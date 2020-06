Der Ticker startet um 6:56 Uhr

22:35 Schweizer Grenzen bereiten sich auf Wiederöffnung vor Wenige Stunden vor der Wiederöffnung der Grenzen sind am Sonntag bei den Genfer Grenzübergängen Pierre-à-Bochet und Mon-Idée die Strassensperren abgebaut worden. Rund 30 Journalistinnen und Journalisten aus der Schweiz und Frankreich haben den Abbau bei Pierre-à-Bochet mitverfolgt. Bei der Grenze Mon-Idée haben zwei Zollbeamte das Vorhängeschloss der Sperre entriegelt und anschliessend die Strassensperre geöffnet. Das Überschreiten der Grenze bleibt bis Mitternacht verboten. Einige Elemente der Strassensperre bleiben in der Nähe, falls die Grenze bald wieder geschlossen werden soll. 01:02 Video Die Grenzblockaden sind abgebaut Aus Tagesschau vom 14.06.2020. abspielen

22:12 WHO warnt England vor zu schnellen Lockerungen WHO-Europa-Direktor Hans Kluge warnt vor weiteren Lockerungen der im Zuge der Coronavirus Pandemie auferlegten Beschränkungen in England. Zuerst müsse sich das System zur Rückverfolgung von Infektionsketten der Regierung als «robust und effektiv» erweisen, sagt Kluge in einem Interview mit dem «Guardian». England verharre in einer «sehr aktiven Phase der Pandemie». Der Europa-Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt zudem vor einer zu schnellen Wiederöffnung der Wirtschaft.

20:44 Weitere Lockerungen ab morgen auch für Paris Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat eine weitere Lockerung der coronabedingten Beschränkungen im Land angekündigt. Restaurants und Cafés im Grossraum Paris könnten schon vom Montag an wieder komplett öffnen, sagte der 42-Jährige am Sonntagabend bei einer Fernsehansprache. Da die Hauptstadtregion besonders von der Covid-19-Pandemie betroffen ist, darf bisher nur auf Aussenterrassen von Lokalen gegessen und getrunken werden. «Von morgen an können wir das Kapitel der ersten Phase der Krise schliessen, die wir durchmachen», sagte der Staatschef. Seine Ansprache war die vierte seit Beginn der schweren Gesundheitskrise Mitte März. Frankreich ist mit über 29'000 Toten besonders stark von der Pandemie betroffen. Die Zahl der Opfer blieb allerdings den fünften Tag in Folge unter 30. Legende: Die Ansprache von Emmanuel Macron wurde live im Fernsehen übertragen. Keystone

20:29 Ferien in Ägypten sollen bald wieder möglich sein Ägypten will alle seine Flughäfen am 1. Juli wieder öffnen. Das teilt die zuständige Behörde mit. Das nordafrikanische Land hatte seine regulären internationalen Flüge im März im Zuge der Coronavirus-Pandemie eingestellt. Der Tourismus für ausländische Gäste solle auf Urlaubsorte in drei an der Küste liegenden Provizen begrenzt werden.

19:51 Trotz steigender Zahlen: Bulgarien lockert Massnahmen Bulgarien lockert trotz zuletzt rasant gestiegener Corona-Infektionen weitere Massnahmen zum Schutz gegen das Virus. Ab diesem Montag soll die Maskenpflicht in geschlossenen öffentlichen Räumen – wie etwa in Läden – entfallen. Zudem dürfen ab 15. Juni Diskotheken, Nachtclubs und Pianobars wieder öffnen. Dann sollen auch Feste in geschlossenen Räumen mit bis zu zehn Personen sowie Sportevents, Kongresse und Konferenzen unter Corona-Auflagen erlaubt sein. Ausserdem lockert Bulgarien ab dem 15. Juni auch seine Einreisebestimmungen weiter. Schutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken und Kliniken sollen bis Ende Juni weiter Pflicht sein.

