8:47 Kreuzfahrtschiff sticht von Genua in See Im italienischen Genua ist erstmals wieder ein Kreuzfahrtschiff zu einer Mittelmeer-Rundreise in See gestochen. Die MSC Grandiosa legte am Abend im Hafen ab – mit 2'500 Passagieren an Bord. Es sei ein Zeichen der Rückkehr für einen der wichtigsten Wirtschaftszweige von Genua, sagte der Stadtpräsident. Die Kreuzfahrtindustrie wurde schwer von den Corona-bedingten Reisebeschränkungen getroffen. Sie geriet aber auch in Kritik wegen des Umgangs mit dem Virus. Auf Kreuzfahrtschiffen war es zu zahlreichen Ansteckungen gekommen. 00:20 Video Erstes Kreuzfahrtschiff verlässt Genua Aus News-Clip vom 17.08.2020. abspielen

7:35 Zurück in die Schule und Maske auf In 11 weiteren Kantonen startet heute Montag das neue Schuljahr. Viele der Kantone haben erst kurz vor Schulbeginn das definitive Schutzkonzept vorgelegt – und mussten dabei auch über eine allfällige Maskenpflicht befinden. Klar ist: An der Volksschule gibt es nirgends eine generelle Maskenpflicht. Anders sieht es an Gymnasien und Berufsschulen aus. Wir haben für Sie die Übersicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kantone uneins bei Schulbeginn Maskenpflicht in der Schule: die Übersicht 17.08.2020 Mit Video

6:30 Indien: Über 50'000 Todesopfer Mit 941 Toten in den letzten 24 Stunden hat Indien heute Montag die 50'000er-Marke bei den Corona-Todesfällen überschritten. Das zeigen die Zahlen des Gesundheitsministeriums. Neu sind 50'921 Menschen gestorben, deren Todesfälle mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden. Indien ist nach den USA, Brasilien und Mexiko das Land mit den meisten Todesfällen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. 57.981 weitere Personen wurden positiv auf das Virus getestet. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf fast 2.65 Millionen. Indien übertraf damit Grossbritannien. Nur noch die USA und Brasilien verzeichnen mehr Fälle. 00:31 Video Indisches Covid-19-Opfer wird ins Krematorium gebracht Aus News-Clip vom 17.08.2020. abspielen

4:14 Massiver Wirtschaftseinbruch in Japan Japans Wirtschaft ist im Zuge der Coronakrise weiter massiv eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der vor Deutschland drittgrössten Volkswirtschaft der Welt sank im zweiten Quartal dieses Jahres, auf das Jahr hochgerechnet, um real 27.8 Prozent, wie die Regierung in Tokio auf vorläufiger Basis bekanntgab. Japan war bereits im Vorquartal mit einem Minus von 2.2 Prozent in eine Rezession gerutscht. Ökonomen hatten erwartet, dass der Einbruch diesmal noch viel heftiger ausfallen würde. Im laufenden Quartal rechnen sie jedoch wieder mit einem deutlichen Aufschwung. Doch dürfte es laut Experten noch lange dauern, bis sich das Land vollständig von den Auswirkungen der globalen Pandemie erholen wird. Legende: Japans Wirtschaft muss im zweiten Quartal infolge der Coronavirus-Pandemie den grössten wirtschaftlichen Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen verkraften. Keystone

2:19 Neuseeland verschiebt seine Wahlen um vier Wochen Wegen der Corona-Pandemie werden die Parlamentswahlen von Mitte September auf Mitte Oktober verschoben, wie Premierministerin Jacinda Ardern mitteilt. Sie wolle sicherstellen, dass alle Wählerinnen und Wähler die nötigen Informationen zu Parteien und Kandidierenden erhielten, so Ardern. Zuvor hatten alle grösseren Parteien ihren Wahlkampf unterbrochen, weil die Corona-Zahlen in Neuseeland wieder angestiegen waren. In der Metropole Auckland gilt derzeit eine Ausgangssperre – dort wurden die meisten Neuansteckungen gemeldet. Zuvor war in Neuseeland mehr als hundert Tage lang keine Neuansteckung bekannt geworden. 00:33 Video Neuseeland verschiebt Wahlen Aus News-Clip vom 17.08.2020. abspielen

21:46 Irland erwägt neue Beschränkungen Irland erwägt die Wiedereinführung von Beschränkungen, um gegen eine neuerliche Virus-Ausbreitung vorzugehen. Dazu werde es am Montag ein hochrangiges Treffen geben, sagt der Chefmediziner des Landes, Ronan Glynn, dem Sender RTE. Irland hat seine vorherigen Beschränkungen langsamer gelockert als viele andere EU-Länder. Dennoch ist die Zahl neuer Virus-Fälle zuletzt deutlich gestiegen.

