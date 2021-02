Der Ticker startet um 5:30 Uhr

7:31 Marcel Salathé verlässt die Taskforce Der Epidemiologe Marcel Salathé hat die Wissenschaftliche Taskforce des Bundesrats verlassen. Wie Salathé gegenüber der «Sonntagszeitung» sagt, habe er in den Monaten der Pandemie erlebt, wie zurückgeblieben die Schweiz in der Frage der Digitalisierung sei. Deshalb will er sich künftig einer neu gegründeten Organisation widmen. Diese hat zum Ziel, Politik und Verwaltung für künftige Krisen technologieaffiner werden zu lassen. Salathé bekräftigt jedoch, bis zuletzt in der Taskforce zufrieden gewesen zu sein. Während seiner Berater-Tätigkeit hatte er die Politik und die Verwaltung verschiedentlich kritisiert.

6:37 Schweiz könnte Astra-Zeneca-Impfstoff weitergeben Der Bund überlegt sich, den Impfstoff von Astra-Zeneca gar nicht erst einzusetzen. Die Schweiz hat 5.3 Millionen Dosen davon bestellt, die man nun weitergeben könnte. «Die Schweiz ist in der heutigen Ausgangslage nicht auf die Dosen von Astra-Zeneca angewiesen», sagt Nora Kronig, Vizedirektorin des Bundesamts für Gesundheit, in der «NZZ am Sonntag». Bis dieser voraussichtlich im Mai geliefert wird, gebe es wirksamere Impfstoffe in grosser Menge. An wen die 5.3 Millionen Impfdosen weitergegeben würden, ist unklar. Auch weiss der Hersteller davon offenbar noch nichts. Astra-Zeneca bereitet sich gerade auf die Auslieferung vor und baut nach Lieferschwierigkeiten die Produktion aus. Eine Sprecherin betont, die Schweiz werde nach der Zulassung durch Swissmedic rasch beliefert werden können. Legende: Astra-Zeneca bereitet sich gerade auf die Auslieferung des Impfstoffs vor. Keystone

5:06 Fedpol ermittelt wegen Drohungen von «Corona-Skeptikern» Beleidigungen und Drohungen gegen Bundesräte und andere Behördenmitglieder haben in der Corona-Pandemie zugenommen. Besonders Gesundheitsminister Alain Berset wird von «Corona-Skeptikern» attackiert – meist im Internet und anonym. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) wurde nun in mehreren Dutzend Fällen aktiv, wie die «Sonntagszeitung» berichtet. Wo Bundesräte bedroht werden, übernimmt die Bundesanwaltschaft das Verfahren. Derzeit seien fünf solche Strafverfahren offen, so die Behörde gegenüber der Zeitung. Die Ermittlungen sind demnach noch nicht abgeschlossen, weshalb noch keine Strafbefehle erlassen wurden. SRF News hatte bereits Anfang Februar über eine Zunahme von Drohungen gegen Bundesräte berichtet Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mehr als vervierfacht Drohungen gegen Bundesräte nehmen zu 04.02.2021 Mit Video

3:48 Einheimische strömen in polnisches Skigebiet Trotz der Coronakrise waren am Wochenende wieder viele Menschen auf den Skipisten rund um den polnischen Wintersportort Zakopane unterwegs. «Ganz Polen kommt hierher und leider müssen wir erleben, dass eine grosse Gruppe unter den Besuchern sich nicht an die Corona-Massnahmen hält», sagte ein Polizeisprecher am Samstag nach Angaben der Agentur PAP. Man habe seit Freitagnachmittag mehr als hundert Bussgelder verhängt. Aus dem 85 Kilometer entfernten Krakau trafen 50 zusätzliche Polizisten als Verstärkung ein. Zakopane ist ein beliebter Ferienort am Fusse des Tatra-Gebirges. Vor einer Woche war es dort zu Party-Exzessen auf der Einkaufs- und Vergnügungsmeile gekommen. Anders als in den Nachbarländern Slowakei und Tschechien laufen in Polen die Skilifte wieder. Die Hotels dürfen mit halber Kapazität öffnen. Legende: Vor den Skiliften in Zakopane kann es auch mal eng werden. Reuters

