In Mexiko sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 3494 Neuinfektionen nachgewiesen worden. Damit seien insgesamt 142'690 Ansteckungsfälle registriert. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg binnen 24 Stunden um 424 auf 16'872. Die tatsächliche Ansteckungszahl dürfte laut Regierung weit höher sein. Mexiko ist nach Brasilien das am stärksten vom Virus betroffene Land in Lateinamerika. Die Region ist der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge zum neuen Brennpunkt der Pandemie geworden.

Die tatsächliche Zahl in Brasilien dürfte weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Wissenschaftliche Studien legen nahe, dass mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert sind wie bislang bekannt. Zuletzt wurden jeweils rund 1000 neue Todesopfer am Tag registriert. Dennoch werden vielerorts Massnahmen gelockert, Geschäfte und Strände sind inzwischen wieder geöffnet.

Ursprung dieser Ansteckungen ist ein Markt in der chinesischen Hauptstadt, über den rund 90 Prozent der Früchte und des Gemüses in Peking ausgeliefert werden. In der Umgebung des Marktes wurden elf Quartiere abgeriegelt, sowie Schulen und Kindergärten geschlossen. Rund 10'000 Händlerinnen und Händler des Marktes sollen nun getestet werden.

China vermeldet 57 neue Infektionen mit dem Coronavirus – so viele wie seit April nicht mehr an einem Tag. Das chinesische Gesundheitsministerium präzisierte, 36 der gemeldeten Fälle seien lokale Ansteckungen in Peking.

Falls es in der Schweiz zu einem neuerlichen starken Anstieg der Corona-Infektionen kommen sollte, sollen die Kantone regionale Quarantäne-Massnahmen verfügen können. Wie die «NZZ am Sonntag» schreibt, arbeitet der Bundesrat gegenwärtig an einem entsprechenden Konzept. So könnten in einer betroffenen Region Läden, Restaurants, Hotels oder sogar ganze Ortschaften abgeriegelt werden.

Das hätte einige Probleme bereitet, so hätten zum Beispiel Deutsche zwar in die Schweiz einreisen, aber nicht mehr ausreisen können. Nun löste der Sprecher des deutschen Innenministers Seehofer am Samstag ebenfalls auf Twitter die Verwirrung auf: Die Grenzkontrollen würden in der Nacht auf Montag «praktisch» eingestellt.

Am Montag gehen die Grenzen zwischen der Schweiz und Deutschland auf. Das war bis diese Woche allen klar. Doch dann sorgte ein Tweet der Bundespolizei Baden-Württemberg für Verwirrung: Die Grenzen würden erst in der Nacht von Montag auf Dienstag geöffnet, «mit Ablauf des 15. Juni», hiess es da.

Die Chefs der zwei Nachbarstädte Frankfurt an der Oder und Słubice, Oberbürgermeister René Wilke (rechts im Bild) und Mariusz Olejniczak, feierten die Grenzöffnung. Sie gingen auf der Stadtbrücke aufeinander zu und umarmten sich dort. Wilke hatte bereits vorher gesagt: «Wir treffen Freundinnen und Freunde wieder, nehmen die Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten wieder auf.»

Ausschreitungen an Demonstrationen in London und Paris

Das Verbot war zwar theoretisch in Kraft, wurde praktisch aber nicht wirklich durchgesetzt. Trotz des Verbots hatten zuletzt verschiedene Demonstrationen in Frankreich stattgefunden. In Paris setzten am Samstag zum Beispiel Tausende ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Das höchste Verwaltungsgericht in Frankreich hat ein wegen der Coronapandemie erlassenes Demonstrationsverbot ausgesetzt. Das Gericht folgte am Samstag den Beschwerden, laut denen das pauschale Verbot eine unverhältnismässige Beeinträchtigung der Grundrechte darstelle. Das Verbot angefochten hatten die Gewerkschaften und ein individueller Antragsteller.

Bereits am Vortag hatte der griechische Gesundheitsminister Vassilis Kikilias mitgeteilt, dass Griechenland angesichts des Neustarts des Tourismus 687 Ärzte und Pfleger auf die Inseln geschickt habe. Zudem seien rund 450 Betten in Intensivstationen für Urlauber zur Verfügung gestellt worden. Vorgesehen seien zudem auch Transporte mit Flugzeugen und Hubschraubern, falls ein Urlauber auf den Inseln erkranken sollte.