20:58 Contact Tracing läuft weiterhin nicht einwandfrei Neben bereits bekannten Problemen zeigt eine ETH-Analyse nun, dass das Contact Tracing auf einer fehlerhaften Studie basiert. Die Grundlage für das Tracing bildet in den meisten Ländern eine Studie der Universität Hongkong, nach der Infizierte bis zu 48 Stunden vor Krankheitsausbruch ansteckend sind. Wird jemand positiv getestet, wird nach Personen gesucht, mit denen der Infizierte bis zwei Tage vor Krankheitsbeginn Kontakt hatte. Doch diese Regel ist laut Forschern der ETH Zürich falsch. «Unsere Analysen zeigen, dass Infizierte das Virus bis zu fünf oder sechs Tage vor Ausbruch der Krankheit weitergeben können», sagt Peter Ashcroft, der den Fehler aufdeckte, der «NZZ am Sonntag». Wolle man 90 Prozent der präsymptomatischen Ansteckungen abfangen, müsse man die Kontakte bis zu vier Tage zurückverfolgen. Die korrigierte Analyse wurde vergangenen Woche im «Swiss Medical Weekly» veröffentlicht und auch in der Originalpublikation wurde der Fehler berichtigt. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) will Anpassungen prüfen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ex-«Mister Corona» kritisiert «In der Schweiz wird zu wenig und zu spät getestet» 15.08.2020 Mit Audio

20:11 Italien schliesst alle Diskotheken und erweitert Maskenpflicht Angesichts der zunehmenden Zahl von infizierten Jugendlichen hat die italienische Regierung die Schliessung aller Diskotheken beschlossen. Die Restriktionen gelten auch für Nachtclubs und Diskotheken unter freiem Himmel wie etwa Strandclubs. Zudem verhängte die Regierung eine nächtliche Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen. Demnach muss an Orten, an denen sich Gruppen bilden und die Ein-Meter-Distanz nicht eingehalten werden kann, von 18 Uhr bis 6 Uhr eine Maske getragen werden. Gesundheitsminister Speranza unterzeichnete heute nach Gesprächen mit den Regionen ein entsprechendes Dekret, das am Montag in Kraft treten soll. Die Vorschriften sollen vorerst bis 7. September gelten.

19:08 Impfstoff soll Rendite abwerfen, fordert Biotech-Unternehmen Das Tübinger Unternehmen Curevac will mit seinem Covid-19-Impfstoff Gewinne für die Eigentümer erzielen. «Wir können das nicht zum Selbstkostenpreis machen. Wir haben Investoren, die seit zehn Jahren Geld ins Unternehmen stecken, also sollte es eine kleine Rendite für sie geben», sagt Finanzchef Pierre Kemula im Interview der «Financial Times». Die Pharmakonzerne Astrazeneca und Johnson & Johnson hatten bei von EU- und US-Behörden angekündigt, zumindest während der Pandemie keinen Gewinn mit Impfstoffen anzustreben. Curevac geht davon aus, dass vom eigenen Impfstoff kleinere Dosen verabreicht werden könnten als bei Konkurrenten. «Das würde einen wettbewerbsgerechten Preis ermöglichen, mit dem wir eine ethische Marge erzielen könnten», sagt Kemula.

17:29 Oberster Kantonsarzt kritisiert Corona-Meldeformular Das Meldeformular für Covid-19-Infektionen, das die Ärzte ans Bundesamt für Gesundheit (BAG) schicken müssen, gehöre überprüft. Das findet der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri. «Das sind doch recht umfassende Formulare mit sehr vielen Fragen, die man in einer Praxis in der Hektik ausfüllen muss. Da können Fehler passieren», sagt Hauri. Er reagiert damit auf die Falschmeldung des BAG über einen 30-Jährigen, der an Covid-19 gestorben sei. Ausserdem empfehle er allen Gesundheitsverantwortlichen, nachzufragen, wenn gemeldete Daten auffällig oder merkwürdig seien. In der Zusammenarbeit der Kantone gibt es aber auch Fortschritte zu melden. Bislang gibt es keine schweizweit einheitliche Datenbank zu den Corona-Infektionen. Das wird sich aber bald ändern, bestätigt Hauri. «Nach der derzeitigen Planung sollte die neue Software bis Ende September eingeführt sein.» Auch das BAG hatte an einer Medienorientierung bereits auf die Software hingewiesen. Legende: Der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri empfiehlt, bei merkwürdigen Daten umbedingt nachzufragen. Keystone

16:41 Israel lockert seine Reisebeschränkungen Rückkehrer aus 20 Ländern mit niedrigen Corona-Infektionszahlen müssten in Israel keine zweiwöchige Quarantäne mehr einhalten, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Anweisung gilt auch rückwirkend für Reisende, die in den letzten 14 Tagen aus den sogenannten «grünen Ländern» eingereist sind. Ausländer können jedoch weiterhin nur in Ausnahmefällen nach Israel einreisen. Wegen hoher Infektionszahlen in Israel können Israelis selbst auch nur in wenige andere Länder reisen, darunter Griechenland, Bulgarien und Kroatien. Legende: Anstehen für den Coronatest: Auch in Jerusalem ist das nichts Ungewöhnliches. Keystone

14:59 Aufarbeiten nach Corona-Test-Panne in Bayern Im Zuge der Probleme an bayerischen Corona-Teststationen sind immer noch nicht alle positiv Getesteten gefunden worden. Bei 903 der insgesamt 949 nachgewiesenen Infektionen wurden die Betroffenen ermittelt und – mit teils wochenlanger Verzögerung – informiert. Noch immer seien 46 positiv Getestete nicht gefunden worden und 59 Personen habe man noch nicht erreicht, teilt Gesundheitsministerin Melanie Huml mit. Zuvor war bekannt geworden, dass insgesamt 44'000 Testergebnisse aus dem Zeitraum bis zum 11. August nicht in der vorgegebenen Zeit den Getesteten mitgeteilt worden war.

