 Prozent mehr als in der Vorwoche. In diesen sieben Tagen wurden 54'593 Tests durchgeführt, das sind 35 Prozent mehr als in der Vorwoche. Seit dem Vortag kam es zu acht neuen Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4514 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung hospitalisiert werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt bei 1723. Seit dem Vortag kam kein neuer Todesfall dazu. 1973 Personen befinden sich aufgrund der Kontaktrückverfolgung in Isolation, wie das BAG weiter mitteilt. In Quarantäne sind 7971 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. 15'285 Menschen befinden sich nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne.

11:44 Auch das Wallis führt Maskenpflicht in Geschäften ein Der Kanton Wallis führt ab kommendem Montag 31. August ebenfalls eine Maskenpflicht in Geschäften und Läden ein. Die Pflicht gilt für alle Personen über 12 Jahren. Sie gilt etwa auch in Banken oder geschlossenen Bereichen von Bahnhöfen.

Das Verkaufspersonal muss dann keine Maske tragen, wenn zum Schutz eine Glasvorrichtung oder ähnliches vorhanden ist. Keine Maskenpflicht gibt es im Kanton Wallis nach wie vor in Restaurants und Bars. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in der Schweiz Im Wallis und in Freiburg gilt bald eine Maskenpflicht in Läden 26.08.2020 Mit Audio

11:27 Castex will keine Gratis-Masken bereitstellen Kurz vor Schulanfang spricht sich der französische Premier Jean Castex gegen eine kostenlose Abgabe von Schutzmasken für alle Schüler aus. Es gebe zwei Fälle, in welchen der Staat die Kosten für die Schutzmasken trage, so Castex weiter. Wer aus medizinischen Gründen besonders anfällig für das Virus sei, könne sich Masken verschreiben lassen. Ausserdem würden bedürftigen Familien Schutzmasken zur Verfügung gestellt. Die französische Post habe bereits 50 Millionen Masken an neun Millionen Bedürftige verschickt. In Frankreich gibt es seit Wochen eine Debatte über die kostenlose Bereitstellung von Schutzmasken vor allem für Schüler. Zum Schulanfang kommende Woche gilt in den Schulen eine Maskenpflicht für Kinder ab elf Jahren. Auch Staatschef Emmanuel Macron hatte sich zuvor gegen eine generelle Verteilung von Schutzmasken ausgesprochen.

10:04 Nidwalden will der Tourismusbranche unter die Arme greifen Der Landrat des Kantons Nidwalden möchte in den nächsten zwei Jahren die von der Coronakrise gebeutelte Tourismusbranche mit dem maximal möglichen Förderbeitrag unterstützen. Nidwalden zahlt jährlich aus den Steuermitteln einen Beitrag an den Tourismusfonds. Dieser Beitrag ist nicht fix, sondern richtet sich danach, wie hoch die Beiträge aus den kantonalen und kommunalen Tourismusabgaben und den kommunalen Förderbeiträgen im Vorjahr waren. Maximal zahlt der Kanton 300'000 Franken in den Fonds ein, dies dann, wenn die Beiträge aus den Tourismusabgaben und kommunalen Förderbeiträgen 600'000 Franken erreichen. Dies war in der Vergangenheit der Fall. 2021 und 2022 dürfte der Wert aber nicht erreicht werden, weil die Einnahmen aus den Tourismusabgaben krisenbedingt zurückgehen werden. Damit der Kanton 2021 und 2022 den maximalen Beitrag dennoch zahlen kann, wird nun das Tourismusgesetz mit einer Übergangsbestimmung ergänzt.

9:18 Maskenpflicht in Geschäften im Kanton Freiburg erlassen Der Kanton Freiburg führt ab kommenden Freitag die Maskenpflicht in Läden ein. Dies gilt für Personen ab 12 Jahren in Supermärkten und Geschäften. Auch das Verkaufspersonal muss die Schutzmaske tragen, sofern sie nicht durch eine Scheibe geschützt sind. Das Servicepersonal im Gastgewerbe muss sich bei Anlässen mit Bedienung, in Bars und Diskotheken mit einer Maske schützen. Bei Kunden, die in einem Restaurant oder einer Bar innerhalb eines Geschäfts sitzen, gilt die Maskentragpflicht nicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in der Schweiz Im Wallis und in Freiburg gilt bald eine Maskenpflicht in Läden 26.08.2020 Mit Audio

