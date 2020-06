Der Ticker startet um 6:30 Uhr

15:08 Das Wichtigste aus der Medienkonferenz Der Bund übernimmt ab dem 25. Juni die Kosten für sämtliche Coronatests. Damit gibt es keinen Selbstbehalt mehr für Testpersonen.

Der Bundesrat verabschiedete zudem die Verordnung über das Proximity-Tracing-System und ermöglicht damit den morgigen Start der SwissCovid App.

Bundesrat Alain Berset apellierte an die Schweizer Bevölkerung, sich bereits bei leichten Symptomen testen zu lassen.

14:57 «Während der Testphase hatten wir keinen positiven Fall in der App» Ein Journalist möchte von Sang-Il Kim vom BAG wissen, ob es stimmt, dass während der Testphase der Tracing App kein Alarm ausgelöst wurde. Darauf meint Kim: «Während der Testphase hatten wir keinen positiven Fall in der App.» Alain Berset ergänzt dazu: «Wir müssen uns jedoch bewusst sein, dass nur zwei Prozent der Bevölkerung die App in der Testphase heruntergeladen haben.»

14:56 Zugabteile für Risikopersonen? Eine Journalist möchte wissen, ob Zugabteile speziell für Risikopersonen nicht sinnvoll seien. Das sei nicht einfach umzusetzen, sagt Alain Berset. Generell gelte: Die Strategie, besonders Gefährdete zu schützen, während alle anderen normal weiterlebten, das funktioniere nicht. Dass man Risikopersonen nicht einfach isolieren könne, habe man an anderen Ländern gesehen. 00:30 Video Berset: «In Stosszeiten wird zu wenig Masken getragen.» Aus News-Clip vom 24.06.2020. abspielen

14:53 Wahrscheinlich die grösste Pandemie seit der Spanischen Grippe Ein Journalist möchte wissen, ob es Alain Berset geärgert hat, dass der Chef der Taskforce ihm widersprochen hatte. Darauf meint Berset: «Wahrscheinlich ist es die grösste Pandemie seit der Spanischen Grippe. Jeder hat seine Meinung zu dieser Krankheit, es herrscht Meinungsfreiheit in der Schweiz.» Der Bundesrat kann nicht auf einzelne Meinungen Rücksicht nehmen. Der Bundesrat versucht immer das grosse Ganze zu sehen und möglichst verantwortungsbewusst zu entscheiden. Der Bund habe zugehört und sich ständig ausgetauscht. Schaue man sich die Zahlen an, zeige das, dass die Schweiz nicht ganz falsch reagiert hätte. Einige sagten, die Schweiz hätte zu stark eingeschränkt, andere fanden die Massnahmen zu locker. «Wir müssen die Situation laufend neu beurteilen und demütig bleiben, da sich die Lage jederzeit ändern kann», so Berset.

14:53 Appell an Bevölkerung «Lassen Sie sich testen» - ob das ein Appell sei, fragt ein Journalist. «Wir sind in einer Situation, in der wir hoffen, dass die Pandemie unter dem Deckel bleibt. Dafür ist es aber wichtig, sich schon bei leichten Symptomen testen zu lassen», antwortet Bundesrat Alain Berset. 00:33 Video Berset: «Laschai testar!» Aus News-Clip vom 24.06.2020. abspielen

14:50 Dürfen Kantone eine Maskenpflicht einführen? Bundesrat Alain Berset meint zu der Frage, ob die Kantone eine Maskenpflicht einführen dürften: «Wenn die epidemiologische Lage in einem Kanton es erfordert, eine Maskenpflicht einzuführen, dann ist das zulässig. Aber die Kantone müssen sich gut absprechen, denn viele Menschen pendeln zwischen Kantonen und sind dementsprechend von solch einer Massnahme betroffen.» 00:43 Video Berset: «Es wäre gut, wenn sich die Kantone bezüglich Maskenpflicht absprechen würden» Aus News-Clip vom 24.06.2020. abspielen

14:49 Kamen die Lockerungen zu früh? Ein Journalist will wissen: Kamen die Lockerungsmassnahmen zu schnell, wie einige Experten kritisierten, etwa Matthias Egger von der Corona-Task-Force? Berset antwortet: Jeder dürfe seine Meinung sagen, jeder habe eine andere Perspektive und das sei gut. Die Task Force spiele eine wichtige Rolle. «Es gibt die Gefahr, dass wir uns irren, aber es muss eine Synthese geben und wir müssen eine Entscheidung fällen», so Berset. Man fahre einen geraden Kurs und habe versucht, «den goldenen Mittelweg zu finden». Die Entwicklung seit Ende April habe gezeigt, dass der Bundesrat nicht ganz falsch lag.

14:42 Bei Symptomen möglichst schnell testen lassen Eine Frage zur Geschwindigkeit: Soll ich mich möglichst schnell testen lassen, wenn ich Symptome verspüre, fragt eine Journalistin. «Ja, möglichst schnell», sagt Stefan Kuster vom BAG. Wenn der Hausarzt nicht erreichbar sei, solle man sich an andere Stellen und Zentren wenden.