12:28 200 bestätigte Neuinfektionen in der Schweiz und Liechtenstein Für die Schweiz und Liechtenstein meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) heute 200 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Am Samstag wurden 253 neue bestätigte Fälle gemeldet, am Freitag 268, am Donnerstag 234 und am Mittwoch 234. Insgesamt gab es bisher 38'124 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Bisher sind 1716 Menschen verstorben, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. 5.2 Prozent der durchgeführten Coronatests fielen positiv aus. Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4433 Personen hospitalisiert werden. In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung waren 1568 infizierte Personen. In Quarantäne waren 4632 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. Die Zahlen stammen aus 25 Kantonen und aus Liechtenstein. 16'131 Menschen waren nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne.

11:05 Bayern sucht positiv getestete Personen Das deutsche Bundesland Bayern sucht weiterhin nach Personen, die positiv auf das Coronavirus gestestet worden sind. Über 40'000 Personen haben sich nach den Ferien an Autobahnraststätten und Flughäfen in Bayern testen lassen. Diese Woche ist bekannt geworden, dass viele von ihnen noch immer auf das Resulatet des Tests warten. Darunter sind 900 positiv Getestete. Also Personen, die sich mit dem Virus angesteckt haben, das aber vermutlich nicht wissen. Deutsche Medien berichten, dass die bayrische Gesundheitsbehörte immer noch nicht sagen könne, wie viele Personen über ihre Ansteckung informiert worden sind. Die Daten würden noch abgearbeitet. Legende: Angesichts der steigenden Fallzahlen startete Bayern vor Kurzem eine Testoffensive. Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer können sich an verschiedenen Autobahn-Raststätten kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Keystone

8:46 Bundesräte treffen sich mit Kantonsvertreter Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat die Kantonsvertreter nächste Woche zu einem Treffen nach Bern eingeladen. Dabei geht es ihr um die Verbesserung der Koordination in der Coronakrise – zum Beispiel wenn es um «eine gute Lösung für Grossveranstaltungen» geht. Sommarugas Sprecherin Géraldine Eicher bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Sonntagszeitung». Die Kantone spielten in der aktuellen Krise eine wichtige Rolle und die Koordination untereinander sei entscheidend, sagte Eicher. Am Treffen teilnehmen werden die Präsidentinnen und Präsidenten der kantonalen Konferenzen der Gesundheitsdirektoren, der Volkswirtschaftsdirektoren und der Kantonsregierungen. Anwesend sein werden auch die Bundesräte Alain Berset und Guy Parmelin. Legende: Volkswirtschaftsminiter Guy Parmelin (links), Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (Mitte) und Gesundheistminister Alain Berset (rechts) treffen sich nächste Woche mit Vertreterinnen und Vertreter der Kantone. Keystone

7:54 WHO meldet neuen Rekord an registrierten Neuinfektionen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat innerhalb von 24 Stunden weltweit so viele neue Corona-Infektionen gemeldet wie nie zuvor. Die Zahl lag bei fast 300'000, wie die WHO mitteilte. Insgesamt sind damit seit Bekanntwerden des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 Ende vergangenen Jahres weltweit mehr als 21 Millionen Infektionen gemeldet worden. Die Dunkelziffer ist nach Einschätzung von Experten erheblich. In manchen Ländern werden viele, in anderen nur wenige Menschen auf das Virus getestet. Legende: Den vorherigen Rekord verzeichnete die WHO am 31. Juli mit etwas über 292'000 neu gemeldeten Fällen innerhalb von 24 Stunden. Keystone

7:35 «4000 Arbeitsplätze in der Reisebranche in Gefahr» Die Hälfte aller Reisebüros in der Schweiz müssten schliessen, falls es keine substanzielle Hilfe vom Staat gibt. Das sagt der Präsident des Schweizer Reiseverbandes, Max E. Katz, der «NZZ am Sonntag». Die Situation sei dramatisch. Die Reisebüros hätten praktische alle Reisen, die für dieses Jahr verkauft worden sind, zurückerstatten müssen. Neue Reisen würden fast keine gebucht. 4000 Arbeitsplätze seien in Gefahr. Die Branche hofft nun, dass der Bund wie in Deutschland und Österreich die Fixkosten der Reisebüros zu 100 Prozent übernimmt.