19:03 Österreich plant Investitionsprämie für Firmen Österreich will Firmen in der Coronakrise mit weiteren Hilfen unter die Arme greifen. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck kündigt Pläne für eine Investitionsprämie an. Diese sollen Firmen erhalten, die in den nächsten sechs Monaten Investitionen tätigen wollen. Unternehmen soll zudem ermöglicht werden, bei der Steuerermittlung Verluste mit den Gewinnen aus Vorjahren gegenzurechnen. Legende: Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ist mit Maske unterwegs. Keystone

18:02 Indien: 500 Eisenbahnwaggons werden in Indien zu Corona-Krankenhäusern 500 Eisenbahnwaggons sollen in Indiens Hauptstadt Neu Delhi zu mobilen Corona-Krankenhäusern mit bis zu 8000 Betten umgebaut werden. Wie die Behörden mitteilten, sollen zudem künftig dreimal so viele Tests auf das Coronavirus durchgeführt werden wie bisher. Neu Delhi ist zuletzt zu einem der grössten Ausbreitungsherde in Indien geworden. Innerhalb von zwei Tagen wurden 2000 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 verzeichnet. Auch in den Städten Mumbai und Ahmedabad verbreitet sich das Virus weiterhin schnell. Insgesamt wurden in der indischen Hauptstadt fast 39'000 Corona-Fälle gezählt. Die Behörden befürchten, dass diese Zahl bis Mitte Juli auf bis zu einer halben Million steigen könnte, sollte die Ausbreitung nicht eingedämmt werden. 1271 Menschen starben bisher. Legende: Die Zahl der Corona-Infektionen in Indien steigt weiter deutlich an. Krankenhäuser sind überlastet, Friedhöfe und Leichenhallen am Rand ihrer Kapazitäten. Keystone

17:02 Weiter steigende Infektionszahlen in Peking Nach dem Coronavirus-Ausbruch rund um einen Grossmarkt in Peking wächst die Zahl der Infizierten. Binnen sieben Stunden wurden am Sonntag nach offiziellen Angaben der Stadtverwaltung acht neue Fälle registriert. Ihre Spur könne auf den Grossmarkt im Stadtbezirk Fengtai zurückverfolgt werden. Dies gelte auch für die 43 übrigen Fälle, die in der Hauptstadt an den drei vorangegangenen Tagen registriert worden seien. Um das Virus einzudämmen, haben die Behörden zu strengen Schutzmassnahmen gegriffen. Unter anderem wurden ganze Wohnviertel abgeriegelt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Angst vor neuer Virus-Welle Nach Ausbruch: Peking im verordneten «Kriegszustand» 14.06.2020 Mit Video

16:39 Zahl der Todesfälle im Iran steigt wieder an Im Iran steigt die Zahl der neuen Todesfälle erstmals seit zwei Monaten wieder über die Marke von 100. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben in den vergangenen 24 Stunden 107 Menschen an oder mit dem neuartigen Coronavirus. Damit beläuft sich die offizielle Zahl der Verstorbenen inzwischen auf 8837. Die Gesamtzahl der festgestellten Infektionen beträgt 187'427.

16:16 Der Ball rollt wieder im Schweizer Profi-Fussball Nach der obligatorischen Corona-Pause im Fussball startet heute der Cup-Viertelfinal Lausanne - Basel. Live zu sehen auf SRF zwei und im Stream auf SRF Sport. Legende: FC-Basel-Stürmer Kemal Ademi (links) spricht beim Viertelfinal des Schweizer-Cups zwischen dem FC Lausanne und dem FC Basel mit einer Maske mit dem Lausanner Stürmer Aldin Turkes (rechts). Keystone

15:23 Definitiv: Deutschland macht Grenzen am Montag auf Jetzt ist es sonnenklar: Deutschland macht die Grenzen am Montag uneingeschränkt auf. Schweizerinnen und Schweizer dürfen damit ab Montag wieder frei nach Deutschland reisen. Das bestätigte Paul Seger, Schweizer Botschafter in Berlin, auf Twitter und zitierte einen Tweet des deutschen Innenministeriums. Noch am Freitag hatte es aus Deutschland geheissen, die Grenzen würden erst in der Nacht von Montag auf Dienstag geöffnet, «mit Ablauf des 15. Juni», wie die Bundespolizei Baden-Württemberg, welche für die Grenzsicherung zuständig ist, getwittert hatte.