9:06 Trotz Corona: Emmi übertrifft Analysten-Erwartungen klar Emmi ist im ersten Halbjahr 2020 von der Corona-Pandemie nur leicht gebremst worden. Die Innerschweizer Milchverarbeiterin hat mit ihren Zahlen entsprechend klar über den Erwartungen von Analysten abgeschlossen. Konkret hat Emmi in der Periode von Januar bis Juni Produkte für 1.77 Milliarden Franken verkauft. Dies entspricht einem Plus von 6.6 Prozent, organisch – also bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte – waren es plus 2 Prozent. Insbesondere ein starkes Retailgeschäft im Heimmarkt Schweiz, wichtige Markenkonzepte wie Caffè Latte sowie das Geschäft in strategischen Nischen hätten zum Wachstum beigetragen, heisst es in einer Mitteilung. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 6,4 Prozent auf 112.0 Millionen Franken, womit die entsprechende Marge unverändert bei 6,3 Prozent zu liegen kam. Die Vorjahreswerte wurden dabei aufgrund der Änderung in der Rechnungslegungspraxis angepasst. Um 6,5 Prozent rückläufig auf 81,3 Millionen Franken war hingegen der Reingewinn. Dies wird mit tieferen anteiligen Gewinnen an assoziierten Gesellschaften, steigenden Finanz- und Steueraufwendungen sowie höheren Minderheitsanteilen begründet. Emmi gibt sich auch für den weiteren Jahresverlauf bzw. für das Gesamtjahr 2020 «trotz beträchtlicher Unsicherheiten verhalten optimistisch». Man sei auf ein «unverändert volatiles und wettbewerbsintensives Umfeld» eingestellt, heisst es.

7:12 Erste Muster-Prozesse gegen Ischgl zeichnen sich ab Der österreichische Verbraucherschutz rechnet damit, dass Ende September erste Klagen auf Schadenersatz und Anerkennung von Folgeschäden gegen den ehemaligen Corona-Hotspot Ischgl beim Landgericht Wien eingereicht werden. Von dem für seine Après-Ski-Szene bekannten österreichischen Touristenort aus ist offenbar das Virus in 45 Staaten getragen worden. Unter den Klagen sind auch Fälle von Personen, die entweder durch die Erkrankung gestorben seien oder auf der Intensivstation mit Folgeschäden zu kämpfen hätten, teilte der Verbraucherschutz mit. In einzelnen Fällen gehe es um 100'000 Euro. Unterdessen trifft Ischgl Massnahmen gegen eine abermalige Virus-Verbreitung in der Wintersaison. So sollen alle Tourismus-Mitarbeiter mit einem negativen Corona-Test anreisen oder vor Ort getestet werden. Während der Saison würden den Mitarbeitern dann laufend Testmöglichkeiten angeboten. Darüber hinaus soll das Abwasser auf der Suche nach dem Virus analysiert werden. Die Seilbahnkabinen und andere Anlagen sollen laufend mittels Kaltvernebelungsgeräten desinfiziert werden.

6:01 WHO: Fallzahlen sinken in vielen afrikanischen Ländern Der afrikanische Kontinent könnte nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO den Höhepunkt der Corona-Pandemie hinter sich gelassen haben. Nun gingen die täglich gemeldeten neuen Fallzahlen im afrikanischen Kontinent herunter, sagte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti, am Dienstag bei einer Videokonferenz afrikanischer Gesundheitsminister. Für ein Aufatmen ist es aber noch zu früh. Denn Moeti betonte auch, es gebe einige wenige afrikanische Länder wie Namibia, in denen die Zahl der täglichen Neuinfektionen derzeit steige. Insgesamt wurden in Afrika fast 1,2 Millionen Infektionsfälle gezählt. Mehr als die Hälfte der Coronavirus-Infektionen auf dem Kontinent wurden in Südafrika verzeichnet, das auf Platz fünf der weltweit am stärksten betroffenen Länder steht. Legende: In Südafrika gibt es schon die Corona-Frisur, der Höhepunkt der Pandemie dürfte aber erreicht sein. Keystone