14:41 Kritik an Contact Tracing Eine Journalistin erwähnt die Kritik am Contact Tracing-System, da es kein Überwachungssystem in Echtzeit sei und fragt, ob dies vom Bund nicht für nötig gehalten wird. Bundesrat Berset meint dazu, dass es bereits in der Vergangenheit Contact Tracing in den Kantonen gab, bei anderen Krankheiten. Jedoch noch nie in diesem Ausmass. Es gab damals auch keine Pflicht für die Kantone, den Bund zu informieren. Neu in der Verordnung sei geregelt, dass die Kantone den Bundesrat regelmässig Meldung erstatten. Das funktioniere zunehmend besser. «Wir sind gut informiert über den Fortschritt des kantonalen Contact-Tracings», so Berset. Nein, wir hatten lange keine flächendeckende Übersicht, da die Verantwortung bei den Kantonen liegt.

14:38 Verbindung zu anderen Apps? Wird es möglich sein, die Swiss-Covid-App mit anderen Apps zu verbinden, möchte ein Journalist wissen. «Wir sind im Austausch mit den Nachbarstaaten auf der technischen und der regulatorischen Ebene», sagt Sang-Il Kim vom BAG. Man versuche, gemeinsam mit den EU-Staaten eine Vereinbarung zu finden, möglichst noch im Sommer, sodass sich die Schweizer App mit dem Server in Luxemburg verbinden kann.

14:34 Ab wann wird der Erwerbsausfall entschädigt? Ein Journalist möchte wissen, ab wann der Erwerbsausfall entschädigt wird. Alain Berset meint darauf: «Es braucht eine offizielle Anordnung vom Kantonsarzt, sich in Quarantäne zu begeben, damit der Erwerbsausfall bezahlt wird.»

14:34 Quarantäne während des Wartens auf das Testergebnis Wichtig sei, dass Personen, die auf ihr Testergebnis warten, in der Zwischenzeit zuhause in Quarantäne bleiben, sagt Stefan Kuster vom BAG. Die Labore seien dazu angehalten, die Ergebnisse so schnell wie möglich vorzulegen. Alain Berset betont, gerade im Sommer sei es wichtig, auch leichte Symptome ernst zu nehmen.

14:30 «Wir haben im Moment ein gutes System» Ein Journalist fragt: Ist die Strategie nun optimal oder braucht es weitere Instrumente? Berset betont: «Wir haben im Moment ein gutes System.» Die Fehlanreize seien beseitigt, die App sei ein Zusatz zum Contact Tracing – das System stünde. Wichtig sei jetzt, zu schauen, ob es in der Realität funktioniert, auch wenn die Fallzahlen wieder steigen sollten.

14:30 Anstieg der Fallzahlen lässt sich nicht auf eine spezifische Region beschränken Ein Journalist möchte wissen, wo sich die Leute angesteckt hätten und ob es Regionen mit vielen Fällen gäbe. Die Frage beantwortet Stefan Kuster, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten beim BAG: «Die Fälle sind über 19 Kantone in der ganzen Schweiz verteilt, es gibt familiäre Cluster, man kann jedoch nicht sagen, dass es nur in einer Region und in einer spezifischen Altergruppe zu Infektionen kam.» 00:38 Video Kuster: «Die Fälle sind über 19 Kantone verteilt» Aus News-Clip vom 24.06.2020. abspielen

14:27 Auch Arzt-Patienten-Gespräch wird bezahlt Eine Journalistin möchte wissen, unter welchen Bedingungen ein Test stattfindet: Stefan Kuster vom BAG sagt dazu: Ein Test findet statt bei den bekannten Symptomen wie Husten oder Fieber, aber auch bei einem Verlust von Geruchs- und Geschmacksinns. Ein Test könne aber auch ohne Symptome geboten sein, etwa wegen eines Codes auf der App. Auf die Frage, ob auch das Arztgespräch bezahlt werde, betont Bundesrat Alain Berset, dass in den 196 Franken alles enthalten sei: Abstriche, Laboranalysen, Arzt-Patienten-Gespräch.

14:27 Wieso sind die Tests erst jetzt gratis? Bisher gab es keine Anreize, sich testen zu lassen und das sei eine Hürde gewesen. Es sei für die Bevölkerung wichtig, dass keine Hürde bestehe, sich testen zu lassen. Der bisherige Selbstbehalt hat viele daran gehindert, sich zu testen. Deshalb werden die Kosten von den Kantonen übernommen, so Berset. 00:55 Video Berset: «Im Hinblick auf Herbst ist es wichtig, dass es beim Testen schnell geht» Aus News-Clip vom 24.06.2020. abspielen

14:23 Warum werden serologische Tests nach wie vor nicht empfohlen? Alain Berset: «Um zu gewährleisteten, dass wir die Pandemie im Griff haben, müssen wir PCR-Tests machen (Diagnose). Diese Tests werden vom Bund übernommen.»

Serologische Tests zeigen nur im Nachhinein, wie viele Menschen sich mit dem Virus infiziert haben. Das ist zweitrangig, falls eine zweite Infektionswelle droht, so Berset.