14:18 Spanien öffnet Grenzen zu EU-Schengen-Staaten am 21. Juni Ministerpräsident Pedro Sanchez kündigte an, die Grenzen für Einreisende aus den EU-Staaten des Schengen-Raums am 21. Juni zu öffnen. Eine Ausnahme sei das Nachbarland Portugal, dort solle die Grenze am 1. Juli wieder geöffnet werden. Die Regierung hatte zunächst erklärt, sie werde vom 1. Juli an wieder Touristen ins Land lassen, ohne sie unter Quarantäne zu stellen. EU-Staaten, die dem Schengen-Raum mit seinem Personenverkehr ohne Kontrollen nicht angehören, sind Irland, Rumänien, Bulgarien, Kroatien und Zypern. Bereits ab morgen Montag gilt für die EU und Efta-Staaten wieder Reisefreiheit. In Griechenland freut man sich besonders darüber. Zwar hat das Land die Coronakrise vergleichsweise gut überstanden – dank eines frühen und ridigen Lockdowns – wirtschaftlich allerdings leidet man unter dem Ausbleiben der Touristen. Um das zu ändern hat der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis höchst-persönlich für Ferien in Griechenland geworben. Offenbar ist das nötig, denn noch sind die Buchungszahlen sehr tief. 00:44 Video Griechenland: Ministerpräsident Mitsotakis macht Tourismus zur Chefsache Aus Tagesschau vom 14.06.2020. abspielen

13:40 Grossbritannien prüft mögliche Lockerung von Quarantäneregeln Nach öffentlicher Kritik an der Quarantänepflicht für Einreisende hat die britische Regierung eine Überprüfung der Regeln in Aussicht gestellt. «Wir möchten alle, dass sich der Reisebereich wieder öffnet, natürlich», sagt Finanzminister Rishi Sunak gegenüber dem Fernsehsender BBC. Daher schaue sich die Regierung «alle Optionen» an. Der Verkehrsminister prüfe aktiv Vorschläge, wie «einige Reisekorridore» wieder geöffnet werden könnten. Die vorige Woche eingeführten Quarantänebestimmungen waren auf breite Kritik gestossen – insbesondere auch in der Touristikbranche. Die ohnehin in der Krise in Turbulenzen geratenen Fluggesellschaften fürchten um Jobs und ihr Geschäft in Grossbritannien. Die Vorgaben für eine 14-tägige Quarantäne von Einreisenden aus dem Ausland sei «völlig ungerechtfertigt und unverhältnismässig», heisst es in einem Brandbrief von British Airways, Ryanair und Easyjet. Legende: Verstösse gegen die Quarantänevorschrift in Grossbritannien werden mit Geldstrafen geahndet. Die Regel soll alle drei Wochen überprüft werden. Keystone

12:53 BAG meldet 23 Neuinfektionen In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 23 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'117 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Am Samstag wurden 31 neue Fälle gemeldet, am Freitag 19 und am Donnerstag 33. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner entfielen 363 Fälle. Bisher starben in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gemäss BAG 1677 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Das Bundesamt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis Sonntagmorgen übermittelt hatten. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, belaufen sich bisher insgesamt auf 458'933. Das waren knapp 5200 Tests mehr als am Vortag. Bei 8 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