1:19 Deutschland weist 16'000 Menschen an Grenze ab Deutschland hat bei Grenzkontrollen an den Übergängen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol in dieser Woche fast 16'000 Menschen zurückgewiesen, davon allein 4522 Personen ohne negativen Corona-Test. Nach einem Bericht der «Bild am Sonntag» wurden im Zeitraum vom 14. Februar bis Samstag insgesamt 104'178 Personen vor der Einreise nach Deutschland kontrolliert, dabei wurden insgesamt 15'877 abgewiesen. Neben fehlenden Corona-Tests hatten die Abgewiesenen entweder keine digitale Reiseanmeldung oder gehörten nicht zu den Ausnahmen für eine Einreise nach Deutschland – etwa Ärzte und Pflegepersonal. Deutschland hatte Tschechien, die Slowakei und weite Teile Tirols in Österreich zu sogenannten Virusvariantengebieten erklärt. Seit einer Woche dürfen von dort mit wenigen Ausnahmen nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Legende: Deutschland kontrolliert seit einer Woche unter anderem die Grenzen zum österreichischen Bundesland Tirol. Keystone

22:48 Israel: Impfung zu über 95 Prozent wirksam Die Impfung mit zwei Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech sei zu 95.8 Prozent gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus wirksam. Das teilt das israelische Gesundheitsministerium heute mit. Grundlage sind Daten, die zwei Wochen nach Verabreichung der zweiten Dosis gesammelt wurden. Schwere Formen der Krankheit können demnach zu 99.2 Prozent verhindert werden. Die Daten, die bis zum 13. Februar gesammelt wurden, zeigen auch, dass die Impfung bereits eine Woche nach der zweiten Dosis zu 91.9 Prozent wirksam sei. Bislang haben in Israel 4.25 Millionen Menschen die erste Dosis des Impfstoffs erhalten, 2.88 Millionen wurden bereits mit der zweiten Dosis geimpft. Israel hat seine Impfkampagne bereits am 19. Dezember gestartet. Einer Vereinbarung mit Pfizer erlaubte es Israel im Austausch für biomedizinische Daten über die Wirkung des Impfstoffs schnell Millionen von Impfdosen zu erhalten. Legende: Israel ist beim Impfen weltweit am weitesten fortgeschritten. Keystone

22:07 Irland will Restaurants erst im Hochsommer öffnen Irland will angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen das Gastgewerbe nicht vor dem Hochsommer öffnen. Das sagt der Ministerpräsident des Landes, Micheal Martin, dem Sender RTE. Bars, Restaurants, Cafés und Hotels in Irland waren in den vergangenen zwölf Monaten die meiste Zeit geschlossen. Die Regierung will bei der Öffnung vorsichtig vorgehen, da rund 90 Prozent der Neuinfektionen die britische Coronavirus-Mutation darstellten.

20:39 Iran schliesst etliche Grenzübergänge zum Irak Der Iran schliesst etliche Grenzübergänge zum Irak, um die Ausbreitung von Coronavirus-Mutationen zu stoppen. Für Reisende aus dem Irak seien diverse Übertrittstellen dicht gemacht worden, teilt Irans Gesundheitsministerium mit. Der Iran geht davon aus, dass die britische Coronavirus-Mutation aus dem Nachbarland eingeschleppt wurde. Im Iran waren die Infektionszahlen zuletzt wieder gestiegen. Für Samstag gab Irans Gesundheitsbehörde 7922 Neuinfektionen bekannt.

19:45 Mexiko: Stellvertretender Gesundheitsminister positiv getestet Der stellvertretende Gesundheitsminister Mexikos ist an Covid-19 erkrankt. «Ich teile öffentlich mit, dass ich Covid-19 habe. Ich hatte in der Nacht erste Symptome, zum Glück sind sie leicht», schrieb der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Hugo López-Gatell, auf Twitter. «Der Antigen-Test war positiv, jetzt warte ich auf den PCR-Test. Ich arbeite von zu Hause aus und kümmere mich um die Impfstrategie.» Der Epidemiologe ist das öffentliche Gesicht der mexikanischen Corona-Politik. An seiner Strategie wird aber auch immer wieder Kritik laut, beispielsweise wird in Mexiko sehr wenig getestet. Zuletzt sorgten Bilder von López-Gatell beim Strandurlaub für Empörung. Comparto públicamente que tengo #COVID19. Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunadamente son leves. La prueba de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR. Estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación. — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 20, 2021