Auf den griechischen Inseln in der Ägäis und im Ionischen Meer sind für den Neustart des Tourismus am Montag die medizinischen Einrichtungen mit zusätzlichem Personal verstärkt worden. «Die Gesundheit unserer Gäste hat erste Priorität», sagte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Samstag während eine Besuchs der Touristeninsel Santorini vor Journalisten. Zuvor hatte er das Krankenhaus der Insel besucht.

Nach den derzeitigen klinischen Tests an Freiwilligen sei die Zulassung des Medikaments im August geplant, sagte Vize-Regierungschefin Tatjana Golikowa der Staatsagentur Tass zufolge. Im September könne der Impfstoff in die grosstechnische Produktion gehen.

Einwohner von Sursee beteiligen sich auf dem Martignyplatz in Sursee an der Aktion «Soorsi erwacht» und lassen ein grosses Kreidebild von 50 x 25 Meter entstehen.

Mit der Schaffung einer grossen Kreidefigur könne die Bevölkerung symbolhaft zeigen, dass sie bereit sei, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, teilte die Stadt mit. Die Aktion sei auch ein Dank an die Einwohnerinnen und Einwohner, dass sie die Schutzmassnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus eingehalten hätten.

Die in der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen der deutschen Grenzen enden um Mitternacht in der Nacht auf Montag, so ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Die Mitte März verhängten Kontrollen werden bereits seit dem vergangenen Mittwoch zurückgefahren. Die lange zuvor eingeführten Kontrollen zur Eindämmung irregulärer Migration an der Grenze zu Österreich bleiben bestehen. Damit dürfen Menschen aus Deutschlands Nachbarländern wieder ohne besonderen Grund einreisen. Die Kontrollen für Ausländerinnen und Ausländer, die mit dem Flugzeug aus Spanien kommen, enden allerdings erst am 21. Juni.

Am Sonntag steht mit dem Cup-Viertelfinal Lausanne gegen Basel der erste Ernstkampf im Schweizer Fussball seit dem 23. Februar an. Seither legte die Corona-Pandemie den Spitzensport lahm. Nachdem am 29. Mai der Entscheid zur Fortsetzung der Saison gefällt wurde, legte die Swiss Football League (SFL) dem Bundesamt für Gesundheit BAG ein Schutzkonzept vor.

Vor knapp einem Jahr gingen am Frauenstreik-Tag Zehntausende für Gleichberechtigung auf die Strasse. Die Hoffnung, dass sich in der Gesellschaft zugunsten der Frau etwas verschiebt, war gross. Doch die Coronakrise machte deutlich: Den Grosssteil der Hausarbeit und des Homeschoolings haben vielerorts Frauen geleistet.

Nachdem die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen seit März dominierendes Thema in den USA war, rückte sie nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai und den darauf folgenden Protesten und Unruhen in den Hintergrund. Nun melden einige Staaten Höchststände an Neuinfektionen. So teilte etwa Gesundheitsministerium in North Carolina mit, am Freitag seien mit 1768 Neuinfektionen so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie innerhalb eines Tages nachgewiesen worden.

Brasilien überholt Grossbritannien bei Zahl der Corona-Toten

Nach den Daten des Gesundheitsministeriums starben in Brasilien bislang 41'828 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das grösste und bevölkerungsreichste Land in Lateinamerika liegt damit laut der Johns-Hopkins-Universität, Link öffnet in einem neuen Fenster in den USA weltweit auf Platz zwei der Länder mit den meisten Corona-Toten – nach den Vereinigten Staaten (mehr als 114'600 Tote). 828'810 Menschen haben sich in Brasilien mit dem Virus infiziert. In Grossbritannien starben laut Johns-Hopkins-Universität 41'566 mit dem Virus infizierte Menschen.

Die Zahl der Corona-Toten in Brasilien ist zuletzt schnell gestiegen, mit wiederholt jeweils rund 1000 neuen Opfern am Tag. Dennoch werden vielerorts Massnahmen gelockert, Geschäfte und Strände sind inzwischen wieder geöffnet. Vor Einkaufszentren in Sao Paulo bildeten sich lange Schlangen.