12:32 Grenzöffnung am Montag: Schlechte Nachrichten für Detailhändler an der Grenze Ab Montag ist Schluss mit Bussen für Einkaufstouristen. Dies ist ärgerlich für Detailhändler in der Grenzregion. Wenn die Grenze für den Einkauf wieder öffnet, dann fliesst das Geld vermutlich wieder ins Ausland. Thomas Rudolph, Professor für Marketing und Internationales Handelsmanagement an der Universität St. Gallen appelliert an den Schweizer Detailhandel, dass dieser mit Nachhaltigkeit, guter Qualität und Umweltschutz werben solle. Dann liesse sich zumindest ein Teil des zusätzlichen Gewinns durch die Grenzschliessung auch nach der Öffnung am Montag in der Schweiz behalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grenzöffnung am Montag Schlechte Nachrichten für Detailhändler an der Grenze 14.06.2020 Mit Video

12:03 Macht Spanien die Grenzen früher auf? Spanien will Medienberichten zufolge bereits am 21. Juni seine Grenzen für die EU-Staaten im Schengenraum öffnen. Eine Ausnahme sei das Nachbarland Portugal, dort solle die Grenze am 1. Juli wieder geöffnet werden, berichtet die Zeitung «El Pais». Die Regierung hatte zunächst erklärt, sie werde vom 1. Juli an wieder Touristen ins Land lassen, ohne sie unter Quarantäne zu stellen. EU-Staaten, die dem Schengenraum mit seinem Personenverkehr ohne Kontrollen nicht angehören, sind Irland, Rumänien, Bulgarien, Kroatien und Zypern. Auf die Balearen dürfen Touristen bereits ab Montag. Legende: Touristen können sich Hoffnungen machen, bald wieder nach Spanien reisen zu dürfen – zum Beispiel nach Cordoba (Bild). Keystone

8:34 Viele Neuinfektionen in Mexiko In Mexiko sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 3494 Neuinfektionen nachgewiesen worden. Damit seien insgesamt 142'690 Ansteckungsfälle registriert. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg binnen 24 Stunden um 424 auf 16'872. Die tatsächliche Ansteckungszahl dürfte laut Regierung weit höher sein. Mexiko ist nach Brasilien das am stärksten vom Virus betroffene Land in Lateinamerika. Die Region ist der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge zum neuen Brennpunkt der Pandemie geworden.

5:06 Dramatische Zahlen aus Brasilien Die Zahl der Corona-Opfer in dem grössten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas stieg auf 42'720, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Insgesamt 850'514 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert. Laut der Johns-Hopkins-Universität verzeichnen nur die USA mehr Tote durch Covid-19. Dort starben 115'383 Menschen. Die tatsächliche Zahl in Brasilien dürfte weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Wissenschaftliche Studien legen nahe, dass mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert sind wie bislang bekannt. Zuletzt wurden jeweils rund 1000 neue Todesopfer am Tag registriert. Dennoch werden vielerorts Massnahmen gelockert, Geschäfte und Strände sind inzwischen wieder geöffnet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 14.06.2020 Mit Video

4:10 China: Höchste Infektionszahlen seit zwei Monaten China vermeldet 57 neue Infektionen mit dem Coronavirus – so viele wie seit April nicht mehr an einem Tag. Das chinesische Gesundheitsministerium präzisierte, 36 der gemeldeten Fälle seien lokale Ansteckungen in Peking. Ursprung dieser Ansteckungen ist ein Markt in der chinesischen Hauptstadt, über den rund 90 Prozent der Früchte und des Gemüses in Peking ausgeliefert werden. In der Umgebung des Marktes wurden elf Quartiere abgeriegelt, sowie Schulen und Kindergärten geschlossen. Rund 10'000 Händlerinnen und Händler des Marktes sollen nun getestet werden. Legende: Um das Virus einzudämmen und eine zweite Infektionswelle zu vermeiden, griffen die Behörden zu strengen Schutzmassnahmen. Unter anderem wurden elf Wohnviertel abgeriegelt. Keystone