17:41 Ein Jahr Corona – Italien gedenkt Ärzten und Pflegepersonal Ein Jahr nach dem Bekanntwerden erster Corona-Fälle in der norditalienischen Lombardei haben Politiker und Verbände dem Gesundheitspersonal einen Tag gewidmet. Seit sich das Coronavirus ausgebreitet habe, hätten sie sich der weitreichenden Bedrohung als gewachsen erwiesen, teilte Italiens Staatschef Sergio Mattarella am Samstag in Rom mit. Sehr viele Mitarbeiter hätten sich mit dem Virus infiziert und unter den Ärzten und dem Pflegepersonal seien ihm zu viele zum Opfer gefallen. «Dieser Tag ist vor allem ihnen gewidmet», sagte der 76-Jährige. In das nationale Gesundheitssystem zu investieren, sei der beste Weg, um allen zu danken, die sich jeden Tag um uns kümmern, schrieb Gesundheitsminister Roberto Speranza in einem Post auf Facebook. Legende: Keystone

15:53 Astra-Zeneca-Impfstoff: Grösserer Dosen-Abstand wirksamer Mindestens zwölf Wochen Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfdosis haben beim Impfstoff von Astra-Zeneca und der Universität Oxford den Entwicklern zufolge positive Auswirkungen auf dessen Wirksamkeit. «Da die Verfügbarkeit [der Impfstoffe] begrenzt ist, kann die Strategie, zunächst mehr Menschen mit einer Dosis zu impfen, womöglich zu einer grösseren Immunität der Bevölkerung führen, als nur die Hälfte der Menschen mit zwei Dosen zu impfen», schrieb der Chef-Entwickler des Impfstoffs, Andrew Pollard, von der Universität Oxford in der Fachzeitschrift «The Lancet». Die am Freitag veröffentlichten Ergebnisse jüngster klinischer Studien mit mehr als 17'000 Probanden in Grossbritannien, Südafrika und Brasilien, aus denen Auszüge zuvor bereits online veröffentlicht worden waren, untermauern die Strategie der britischen Regierung, ein grösseres Intervall zwischen erster und zweiter Impfdosis einzuplanen – zumindest für das Astrazeneca-Vakzin.

14:29 Hunderte demonstrieren in Wohlen gegen Corona-Massnahmen Hunderte Menschen haben am Samstag in Wohlen AG gegen die Corona-Massnahmen der Behörden demonstriert. Viele trugen weisse Schutzanzüge. Laut einem Korrespondenten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA versammelten sich rund 1500 Personen zum Protestmarsch. Die Organisatoren sprachen von rund 2000 Teilnehmenden. Diese trafen am frühen Nachmittag auf dem Merkur-Areal zusammen. Der Protestmarsch war von der Regionalpolizei Wohlen unter Auflagen bewilligt worden. So mussten die Teilnehmenden Masken tragen. Nur rund jeder zweite hielt sich an diese Vorschrift, als sie in Zweierkolonnen losmarschierten. Legende: Keystone

14:25 Frankreich zieht Lockdown in Küstenregion in Erwägung Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran hat wegen der Corona-Ausbrüche im Südosten des Landes zusätzliche regionale Massnahmen gefordert. Véran brachte dabei am Samstag in Nizza eine Verschärfung der nächtlichen Ausgangssperre sowie einen teilweisen oder kompletten Lockdown ins Spiel. Bis Sonntagabend sollen die Verantwortlichen demnach über weitere Schritte für das Département Alpes-Maritimes an der französischen Riviera entscheiden. Zuvor hatte Véran gesagt, dass die Lage in dem Département besonders besorgniserregend sei. Mit einer Inzidenz von 577 Fällen auf 100'000 Menschen ist das Gebiet nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde vom Donnerstag in Frankreich derzeit am stärksten betroffen.

13:22 Auch Appenzell Ausserrhoden mit BR-Vorschlägen unzufrieden Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden erachtet die vom Bundesrat vorgeschlagenen Öffnungen im Bereich Gastronomie als Ungleichbehandlung vergleichbarer Branchen und angesichts der sinkenden Fallzahlen als zu zögerlich, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Der Regierungsrat schlägt Folgendes vor: So sollen die Aussenbereiche der Restaurants bereits ab 1. März 2021 (exkl. Bars und Clubs) Gäste bewirten werden können.

Zudem soll eine vollständige Öffnung der Restaurants ab 1. April 2021 ins Auge gefasst werden.

Für sportliche und kulturelle Aktivitäten im Aussenbereich sei die Gruppengrösse von 5 auf 15 Personen anzuheben.

Auch sollte die Altersgrenze im Bereich Sport und Kultur nicht bei 18 Jahren gesetzt, sondern analog der Altersgrenze von Jugend und Sport (J&S) auf 20 Jahre angehoben werden.

Schliesslich sollen bereits ab dem 1. März 2021 sportliche Aktivitäten in Innenräumen für Gruppen bis 5 Personen möglich sein.

12:46 Taskforce fordert Strategie zu Impfdokumentation Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes empfiehlt der Landesregierung eine nationale Strategie für Ausweise zu Corona-Impfungen und -Testergebnissen. Die gesundheitlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen, ethischen und gesellschaftlichen Folgen solcher Zertifikate seien derzeit nicht klar. Die Taskforce rechnet in ihrem am Samstag auf Twitter veröffentlichten Policy Brief damit, dass Ausweise zu kürzlich durchgeführten negativen RT-PCR-Tests, neutralisierenden Antikörpern und Impfungen bald eine wichtige Rolle spielen werden. Sie könnten helfen, das wirtschaftliche und soziale Leben rasch wieder in Gang zu bringen und gleichzeitig die Risiken der Coronavirus-Übertragung in Schach zu halten. Die Schweiz verfolgt derzeit in Bezug der persönlichen Impfdokumentation eine pragmatische Linie.



Wir empfehlen, eine nationale Strategie für die digitale Zertifizierung von Impfungen sowie von PCR- und serologischen Testergebnissen.



➡️https://t.co/E34X2hkzPspic.twitter.com/z44muUpc18 — Swiss National COVID-19 Science Task Force (@SwissScience_TF) February 20, 2021

12:19 Party in drei Aargauer Clubs Im Aargau ist in der Nacht auf Samstag in drei Clubs trotz behördlichem Verbot gefeiert worden. Die Polizei löste die Treffen mit Verweis auf die Covid-19-Verordnung auf. Sie büsste rund 50 Gäste und zeigte die insgesamt vier Betreiber der drei Clubs an. Die betroffenen Lokale befanden sich in Aarburg, Rheinfelden und Spreitenbach, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte. Die anwesenden Gäste seien vorwiegend Männer im Alter zwischen 26 und 61 Jahren gewesen. In Aarburg wurde zudem ein illegaler Geldspielautomat sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

11:50 Krankenwagen in London warteten deutlich länger vor Kliniken In London hat sich die Wartezeit von Krankenwagen vor überfüllten Spitälern auf der Höhe der zweiten Corona-Welle massiv erhöht. Das Personal muss Wartezeiten vor den Kliniken melden, wenn diese eine halbe Stunde übersteigen. In London kamen in den zwei Wochen über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage insgesamt 4164 gewartete Stunden zusammen, wie aus einer BBC-Recherche hervorgeht. Damit verlängerte sich die Wartezeit gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr um rund 63 Prozent. Der Londoner Krankenwagen-Service bezeichnete den vergangenen Dezember als den Monat mit der höchsten Belastung jemals.

10:54 St. Gallen will bei Lockerungen weiter gehen als Bund Der Kanton St. Gallen hat zu den vom Bundesrat vorgeschlagenen Lockerungsmassnahmen des Bundesrates Stellung genommen. Er erachtet diese als «angebracht und vertretbar», wie er mitteilt. Allerdings gehen diese der Kantonsregierung noch zu wenig weit, sie ist laut Mitteilung aufgrund der deutlich verbesserten epidemiologischen Lage der Ansicht, dass weitere Lockerungen umgesetzt werden sollten. Dazu gehören unter anderem: Generelle Öffnung der Aussenbereiche von Gastronomiebetrieben, einschliesslich der Skigebiete.

Maximale Personenzahl bei privaten Veranstaltungen soll von heute 5 auf 10 Personen erhöht werden.

Kulturelle Veranstaltungen und Sport im Freien soll bis zu 15 Personen erlaubt sein.

Altersgrenze bei Sport und Kultur soll auf 25 Jahre statt 18 Jahre gesetzt werden.

Öffnung auch der Innenbereiche von Zoos und Tierparks – analog zu den Museen.

Zurückstufung der Homeoffice-Pflicht auf eine Empfehlung. Legende: Wie hier im Mai 2020 im Vallée de Joux soll es nach dem Willen der St. Galler Kantonregierung bald wieder möglich sein, in den Aussenbereichen von Gastronomiebetrieben zu konsumieren. Keystone